Fost premier spaniol, atac dur la Trump și apel către UE: „Nimic nu este mai rău decât un prost ajuns la putere”
SafeNews, 28 ianuarie 2026 07:30
„Cred, și o spun cu tot respectul, că Donald Trump este complet nebun", a declarat fostul premier socialist al Spaniei, Felipe González, într-un dialog public organizat la Madrid. Potrivit acestuia, actualul lider de la Casa Albă tratează lumea ca pe „servitoarea sa" și a destabilizat ordinea internațională construită după Al Doilea Război Mondial. „Nimic nu
• • •
Acum 5 minute
07:50
Republica Moldova intră într-o perioadă cu vreme schimbătoare și răcire accentuată, între 28 ianuarie și 3 februarie. Meteorologii anunță ploi, lapoviță și apoi ger, cu temperaturi negative în toate regiunile. Potrivit prognozei Serviciul Hidrometeorologic de Stat, primele zile aduc vreme umedă. Pe 28 și 29 ianuarie sunt așteptate ploi și lapoviță în nord și centru,
Acum 15 minute
07:40
Transferurile de bani trimise în Republica Moldova de cetățenii plecați peste hotare au revenit pe creștere în 2025, după doi ani de scădere. Prin canale oficiale au intrat în țară 1,66 miliarde de dolari, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei. Suma este cu aproximativ 3% mai mare decât în 2024. Cele mai mari
Acum 30 minute
07:30
Acum o oră
07:20
Membrii Guvernului se întrunesc astăzi, 28 ianuarie, începând cu ora 10:00, într-o nouă ședință de lucru. Reuniunea va fi prezidată de prim-ministrul Alexandru Munteanu. Pe ordinea de zi se află 16 proiecte de hotărâre. Miniștrii urmează să voteze inițiative care vizează resursele umane, extinderea dreptului la prestații sociale și ajustarea unor politici publice. Guvernul va
07:10
Deputații se vor întruni pe 3 februarie într-o ședință solemnă a Parlamentului, organizată cu ocazia vizitei oficiale a președinților parlamentelor din statele baltice. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentul Republicii Moldova, Igor Grosu. Potrivit acestuia, ședința solemnă va avea loc marți, iar joi legislativul va reveni la activitatea obișnuită. „Săptămâna viitoare ne convocăm. Marți
07:00
Caviar, polen de albine și bunuri aduse din străinătate au fost scoase din circuitul ilegal de echipele mobile ale Serviciul Vamal, în urma unor controale efectuate pe traseele naționale, în linia a doua de control vamal. Primul caz a fost înregistrat pe traseul R9, în localitatea Grigorăuca, raionul Soroca. Ofițerii au stopat un Renault Scenic,
Acum 2 ore
06:50
Suedia se pregătește să coboare vârsta răspunderii penale la 13 ani pentru infracțiuni grave, pe fondul creșterii criminalității în rândul minorilor și al recrutării copiilor de către bande. Autoritățile vorbesc despre o „situație de urgență". Ministrul justiției, Gunnar Strömmer, a declarat că stoparea folosirii copiilor în rețelele criminale a devenit o prioritate. Potrivit datelor oficiale,
06:40
Agenția Servicii Publice își reduce temporar programul de lucru cu publicul, în contextul condițiilor meteo nefavorabile anunțate la nivel național. Măsura se aplică în perioada 28–30 ianuarie 2026. În aceste zile, cetățenii vor putea solicita și perfecta documente între orele 9:00 și 17:00. Angajații instituției vor activa până la ora 17:30. Decizia a fost luată
06:30
TikTok este acuzat de utilizatori din Statele Unite că blochează mesaje și conținut care conțin cuvântul „Epstein", la scurt timp după ce platforma a trecut sub control majoritar american. Autoritățile din California au anunțat deschiderea unei investigații, iar compania invocă o defecțiune tehnică. Reclamațiile au apărut pe 25 și 26 ianuarie, la câteva zile după
06:20
