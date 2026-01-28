Kaja Kallas cere o NATO „mai europeană” în era Trump, în timp ce cheltuielile militare ale UE urcă la 343 de miliarde € și sunt estimate la 381 de miliarde € în 2025
28 ianuarie 2026
NATO trebuie să devină ”mai europeană”, afirmă miercuri şefa diplomaţiei Uniunii Europene (UE) Kaja Kallas, în contextul în care preşedintele ameri...
Joi, 29 ianuarie 2026, Republica Moldova rămâne sub dominația norilor, dar cu temperaturi ușor mai blânde față de ziua precedentă. Dimineața și sea...
Moldova mizează pe investiții americane pentru modernizarea infrastructurii feroviare și rutiere # Ziarul National
Perspectivele cooperării moldo-americane în domeniul infrastructurii au fost analizate de viceprim-ministrul Vladimir Bolea în cadrul unui dialog c...
Studiu american: aproape 2 milioane de victime militare în războiul din Ucraina, cu pierderi ruseşti aproape duble faţă de cele ucrainene, bilanţ respins de Kremlin # Ziarul National
Numărul soldaţilor ruşi şi ucraineni ucişi, răniţi sau dispăruţi în aproape patru ani de război ar putea ajunge la 2 milioane până în primăvara ace...
Moldova și Germania, împreună cu UNICEF, extind la nivel național serviciile esențiale pentru copiii moldoveni și refugiați ucraineni # Ziarul National
Guvernul Republicii Moldova, Guvernul Germaniei, prin Banca Germană de Dezvoltare KfW, și UNICEF își vor uni eforturile pentru a consolida și extin...
Guvernul aliniază 17 acte normative din construcții și urbanism la noul Cod, extinzând accesul la locuințe de serviciu pentru cetățenii UE și Schengen # Ziarul National
Guvernul a aprobat ajustarea mai multor acte normative din domeniul construcțiilor, urbanismului și locuințelor, astfel încât acestea să corespundă...
Suporterii PAOK au transformat locul accidentului de lângă Lugoj în memorial, ambasadoarea Greciei revine la spital, iar un jurnalist este agresat de un reprezentant al clubului # Ziarul National
Suporterii echipei de fotbal PAOK Salonic, care în noaptea de marţi spre miercuri au ajuns la Timişoara pentru a se interesa de colegii lor răniţi ...
Poli Timişoara plăteşte integral cazarea şi masa familiilor fanilor PAOK morţi în accidentul din Timiş # Ziarul National
Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis, a anunţat miercuri că toate cheltuielile legate de cazarea şi masa aparţinătorilor victime...
Cei mai buni tineri luptători ai țării s-au înfruntat la Campionatul Național U-23 de la Chișinău # Ziarul National
Peste 200 de sportivi au concurat pentru titlul de campion național în cadrul Campionatului Național de lupte U-23, desfășurat la Institutul de Edu...
Guvernul de la Chișinău schimbă regulile în zootehnie pentru a spori bunăstarea porcilor și a se alinia la standardele UE # Ziarul National
28 ianuarie 2026, Chișinău - Guvernul a aprobat astăzi modificarea normelor sanitar-veterinare privind creșterea și îngrășarea porcilor, cu scopul ...
Denis Lungul, numit secretar de stat la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale # Ziarul National
Denis Lungul a fost numit în funcția de secretar de stat în domeniul dezvoltării regionale, la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale....
Alexandru Petrescu, președinte ASF: Evoluțiile din 2025 sugerează că piețele financiare non-bancare au reușit să se decupleze parțial de instabilitatea fiscal-macroeconomică # Ziarul National
Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), apreciază că piața asigurărilor, piața de capital și piața pensi...
Ministrul Sănătăţii, în legătură permanentă cu Grecia după accidentul din Timiş soldat cu 7 morţi, anunţă că cei trei răniţi sunt stabili şi monitorizaţi atent # Ziarul National
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat miercuri dimineaţă că a rămas în contact direct şi permanent cu omologul său din Grecia, după gr...
PROMOȚIE // HiSky lansează campanie REDUCERILOR de iarnă la bilete de avion Zboruri de la 24,99 euro din februarie până în octombrie # Ziarul National
Compania aeriană HiSky începe anul cu o nouă campanie de promoții, dedicată pasagerilor care caută să își planifice din timp călătoriile din 202...
Atac cu drone rusești asupra unui tren de pasageri în Harkov și raiduri mortale la Odesa: opt morți, sute de mii de ucraineni fără curent electric # Ziarul National
Un atac cu drone ruseşti asupra unui tren de pasageri din nord-estul Ucrainei a ucis cinci persoane, au anunţat autorităţile locale. Atacul, denunţ...
♈️ BerbecUn val de energie împinge lucrurile înainte, mai ales în zona profesională. O discuție directă poate lămuri un conflict mai vechi, dacă t...
