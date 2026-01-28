Bacul de la Molovata rămâne nefuncțional din cauza condițiilor meteo
IPN, 28 ianuarie 2026 12:00
Activitatea postului vamal de tip debarcader „Molovata" nu a fost reluată și, cel mai probabil, nu va fi posibilă în următoarea perioadă, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, a declarat vicepremierul…
Acum 5 minute
12:20
Un bărbat a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru trafic de ființe umane și jaf, după ce Curtea de Apel Chișinău a admis apelul procurorilor. În martie 2021,…
12:20
Ministrul energiei, Dorin Junghietu, declară că este greu de estimat cu cât vor scădea prețurile la gaz pentru consumatori, iar cifra exactă va fi clarificată după ce își va da…
Acum 30 minute
12:00
12:00
Guvernul a aprobat înființarea unei noi subdiviziuni în cadrul Serviciului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Aceasta va fi responsabilă de formarea sectorului public și privat, elaborarea ghidurilor și…
Acum o oră
11:40
Vicepremierul statului Maharashtra din India, Ajit Pawar, a decedat, miercuri, după ce avionul său charter s-a prăbușit. Potrivit Direcției Generale a Aviației Civile din India, la bord se aflau, pe…
11:30
Antreprenorii independenți, înregistrați oficial și care plătesc contribuții la bugetul de asigurări sociale, vor avea dreptul la indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizație de maternitate și paternală, dar și…
Acum 2 ore
11:20
Un bărbat de 48 de ani a decedat pe loc, după ce a fost lovit de o mașină la intrarea în satul Mircești, în direcția spre Cornești, raionul Ungheni, transmite…
11:10
Protecția temporară acordată persoanelor strămutate din Ucraina va fi prelungită până la 1 martie 2027. Hotărârea a fost aprobată miercuri, în cadrul ședinței cabinetului de miniștri. Totodată, din acest an,…
11:00
Consiliul Superior al Magistraturii propune repetat numirea a 17 candidați la funcția de judecător, care au fost anterior respinși în procedura de desemnare. Decizia survine după ce instituția prezidențială a…
10:40
Peste 15 000 de consumatori din aproximativ 100 de localități au rămas fără energie electrică. Majoritatea, circa 11 400 de consumatori, sunt deserviți de zona de operare RED-Nord, alți peste…
10:40
Un tren cu aproape 200 de pasageri a fost lovit marți seara de drone în regiunea Harkov, provocând un incendiu. Serviciul de Stat pentru Situații Excepționale din Ucraina a anunțat…
Acum 4 ore
10:20
Anul trecut, 856 de tineri din regiunea transnistreană au obținut locuri finanțate de stat în instituțiile de învățământ de pe malul drept al Nistrului. Dintre aceștia, 511 au fost admiși…
10:10
Șapte funcționari ai posturilor vamale Leușeni-Albița și Cahul-Oancea au fost reținuți, fiind bănuiți că ar fi pretins sistematic diferite sume de bani de la transportatori. Mita ar fi fost pretinsă…
09:30
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în această dimineață în condiții de iarnă, cu ceață, carosabil umed și ghețuș pe alocuri. Autoritățile avertizează că pe unele sectoare de drum, condițiile…
09:30
Pe parcursul nopții și până în prezent, serviciile municipale din Chișinău intervin pentru combaterea ghețușului format în mai multe zone din capitală. Acțiunile sunt desfășurate în regim continuu, în special…
Acum 6 ore
07:10
Vicepreședintele Partidului Acțiune și Solidaritate, deputatul Radu Marian, susține că modificările operate la Legea cetățeniei au fost adoptate într-un context excepțional, generat de un val masiv de cereri venite din…
Acum 8 ore
06:20
Hidrocentrala Dubăsari a reluat marți seara producerea de energie electrică, după aproape 24 de ore de la producerea unei avarii. Pe parcurs, stația a avut o funcționare instabilă: după repornirea…
06:10
Teatrul Național „Mihai Eminescu" prezintă spectacolul „Take, Ianke și Cadâr" /TNME /ora 18:00/. Tetrul dramatic rus de stat „A.P.Cehov" prezintă spectacolul „Călugărul negru" /Teatrul „A.P.Cehov" /ora 19:00/. Continuă expoziția documentară…
Acum 24 ore
20:00
Mesajul „WeRemember" (în traducere, „Ne amintim") a fost proiectat pe fațada clădirii Parlamentului Republicii Moldova în seara de 27 ianuarie, ca parte a inițiativei de aliniere la campania internațională de…
19:30
Un centru de supraveghere video a fost pus în funcțiune la întreprinderea de stat „Calea Ferată din Moldova" (CFM). Sistemul de monitorizare a fost implementat cu sprijinul Guvernului Statelor Unite…
19:00
Rețeaua rutieră din țară este complet funcțională, deși se circulă în condiții specifice sezonului de iarnă, a anunțat, marți seara, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Echipele de drumari rămân mobilizate…
18:40
O autospecială achiziționată în cadrul proiectului EU4Moldova a ajuns în dotarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU). Valoarea achiziției este de 280 de mii de euro, transmite IPN. Autospeciala…
17:30
Militarii Armatei Naționale au fost mobilizați pentru a sprijini autoritățile locale în gestionarea efectelor condițiilor meteo nefavorabile. Echipele de intervenție au fost dislocate în Chișinău, în satele Coșnița, Cocieri, Molovata…
17:30
Deputații urmează să se întrunească pe 3 februarie în ședință solemnă. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a precizat că ședința este prilejuită de vizita oficială a omologilor săi din statele baltice,…
17:30
Ucraina va crește etapizat importul de gaze din Polonia, începând cu luna februarie. Măsura este menită să asigure o alimentare stabilă cu energie termică pentru locuințe, spitale, instituții de învățământ…