Bijuterii și aur, oprite la ieșirea din țară. Două tentative dejucate pe Aeroportul Chișinău # SafeNews
Două încercări de a scoate din țară bunuri de valoare fără declarare au fost oprite pe Aeroportul Internațional Chișinău, în timpul controalelor efectuate la plecarea curselor internaționale, într-o acțiune comună a Poliției de Frontieră și a Serviciului Vamal. Potrivit Poliția de Frontieră, primul caz a fost depistat la cursa Chișinău–Viena. O femeie de 47 de
06:10
Pentru prima dată după mai bine de zece ani, statul rescrie valorile cadastrale ale proprietăților, iar acest lucru se va vedea direct în impozitul pe care tu îl plătești anual, nu pentru că ar crește procentele stabilite de lege, ci pentru că imobilele au fost reevaluate la valori mult mai apropiate de realitatea pieței.Agenția Geodezie,
Acum 24 ore
18:00
Un bărbat de 47 de ani a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru că a păcălit mai multe persoane și a obținut ilegal bani și bunuri în valoare de peste cinci milioane de lei, folosind pretexte legate de tranzacții cu mașini și imobiliare. Potrivit anchetei, începând cu anul 2010, bărbatul ar fi promis
17:40
VIDEO | Tragedie rutieră în România: 7 morți și 3 răniți într‑un impact între microbuz și TIR # SafeNews
Şapte persoane au murit, marţi, într-un accident în judeţul Timiş, România. Un microbuz care venea din Grecia și se deplasa spre Franța, având la bord zece persoane, a intrat într-o depășire, pe DN6 – E70, aproape de localitatea Lugojelul, la intrarea pe centura Lugoj, iar la încercarea de a reintra pe banda sa a acroșat
15:40
Funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău au contracarat patru tentative de transportare ilicită a bunurilor, depistate atât pe sensul de intrare, cât și pe cel de ieșire din țară. Două cazuri au fost înregistrate pe sensul de intrare în Republica Moldova, în cadrul controlului bagajelor pasagerilor sosiți pe ruta Istanbul–Chișinău. În primul caz, o pasageră,
15:40
Polițiștii de la Botanica și cei ai Direcției de Poliție Chișinău au reținut doi bărbați, cu vârstele de 24 și 27 de ani, cetățeni străini, suspectați de incendierea intenționată a mai multor automobile în capitală. Potrivit materialelor cauzei, în timpul nopții, suspecții au incendiat trei mașini parcate într-o curte, după ce au avut divergențe cu
15:30
Impozitul pe imobil ar putea crește în urma finalizării procesului de evaluare și reevaluare a bunurilor imobile la nivel național # SafeNews
Suma impozitului pe imobil este așteptată să crească, după ce autoritățile au finalizat evaluarea și reevaluarea bunurilor imobile la nivel național. Nadejda Josanu, șefa direcției evaluare a bunurilor imobile din cadrul Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru, a declarat pentru BANI.MD că valoarea de referință stabilită în urma reevaluării va fi utilizată la calcularea impozitului pe imobil. Potrivit
15:30
Primirea Ucrainei în Uniunea Europeană ar trebui finalizată până în 2027, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, adăugând că Kievul vede apartenenţa la UE ca pe o parte a garanţiilor de securitate pentru ţara sa devastată de război, relatează Reuters. „De aceea vorbim despre o dată concretă, 2027, şi contăm pe sprijinul partenerilor pentru poziţia
15:10
Adunarea Populară a Găgăuziei a comentat decizia Curții Supreme de Justiție, care suspendă hotărârile cu privire la formarea Comisiei electorale centrale de la Comrat. Într-o declarație, deputații locali au subliniat faptul că această decizie blochează, de fapt, organizarea alegerilor în regiune și au atribuit responsabilitatea acesteia autorităților de la Chișinău, transmite corespondentul IPN din Găgăuzia.
