Lucrări neautorizate în apartamente: care sînt riscurile și sancțiunile
Noi.md, 28 ianuarie 2026 12:30
Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) avertizează populația asupra riscurilor majore generate de lucrările neautorizate efectuate în spațiile locative.Instituția anunță că, în urma numeroaselor petiții și sesizări primite de la cetățeni, au fost constatate frecvente încălcări ale legislației în domeniul construcțiilor, urbanismului și securității la incendiu.{{860147}}P
• • •
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii de la Botanica, au destructurat activitatea infracțională a unui cuplu de cetățeni străini, membri activi ai unei grupări infracționale specializate în comercializarea drogurilor.Timp de o lună, ofițerii Antidrog au documentat activitatea infracțională a celor doi, cu vîrstele de 29 și 35 de ani, care au aderat la un grup criminal organ
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat miercuri, 28 ianuarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 29 ianuarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 22,99 lei/litru (-1 ban), iar al motorinei standard – 19,78 lei/litru (+2 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 2
În Franța, în stațiunea de schi Courchevel din Alpii francezi, a izbucnit un incendiu într-un hotel, în urma căruia peste optzeci de persoane au fost evacuate.Despre acest lucru scrie BFM, transmite „Европейская правда”.Incendiul a izbucnit în seara zilei de 27 ianuarie, la hotelul de 5 stele Grandes Alpes, în jurul orei 19:00. În urma incidentului, 83 de persoane au fost evacuate.Cauz
Circulația cu bacul pe ruta Molovata–Molovata Nouă nu a fost reluată și, cel mai probabil, nu va putea fi restabilită nici în următoarele săptămîni, a anunțat vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri.Declarațiile au fost făcute în contextul condițiilor meteorologice extrem de dificile, care împiedică reluarea transportului fluvial pe Nistru.Potrivit oficialului, vremea nefavorabil
Bradul de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale își ia rămas-bun de la chișinăuieni. În centrul capitalei au început lucrările de demontare a principalului simbol al sărbătorilor de iarnă, care, timp de mai multe săptămîni, a adus lumină și atmosferă festivă în inima orașului.Potrivit Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”, procesul de demontare se desfășoară etapizat, cu grijă
Serviciul Fiscal de Stat intensifică lupta împotriva muncii „la negru” și a salariilor „în plic” # Noi.md
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a continuat, pe parcursul anului 2025, acțiunile de prevenire și combatere a muncii „la negru” și a practicii de achitare a salariilor „în plic”, cu scopul de a crește gradul de conformare fiscală în domeniile economice cu risc sporit.Potrivit datelor prezentate de SFS, în decursul a 12 luni ale anului 2025 au fost efectuate vizite fiscale la 7.886 de agenți econ
Condițiile meteo grele persistă în continuare, fapt ce îngreunează intervențiile de reparații a liniilor electrice desfășurate. În timp ce unele localități sînt racordate la rețea, altele au rămas fără energie electrică în urma chiciurei.Astfel, în dimineața zilei de 28 ianuarie curent, un total de peste 15 mii de consumatori din cca 100 de localități erau debranșați de la rețeaua de energie e
O tentativă de transportare ilicită a produselor din tutun a fost dejucată pe Aeroportul Internațional Chișinău, în urma unui control efectuat de polițiștii de frontieră, în colaborare cu funcționarii vamali.Cazul a fost înregistrat în timpul verificării pasagerilor cursei Chișinău–Londra. Un tînăr în vîrstă de 20 de ani, care a declarat că nu transportă bunuri pasibile declarării, a fost dire
Ministerul Justiție va avea un nou secretar de stat. Funcția va fi ocupată de Lilian Apostol, revenit din diasporă.Propunerea a fost prezentată la ședința Guvernului de ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari.„Revenirea lui Lilian Apostol din diasporă reprezintă un moment semnificativ și inspirator pentru întreaga echipă și pentru sistemul de justiție. Personalitatea acestuia, cu o carieră
