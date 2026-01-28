Subdiviziune nouă în cadrul Serviciului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
SafeNews, 28 ianuarie 2026 13:40
Guvernul a aprobat înființarea unei noi subdiviziuni în cadrul Serviciului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Aceasta va fi responsabilă de formarea sectorului public și privat, elaborarea ghidurilor și materialelor metodologice, precum și de evaluarea riscurilor, atât la nivel național, cât și internațional, transmite IPN. Nou subdiviziune se va numi Serviciul supraveghere și formare
• • •
13:40
Guvernul a aprobat înființarea unei noi subdiviziuni în cadrul Serviciului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Aceasta va fi responsabilă de formarea sectorului public și privat, elaborarea ghidurilor și materialelor metodologice, precum și de evaluarea riscurilor, atât la nivel național, cât și internațional, transmite IPN. Nou subdiviziune se va numi Serviciul supraveghere și formare
13:40
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi modificarea normelor sanitar‑veterinare privind creșterea și îngrășarea porcilor, măsuri menite să îmbunătățească bunăstarea animalelor și să aducă sectorul zootehnic în conformitate cu standardele de referință ale Uniunii Europene. Proiectul prevede completarea legislației cu o anexă care recomandă fermelor să adopte practici mai prietenoase cu animalele, precum evitarea codotomiei de
13:30
Fotografie cu Donald Trump și Vladimir Putin la summitul din Alaska, înrămată și expusă la Casa Albă # SafeNews
O fotografie care îi înfățișează pe Donald Trump și Vladimir Putin a fost înrămată și expusă în holul Casei Albe. Detaliul a fost observat de jurnalista PBS News Elizabeth Landers, care a menționat și prezența unei alte fotografii, în care liderul american apare împreună cu una dintre nepoatele sale. Fotografia cu Trump și Putin a
Acum o oră
13:10
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că procedura de aprobare a noilor tarife la gaz se apropie de final, iar o eventuală reducere pentru consumatorii casnici ar putea fi decisă în perioada următoare de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Întrebat de ce a durat aproape două luni de la depunerea cererii de către
Acum 2 ore
12:50
Fosta primă-doamnă a Coreei de Sud, Kim Keon Hee, a fost condamnată la închisoare pentru luare de mită # SafeNews
Un tribunal sud-coreean a condamnat-o miercuri pe fosta primă-doamnă Kim Keon Hee la un an şi opt luni de închisoare, după ce a găsit-o vinovată pentru acceptarea de mită de la oficialii Bisericii Unite în schimbul unor favoruri politice, relatează Reuters. În schimb, tribunalul a achitat-o pe Kim, soţia fostului preşedinte Yoon Suk Yeol, care
12:40
Voci republicane se alătură democraților și cer demisia șefei Securității Interne Kristi Noem, după uciderea lui Alex Pretti în Minneapolis # SafeNews
Președintele SUA Donald Trump a declarat că încă are încredere în Noem și a calificat munca ei la frontieră drept „un succes extraordinar", scrie NBC News. Dar Casa Albă s-a distanțat de declarațiile făcute de aceasta după incidentul din Minneapolis. Senatorii republicani Thom Tillis și Lisa Murkowski au cerut marți demisia secretarei pentru Securitate Internă Kristi Noem,
12:40
Marți, 27 ianuarie, echipajele de ambulanță au intervenit la 479 de solicitări, acordând ajutor persoanelor care au căzut și au suferit diverse traumatisme. Doar la Institutul de Medicină Urgentă, 306 persoane au solicitat ajutor medical, dintre care 178 au suferit traumatisme. Chirurgii au efectuat 61 de intervenții de urgență; trei cazuri au fost încadrate drept
12:30
