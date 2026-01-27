Transferurile în valută au sprijinit solvabilitatea populației
Logos-Press, 27 ianuarie 2026 14:30
Peste 1,5 miliarde de dolari în echivalentul transferurilor din străinătate în favoarea persoanelor fizice anul trecut, inversând tendința stabilită de scădere a fluxurilor valutare și susținând cererea solvabilă pe piața internă, a raportat Logos Press.
Acum 15 minute
14:30
Acum o oră
14:00
Vehiculele care reprezintă o amenințare imediată la adresa siguranței rutiere pot fi interzise temporar prin intermediul unei proceduri separate de radiere sau de anulare a înmatriculării, fără a fi necesară reînmatricularea după remedierea deficiențelor tehnice, a informat Logos Press.
Acum 2 ore
13:30
Authentic Brands Group (Authentic) și Guess Inc. au anunțat încheierea unui acord de achiziție pentru a privatiza Guess, informează Logos Press.
13:00
Din cauza condițiilor meteorologice severe din 27 ianuarie 2026, caracterizate prin îngheț și polei, funcționarea normală a rețelelor de distribuție a energiei electrice în mai multe regiuni ale țării a fost întreruptă, a informat Logos Press citând Ministerul Energiei.
Acum 4 ore
12:30
Țările UE își vor putea dubla exporturile de bunuri către India până în 2032 prin reducerea tarifelor pentru aproximativ 96% din bunurile furnizate pe piața indiană, iar New Delhi va primi 500 de milioane de euro de la UE pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și „transformarea industrială”, potrivit Logos Press.
12:00
Potrivit lui Mihai Jurca, șeful Cancelariei prim-ministrului României, autostrăzile Pașcani–Siret și Pașcani–Ungheni, finanțate prin mecanismul european SAFE, nu sunt doar proiecte de infrastructură regională, ci componente strategice pentru mobilitatea militară, relatează Logos Press.
11:30
Anul trecut, 363 de dealeri auto au dat faliment în Germania – cu aproximativ 100 mai mulți decât în 2024 – iar în rândul dealerilor mari, cu o cifră de afaceri anuală de peste 10 milioane de euro, numărul falimentelor aproape s-a triplat, de la 11 la 32, potrivit Logos Press.
11:00
Autoritățile au introdus măsuri anticriză din cauza condițiilor meteorologice dificile # Logos-Press
Situația drumurilor în Moldova rămâne dificilă din cauza gheții și precipitațiilor. În dimineața zilei de 27 ianuarie, Centrul Național de Gestionare a Crizelor a organizat o ședință de coordonare operativă în legătură cu condițiile meteorologice nefavorabile pe întreg teritoriul țării, informează Logos Press.
10:45
Fundația Ethereum a anunțat formarea unei echipe care să pregătească rețeaua pentru riscurile potențiale asociate cu dezvoltarea computerelor cuantice și a pus deoparte un fond inițial de 2 milioane de dolari în acest scop, potrivit Logos Press.
Acum 6 ore
10:15
Începând cu 8 februarie 2026, Franța va suspenda oficial importul și vânzarea pe teritoriul său a anumitor produse alimentare fabricate în afara UE dacă se constată că acestea conțin reziduuri a cinci substanțe active neaprobate în Uniunea Europeană, informează Logos Press.
09:30
Clubul de fotbal Spartanii-Sportul a primit o notificare din partea Federației Internaționale de Fotbal Asociație (FIFA) prin care se interzice înregistrarea de noi jucători, potrivit Logos Press.
09:15
Ministerul moldovean al Finanțelor a pus sub semnul întrebării în mod deschis originea numerarului utilizat pentru plata salariilor în sectorul informal al industriei construcțiilor, informează Logos Press.
08:45
Agenția de Investiții din Moldova a elaborat șase profiluri investiționale sectoriale în limba română, destinate în primul rând cetățenilor moldoveni care locuiesc în străinătate și care intenționează să investească, să-și relocheze afacerea sau să revină în țară, informează Logos Press.
Acum 8 ore
08:15
Potrivit Asociației Internaționale a Investitorilor (YASED), Turcia a înregistrat o creștere solidă a investițiilor în 2025. Fluxurile nete de investiții străine directe au ajuns la 12,4 miliarde de dolari – o creștere de 28% față de 2024.
Acum 24 ore
20:30
Serghei Tarnovski și Irina Ryngac au fost desemnați cei mai buni sportivi ai anului 2025 în sporturile olimpice, iar Artem Livadari și Anastasia Spinu în sporturile neolimpice, informează Logos Press.