Ministrul de Interne Cătălin Predoiu, mesaj de condoleanţe Greciei după accidentul din Timiş în care au murit şapte suporteri PAOK # Ziarul National
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a transmis marţi o scrisoare de condoleanţe omologului elen, Michalis Chrysochoidis, după gravul accident pr...
Ilie Bolojan transmite condoleanţe familiilor tinerilor greci morţi în accidentul rutier din Timiş # Ziarul National
Premierul Ilie Bolojan a transmis, marţi seară, un mesaj de condoleanţe adresat familiilor celor şapte tineri din Grecia care şi-au pierdut viaţa î...
Clubul Olympique Lyon a anunţat că la meciul de joi cu PAOK Salonic, din Liga Europa, va fi adus un omagiu suporterilor greci decedaţi în judeţul T...
Mitsotakis, mesaj după tragedia din Timiș: Atena colaborează strâns cu autoritățile române după moartea fanilor PAOK # Ziarul National
Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a anunţat că Guvernul său şi ambasada elenă colaborează strâns cu autorităţile române, după tragedia rutieră din...
Gido PARK primește 3 milioane lei ajutor de stat pentru noua fabrică de prefabricate din beton la Ratuș, Criuleni # Ziarul National
Companiei Gido PARK i-a fost aprobată astăzi prima tranșă de 3.028.000 lei sub formă de grant, în baza acordului de ajutor de stat pentru investiți...
Orologiul apocalipsei, reglat la doar 85 de secunde de miezul nopţii: experţii avertizează asupra riscului de război nuclear, crizei climatice şi „Armageddonului informaţiei” # Ziarul National
Orologiul apocalipsei – care simbolizează din 1947 iminenţa unui cataclism planetar – s-a apropiat marţi de miezul nopţii mai mult ca niciodată, pe...
Vreme mai blândă și fără precipitații în Republica Moldova, miercuri, 28 ianuarie 2026 # Ziarul National
Miercuri, 28 ianuarie 2026, Republica Moldova intră într-o perioadă mai blândă, cu temperaturi ușor pozitive pe parcursul întregii zile și fără pre...
Preşedintele PAOK, mesaj de doliu după accidentul din Timiş în care au murit şapte suporteri greci: „Aceşti copii sunt copiii noştri” # Ziarul National
Preşedintele clubului PAOK, Ivan Savvidis, a transmis că este profund îndurerat de tragedia produsă în judeţul Timiş, unde un accident rutier s-a s...
Maia Sandu, la Strasbourg: democrația din Republica Moldova și integrarea europeană, în prim-planul discuțiilor cu liderii Consiliului Europei # Ziarul National
În cadrul vizitei de lucru efectuate la Strasbourg, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut întrevederi cu înalți oficiali ai Consiliului...
Germania pune la bătaie un milion de euro pentru prinderea sabotorilor care au lăsat Berlinul în beznă # Ziarul National
Guvernul german a anunţat marţi o recompensă de un milion de euro pentru prinderea autorilor sabotajului care a provocat o pană de curent generaliz...
Experții în securitate cibernetică lansează un avertisment clar: nu vă conectați la rețele WiFi publice. Dacă nu aveți altă opțiune, nu accesați...
Portavionul Charles de Gaulle, trimis de Franţa în Arctica la exerciţiul militar Orion 26, pe fondul tensiunilor din Atlanticul de Nord # Ziarul National
Portavionul francez Charles de Gaulle a plecat marţi într-o misiune de desfăşurare în Oceanul Atlantic, în cadrul unui exerciţiu militar multinaţio...
ULTIMA ORĂ // Igor Șarov, omul care a avut curajul să-i INTERZICĂ ex-președintelui Dodon să-și facă campanie în instituțiile de învățământ, NU va mai candida pentru un nou mandat în fruntea USM. Explicațiile actualului rector # Ziarul National
Actualul rector al Universitatea de Stat din Moldova, Igor Șarov, a anunțat că nu va candida pentru un al doilea mandat de rector. Decizia a fos...
China își întărește axa strategică cu Rusia pe fondul negocierilor de pace și al presiunilor Occidentului # Ziarul National
Ministrul chinez al apărării i-a transmis marţi omologului său rus, în cadrul unei videoconferinţe, că ţările lor ar trebui să „îşi consolideze coo...
SUA ajută Calea Ferată din Moldova să deschidă un nou centru de monitorizare video pentru securitatea infrastructurii feroviare # Ziarul National
Viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a participat la ceremonia de dare în exploatare a Centrului...
Escroc din Chișinău, condamnat la 12 ani de închisoare pentru șapte fraude de peste 5 milioane de lei # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță condamnarea unui bărbat de 47 de ani, găsit vinovat de comiterea a șapte episoade de escrocherie. Instanța...
Chișinău lansează grup de lucru agroalimentar pentru integrarea pe Piața Unică europeană # Ziarul National
27 ianuarie 2026, Chișinău – A avut loc lansarea Grupului de Lucru pentru Dezvoltarea Sectorului Agroalimentar (GL10), o platformă consultativă cre...
