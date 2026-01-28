Moldova prelungește protecția temporară a persoanelor strămutate din Ucraina
28 ianuarie 2026 14:00
Republica Moldova continuă să fie solidară cu Ucraina, să ajute ucrainenii care se adăpostesc de războiul inuman și ilegal în țara vecină și să pledeze pentru o pace justă și durabilă.Refugiații ucraineni vor beneficia de protecție temporară în Republica Moldova pînă la 1 martie 2027, potrivit unei hotărîri aprobate astăzi de Executiv. De asemenea, pentru beneficiarii actuali de acest statut e
• • •
Acum 15 minute
14:00
Armata Națională se extinde. Astfel, Moldova va avea cu 2000 de militari mai mult, potrivit ministrului Anatolie Nosatîi.Oficialul a relatat că măsura este prevăzută în strategia aprobată în octombrie 2025. Potrivit lui, creșterea numărului de cadre va fi efectuată gradual.{{860602}}„Creșterea planificată pentru numărul de militari în Armata Națională este prevăzută în Strategia militară c
14:00
O mină marină eșuată a fost descoperită pe plajă miercuri de militari ai poligonului de tragere de la Midia, o echipă din cadrul Centrului 39 Scafandri acționînd pentru neutralizarea acesteia, a informat Ministerul Apărării Naționale (MApN). Conform sursei citate, miercuri în jurul orei 10:05, militari din cadrul poligonului de tragere Midia au descoperit o mină marină eșuată, pe plaja din d
14:00
Acum o oră
13:30
Autoritățile din Moldova nu au teste pentru virusul Nipah, precizează ministrul Sănătății Emil Ceban. Oficialul a precizat că actualmente maladia nu reprezintă pericol nici pentru Europa, nici pentru Republica Moldova.Oficialul a menționat că virusul se transmite de la lilieci la porci și poate fi contractat de oameni. Maladia este extrem de contagioasă, iar comunitatea medicală analizează pot
13:30
Un grup de polițiști de frontieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră a obținut rezultate remarcabile la Campionatul Republicii Moldova la lupte libere și greco-romane, desfășurat în data de 27 ianuarie, în incinta IEFS din municipiul Chișinău.La categoria seniori U-23, sportivii noștri au demonstrat forță, tehnică și determinare. Agentul Pavel Denisenco, subofițer supe
Acum 2 ore
13:00
Grupare specializată în trafic de droguri, descoperită de poliție într-un sector al capitalei # Noi.md
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii de la Botanica, au destructurat activitatea infracțională a unui cuplu de cetățeni străini, membri activi ai unei grupări infracționale specializate în comercializarea drogurilor.Timp de o lună, ofițerii Antidrog au documentat activitatea infracțională a celor doi, cu vîrstele de 29 și 35 de ani, care au aderat la un grup criminal organ
13:00
Polițiștii de frontieră din cadrul SPF Săiți intervin pentru a sprijini conducătorii auto în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, marcate de precipitații și carosabil dificil.Potrivit informațiilor furnizate, echipajele Poliției de Frontieră monitorizează permanent situația din teren și acționează prompt ori de cîte ori este necesar, pentru a acorda ajutor șoferilor aflați în difi
13:00
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) anunță despre organizarea unei acțiuni de protest, notează Noi.md."APOTA consideră orice termene rezonabile pentru soluționarea problemei de activitatea ilegală a SA ”PAT-9 Briceni” și SRL ”Pond Trans” ca fiind deja expirate. Agenția Națională Transport Auto (ANTA) nu întreprinde nimic pentru a sancționa și stopa plecările în cursă d
13:00
Armata Națională a intervenit în mai multe localități din raionul Strășeni, pe parcursul nopții precedente, pentru a sprijini autoritățile în gestionarea drumurilor afectate de condițiile de iarnă.Potrivit Ministerului Apărării, la cererea Consiliului Raional Strășeni, geniștii militari din Batalionul Geniu „Codru” au acționat în satele Micăuți, Tătărăști și Gălești. Echipele au prelucrat cu m
13:00