Curtea de Apel Chișinău a condamnat la 8 ani de închisoare un bărbat acuzat că a recrutat o femeie vulnerabilă pentru exploatare sexuală în Turcia. Instanța a admis apelul procurorilor, după ce prima instanță îl achitase pentru capătul de acuzare privind traficul de ființe umane. Procuratura de Circumscripție Chișinău a anunțat că instanța de apel
12:30
O tânără de 23 de ani a fost depistată în stare de ebrietate avansată la volan, în Chișinău. Cazul a avut loc în dimineața zilei de astăzi, pe bulevardul Moscova. Inspectorii de patrulare au stopat un automobil de marca Audi, condus de o tânără. În timpul verificărilor, polițiștii au simțit miros de alcool. Șoferița a
12:20
Guvernul a decis ca refugiații ucraineni aflați în Republica Moldova să beneficieze de protecție temporară până la 1 martie 2027. Totodată, autoritățile introduc un mecanism online pentru prelungirea statutului, care va fi disponibil între 1 februarie și 30 aprilie 2026. Măsura vine pentru a oferi stabilitate și continuitate persoanelor strămutate, asigurând acces la educație, servicii
12:20
Numărul militarilor în Armata Națională va crește la 8500. Anunțul a fost făcut de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, care a subliniat că măsura face parte din Strategia militară, adoptată în luna octombrie 2025. "Creșterea preconizată a numărului de militari în Armata Națională este prevăzută în Strategia militară, aprobată în octombrie anul trecut și este o
12:20
Procurorii PCCOCS au anunțat trimiterea în judecată a unui bărbat din Rezina, considerat organizatorul schemei de contrabandă cu cocaină în valoare de circa 1 milion de lei, droguri descoperite într-un televizor adus din Spania. Investigațiile penale în dosarul din 2022 au arătat că drogurile au fost ascunse într-un televizor de model „Mi", transportat din Madrid
12:10
Ministerul Justiției și Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale au noi secretari de stat, iar Agenția Proprietăți Publice are un nou director general adjunct. Hotărârile au fost aprobate în cadrul ședinței de azi a Guvernului. Astfel, Denis Lungu a fost numit în funcția de secretar de stat al MIDR, iar Lilian Apostol – în cea de
12:10
Un tânăr de 30 de ani este cercetat de oamenii legii, fiind suspectat de contrabandă cu țigări. Cazul a fost documentat recent în orașul Cimișlia. Potrivit Serviciului Vamal, ofițerii Echipelor Mobile au stopat pentru verificări un autoturism de model Renault Megane, condus de suspect. Deși acesta a declarat că nu transportă bunuri, oamenii legii au observat
Acum 4 ore
11:50
Ofițerii Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații (INI), împreună cu procurorii din sectorul Botanica, au destructurat activitatea infracțională a unui cuplu de cetățeni străini, cu vârstele de 29 și 35 de ani, membri ai unei grupări specializate în comercializarea drogurilor prin aplicația Telegram. Potrivit anchetatorilor, cei doi achiziționau droguri în cantități mari, le împărțeau
11:20
Un bărbat de 48 de ani a decedat pe loc, marți seara, 27 ianuarie, după ce a fost lovit de un automobil. Tragedia s-a produs pe traseul G88 Ungheni – Cornești – Condrătești – Năpădeni. „La fața locului, oamenii legii au stabilit preliminar că o tânără de 22 de ani, aflată la volanul unui Audi
11:00
În debutul ședinței de Guvern de astăzi, premierul Alexandru Munteanu a declarat că această iarnă este mai dificilă decât cele din ultimii ani și că situațiile provocate de vremea nefavorabilă vor mai continua. Șeful Executivului a subliniat că Republica Moldova nu este singura țară afectată de fenomene meteo extreme, dar că este important ca autoritățile
10:50
Fostul prim-ministru Vlad Filat a lansat un apel public adresat prim-ministrului Alexandru Munteanu, în contextul apropierii a 100 de zile de la învestirea Guvernului. În document, Filat acuză lipsa prezenței publice a premierului, incapacitatea de gestionare a mai multor crize și un vid de conducere care ar fi afectat direct funcționarea statului și viața cetățenilor.