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a declarat, înainte de începerea ședinței de astăzi a Guvernului, că iarna din acest an este mai puțin blîndă decît cele precedente, iar autoritățile se confruntă cu situații mai dificile generate de condițiile meteo.Șeful Executivului a subliniat că Republica Moldova nu este singura țară afectată de fenomenele naturale extreme, menționînd că situații simila
Ucraina trebuie să semneze mai întîi un acord de pace cu Rusia pentru a obține garanții de securitate din partea SUA. Dar presupunerea că Ucraina ar fi forțată să facă concesii teritoriale este „înșelătoare”.Despre aceasta relatează RBC-Ucraina, citînd Reuters.Sursa, apropiată de negocieri, a declarat publicației că, în opinia SUA, Ucraina trebuie să semneze mai întîi un acord de pace cu R
Dosarul drogurilor ascunse într-un televizor: Organizatorul contrabandei, trimis în judecată # Noi.md
În urma investigațiilor penale în dosarul cocainei de aproximativ 1.000.000 lei din anul 2022, ascunsă într-un televizor din Spania și la domiciliul unei membre a grupului infracțional, procurorii anunță trimiterea în judecată a organizatorului contrabandei, notează Noi.md.După cum anunța Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) în luna mai 2022, telev
În centrul Chișinăului s-a creat o situație periculoasă: pe strada Lăpușneanu, în apropierea Spitalului de Urgență, sub greutatea gheții depuse au căzut niște cabluri.Incidentul a fost semnalat de un abonat al Primul în Moldova. Potrivit acestuia, din cauza gheții depuse, cablurile nu au rezistat greutății și au căzut pe trotuar, reprezentînd un pericol real pentru trecători, relatează Noi.md.
Ministra Agriculturii: Restricțiile la importul de carne de pasăre din Ucraina pot deveni o oportunitate pentru producătorii locali # Noi.md
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a declarat înaintea ședinței de astăzi a Guvernului că aproximativ 22% din carnea de pasăre consumată anterior pe piața din Republica Moldova provenea din importurile din Ucraina, iar noile restricții nu pun în pericol securitatea alimentară a țării.Potrivit ministrei, necesarul total de carne de pasăre era de circa 95 de tone,
Condițiile meteo nefavorabile persistă în continuare, fapt ce îngreunează intervențiile de reparații a liniilor electrice afectate.În timp ce unele localități sînt racordate la rețea, altele au rămas fără energie electrică în urma chiciurei.Astfel, în dimineața zilei de 28 ianuarie curent, un total de peste 15 mii de consumatori din cca 100 de localități erau debranșați de la rețeaua de en
Iarna din acest an oferă un răgaz agriculturii din nordul Republicii Moldova: stratul consistent de omăt a protejat culturile semănate în toamnă și a contribuit la refacerea rezervelor de umiditate din sol, esențiale după secetele severe din ultimii ani.Fermierii privesc însă cu prudență spre primăvară, cînd temperaturile și riscul înghețurilor fără strat protector pot influența decisiv evoluț
Compania de stat „Energocom” va transmite, în cursul acestei săptămîni, cererea privind ajustarea tarifului la gazele naturale, a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit oficialului, este prematur să fie indicată o valoare exactă a eventualei ieftiniri, decizia finală urmînd să fie luată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).„Este greu să spunem cu cît se
Arhitectura „Păcii prin forță” sau De ce are nevoie Trump de propriul său Consiliu și care este locul Moldovei în acesta? # Noi.md
Cea mai recentă inițiativă a lui Donald Trump, anunțată la Forumul de la Davos în ianuarie 2026, este o altă încercare de a crea o nouă structură internațională, întrucît vechile instituții și-au pierdut eficiența.Cînd Donald Trump a urcat la tribuna Forumului Economic Mondial în ianuarie 2026, lumea se aștepta la sloganuri protecționiste, dar a primit proiectul unei noi arhitecturi globale. „
Fosta primă doamnă a Coreei de Sud, Kim Gun-hee, a fost condamnată la 1 an și 8 luni (20 luni) de închisoare pentru corupție.În cadrul primei instanțe, ea a fost condamnată la 1 an și 8 luni de închisoare și la o amendă de 12,81 milioane de woni (aproximativ 9 milioane de dolari). {{861356}}Ea a fost găsită vinovată de încălcarea legislației anticorupție pentru că a primit cadouri scumpe -
