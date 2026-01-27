IGSU primește o autospecială nouă prin proiectul EU4Moldova
IPN, 27 ianuarie 2026 18:40
O autospecială achiziționată în cadrul proiectului EU4Moldova a ajuns în dotarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU). Valoarea achiziției este de 280 de mii de euro, transmite IPN. Autospeciala… The post IGSU primește o autospecială nouă prin proiectul EU4Moldova appeared first on ipn.md.
• • •
Alte ştiri de IPN
Acum 10 minute
19:00
Rețeaua rutieră din țară este complet funcțională, deși se circulă în condiții specifice sezonului de iarnă, a anunțat, marți seara, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Echipele de drumari rămân mobilizate… The post Rețeaua rutieră este funcțională: drumarii rămân mobilizați în sectoarele cu risc sporit appeared first on ipn.md.
Acum 30 minute
18:40
O autospecială achiziționată în cadrul proiectului EU4Moldova a ajuns în dotarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU). Valoarea achiziției este de 280 de mii de euro, transmite IPN. Autospeciala… The post IGSU primește o autospecială nouă prin proiectul EU4Moldova appeared first on ipn.md.
Acum 2 ore
17:30
Militarii Armatei Naționale au fost mobilizați pentru a sprijini autoritățile locale în gestionarea efectelor condițiilor meteo nefavorabile. Echipele de intervenție au fost dislocate în Chișinău, în satele Coșnița, Cocieri, Molovata… The post Militarii intervin la deblocarea drumurilor și transportarea de material antiderapant appeared first on ipn.md.
17:30
Deputății urmează să se întrunească pe 3 februarie în ședință solemnă. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a precizat că ședința este prilejuită de vizita oficială a omologilor săi din statele baltice,… The post Parlamentul se convoacă pe 3 februarie în ședință solemnă appeared first on ipn.md.
17:30
Ucraina va crește etapizat importul de gaze din Polonia, începând cu luna februarie. Măsura este menită să asigure o alimentare stabilă cu energie termică pentru locuințe, spitale, instituții de învățământ… The post Ucraina va importa mai mult gaz din Polonia, pentru a-și asigura necesarul energetic appeared first on ipn.md.
17:20
În acest an, partidele politice vor primi lunar 1 leu și 7 bani pentru fiecare vot obținut la alegerile parlamentare din septembrie 2025. În cazul alegerilor locale generale din noiembrie… The post Partidele vor primi puțin peste un leu pentru fiecare vot obținut la alegerile parlamentare appeared first on ipn.md.
17:20
Comunicat de presă Echipamentul pentru transmisiunea în direct a ședințelor publice ale Parlamentului va fi modernizat, iar costurile financiare vor fi acoperite de partenerii de dezvoltare elvețieni. Secretariatul Parlamentului a… The post Elveția finanțează modernizarea echipamentelor pentru transmisiunea ședințelor Parlamentului appeared first on ipn.md.
Acum 4 ore
17:00
Pe numeroase trasee naționale, circulația se desfășoară cu dificultate, mai ales în zonele în pantă, pe curbe, în nodurile rutiere și pe drumurile intens circulate. Pe anumite sectoare, traficul a… The post Circulația rutieră, afectată de polei pe mai multe trasee naționale appeared first on ipn.md.
16:50
Trei persoane au fost găsite moarte sub ruine în Odesa, după atacurile armatei ruse din noaptea trecută, informează Serviciul de Stat pentru Situații Excepționale al Ucrainei. Alte 25 de persoane… The post Trei persoane au fost găsite moarte sub ruine în Odesa, după atacurile din noaptea trecută appeared first on ipn.md.
16:40
Monumentul lui Vladimir Lenin, amplasat la Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo”, a fost vandalizat de persoane necunoscute. Poliția s-a autosesizat și a inițiat un proces penal pentru infracțiune de vandalism,… The post Monumentul lui Lenin, vandalizat cu simboluri naziste. Poliția a deschis proces penal appeared first on ipn.md.
15:50
Șapte persoane au murit și patru au fost rănite marți într-un accident rutier în județul Timiș, după ce un microbuz pe ruta Grecia–Franța a intrat în coliziune cu un TIR.… The post Șapte morți și patru răniți într-un accident în România appeared first on ipn.md.
15:40
Comemorarea Holocaustului este un act de conștiință care presupune asumarea adevărului despre trecut și recunoașterea suferinței celor reduși la tăcere. Studierea crimelor Holocaustului este esențială pentru înțelegerea consecințelor devastatoare ale… The post Comemorarea Holocaustului la Chișinău: șase milioane de victime și lecții pentru viitor appeared first on ipn.md.