10:20
Două zone cruciale din Arctica pentru care NATO și Rusia se vor lupta în orice viitor război. „O problemă pentru întreaga alianță” # SafeNews
Pentru țările nordice, atenția sporită acordată în ultimul timp securității în regiunea arctică și obsesia președintelui american Donald Trump legată de Groenlanda reprezintă ocazia perfectă pentru a readuce discuția geopolitică în direcția pe care și-o doresc: pericolul venit din partea Rusiei. Statele din nordul Europei au privit cu îngrijorare cum Rusia și-a extins prezența militară
10:10
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 28 ianuarie 2026.
10:00
Ceața densă și carosabilul alunecos creează condiții dificile de circulație în mai multe zone ale țării. Poliția anunță că, deocamdată, nu sunt trasee blocate, însă șoferii și pietonii sunt îndemnați să manifeste maximă prudență. Poliția Națională informează că, pe teritoriul Republicii Moldova, circulația rutieră se desfășoară în condiții de ceață densă în mai multe regiuni,
10:00
În Italia crește îngrijorarea față de planurile SUA de a trimite agenți ICE pentru securitatea delegației americane la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo, desfășurate între 6 și 22 februarie. Planurile au fost anunțate inițial de mass-media americane, iar mai târziu informația a fost confirmată și în Europa, scrie Bild. Ideea a
Acum 6 ore
09:50
Salvatorii și pompierii din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au desfășurat 92 de misiuni în ultimele 24 de ore, pentru prevenirea și lichidarea consecințelor situațiilor de risc provocate de condițiile meteo nefavorabile. Cele mai multe intervenții au vizat deblocarea mijloacelor de transport care au derapat de pe carosabil, dar și acordarea de
09:50
VIDEO | Atacurile ruseşti ucid cinci persoane într-un tren din nord-est şi trei în Odesa, afirmă Ucraina. 165 de drone, lansate de Rusia peste noapte # SafeNews
Un atac cu drone ruseşti asupra unui tren de pasageri din nord-estul Ucrainei a ucis cinci persoane, au anunţat autorităţile locale, un atac denunţat ca terorism de preşedintele Volodimir Zelenski, care a cerut intensificarea presiunii asupra Moscovei, transmite Reuters, citat de Digi24.ro. Atacul a incendiat un tren, la câteva ore după ce drone ruseşti au
09:50
Alimentarea cu energie electrică este întreruptă parțial în 11 localități din raioanele Criuleni, Orhei, Anenii Noi și Taraclia, din cauza avariilor produse pe liniile electrice aeriene. Situația a fost generată de condițiile meteo nefavorabile, care au dus la depuneri masive de chiciură pe conductoare. Potrivit operatorului de distribuție Premier Energy, echipele de intervenție sunt mobilizate
09:40
Reținuți pentru 72 de ore, fiind suspectați de corupție sistemică. Este vorba despre șapte angajați ai Serviciului Vamalde la posturile Leușeni Albița și Cahul Oancea. Potrivit Centrul Național Anticorupție, acțiunile au loc într-un dosar instrumentat împreună cu procurorii Procuratura municipiului Cahul. Cazul vizează fapte de corupție în rândul angajaților Serviciul Vamal. Ancheta arată că funcționarii
09:40
În Italia crește tensiunea după decizia Statelor Unite de a trimite agenți ICE pentru securitatea delegației americane la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo, programate între 6 și 22 februarie. Autoritățile locale din Milano contestă planul. Primarul orașului, Giuseppe Sala, spune că nu dorește prezența agenților ICE în oraș. El invocă
09:20
Situația la frontieră în ultimele 24 de ore. Peste 35.000 de persoane au traversat granița # SafeNews
În ultimele 24 de ore, frontiera Republicii Moldova a fost traversată de 35.549 de persoane și 9.182 de mijloace de transport. În aceeași perioadă, 12 cetățeni străini au primit refuz de intrare în țară. Cele mai aglomerate puncte de trecere au fost: Poliția de Frontieră a raportat mai multe încălcări ale legislației. A fost depistat
