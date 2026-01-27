Aprobat de CSM: 19 magistrați de la Judecătoria Chișinău, specializați în cauze de corupție, vor fi supuși Vettingului
TV8, 27 ianuarie 2026 20:40
Aprobat de CSM: 19 magistrați de la Judecătoria Chișinău, specializați în cauze de corupție, vor fi supuși Vettingului
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
20:40
Acum 2 ore
19:50
19:20
Acum 4 ore
18:30
18:30
18:20
17:50
17:20
Acum 6 ore
16:50
16:30
16:20
15:30
15:00
Acum 8 ore
14:40
14:30
14:00
Acum 12 ore
12:40
12:30
12:00
11:40
11:00
10:40
10:40
09:40
09:20
08:50
08:40
08:40
08:20
Acum 24 ore
07:40
07:20
07:10
06:50
26 ianuarie 2026
23:40
23:30
23:00
22:40
21:50
21:20
21:10
Ieri
20:40
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.