15:40
Doi bărbați, cetățeni străini, au fost reținuți după ce au dat foc la trei automobile parcate într-o curte din capitală. Potrivit oamenilor legii, fapta a fost comisă pe timp de… The post Doi cetățeni străini, reținuți după ce au dat foc la trei automobile în capitală appeared first on ipn.md.
15:20
Școlile pot trece la program online, recomandă MEC. Lecțiile cu prezență fizică încep la ora 9 # IPN
Ministerul Educației recomandă desfășurarea lecțiilor online, în contextul condițiilor meteorologice dificile și al măsurilor dispuse de Centrul Național de Management al Crizelor. În școlile cu prezență fizică la cursuri, programul… The post Școlile pot trece la program online, recomandă MEC. Lecțiile cu prezență fizică încep la ora 9 appeared first on ipn.md.
Acum 6 ore
15:10
Fostul deputat Constantin Țuțu, condamnat astăzi de instanță la 8 ani de închisoare, a fost sancționat cu o amendă în valoare de 450 de mii de lei. De asemenea, magistrații… The post Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, Constantin Țuțu a primit o amendă de 450 de mii de lei appeared first on ipn.md.
14:50
Meteorologii au emis cod galben de ceață în toată țara, începând de marți seara, ora 20:00, și până miercuri, ora 13:00. Din cauza ceții și a temperaturilor sub zero grade,… The post Cod galben de ceață. Poleiul se va menține, avertizează SHS appeared first on ipn.md.
14:50
Pasagerii care călătoresc în Turcia nu vor avea dreptul să se ridice de pe scaun, să își desfacă centura de siguranță sau să deschidă compartimentele pentru bagaje înainte ca aeronava… The post Reguli stricte pentru pasagerii care zboară în Turcia appeared first on ipn.md.
14:30
Activitățile extrașcolare trec pe online în perioada 28–30 ianuarie. Anunțul a fost făcut de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, în contextul în care orele au fost transferate în regim… The post Activitățile extrașcolare din Chișinău se vor desfășura online până la sfârșitul săptămânii appeared first on ipn.md.
14:30
Adunarea Populară a Găgăuziei a comentat decizia Curții Supreme de Justiție, care suspendă hotărârile cu privire la formarea Comisiei electorale centrale de la Comrat. Într-o declarație, deputații locali au subliniat… The post Deputații din Găgăuzia califică decizia CSJ drept „o blocare a regiunii” appeared first on ipn.md.
14:20
Trei bărbați au fost reținuți de oamenii legii, fiind bănuiți că sunt implicați în peste 12 cazuri de furt în locuințe din diferite zone ale țării, în decurs de două… The post Trei bărbați reținuți pentru furt din locuințe în șapte raioane appeared first on ipn.md.
14:00
Uniunea Europeană și India au semnat un acord comercial negociat timp de aproape 10 de ani. Potrivit Comisiei Europene, tratatul, încheiat marți la New Delhi, va elimina barierele comerciale și… The post UE și India creează o zonă de liber schimb pentru două miliarde de oameni appeared first on ipn.md.
13:50
Școlile din capitală vor desfășura lecțiile online până la sfârșitul săptămânii. Primarul Ion Ceban a anunțat că decizia a fost luată în contextul prognozelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat și a… The post Elevii din capitală vor face lecții online până la sfârșitul săptămânii appeared first on ipn.md.
13:50
În regiunea transnistreană activează 2 478 de agenți economici, indică registrele Agenției Servicii Publice din 31 decembrie 2025. În comparație cu 2023, când erau 2 371 de companii, numărul a… The post A acționat numărul companiilor din regiunea transnistreană appeared first on ipn.md.
13:40
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, a fost condamnat la 8 ani de închisoare. Decizia a fost pronunțată astăzi, 27 ianuarie, de către magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Inculpatul nu a… The post Constantin Țuțu, condamnat la 8 ani de închisoare appeared first on ipn.md.
13:30
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat majorarea taxelor vamale pentru Coreea de Sud de la 15% la 25%, ca urmare a problemelor apărute în procesul de ratificare a acordului comercial… The post SUA majorează taxele vamale pentru Coreea de Sud la 25% appeared first on ipn.md.