08:00
Un nou documentar Sky aduce acuzații dure la adresa companiei Tesla și a fondatorului său, Elon Musk, vorbind despre probleme de siguranță, presiuni extreme asupra angajaților și promisiuni nerealiste legate de tehnologia mașinilor autonome. Producția, intitulată „Elon Musk Uncovered: The Tesla Experiment", va fi disponibilă din 30 ianuarie pe platforma Sky și pe serviciul de
Acum 8 ore
07:50
Republica Moldova intră într-o perioadă cu vreme schimbătoare și răcire accentuată, între 28 ianuarie și 3 februarie. Meteorologii anunță ploi, lapoviță și apoi ger, cu temperaturi negative în toate regiunile. Potrivit prognozei Serviciul Hidrometeorologic de Stat, primele zile aduc vreme umedă. Pe 28
07:40
Transferurile de bani trimise în Republica Moldova de cetățenii plecați peste hotare au revenit pe creștere în 2025, după doi ani de scădere. Prin canale oficiale au intrat în țară 1,66 miliarde de dolari, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei. Suma este cu aproximativ 3% mai mare decât în 2024. Cele mai mari […] Articolul Banii diasporei revin pe creștere, 1,66 miliarde de dolari au intrat în Moldova apare prima dată în SafeNews.
07:30
Fost premier spaniol, atac dur la Trump și apel către UE: „Nimic nu este mai rău decât un prost ajuns la putere” # SafeNews
„Cred, și o spun cu tot respectul, că Donald Trump este complet nebun”, a declarat fostul premier socialist al Spaniei, Felipe González, într-un dialog public organizat la Madrid. Potrivit acestuia, actualul lider de la Casa Albă tratează lumea ca pe „servitoarea sa” și a destabilizat ordinea internațională construită după Al Doilea Război Mondial. „Nimic nu […] Articolul Fost premier spaniol, atac dur la Trump și apel către UE: „Nimic nu este mai rău decât un prost ajuns la putere” apare prima dată în SafeNews.
07:20
Membrii Guvernului se întrunesc astăzi, 28 ianuarie, începând cu ora 10:00, într-o nouă ședință de lucru. Reuniunea va fi prezidată de prim-ministrul Alexandru Munteanu. Pe ordinea de zi se află 16 proiecte de hotărâre. Miniștrii urmează să voteze inițiative care vizează resursele umane, extinderea dreptului la prestații sociale și ajustarea unor politici publice. Guvernul va […] Articolul Guvernul se întrunește astăzi în ședință, 16 proiecte pe ordinea de zi apare prima dată în SafeNews.
07:10
Deputații se vor întruni pe 3 februarie într-o ședință solemnă a Parlamentului, organizată cu ocazia vizitei oficiale a președinților parlamentelor din statele baltice. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentul Republicii Moldova, Igor Grosu. Potrivit acestuia, ședința solemnă va avea loc marți, iar joi legislativul va reveni la activitatea obișnuită. „Săptămâna viitoare ne convocăm. Marți […] Articolul Parlamentul se convoacă pe 3 februarie în ședință solemnă apare prima dată în SafeNews.
07:00
Caviar, polen de albine și bunuri aduse din străinătate au fost scoase din circuitul ilegal de echipele mobile ale Serviciul Vamal, în urma unor controale efectuate pe traseele naționale, în linia a doua de control vamal. Primul caz a fost înregistrat pe traseul R9, în localitatea Grigorăuca, raionul Soroca. Ofițerii au stopat un Renault Scenic, […] Articolul FOTO | Caviar, polen de albine și bunuri din Franța, depistate pe traseele naționale apare prima dată în SafeNews.
06:50
Suedia se pregătește să coboare vârsta răspunderii penale la 13 ani pentru infracțiuni grave, pe fondul creșterii criminalității în rândul minorilor și al recrutării copiilor de către bande. Autoritățile vorbesc despre o „situație de urgență”. Ministrul justiției, Gunnar Strömmer, a declarat că stoparea folosirii copiilor în rețelele criminale a devenit o prioritate. Potrivit datelor oficiale, […] Articolul Justiție la 13 ani. Țara din europa care pregătește o lege controversată apare prima dată în SafeNews.