Satul Corten din raionul Taraclia se confruntă cu un focar de infecții respiratorii acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), anunță Centrul de Sănătate Publică Cahul.Potrivit instituției, în perioada 19 - 26 ianuarie, aici au fost înregistrate 62 de cazuri de IACRS, dintre care 46 în rîndul elevilor și cadrelor didactice ale liceului din localitate. Pentru a preveni răspîndirea infecț
În data de 28 februarie, echipele Serviciului de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească au intervenit la 2.670 de solicitări, dintre care 401 au vizat copii, potrivit datelor oficiale ale Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească.Structura solicitărilor indică un număr ridicat de cazuri traumatologice și afecțiuni acute. Astfel, au fost înregistrate 479 de adresări
În timp ce mii de consumatori au rămas fără energie electrică, iar ghețușul și ceața au cuprins întreaga țară, autoritățile au mobilizat aproape 1.800 de angajați și 500 de unități de tehnică pentru a ține situația sub control.Guvernul anunță că, în urma condițiilor meteorologice nefavorabile, toate serviciile responsabile intervin coordonat pentru a menține drumurile practicabile și a proteja
Serviciul Vamal a venit cu o reacție la perchezițiile efectuate de CNA: poziția instituției # Noi.md
Serviciul Vamal informează că oferă cooperare deplină organelor de urmărire penală în cadrul acțiunilor desfășurate de Centrul Național Anticorupție și Procuratura municipiului Cahul, într-un dosar ce vizează suspiciuni de corupție în care sînt cercetați funcționari vamali.Potrivit instituției, faptele investigate de CNA se referă la episoade documentate pe parcursul anului trecut. În paralel,
Comisia națională pentru consultări și negocieri colective (CNCNC) a desfășurat recent prima ședință din acest an, notează Noi.md.Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a înaintat un set de propuneri pentru a fi incluse în Planul de activitate al CNCNC pentru 2026, care se referă la domenii-cheie ale protecției social-economice și ale relațiilor de muncă.{{859995}}Inițiat
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, în această dimineață, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, ceață, carosabil umed, pe alocuri ghețuș.În contextul condițiilor meteo actuale, drumarii au intervenit pe parcursul nopții cu lucrări preventive de combatere a lunecușului, pentru siguranța participanților la trafic și asigurarea viabilității dr
Radu Marian explică de ce revizuirea tarifului la gaz durează, iar facturile rămîn ridicate # Noi.md
Deputatul PAS Radu Marian, președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, a explicat de ce procesul de revizuire a tarifului la gaz, așteptat de consumatori, nu a fost finalizat rapid, iar facturile rămîn mari în plină perioadă de iarnă.Invitat la emisiunea „Rezoomat” de la Realitatea, parlamentarul a precizat că procedura este una complexă și presupune două etape distincte: ap
Percheziții la posturile vamale: Șapte angajați, reținuți într-un dosar de corupție sistemică # Noi.md
Centrul Național Anticorupție, în comun cu procurorii Procuraturii municipiului Cahul, anunță desfășurarea unor acțiuni de urmărire penală într-o cauză ce vizează fapte de corupție sistemică, comise de angajați ai Serviciului Vamal.Șapte funcționari ai posturilor vamale Leușeni–Albița și Cahul–Oancea au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind bănuiți că ar fi pretins sistematic diferite sume de
Poleiul a epuizat rapid stocurile de sare în mai multe magazine din Chișinău.Trotuarele alunecoase și accesul dificil în curțile blocurilor i-au determinat pe moldoveni să cumpere sare în cantități mari, pentru a presăra pe drumuri și scări.{{861307}}Vînzătorii au spus că sarea s-a vîndut extrem de rapid și în cantități mari.„Nu avem. E problemă acum cu sarea. Toți cumpără cîte cinci p
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a venit cu un anunț important pentru cetățeni, notează Noi.md.Potrivit CNAS, deservirea cetățenilor în cadrul subdiviziunilor teritoriale ale instituției, se va desfășura, în perioada 28–30 ianuarie 2026, după următorul program:-09:00 – 15:00.Măsura a fost luată în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile și pentru a limita riscurile a
