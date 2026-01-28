Moldova își mărește efectivele: planul anunțat de ministrul Apărării

08:30

Șapte persoane care au rămas fără bani și fără bucătării sînt aproape de a-și face dreptate în instanță.Unul dintre dosarele în care fondatorul „Bismobil Kitchen”, Mihail Șaran, este judecat pentru escrocherie se află pe final de examinare. Purtătorul de cuvînt al PCCOCS, Emil Gaitur, a declarat pentru TV8 că martorii și părțile vătămate au fost deja audiați, iar pronunțarea unei soluții urmea