06:40
Agenția Servicii Publice își reduce temporar programul de lucru cu publicul, în contextul condițiilor meteo nefavorabile anunțate la nivel național. Măsura se aplică în perioada 28–30 ianuarie 2026. În aceste zile, cetățenii vor putea solicita și perfecta documente între orele 9:00 și 17:00. Angajații instituției vor activa până la ora 17:30. Decizia a fost luată […] Articolul Program scurtat la Agenția Servicii Publice, pe fondul vremii nefavorabile apare prima dată în SafeNews.
06:30
TikTok este acuzat de utilizatori din Statele Unite că blochează mesaje și conținut care conțin cuvântul „Epstein”, la scurt timp după ce platforma a trecut sub control majoritar american. Autoritățile din California au anunțat deschiderea unei investigații, iar compania invocă o defecțiune tehnică. Reclamațiile au apărut pe 25 și 26 ianuarie, la câteva zile după […] Articolul TikTok, acuzat de cenzură în SUA după schimbarea proprietarilor apare prima dată în SafeNews.
06:20
Bijuterii și aur, oprite la ieșirea din țară. Două tentative dejucate pe Aeroportul Chișinău # SafeNews
Două încercări de a scoate din țară bunuri de valoare fără declarare au fost oprite pe Aeroportul Internațional Chișinău, în timpul controalelor efectuate la plecarea curselor internaționale, într-o acțiune comună a Poliției de Frontieră și a Serviciului Vamal. Potrivit Poliția de Frontieră, primul caz a fost depistat la cursa Chișinău–Viena. O femeie de 47 de […] Articolul Bijuterii și aur, oprite la ieșirea din țară. Două tentative dejucate pe Aeroportul Chișinău apare prima dată în SafeNews.
06:10
Pentru prima dată după mai bine de zece ani, statul rescrie valorile cadastrale ale proprietăților, iar acest lucru se va vedea direct în impozitul pe care tu îl plătești anual, nu pentru că ar crește procentele stabilite de lege, ci pentru că imobilele au fost reevaluate la valori mult mai apropiate de realitatea pieței.Agenția Geodezie, […] Articolul Fără cote mai mari, dar cu impozite mai mari. Ce aduce noua evaluare a imobilelor apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
18:00
Un bărbat de 47 de ani a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru că a păcălit mai multe persoane și a obținut ilegal bani și bunuri în valoare de peste cinci milioane de lei, folosind pretexte legate de tranzacții cu mașini și imobiliare. Potrivit anchetei, începând cu anul 2010, bărbatul ar fi promis […] Articolul Tranzacții false cu mașini și apartamente: Inculpatul primește 12 ani de închisoare apare prima dată în SafeNews.
17:40
VIDEO | Tragedie rutieră în România: 7 morți și 3 răniți într‑un impact între microbuz și TIR # SafeNews
Şapte persoane au murit, marţi, într-un accident în judeţul Timiş, România. Un microbuz care venea din Grecia și se deplasa spre Franța, având la bord zece persoane, a intrat într-o depășire, pe DN6 – E70, aproape de localitatea Lugojelul, la intrarea pe centura Lugoj, iar la încercarea de a reintra pe banda sa a acroșat […] Articolul VIDEO | Tragedie rutieră în România: 7 morți și 3 răniți într‑un impact între microbuz și TIR apare prima dată în SafeNews.
15:40
Funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău au contracarat patru tentative de transportare ilicită a bunurilor, depistate atât pe sensul de intrare, cât și pe cel de ieșire din țară. Două cazuri au fost înregistrate pe sensul de intrare în Republica Moldova, în cadrul controlului bagajelor pasagerilor sosiți pe ruta Istanbul–Chișinău. În primul caz, o pasageră, […] Articolul Aur și bijuterii de contrabandă, găsite în bagaje la Aeroport apare prima dată în SafeNews.