20:15
Aflată într-o situație financiară dificilă, Metropolitan Opera din New York ia în considerare o decizie pe cât de îndrăzneață, pe atât de controversată: să vândă două picturi monumentale de Marc Chagall, lăsându-le la locul lor în centrul clădirii, potrivit Logos Press.
20:00
De la 1 ianuarie 2027, datele privind valoarea ajustată în urma reevaluării în masă vor fi utilizate pentru impozitarea proprietăților rezidențiale, potrivit Logos Press.
18:30
Livrările de gaze naturale lichefiate (GNL) din Statele Unite către Europa reprezintă mai degrabă un colac de salvare pentru Ucraina decât un risc, a informat Logos Press.
18:15
Detectivul cripto a descoperit furtul de „cripto” în valoare de 40 de milioane de dolari # Logos-Press
John Dagita a fost implicat în furtul de criptomonede în valoare de peste 40 de milioane de dolari din portofelele guvernului Statelor Unite. Aceasta este ceea ce susține specialistul în investigații privind atacurile blockchain ZachXBT, relatează Logos Press cu referire la Kommersant.
17:45
Autoritățile moldovenești au interzis temporar importul de carne de pasăre și subproduse din Ucraina din cauza riscului ca producătorii să utilizeze metronidazolul interzis, a raportat Logos Press.
17:15
În ultimii doi ani, rata sărăciei în Ucraina aproape s-a dublat, inflația rămâne ridicată, iar hrivna își pierde stabilitatea. În același timp, proprietățile imobiliare devin rapid mai scumpe: acestea sunt unul dintre cele mai scumpe active de pe piață. De ce cumpără ucrainenii locuințe din ce în ce mai scumpe, în contextul unei scăderi generale a nivelului de trai? Există o „bulă” și când ar trebui să ne așteptăm la o stagnare a pieței?
16:45
În perioada 10-12 februarie 2026, orașul Orhei va găzdui cea de-a cincea rundă a unui program de instruiri gratuite pentru antreprenorii aspiranți, precum și pentru persoanele care intenționează să își deschidă propria afacere, informează Logos Press.
16:15
Moldova trece, aproape neobservată de mulți, prin una dintre cele mai rapide și mai impresionante transformări economice din istoria sa recentă. Este vorba despre sectorul energiei regenerabile (SER), un domeniu care a fost practic inexistent timp de decenii, dar care acum devine un adevărat pilon al securității energetice naționale.
16:00
În cazul votului pe tema unirii Republicii Moldova cu România, 56% dintre respondenți spun că ar vota în favoarea unirii într-un eventual referendum, în timp ce 37% dintre participanții la sondaj spun că nu ar susține o astfel de inițiativă, informează Logos Press.
15:45
Casa de modă Saint Laurent a anunțat revenirea genții iconice Mombasa, care a fost una dintre cele mai recunoscute accesorii de la începutul anilor 2000, potrivit Logos Press.
15:00
În 2025, din fondul de intervenție al statului pentru gestionarea crizei energetice au fost alocate 64,236 milioane de lei, conform hotărârilor de guvern aprobate, însă au fost cheltuite efectiv 62,845 milioane de lei, informează Logos Press.
Ieri
14:15
Moldova și Polonia colaborează pentru actualizarea și aprofundarea acordului bilateral de cooperare în domeniul apărării, astfel încât acesta să reflecte mediul actual de securitate și să întărească legăturile dintre instituțiile celor două țări, relatează Logos Press.
13:45
În ultimele două decenii, taxa vamală de 75% la importul de zahăr pe piața Republicii Moldova s-a transformat dintr-o măsură de protecție comercială a pieței interne într-o măsură care stimulează ineficiența managerială în sector. În acest „recipient” aproape ermetic, speranțele de dezvoltare ale complexului autohton al sfeclei și zahărului au fermentat într-un substrat scump pentru creșterea costurilor, a pierderilor și pentru pierderea competitivității în industria zahărului și în alte ramuri conexe ale industriei alimentare din Moldova.
13:15
În 2025, încasările din impozitul pe persoană fizică pentru închirierea de bunuri imobile au crescut cu 27,2% față de anul precedent, a raportat Logos Press.
12:45
Deputatul PAS Anastasia Nichita, secretar al Comisiei permanente pentru securitate națională, apărare și ordine publică, și-a anunțat demisia din mandatul parlamentar, informează Logos Press.
12:15
Pentru prima dată Moldova a fost inclusă în Global Soft Power Index, realizat de Brand Finance, în care țara noastră a fost clasată pe locul 118 din 193 de țări, informează Logos Press.
11:45
Moldova dezvoltă Sistemul Informațional e-Arhiva, care va permite stocarea centralizată, contabilizarea și transferul securizat al documentelor electronice, va reduce dependența de arhivele pe hârtie și va oferi acces rapid la informații pentru organele de stat și cetățeni, informează Logos Press.