Gherasimov inspectează trupele ruse din estul Ucrainei și revendică noi câștiguri teritoriale înaintea discuțiilor de la Abu Dhabi # Ziarul National
Şeful Statului Major al armatei ruse, Valeri Gherassimov, a efectuat o vizită la trupele angajate în luptele din estul Ucrainei, a anunţat marţi Mi...
Ex-deputat din Parlamentul Republicii Moldova, condamnat la 8 ani de închisoare pentru escrocherie și trafic de influență, plasat în arest preventiv până la decizia definitivă # Ziarul National
CHIȘINĂU – La 27 ianuarie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința unui ex-deputat, pentru săvârșirea...
Dan Perciun marchează Săptămâna Memoriei Victimelor Holocaustului la Muzeul de Istorie a Evreilor din Republica Moldova # Ziarul National
Ministrul Educatiei si Cercetarii, Dan Perciun, a participat marți, 27 ianuarie, la acțiunea de comemorare „Fiecare flacără e un nume”, desfășurată...
Autoritățile activează protocoalele de criză și intervin pe drumurile naționale pentru combaterea poleiului și siguranța traficului # Ziarul National
La această oră, echipele de drumari intervin pe întreg teritoriul țării pentru combaterea lunecușului și menținerea siguranței circulației. În ulti...
Maia Sandu avertizează la Strasbourg: Europa, prinsă între războiul din Ucraina și războiul hibrid împotriva democrațiilor # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut un discurs în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, cu prilejul exercitării de ...
Maia Sandu avertizează la Consiliul Europei asupra celor două războaie care amenință democrațiile europene: agresiunea Rusiei și războiul hibrid al dezinformării # Ziarul National
Doamnă Președintă a Adunării, doamnă Petra Bayr, felicitări cu ocazia alegerii dumneavoastră,Domnule Secretar General Alain Berset,Stimați membri...
Atac masiv cu drone rusești la Odesa și Harkov: zeci de clădiri distruse, 23 de răniți și 80% din regiunea Harkov fără curent electric # Ziarul National
Dronele şi rachetele ruseşti au lovit luni seara al doilea oraş ca mărime din Ucraina, Harkov, provocând întreruperi de curent în plină iarnă geroa...
235 de sportivi moldoveni vor primi burse lunare de performanță de până la 69.600 de lei # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a aprobat lista actualizată a sportivilor beneficiari de indemnizații lunare (burse) de performanță, acordate în...
ULTIMA ORĂ // Scolile din Chișinău rămând ÎNCHISE toată săptămâna. Se trece la învățământul online # Ziarul National
Școlile din municipiul Chișinău vor rămâne închise toată săptămâna, din cauza ghețușului. Anunțul a fost făcut de primarul capitalei. Ion Ce...
Guvernul mută programul la ora 09:00 și mobilizează armata, IGSU și drumarii pentru trafic, polei și energie, în condiții meteo extreme # Ziarul National
Pe parcursul săptămânii curente, programul de lucru și orele de studii vor începe de la ora 09:00, măsură menită să reducă riscurile asociate depla...
Femeie din Telenești, condamnată la închisoare pentru cumpărarea voturilor la prezidențiale și referendum în raionul Ștefan Vodă # Ziarul National
Procuratura Căușeni, Oficiul Ștefan Vodă, anunță condamnarea unei femei de 58 de ani din raionul Telenești pentru comiterea infracțiunii de coruper...
♈️ BerbecSub presiunea termenelor, energia crește și permite depășirea unor blocaje profesionale. O discuție directă poate clarifica un conflict m...
Rutte avertizează în Parlamentul European: fără SUA, Europa nu se poate apăra și își pierde „garantul ultim al libertății” # Ziarul National
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a subliniat luni, la Bruxelles, în Parlamentul European, unde a venit să răspundă întrebărilor eurodeputaţi...
Marți, 27 ianuarie 2026, Republica Moldova rămâne în câmpul unei vremi de iarnă umede, cu temperaturi în ușoară scădere față de ziua precedentă. Ma...
Peste 1.000 de oameni evacuați în Sicilia după prăbușirea unei faleze de 4 km în urma furtunii Harry # Ziarul National
Peste 1.000 de persoane au fost evacuate în Sicilia, după surparea, duminică, a unei porţiuni de aproximativ patru kilometri a unei faleze în timpu...
Portavionul USS Abraham Lincoln întărește prezența militară americană în Orientul Mijlociu pe fondul tensiunilor cu Iranul # Ziarul National
Portavionul american USS Abraham Lincoln şi grupul său aeronaval au ajuns în Orientul Mijlociu, a anunţat luni armata Statelor Unite, care îşi cons...
Israelul a recuperat rămăşiţele ultimului ostatic din Gaza, marcând încheierea crizei răpirilor din enclavă # Ziarul National
Armata israeliană a anunţat luni că a recuperat rămăşiţele ultimului ostatic israelian decedat din Fâşia Gaza, moment ce marchează prima dată din 2...