13:20
Securitatea Republicii Moldova depinde direct de rezistența Ucrainei, a subliniat președinta Maia Sandu de la tribuna Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Ea a avertizat că, în cazul în care Ucraina… The post Maia Sandu, la APCE: Dacă Ucraina cade, Rusia nu se va opri în Moldova appeared first on ipn.md.
Acum 8 ore
12:40
Patru destinații noi vor fi lansate de pe Aeroportul Chișinău de către Cologne (Germania), EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg (Franța), Rimini (Italia) și Rodos (Grecia). Primele două rute vor deveni operaționale la sfârșitul… The post Vor fi lansate patru destinații aeriene directe din Chișinău appeared first on ipn.md.
12:20
Cunoașterea Holocaustului și adevărul istoric – esențiale pentru prevenirea tragediilor, opinii # IPN
Numai prin cunoașterea adevărului istoric și înțelegerea profundă a fenomenului Holocaustului, inclusiv al celui petrecut în Republica Moldova, putem preveni repetarea unor astfel de tragedii, subliniază membrii Comunității Evreiești din… The post Cunoașterea Holocaustului și adevărul istoric – esențiale pentru prevenirea tragediilor, opinii appeared first on ipn.md.
12:20
Țintașa Anna Dulce a cucerit medalia de aur la turneul internațional H&N Cup, organizat la München, Germania, la proba pistol cu aer comprimat – 10 metri, la juniori, transmite IPN.… The post Țintașa Anna Dulce a câștigat aurul la turneul internațional din München appeared first on ipn.md.
Acum 12 ore
11:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat costurile de bază ale S.A. „Energocom” pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale aferente anului de bază 2026. Decizia permite furnizorului să… The post ANRE a aprobat costurile de bază ale Energocom. Tariful la gaz ar putea fi ajustat appeared first on ipn.md.
10:50
Petra Bayr a fost aleasă în calitate președintă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Membră a APCE din 2018, aceasta a obținut 164 de voturi în primul tur de scrutin,… The post Petra Bayr, aleasă noua președintă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei appeared first on ipn.md.
10:50
A fost lansat apelul de finanțare pentru Programul „Diaspora acasă reușește DAR 1+3”, ediția 2026, care vizează dezvoltarea localităților din Moldova prin implicarea diasporei. Dosarele pot fi depuse până pe… The post Programul „DAR 1+3” revine. Dosarele pot fi depuse până pe 28 februarie appeared first on ipn.md.
10:20
Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, urmează să pronunțe astăzi sentința în dosarul fostului deputat democrat Constantin Țuțu, acuzat de escrocherie, îmbogățire ilicită și trafic de influență. Pe cele trei capete… The post Sentința în dosarul lui Constantin Țuțu urmează să fie pronunțată astăzi appeared first on ipn.md.
10:20
Numărul persoanelor ajunse luni la Institutul de Medicină Urgentă s-a ridicat la aproape 350. În urma traumatismelor suferite, 95 de pacienți au necesitat imobilizare gipsată. Din cauza gravității leziunilor, 48… The post Crește numărul persoanelor ajunse la urgență după căzături appeared first on ipn.md.
10:10
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Armata Națională vor sprijini autoritățile locale, la solicitare, pentru intervenția în zonele cele mai afectate sau periculoase, inclusiv pentru asigurarea accesului către obiective… The post Autoritățile, în regim de criză. Armata și IGSU intervin în zonele periculoase appeared first on ipn.md.
10:00
Următoarea rundă de negocieri trilaterale de pace pentru Ucraina va avea loc pe 1 februarie. Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a confirmat că duminică se va desfășura, la nivelul… The post Următoarele negocieri Ucraina-Rusia-SUA vor fi duminică, Zelenski confirmă appeared first on ipn.md.
09:50
Președinta Maia Sandu afirmă că Holocaustul reprezintă o tragedie a cărei amintire ne umple și astăzi de groază. Într-un mesaj transmis în contextul Zilei internaționale de comemorare a victimelor Holocaustului,… The post Nu avem dreptul să uităm – Maia Sandu despre Holocaust appeared first on ipn.md.
09:50
Traficul rutier este blocat pe mai multe tronsoane de drum din raioanele Strășeni, Ialoveni și Edineț, din cauza ghețușului format pe carosabil. De asemenea, Inspectoratul General al Poliției anunță suspendarea… The post Mai multe curse interurbane suspendate și trafic blocat din cauza ghețușului appeared first on ipn.md.