11:15
Pentru o vizită la Luvrul din Paris, mulți turiști vor trebui să plătească acum 32 de euro, cu 10 euro mai mult decât prețul anterior, potrivit Logos Press.
10:45
Oficialii comerciali din administrația președintelui american Donald Trump au formulat acuzații la adresa Uniunii Europene cu privire la încercările Bruxelles-ului de a oferi producătorilor europeni de carne și brânză un monopol de facto pe piața sud-americană, ca parte a unui acord comercial cuprinzător cu țările Mercosur, a raportat Logos Press.
10:15
Odată cu aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, întreprinderile de pe malul stâng ar putea fi închise din cauza cerințelor stricte de mediu, iar statul va fi obligat să restabilească calitatea solului, a apei și a aerului pe teritoriu, informează Logos Press.
09:30
Legislativul a modificat Codul fiscal pentru a crește pragul de înregistrare ca plătitor de TVA la 3,2 milioane de lire sterline, a raportat Logos Press.
09:15
Linia de transport de 400 kV Vulcănești-Chișinău, numită Linia Independenței Energetice, a trecut cu succes primele teste și este aproape gata de funcționare, a anunțat Logos Press.
08:45
Guvernul moldovean a aprobat o reglementare tehnică care stabilește principalele elemente ale contractelor de stocare a datelor utilizate în cadrul sistemului național de urmărire a tutunului, informează Logos Press.
08:15
Guvernul moldovean intenționează să cheltuiască 8,6 milioane de lei, fără TVA, pentru a înlocui ferestrele din clădirea administrativă centrală situată pe bulevardul Ștefan cel Mare, informează Logos Press.
25 ianuarie 2026
19:15
Până la începerea noului an școlar, în septembrie 2026, Franța speră să interzică legal rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani, potrivit Logos Press.
19:00
La aproape fiecare punct de cotitură istorică din ultimul secol și jumătate, democrația liberală a fost declarată pe moarte. Acesta a fost cazul în anii 1930, când s-au răspândit regimuri fasciste presupus „eficiente”, și la sfârșitul secolului XX, când capitalismul de stat a contribuit la succesul celor „patru tigri asiatici” (Hong Kong, Coreea de Sud, Singapore și Taiwan) și apoi, cel mai remarcabil, al Chinei. Același lucru se poate spune astăzi despre ascensiunea liderilor autoritari care par să fie capabili să ia decizii rapide și să acționeze decisiv, dacă nu să planifice pe termen lung.
18:30
Principalul obstacol în calea dezvoltării inteligenței artificiale este reprezentat de costurile ridicate # Logos-Press
Investițiile de capital în inteligența artificială (AI) vor depăși 7.000 de miliarde de dolari până în 2030, iar necesitatea de a menține și crește aceste niveluri de investiții ar putea fi un factor de descurajare major pentru industrie, potrivit Logos Press.
18:00
Autoritățile intenționează să extindă numărul de instituții medicale autorizate ca centre de prelevare și transplant de organe și țesuturi umane în afara municipiului Chișinău, informează Logos Press.
17:00
Ofițerii vamali moldoveni au demascat o tentativă de transportare ilegală a 64 de cutii de produse cosmetice fără a fi declarate, informează Logos Press.
16:15
Elveția va investi aproximativ 2 milioane de lei în modernizarea echipamentului pentru transmiterea în direct a ședințelor plenare și a altor evenimente publice ale Parlamentului Republicii Moldova, informează Logos Press.
15:30
ONU: se cheltuie de 30 de ori mai mult pentru distrugerea naturii decât pentru protejarea ei # Logos-Press
Lumea cheltuiește miliarde pentru a proteja natura, dar trilioane sunt investite în activități comerciale care dăunează mediului, potrivit Logos Press.
15:00
Ucraina dorește să renegocieze termenii unui nou program cu FMI, în ciuda riscurilor asociate întârzierii calendarului de finanțare internațională și a împrumutului de 90 de miliarde de euro de la UE, a raportat Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:15
Transportatorul low-cost maghiar Wizz Air a anunțat lansarea a cinci rute noi începând cu această primăvară, care vor fi disponibile pentru călătorii din Moldova, a raportat Logos Press.
13:15
Autoritățile moldovenești vor extinde interdicția asupra zborurilor a peste 200 de companii aeriene. Proiectul corespunzător al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a fost publicat pe portalul guvernamental pentru discuții publice”, informează Logos Press.
12:15
Costul futures la argint cu livrare în martie 2026 a depășit pentru prima dată în istorie 100 de dolari pe uncie troy. Acestea sunt datele bursei de mărfuri Comex la sfârșitul săptămânii curente.