15:40
Polițiștii de la Botanica și cei ai Direcției de Poliție Chișinău au reținut doi bărbați, cu vârstele de 24 și 27 de ani, cetățeni străini, suspectați de incendierea intenționată a mai multor automobile în capitală. Potrivit materialelor cauzei, în timpul nopții, suspecții au incendiat trei mașini parcate într-o curte, după ce au avut divergențe cu […] Articolul VIDEO | Doi cetățeni străini reținuți pentru incendierea mai multor mașini în Chișinău apare prima dată în SafeNews.
15:30
Impozitul pe imobil ar putea crește în urma finalizării procesului de evaluare și reevaluare a bunurilor imobile la nivel național # SafeNews
Suma impozitului pe imobil este așteptată să crească, după ce autoritățile au finalizat evaluarea și reevaluarea bunurilor imobile la nivel național. Nadejda Josanu, șefa direcției evaluare a bunurilor imobile din cadrul Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru, a declarat pentru BANI.MD că valoarea de referință stabilită în urma reevaluării va fi utilizată la calcularea impozitului pe imobil. Potrivit […] Articolul Impozitul pe imobil ar putea crește în urma finalizării procesului de evaluare și reevaluare a bunurilor imobile la nivel național apare prima dată în SafeNews.
15:30
Primirea Ucrainei în Uniunea Europeană ar trebui finalizată până în 2027, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, adăugând că Kievul vede apartenenţa la UE ca pe o parte a garanţiilor de securitate pentru ţara sa devastată de război, relatează Reuters. „De aceea vorbim despre o dată concretă, 2027, şi contăm pe sprijinul partenerilor pentru poziţia […] Articolul Ucraina ar trebui să adere la UE până în 2027, afirmă Zelenski apare prima dată în SafeNews.
15:10
Adunarea Populară a Găgăuziei a comentat decizia Curții Supreme de Justiție, care suspendă hotărârile cu privire la formarea Comisiei electorale centrale de la Comrat. Într-o declarație, deputații locali au subliniat faptul că această decizie blochează, de fapt, organizarea alegerilor în regiune și au atribuit responsabilitatea acesteia autorităților de la Chișinău, transmite corespondentul IPN din Găgăuzia. […] Articolul Adunarea Populară a Găgăuziei califică decizia CSJ drept „o blocare a regiunii” apare prima dată în SafeNews.
14:50
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a găzduit astăzi ceremonia oficială de depunere a jurământului de către patru magistrați nou-numiți în funcție. Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 511-X din 21 ianuarie 2026, au fost învestiți în funcție următorii judecători: • Ion Bocan – Judecătoria Chișinău; • Mihail Josanu – Judecătoria Orhei; • Maxim Melnic – […] Articolul Patru noi judecători învestiți prin depunerea jurământului la CSM apare prima dată în SafeNews.
14:40
În contextul condițiilor meteorologice severe și a măsurilor dispuse de Centrul Național de Management al Crizelor, Ministerul Educației și Cercetării a emis recomandări pentru instituțiile de învățământ din țară. Astfel, activitățile didactice se vor desfășura online acolo unde este posibil, pentru a proteja siguranța elevilor, cadrelor didactice și a personalului școlilor. În instituțiile în care […] Articolul Ministerul Educației recomandă trecerea la învățământ online din cauza vremii dificile apare prima dată în SafeNews.
14:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a cerut statelor membre ale Consiliului Europei elaborarea unui instrument juridic european clar și cuprinzător pentru combaterea manipulării informaționale și a ingerinței străine în spațiul digital, în cadrul discursului susținut în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Șefa statului a avertizat că manipularea informațională amplificată de tehnologie, algoritmi opaci și […] Articolul Inteligența artificială, o armă pentru dezinformare – Maia Sandu apare prima dată în SafeNews.