14:50
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a găzduit astăzi ceremonia oficială de depunere a jurământului de către patru magistrați nou-numiți în funcție. Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 511-X din 21 ianuarie 2026, au fost învestiți în funcție următorii judecători: • Ion Bocan – Judecătoria Chișinău; • Mihail Josanu – Judecătoria Orhei; • Maxim Melnic –
14:40
În contextul condițiilor meteorologice severe și a măsurilor dispuse de Centrul Național de Management al Crizelor, Ministerul Educației și Cercetării a emis recomandări pentru instituțiile de învățământ din țară. Astfel, activitățile didactice se vor desfășura online acolo unde este posibil, pentru a proteja siguranța elevilor, cadrelor didactice și a personalului școlilor. În instituțiile în care
14:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a cerut statelor membre ale Consiliului Europei elaborarea unui instrument juridic european clar și cuprinzător pentru combaterea manipulării informaționale și a ingerinței străine în spațiul digital, în cadrul discursului susținut în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Șefa statului a avertizat că manipularea informațională amplificată de tehnologie, algoritmi opaci și
14:20
Bilanţul vremii de iarnă deosebit de severe din Statele Unite a urcat luni la 23 de morţi, în timp ce milioane de americani se confruntă cu un val de frig polar ce lăsase aproape 600.000 de gospodării fără electricitate până luni seara, relatează AFP. Temperaturile vor continua să scadă în zilele următoare sub influenţa unei
14:20
VIDEO | Rezina: o femeie însărcinată preluată de polițiști din cauza drumului impracticabil # SafeNews
O femeie însărcinată din satul Mateuți, raionul Rezina, a fost ajutată de polițiști să ajungă la timp la medici, după ce ambulanța nu a putut ajunge la domiciliul acesteia din cauza ghețușului de pe traseu. Potrivit informațiilor oferite de Poliție, echipajul de ambulanță nu a reușit să ajungă până la locuința femeii din cauza carosabilului
14:10
Republica Moldova va continua negocierile cu autoritățile americane pentru a reduce taxa la importurile moldovenești de la 25% la 15%. Ambasadorul în SUA, Vladislav Kulminski, a declarat asta pentru postul național de radio. Diplomatul a menționat că autoritățile moldovene vor solicita o taxă de 15%, similară cu nivelul aplicat în prezent țărilor europene, scrie Infotag. Răspunzând
14:10
Mai multe localități din centrul R. Moldova rămân fără energie electrică, în urma intemperiilor din ultimele ore. Potrivit Premier Energy, la ora 12:30 erau înregistrate probleme de furnizare a curentului electric în 15 localități din patru raioane. Cele mai afectate sunt raionul Criuleni, cu 8 localități fără energie electrică, urmat de Strășeni – 2 localități,
13:50
Drumul spre România s-a încheiat la postul vamal Sculeni pentru un conațional în vârstă de 54 de ani, după ce funcționarii vamali au descoperit o valiză ticsită cu produse de tutungerie nedeclarate. Tentativa de traversare ilicită a frontierei vamale a Republicii Moldova a fost dejucată de angajații postului vamal Sculeni, în conlucrare cu polițiștii de
13:50
VIDEO | Trei bărbați reținuți pentru furturi din locuințe în mai multe raioane din Moldova # SafeNews
Trei bărbați, cu vârstele de 28, 33 și 35 de ani, au fost reținuți, fiind suspectați de comiterea mai multor furturi din locuințe în raioanele Telenești, Șoldănești, Bălți, Ungheni, Soroca, Florești și Cahul. Acțiunile au fost desfășurate de ofițerii Direcției investigații criminale a Inspectoratului Național de Investigații (INI), în colaborare cu polițiștii și procurorii din
13:40
Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, autoritățile din Capitală au decis ca școlile să desfășoare ore în regim online până la sfârșitul săptămânii, a anunțat primarul Ion Ceban. „În urma unor discuții lungi și intense cu specialiști din domeniul educației, am decis ca școlile din Chișinău să treacă pe online. Această hotărâre a fost luată ținând
13:30
Germania a anunțat o recompensă de 1 milion de euro pentru informații despre misterioasa grupare Vulkangruppe # SafeNews
Guvernul german a promis marți o recompensă de un milion de euro pentru oricine „va conduce la autorii"
13:30
VIDEO | Imagini cu impact emoțional! Cum torturează comandanții ruși soldații care refuză să mai lupte pe frontul din Ucraina # SafeNews
De la începutul războiului din Ucraina, mai multe imagini au arătat modul inuman în care se comportă comandanții ruși cu soldații care încearcă să părăsească pozițiile sau refuză să mai lupte, devenind ceea ce militarii numesc „carne de tun”. Imagini greu de privit au apărut aproape în fiecare lună. În cea mai recentă înregistrare video, […] Articolul VIDEO | Imagini cu impact emoțional! Cum torturează comandanții ruși soldații care refuză să mai lupte pe frontul din Ucraina apare prima dată în SafeNews.