Fostul șef al Inspectoratului General al Poliției (IGP), Alexandru Pînzari, condamnat pe 19 ianuarie la trei ani de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive la Ministerul Afacerilor Interne (MAI), este de negăsit de nouă zile.Ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin, admite că acesta ar fi putut fugi în regiunea transnistreană.{{860790}}„Atît timp cît nu a fost localizat
13:00
Fracțiunea Partidului Nostru în Parlament cere revizuirea de urgență a tarifului la gaz și aplicarea unui preț redus retroactiv, începând cu 1 ianuarie 2026.Deputatul Constantin Cuiumju a declarat în cadrul unui briefing de presă că oamenii nu mai pot aștepta și nu mai pot achita facturile ridicate la energie în contextul temperaturilor extrem de scăzute din această iarnă.”Luna ianuarie 20
13:00
Sute de tineri din regiunea transnistreană au studiat anul trecut pe malul drept al Nistrului # Noi.md
Potrivit datelor pentru anul 2025, furnizate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), 856 de tineri din regiunea transnistreană au beneficiat de locuri cu finanțare din bugetul de stat în instituțiile de învățămînt de pe malul drept al Nistrului, notează Noi.md.În prezent, 270 de tineri sînt înscriși în anul de studii compensator, program special destinat absolvenților cu 11 clase din regi
12:30
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat miercuri, 28 ianuarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 29 ianuarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 22,99 lei/litru (-1 ban), iar al motorinei standard – 19,78 lei/litru (+2 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 2
12:30
În Franța, în stațiunea de schi Courchevel din Alpii francezi, a izbucnit un incendiu într-un hotel, în urma căruia peste optzeci de persoane au fost evacuate.Despre acest lucru scrie BFM, transmite „Европейская правда”.Incendiul a izbucnit în seara zilei de 27 ianuarie, la hotelul de 5 stele Grandes Alpes, în jurul orei 19:00. În urma incidentului, 83 de persoane au fost evacuate.Cauz
12:30
Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) avertizează populația asupra riscurilor majore generate de lucrările neautorizate efectuate în spațiile locative.Instituția anunță că, în urma numeroaselor petiții și sesizări primite de la cetățeni, au fost constatate frecvente încălcări ale legislației în domeniul construcțiilor, urbanismului și securității la incendiu.{{860147}}P
Acum 4 ore
12:00
Circulația cu bacul pe ruta Molovata–Molovata Nouă nu a fost reluată și, cel mai probabil, nu va putea fi restabilită nici în următoarele săptămîni, a anunțat vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri.Declarațiile au fost făcute în contextul condițiilor meteorologice extrem de dificile, care împiedică reluarea transportului fluvial pe Nistru.Potrivit oficialului, vremea nefavorabil
12:00
Bradul de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale își ia rămas-bun de la chișinăuieni. În centrul capitalei au început lucrările de demontare a principalului simbol al sărbătorilor de iarnă, care, timp de mai multe săptămîni, a adus lumină și atmosferă festivă în inima orașului.Potrivit Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”, procesul de demontare se desfășoară etapizat, cu grijă
12:00
Serviciul Fiscal de Stat intensifică lupta împotriva muncii „la negru” și a salariilor „în plic” # Noi.md
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a continuat, pe parcursul anului 2025, acțiunile de prevenire și combatere a muncii „la negru” și a practicii de achitare a salariilor „în plic”, cu scopul de a crește gradul de conformare fiscală în domeniile economice cu risc sporit.Potrivit datelor prezentate de SFS, în decursul a 12 luni ale anului 2025 au fost efectuate vizite fiscale la 7.886 de agenți econ
11:30
Condițiile meteo grele persistă în continuare, fapt ce îngreunează intervențiile de reparații a liniilor electrice desfășurate. În timp ce unele localități sînt racordate la rețea, altele au rămas fără energie electrică în urma chiciurei.Astfel, în dimineața zilei de 28 ianuarie curent, un total de peste 15 mii de consumatori din cca 100 de localități erau debranșați de la rețeaua de energie e
11:30