17:20
În acest an, partidele politice vor primi lunar 1 leu și 7 bani pentru fiecare vot obținut la alegerile parlamentare din septembrie 2025. În cazul alegerilor locale generale din noiembrie…
17:20
Comunicat de presă Echipamentul pentru transmisiunea în direct a ședințelor publice ale Parlamentului va fi modernizat, iar costurile financiare vor fi acoperite de partenerii de dezvoltare elvețieni. Secretariatul Parlamentului a…
17:00
Pe numeroase trasee naționale, circulația se desfășoară cu dificultate, mai ales în zonele în pantă, pe curbe, în nodurile rutiere și pe drumurile intens circulate. Pe anumite sectoare, traficul a…
16:50
Trei persoane au fost găsite moarte sub ruine în Odesa, după atacurile armatei ruse din noaptea trecută, informează Serviciul de Stat pentru Situații Excepționale al Ucrainei. Alte 25 de persoane…
16:40
Monumentul lui Vladimir Lenin, amplasat la Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo", a fost vandalizat de persoane necunoscute. Poliția s-a autosesizat și a inițiat un proces penal pentru infracțiune de vandalism,…
15:50
Șapte persoane au murit și patru au fost rănite marți într-un accident rutier în județul Timiș, după ce un microbuz pe ruta Grecia–Franța a intrat în coliziune cu un TIR.…
15:40
Comemorarea Holocaustului este un act de conștiință care presupune asumarea adevărului despre trecut și recunoașterea suferinței celor reduși la tăcere. Studierea crimelor Holocaustului este esențială pentru înțelegerea consecințelor devastatoare ale…
15:40
Doi bărbați, cetățeni străini, au fost reținuți după ce au dat foc la trei automobile parcate într-o curte din capitală. Potrivit oamenilor legii, fapta a fost comisă pe timp de…
15:20
Școlile pot trece la program online, recomandă MEC. Lecțiile cu prezență fizică încep la ora 9 # IPN
Ministerul Educației recomandă desfășurarea lecțiilor online, în contextul condițiilor meteorologice dificile și al măsurilor dispuse de Centrul Național de Management al Crizelor. În școlile cu prezență fizică la cursuri, programul…
15:10
Fostul deputat Constantin Țuțu, condamnat astăzi de instanță la 8 ani de închisoare, a fost sancționat cu o amendă în valoare de 450 de mii de lei. De asemenea, magistrații…
14:50
Meteorologii au emis cod galben de ceață în toată țara, începând de marți seara, ora 20:00, și până miercuri, ora 13:00. Din cauza ceții și a temperaturilor sub zero grade,…
14:50
Pasagerii care călătoresc în Turcia nu vor avea dreptul să se ridice de pe scaun, să își desfacă centura de siguranță sau să deschidă compartimentele pentru bagaje înainte ca aeronava…
14:30
Activitățile extrașcolare trec pe online în perioada 28–30 ianuarie. Anunțul a fost făcut de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, în contextul în care orele au fost transferate în regim…
14:30
Adunarea Populară a Găgăuziei a comentat decizia Curții Supreme de Justiție, care suspendă hotărârile cu privire la formarea Comisiei electorale centrale de la Comrat. Într-o declarație, deputații locali au subliniat…
14:20
Trei bărbați au fost reținuți de oamenii legii, fiind bănuiți că sunt implicați în peste 12 cazuri de furt în locuințe din diferite zone ale țării, în decurs de două…
14:00
Uniunea Europeană și India au semnat un acord comercial negociat timp de aproape 10 de ani. Potrivit Comisiei Europene, tratatul, încheiat marți la New Delhi, va elimina barierele comerciale și…
13:50
Școlile din capitală vor desfășura lecțiile online până la sfârșitul săptămânii. Primarul Ion Ceban a anunțat că decizia a fost luată în contextul prognozelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat și a…
13:50
În regiunea transnistreană activează 2 478 de agenți economici, indică registrele Agenției Servicii Publice din 31 decembrie 2025. În comparație cu 2023, când erau 2 371 de companii, numărul a…
13:40
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, a fost condamnat la 8 ani de închisoare. Decizia a fost pronunțată astăzi, 27 ianuarie, de către magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Inculpatul nu a…
13:30
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat majorarea taxelor vamale pentru Coreea de Sud de la 15% la 25%, ca urmare a problemelor apărute în procesul de ratificare a acordului comercial…
13:20
Securitatea Republicii Moldova depinde direct de rezistența Ucrainei, a subliniat președinta Maia Sandu de la tribuna Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Ea a avertizat că, în cazul în care Ucraina…
12:40
Patru destinații noi vor fi lansate de pe Aeroportul Chișinău de către Cologne (Germania), EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg (Franța), Rimini (Italia) și Rodos (Grecia). Primele două rute vor deveni operaționale la sfârșitul…
Ieri
12:20
Cunoașterea Holocaustului și adevărul istoric – esențiale pentru prevenirea tragediilor, opinii # IPN
Numai prin cunoașterea adevărului istoric și înț
12:20
Țintașa Anna Dulce a cucerit medalia de aur la turneul internațional H&N Cup, organizat la München, Germania, la proba pistol cu aer comprimat – 10 metri, la juniori, transmite IPN.… The post Țintașa Anna Dulce a câștigat aurul la turneul internațional din München appeared first on ipn.md.
11:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat costurile de bază ale S.A. „Energocom” pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale aferente anului de bază 2026. Decizia permite furnizorului să… The post ANRE a aprobat costurile de bază ale Energocom. Tariful la gaz ar putea fi ajustat appeared first on ipn.md.
