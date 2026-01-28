Subdiviziune nouă în cadrul Serviciului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

06:10

Pentru prima dată după mai bine de zece ani, statul rescrie valorile cadastrale ale proprietăților, iar acest lucru se va vedea direct în impozitul pe care tu îl plătești anual, nu pentru că ar crește procentele stabilite de lege, ci pentru că imobilele au fost reevaluate la valori mult mai apropiate de realitatea pieței.Agenția Geodezie, […]