O tentativă de transportare ilicită a produselor din tutun a fost dejucată pe Aeroportul Internațional Chișinău, în urma unui control efectuat de polițiștii de frontieră, în colaborare cu funcționarii vamali.Cazul a fost înregistrat în timpul verificării pasagerilor cursei Chișinău–Londra. Un tînăr în vîrstă de 20 de ani, care a declarat că nu transportă bunuri pasibile declarării, a fost dire
11:30
Ministerul Justiție va avea un nou secretar de stat. Funcția va fi ocupată de Lilian Apostol, revenit din diasporă.Propunerea a fost prezentată la ședința Guvernului de ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari.„Revenirea lui Lilian Apostol din diasporă reprezintă un moment semnificativ și inspirator pentru întreaga echipă și pentru sistemul de justiție. Personalitatea acestuia, cu o carieră
11:30
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a declarat, înainte de începerea ședinței de astăzi a Guvernului, că iarna din acest an este mai puțin blîndă decît cele precedente, iar autoritățile se confruntă cu situații mai dificile generate de condițiile meteo.Șeful Executivului a subliniat că Republica Moldova nu este singura țară afectată de fenomenele naturale extreme, menționînd că situații simila
11:30
Ucraina trebuie să semneze mai întîi un acord de pace cu Rusia pentru a obține garanții de securitate din partea SUA. Dar presupunerea că Ucraina ar fi forțată să facă concesii teritoriale este „înșelătoare”.Despre aceasta relatează RBC-Ucraina, citînd Reuters.Sursa, apropiată de negocieri, a declarat publicației că, în opinia SUA, Ucraina trebuie să semneze mai întîi un acord de pace cu R
11:30
Dosarul drogurilor ascunse într-un televizor: Organizatorul contrabandei, trimis în judecată # Noi.md
În urma investigațiilor penale în dosarul cocainei de aproximativ 1.000.000 lei din anul 2022, ascunsă într-un televizor din Spania și la domiciliul unei membre a grupului infracțional, procurorii anunță trimiterea în judecată a organizatorului contrabandei, notează Noi.md.După cum anunța Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) în luna mai 2022, telev
11:30
În centrul Chișinăului s-a creat o situație periculoasă: pe strada Lăpușneanu, în apropierea Spitalului de Urgență, sub greutatea gheții depuse au căzut niște cabluri.Incidentul a fost semnalat de un abonat al Primul în Moldova. Potrivit acestuia, din cauza gheții depuse, cablurile nu au rezistat greutății și au căzut pe trotuar, reprezentînd un pericol real pentru trecători, relatează Noi.md.
11:30
Ministra Agriculturii: Restricțiile la importul de carne de pasăre din Ucraina pot deveni o oportunitate pentru producătorii locali # Noi.md
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a declarat înaintea ședinței de astăzi a Guvernului că aproximativ 22% din carnea de pasăre consumată anterior pe piața din Republica Moldova provenea din importurile din Ucraina, iar noile restricții nu pun în pericol securitatea alimentară a țării.Potrivit ministrei, necesarul total de carne de pasăre era de circa 95 de tone,
11:30
11:30
Iarna din acest an oferă un răgaz agriculturii din nordul Republicii Moldova: stratul consistent de omăt a protejat culturile semănate în toamnă și a contribuit la refacerea rezervelor de umiditate din sol, esențiale după secetele severe din ultimii ani.Fermierii privesc însă cu prudență spre primăvară, cînd temperaturile și riscul înghețurilor fără strat protector pot influența decisiv evoluț
11:30
Compania de stat „Energocom” va transmite, în cursul acestei săptămîni, cererea privind ajustarea tarifului la gazele naturale, a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit oficialului, este prematur să fie indicată o valoare exactă a eventualei ieftiniri, decizia finală urmînd să fie luată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).„Este greu să spunem cu cît se
11:00
Arhitectura „Păcii prin forță” sau De ce are nevoie Trump de propriul său Consiliu și care este locul Moldovei în acesta? # Noi.md