09:20
Deranjament la rețeaua electrică pe bulevardul Vieru: troleibuzele au circulat cu viteză redusă # IPN
Un deranjament la rețeaua de contact a perturbat circulația troleibuzelor, în această dimineață, pe bulevardul Grigore Vieru din capitală. Din cauza defecțiunii, troleibuzele au circulat cu viteză redusă, transmite IPN.… The post Deranjament la rețeaua electrică pe bulevardul Vieru: troleibuzele au circulat cu viteză redusă appeared first on ipn.md.
08:40
Condițiile meteorologice dificile, caracterizate de polei și depuneri de ghețuș, au afectat funcționarea rețelelor de distribuție și transport al energiei electrice. Ministerul Energiei anunță întreruperi de curent în mai multe… The post Chiciura s-a depus pe rețelele electrice din țară: localități rămase fără curent appeared first on ipn.md.
08:40
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară cu dificultate din cauza ghețușului format pe carosabil, iar intervențiile drumarilor sunt limitate de condițiile periculoase. Pe traseul Fetești-Edineț, circulația este blocată complet, iar… The post Circulația pe drumurile naționale, blocată și îngreunată din cauza ghețușului appeared first on ipn.md.
08:30
Salvatorii atenționează populația asupra riscurilor de polei și ghețuș pe drumuri, trotuare și alte suprafețe, în condițiile prognozei meteo pentru astăzi. Fluctuațiile de temperatură și precipitațiile vor crea condiții periculoase,… The post Polei și ghețuș: Salvatorii recomandă evitarea deplasărilor neesențiale appeared first on ipn.md.
08:00
Toate instituțiile de învățământ din raionul Ialoveni vor desfășura astăzi procesul educațional în regim online. Decizia a fost luată de Comisia pentru situații excepționale a raionului, în contextul condițiilor meteorologice… The post Și elevii din raionul Ialoveni vor desfășura astăzi lecțiile online appeared first on ipn.md.
07:40
Rectorul Universității Tehnice a Moldovei, Viorel Bostan, respinge ferm informațiile potrivit cărora ar fi condiționat participarea sa la alegerile parlamentare pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate de absorbția Universității de… The post Viorel Bostan: Este un narativ fals că aș fi condiționat absorbția Universității din Cahul appeared first on ipn.md.
07:10
Procesul de numire a unui ambasador plenipotențiar al SUA la Chișinău a fost inițiat, însă procedura durează, în contextul în care agenda politică a SUA este concentrată pe subiecte interne.… The post Numirea unui ambasador al SUA în Moldova a fost inițiată, însă procedura durează, Kulminski appeared first on ipn.md.
07:10
Școlile rămân închise în capitală și marți, din cauza condițiilor meteo. Anunțul autorităților # IPN
Elevii din Chișinău nu merg nici azi la școală, după ce autoritățile municipale au suspendat cursurile pentru clasele I–XII, pe fondul agravării condițiilor meteorologice. Decizia a fost luată dimineața devreme,… The post Școlile rămân închise în capitală și marți, din cauza condițiilor meteo. Anunțul autorităților appeared first on ipn.md.
06:40
Holocaustul a fost prima acțiune planificată sistematic și susținută ideologic, având ca scop exterminarea unui întreg popor, iar pentru a preveni repetarea unor tragedii similare, este esențial ca memoria acestor… The post Lecția Holocaustului este de a conștientiza valoarea vieții umane, istoric appeared first on ipn.md.
Acum 24 ore
06:10
Yad Vashem – Centrul Mondial de Comemorare a Holocaustului, Comunitatea Evreiască din Republica Moldova și Muzeul de Istorie a orașului Chișinău, sub egida Direcției generale cultură și patrimoniu cultural, vernisează… The post IPN | Agenda culturală | 27 ianuarie appeared first on ipn.md.
26 ianuarie 2026
20:30
O întrerupere majoră a curentului electric, care a dus la oprirea mai multor centrale termice și la întreruperi în furnizarea căldurii și apei calde, a avut loc luni seara la… The post Deconectări de energie electrică și căldură, în urma unei avarii la Hidrocentrala Dubăsari appeared first on ipn.md.
19:50
România va acorda un sprijin financiar de 1,7 milioane de euro pentru realizarea primei evaluări complete a pădurilor din Republica Moldova. Detaliile proiectului au fost discutate de ministrul mediului, Gheorghe… The post România va acorda Moldovei 1,7 milioane de euro pentru evaluarea pădurilor appeared first on ipn.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.