Primăria Chișinău informează că echipele specializate de intervenție municipale activează în regim continuu pe întreg teritoriul capitalei, notează Noi.md.În baza evaluării situației din teren, muncitorii și utilajele speciale au fost direcționați prioritar către zonele cu cel mai mare risc de accidentare pentru cetățeni.{{861526}}Astfel, se lucrează intens în curțile blocurilor locative ș
Premierul Alexandru Munteanu a avut o reacție tranșantă față de criticile apărute pe rețelele sociale în contextul situației create de condițiile meteo nefavorabile.Oficialul s-a arătat deranjat de mesajele internauților care i-au sugerat să iasă personal la deszăpezire, subliniind că activitatea Guvernului nu se face pe baza presiunilor din online.{{861491}}„Noi nu sîntem un guvern de Tik
În ultimele 24 de ore, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au realizat 92 de misiuni pentru prevenire și lichidarea consecințelor situațiilor de risc, notează Noi.md.Cele mai multe intervenții salvatorii le-au avut la deblocarea mijloacelor de transport care au derapat de pe carosabil, dar și acordarea de ajutor serviciilor de asistență medicală care nu reușeau
Doctorul habilitat, academicianul Alexei Simașchevici a trecut la cele veșnice. Anunțul a fost făcut de administrația Universitatea de Stat din Moldova, care a transmis un mesaj de condoleanțe familiei îndoliate și comunității academice.Potrivit reprezentanților USM, Alexei Simașchevici a fost profesor universitar, cavaler al Ordinului Republicii și o personalitate marcantă a științei și învăț
Șapte persoane care au rămas fără bani și fără bucătării sînt aproape de a-și face dreptate în instanță.Unul dintre dosarele în care fondatorul „Bismobil Kitchen”, Mihail Șaran, este judecat pentru escrocherie se află pe final de examinare. Purtătorul de cuvînt al PCCOCS, Emil Gaitur, a declarat pentru TV8 că martorii și părțile vătămate au fost deja audiați, iar pronunțarea unei soluții urmea
Mesajul „WeRemember” (în traducere, „Ne amintim”) a fost proiectat pe fațada clădirii Parlamentului Republicii Moldova în seara de 27 ianuarie, ca parte a inițiativei de aliniere la campania internațională de comemorare a victimelor Holocaustului și de aducere a unui omagiu supraviețuitorilor, transmite IPN.Potrivit autorităților, acțiunea reprezintă un îndemn la solidaritate și un apel la p
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 28 ianuarie sînt:28 ianuarie — a 28-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 337 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:15 28 Sf. Cuv. Pavel Tebeul şi Ioan ColibaşulCe se sărbătorește
Calea Ferată din Moldova a pus în funcțiune un centru de monitorizare video, cu sprijinul SUA # Noi.md
Un centru de supraveghere video a fost pus în funcțiune la întreprinderea de stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM). Sistemul de monitorizare a fost implementat cu sprijinul Guvernului Statelor Unite ale Americii, în contextul Planului Comun de Acțiune Republica Moldova–SUA, transmite IPN.În cadrul unei ceremonii desfășurate pe 27 ianuarie, însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la Chișinău
Serviciile municipale au intervenit pe parcursul nopții pentru combaterea ghețușului în Chișinău # Noi.md
Pe parcursul nopții și pînă în prezent, serviciile municipale specializate desfășoară intervenții continue pentru combaterea ghețușului format pe teritoriul capitalei, în contextul temperaturilor negative și al condițiilor meteorologice nefavorabile.Potrivit autorităților municipale, lucrările sînt concentrate cu prioritate în stațiile de așteptare a transportului public, la trecerile pietonal
Poliția, după incidentul de la Botanica: speculațiile publice au îngreunat intervenția operativă # Noi.md
Un incident armat a avut loc în data de 22 ianuarie pe bulevardul Dacia din capitală, unde Poliția a fost sesizată despre tragerea unor focuri de armă în curtea unui bloc de locuințe.Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit că un tînăr în vîrstă de 26 de ani a fost rănit prin împușcare de persoane necunoscute. Victima a fost transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.