13:20
Constantin Țuțu, fost deputat și kickboxer, cunoscut pentru apropierea sa de fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, a fost recunoscut vinovat și condamnat la opt ani de închisoare cu executare în dosarul ce vizează îmbogățirea ilicită și traficul de influență. Sentința a fost pronunțată marți, 27 ianuarie 2026, de magistratul Petru Păun, în lipsa inculpatului. Constantin […] Articolul ULTIMA ORĂ | Constantin Țuțu, condamnat la 8 ani de închisoare apare prima dată în SafeNews.
13:20
Odată cu ninsorile, pe carosabil și trotuare apare un alt pericol major: gheața. Suprafețele alunecoase pot provoca accidente serioase, de la simple entorse până la fracturi care necesită spitalizare. Pentru a reduce riscul de cădere, specialiștii recomandă câteva metode simple, ușor de aplicat. Pași mici, ca un pinguin Una dintre cele mai sigure tehnici de […] Articolul Gheața pe străzi: ce poți face ca să eviți căzăturile apare prima dată în SafeNews.
13:10
Atac masiv cu drone la Odesa: 23 de răniți și zeci de clădiri avariate. Harkovul, fără curent # SafeNews
Dronele şi rachetele rusești au lovit luni seara al doilea oraş ca mărime din Ucraina, Harkov, provocând întreruperi de curent în timpul iernii geroase, în timp ce 23 de persoane au fost rănite într-un atac nocturn asupra orașului Odesa, din sudul ţării, au declarat oficialii locali, relatează Reuters, citat de News.ro. Rusia a efectuat în […] Articolul Atac masiv cu drone la Odesa: 23 de răniți și zeci de clădiri avariate. Harkovul, fără curent apare prima dată în SafeNews.
13:10
Țintașa Anna Dulce a cucerit medalia de aur la turneul internațional H&N Cup, organizat la München, Germania, la proba pistol cu aer comprimat – 10 metri, la juniori. Eleva lui Oleg Moldovan a obținut 240,9 puncte, clasându-se pe prima treaptă a podiumului. Acesta a fost completat de croata Anna Cukusic și spaniola Ines Ortega. Reprezentanta […] Articolul Victorie de aur pentru Anna Dulce la turneul internațional din München apare prima dată în SafeNews.
13:00
Un șofer originar din Republica Moldova, Tudor Plămădeală, în vârstă de 50 de ani, și un cetățean italian, Dario Galetti, de 64 de ani, au decedat într-un grav accident produs pe autostrada A44 din Germania, pe fondul poleiului și al unei coliziuni în lanț. Tragedia s-a produs în noaptea de 23 spre 24 ianuarie, în […] Articolul Germania: Un șofer de camion din R. Moldova și-a pierdut viața într-un accident rutier apare prima dată în SafeNews.
13:00
Autoritățile publice locale pot obține finanțare nerambursabilă pentru proiecte de dezvoltare prin Programul Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3”, ediția 2026, lansat de Biroul relații cu diaspora din cadrul Cancelariei de Stat. Inițiativa urmărește implicarea cetățenilor din diasporă în dezvoltarea comunităților de origine. Apelul pentru depunerea dosarelor este deschis în perioada 27 ianuarie 2026 – 28 februarie […] Articolul Finanțări disponibile pentru primării: Proiecte cu implicarea diasporei apare prima dată în SafeNews.
12:40
„Pericolul nu a trecut”, mesajul Maiei Sandu către Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei # SafeNews
„Europa se confruntă cu două războaie.” Acesta este mesajul transmis de președinta Maia Sandu în discursul susținut astăzi la Strasbourg, în fața Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Șefa statului a declarat că primul război este agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei. Al doilea este mai puțin vizibil, dar la fel de periculos. „Este un război […] Articolul „Pericolul nu a trecut”, mesajul Maiei Sandu către Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei apare prima dată în SafeNews.