Cea mai recentă inițiativă a lui Donald Trump, anunțată la Forumul de la Davos în ianuarie 2026, este o altă încercare de a crea o nouă structură internațională, întrucît vechile instituții și-au pierdut eficiența.Cînd Donald Trump a urcat la tribuna Forumului Economic Mondial în ianuarie 2026, lumea se aștepta la sloganuri protecționiste, dar a primit proiectul unei noi arhitecturi globale. „
11:00
Fosta primă doamnă a Coreei de Sud, Kim Gun-hee, a fost condamnată la 1 an și 8 luni (20 luni) de închisoare pentru corupție.În cadrul primei instanțe, ea a fost condamnată la 1 an și 8 luni de închisoare și la o amendă de 12,81 milioane de woni (aproximativ 9 milioane de dolari). {{861356}}Ea a fost găsită vinovată de încălcarea legislației anticorupție pentru că a primit cadouri scumpe -
Acum 6 ore
10:00
Satul Corten din raionul Taraclia se confruntă cu un focar de infecții respiratorii acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), anunță Centrul de Sănătate Publică Cahul.Potrivit instituției, în perioada 19 - 26 ianuarie, aici au fost înregistrate 62 de cazuri de IACRS, dintre care 46 în rîndul elevilor și cadrelor didactice ale liceului din localitate. Pentru a preveni răspîndirea infecț
10:00
În data de 28 februarie, echipele Serviciului de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească au intervenit la 2.670 de solicitări, dintre care 401 au vizat copii, potrivit datelor oficiale ale Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească.Structura solicitărilor indică un număr ridicat de cazuri traumatologice și afecțiuni acute. Astfel, au fost înregistrate 479 de adresări
10:00
În timp ce mii de consumatori au rămas fără energie electrică, iar ghețușul și ceața au cuprins întreaga țară, autoritățile au mobilizat aproape 1.800 de angajați și 500 de unități de tehnică pentru a ține situația sub control.Guvernul anunță că, în urma condițiilor meteorologice nefavorabile, toate serviciile responsabile intervin coordonat pentru a menține drumurile practicabile și a proteja
10:00
Serviciul Vamal a venit cu o reacție la perchezițiile efectuate de CNA: poziția instituției # Noi.md
Serviciul Vamal informează că oferă cooperare deplină organelor de urmărire penală în cadrul acțiunilor desfășurate de Centrul Național Anticorupție și Procuratura municipiului Cahul, într-un dosar ce vizează suspiciuni de corupție în care sînt cercetați funcționari vamali.Potrivit instituției, faptele investigate de CNA se referă la episoade documentate pe parcursul anului trecut. În paralel,
10:00
Comisia națională pentru consultări și negocieri colective (CNCNC) a desfășurat recent prima ședință din acest an, notează Noi.md.Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a înaintat un set de propuneri pentru a fi incluse în Planul de activitate al CNCNC pentru 2026, care se referă la domenii-cheie ale protecției social-economice și ale relațiilor de muncă.{{859995}}Inițiat
09:30
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, în această dimineață, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, ceață, carosabil umed, pe alocuri ghețuș.În contextul condițiilor meteo actuale, drumarii au intervenit pe parcursul nopții cu lucrări preventive de combatere a lunecușului, pentru siguranța participanților la trafic și asigurarea viabilității dr
09:30
Radu Marian explică de ce revizuirea tarifului la gaz durează, iar facturile rămîn ridicate # Noi.md
Deputatul PAS Radu Marian, președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, a explicat de ce procesul de revizuire a tarifului la gaz, așteptat de consumatori, nu a fost finalizat rapid, iar facturile rămîn mari în plină perioadă de iarnă.Invitat la emisiunea „Rezoomat” de la Realitatea, parlamentarul a precizat că procedura este una complexă și presupune două etape distincte: ap
09:30
Percheziții la posturile vamale: Șapte angajați, reținuți într-un dosar de corupție sistemică # Noi.md
Centrul Național Anticorupție, în comun cu procurorii Procuraturii municipiului Cahul, anunță desfășurarea unor acțiuni de urmărire penală într-o cauză ce vizează fapte de corupție sistemică, comise de angajați ai Serviciului Vamal.Șapte funcționari ai posturilor vamale Leușeni–Albița și Cahul–Oancea au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind bănuiți că ar fi pretins sistematic diferite sume de