Astăzi, pe întreg teritoriul țării, se va menține cerul noros. Pe arii extinse sînt prognozate precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie.În aceste condiții, se va păstra pericolul de polei, în special pe drumuri. Cetățenii sînt îndemnați să manifeste prudență sporită la deplasare.Situația meteorologică va fi complicată și de ceață, care local va reduce vizibilitatea.Vîntul va
Leul moldovenesc a mai slăbit puțin față de euro, dar a crescut și mai mult față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cedat monedei unice europene aproape 4 bani, dar a cîștigat de la dolarul american circa 2,5 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 28 ianuarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 20,0126 lei pentru un euro (+2,47 bani) și
Precizările Agenției Proprietății Publice despre iInventarierea bunurilor de pe teritoriul sanatoriului "Sănătate" din Ucraina # Noi.md
Agenția Proprietății Publice (APP) a venit cu mai multe precizări despre bunurile imobile amplasate pe teritoriul Sanatoriului "Sănătate" din orășelul Sergheevka din Ucraina, notează Noi.md.APP precizează că întreprinderea afiliată cu investiții străine „Sanatoriul „Sănătatea” din or. Sergheevka, Ucraina, este gestionată de Î.S. „Medisan”, al cărei fondator este Agenția Proprietății Publice, c
Deteriorarea relațiilor cu Statele Unite obligă statele Uniunii Europene să caute relații mai normale și mai eficiente cu alte țări, iar Europa are doar o singură țară care o poate ajuta în acest sens. Aceasta este Rusia.Această opinie a fost exprimată de analistul politic, expertul militar și fostul șef al serviciului secret israelian „Nativ”, Iakov Kedmi.Potrivit acestuia, conducerea rus
Vor primi statut de monument de for public compozițiile sculpturale "Rugina" sau nu # Noi.md
Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural Chișinău a venit cu anumite precizări în privința terenului pe care sunt amplasate compozițiile sculpturale ,"Rugina", notează Noi.md.Direcția Generală Cultură precizează că terenul pe care sunt amplasate compozițiile sculpturale se află în administrarea municipalității și face parte integrantă din domeniul public al municipiului Chișinău, fiind
Comedia cu influențe de film de acțiune și de film noir „One Battle After Another” conduce plutonul producțiilor cinematografice care au primit joi cele mai multe nominalizări la premiile BAFTA, alături de thrillerul cu vampiri „Sinners”, care a fost și un mare succes de box-office.„One Battle After Another”, o tragicomedie regizată de Paul Thomas Anderson, ce evocă derapajele extremiste din A
În școlile din Moldova nu trebuie învățată istoria românilor, dar istoria culturii naționale, și nu poate fi interzisă studierea clasicilor ruși, deoarece libertatea țării noastre trebuie să constea în faptul că cetățenii ei sînt deschiși atît către Est, cît și către Vest, iar bilingvismul cetățenilor țării noastre este bogăția lor.Această opinie a fost exprimată de politologul și publicistul
Franța a anunțat oficial că va renunța la platformele americane Microsoft Teams și Zoom, urmînd să implementeze o platformă de videoconferințe dezvoltată la nivel național în toate departamentele guvernamentale pînă în 2027.Decizia a fost comunicată luni de autoritățile franceze și este parte a unei strategii mai ample de consolidare a suveranității digitale a Franței, potrivit mediafax.ro
Imagini rare cu New York-ul înghețat și lovit de cea mai puternică furtună de zăpadă din ultimii ani # Noi.md
O furtună istorică de iarnă a provocat perturbări ale traficului, anularea în masă a zborurilor și întreruperi de curent electric la nivel național.Se preconizează că în zilele următoare temperaturile vor continua să scadă în toată țara.Cel puțin 30 de persoane au murit în urma unei furtuni severe de iarnă care a lovit o mare parte din Statele Unite, multe state confruntîndu-se cu temperat
Rețeaua multi-orbitală a Uniunii Europene este formată din 290 de sateliți și poartă numele IRIS2.Aceasta ar putea începe furnizarea primelor servicii de comunicații în 2029.Lansarea ar marca o accelerare a eforturilor blocului comunitar în industria spațială, a spus marți de comisarul european pentru apărare și spațiu.IRIS2 reprezintă răspunsul UE la Starlink, rețeaua dezvoltată de El