09:30
Poleiul a epuizat rapid stocurile de sare în mai multe magazine din Chișinău.Trotuarele alunecoase și accesul dificil în curțile blocurilor i-au determinat pe moldoveni să cumpere sare în cantități mari, pentru a presăra pe drumuri și scări.{{861307}}Vînzătorii au spus că sarea s-a vîndut extrem de rapid și în cantități mari.„Nu avem. E problemă acum cu sarea. Toți cumpără cîte cinci p
09:30
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a venit cu un anunț important pentru cetățeni, notează Noi.md.Potrivit CNAS, deservirea cetățenilor în cadrul subdiviziunilor teritoriale ale instituției, se va desfășura, în perioada 28–30 ianuarie 2026, după următorul program:-09:00 – 15:00.Măsura a fost luată în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile și pentru a limita riscurile a
09:30
Primăria Chișinău informează că echipele specializate de intervenție municipale activează în regim continuu pe întreg teritoriul capitalei, notează Noi.md.În baza evaluării situației din teren, muncitorii și utilajele speciale au fost direcționați prioritar către zonele cu cel mai mare risc de accidentare pentru cetățeni.{{861526}}Astfel, se lucrează intens în curțile blocurilor locative ș
09:00
Premierul Alexandru Munteanu a avut o reacție tranșantă față de criticile apărute pe rețelele sociale în contextul situației create de condițiile meteo nefavorabile.Oficialul s-a arătat deranjat de mesajele internauților care i-au sugerat să iasă personal la deszăpezire, subliniind că activitatea Guvernului nu se face pe baza presiunilor din online.{{861491}}„Noi nu sîntem un guvern de Tik
09:00
În ultimele 24 de ore, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au realizat 92 de misiuni pentru prevenire și lichidarea consecințelor situațiilor de risc, notează Noi.md.Cele mai multe intervenții salvatorii le-au avut la deblocarea mijloacelor de transport care au derapat de pe carosabil, dar și acordarea de ajutor serviciilor de asistență medicală care nu reușeau
08:30
Doctorul habilitat, academicianul Alexei Simașchevici a trecut la cele veșnice. Anunțul a fost făcut de administrația Universitatea de Stat din Moldova, care a transmis un mesaj de condoleanțe familiei îndoliate și comunității academice.Potrivit reprezentanților USM, Alexei Simașchevici a fost profesor universitar, cavaler al Ordinului Republicii și o personalitate marcantă a științei și învăț
08:30
Șapte persoane care au rămas fără bani și fără bucătării sînt aproape de a-și face dreptate în instanță.Unul dintre dosarele în care fondatorul „Bismobil Kitchen”, Mihail Șaran, este judecat pentru escrocherie se află pe final de examinare. Purtătorul de cuvînt al PCCOCS, Emil Gaitur, a declarat pentru TV8 că martorii și părțile vătămate au fost deja audiați, iar pronunțarea unei soluții urmea
Acum 8 ore
08:00
Mesajul „WeRemember” (în traducere, „Ne amintim”) a fost proiectat pe fațada clădirii Parlamentului Republicii Moldova în seara de 27 ianuarie, ca parte a inițiativei de aliniere la campania internațională de comemorare a victimelor Holocaustului și de aducere a unui omagiu supraviețuitorilor, transmite IPN.Potrivit autorităților, acțiunea reprezintă un îndemn la solidaritate și un apel la p
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 28 ianuarie sînt:28 ianuarie — a 28-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 337 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:15 28 Sf. Cuv. Pavel Tebeul şi Ioan ColibaşulCe se sărbătorește
08:00
Calea Ferată din Moldova a pus în funcțiune un centru de monitorizare video, cu sprijinul SUA # Noi.md
Un centru de supraveghere video a fost pus în funcțiune la întreprinderea de stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM). Sistemul de monitorizare a fost implementat cu sprijinul Guvernului Statelor Unite ale Americii, în contextul Planului Comun de Acțiune Republica Moldova–SUA, transmite IPN.În cadrul unei ceremonii desfășurate pe 27 ianuarie, însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la Chișinău