12:30
Școlile, colegiile și universitățile din regiunea transnistreană trec temporar la învățământ online. Măsura se aplică până la sfârșitul acestei săptămâni, din cauza drumurilor acoperite cu gheață. Autoritățile locale spun că deplasarea a devenit periculoasă. Poleiul crește riscul de accidente pentru elevi, studenți și cadre didactice. Din acest motiv, cursurile se vor desfășura la distanță. Decizia […] Articolul Școlile din regiunea transnistreană trec temporar la lecții online apare prima dată în SafeNews.
12:10
Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei are o nouă președintă. Petra Bayr a fost aleasă în această funcție după ce a obținut 164 de voturi chiar din primul tur, asigurându-și majoritatea absolută. Contracandidata sa, Victoria Tiblom, a acumulat 50 de voturi. Petra Bayr este membră a APCE din anul 2018. Ea îl succede pe Theodoros Rousopoulos […] Articolul Petra Bayr, aleasă președintă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei apare prima dată în SafeNews.
12:00
O femeie de 58 de ani din raionul Telenești a fost condamnată pentru coruperea alegătorilor în timpul alegerilor prezidențiale. Sentința a fost pronunțată pe 26 ianuarie 2026 de instanța din Ștefan Vodă, anunță Procuratura Căușeni, Oficiul Ștefan Vodă. Instanța a stabilit o pedeapsă de 2 ani și 6 luni de închisoare. Șase luni vor fi […] Articolul Închisoare pentru corupere electorală, o femeie condamnată la Ștefan Vodă apare prima dată în SafeNews.
11:50
Mobilizare generală în țară, declarațiile premierului Alexandru Munteanu despre situația din teren # SafeNews
„În toată țara, instituțiile statului sunt mobilizate și acționează coordonat pentru a curăța drumurile, a menține funcționarea serviciilor esențiale și a proteja siguranța oamenilor.” Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu, într-un mesaj public privind situația creată de condițiile meteo dificile. Prim-ministrul a mulțumit echipelor din teren care lucrează în condiții grele. „Mulțumesc tuturor […] Articolul Mobilizare generală în țară, declarațiile premierului Alexandru Munteanu despre situația din teren apare prima dată în SafeNews.
11:40
Scandalul funcțiilor incompatibile, Nicolae Botgros spune că nu va demisiona din Parlament: „Nu mai conduc orchestra” # SafeNews
„Nu mai conduc orchestra.” Este reacția deputatului PAS, Nicolae Botgros, acuzat că ar deține funcții incompatibile. Declarația a fost făcută pentru presă, după ce Partidul Național Moldovenesc a sesizat Autoritatea Națională de Integritate. Formațiunea susține că Nicolae Botgros ar cumula mandatul de parlamentar cu funcția de conducător artistic al orchestrei „Lăutarii”, instituție care face parte […] Articolul Scandalul funcțiilor incompatibile, Nicolae Botgros spune că nu va demisiona din Parlament: „Nu mai conduc orchestra” apare prima dată în SafeNews.
11:30
Armata Națională se alătură intervențiilor autorităților în contextul situației dificile din teritoriu. Militarii și unități de tehnică sunt pregătiți să intervină la solicitarea Centrului Național de Management al Crizelor. Potrivit Centrului Operațional de Comandă al Armatei Naționale, forțele militare pot fi mobilizate rapid în situații excepționale cu caracter natural. Intervențiile vor avea loc în sprijinul […] Articolul Sprijin militar pentru populație, Armata Națională intervine la solicitarea CNMC apare prima dată în SafeNews.
10:50
Program schimbat la nivel național, instituțiile și școlile încep activitatea de la ora 09:00 # SafeNews
Programul instituțiilor publice și al școlilor din Republica Moldova se schimbă temporar. Centrul Național de Management al Crizelor a decis ca, pe parcursul acestei săptămâni, ziua de lucru și orele de studii să înceapă de la ora 09:00. Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe de urgență, cu participarea prim-ministrului. Autoritățile spun că măsura […] Articolul Program schimbat la nivel național, instituțiile și școlile încep activitatea de la ora 09:00 apare prima dată în SafeNews.
10:50
Vremea rea a creat probleme serioase în alimentarea cu energie electrică, iar mii de oameni au început ziua fără lumină și căldură. Ministerul Energiei anunță întreruperi în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, provocate de gheață și copaci căzuți peste liniile electrice. În centrul și sudul țării, operatorul Premier Energy Distribution a raportat, la ora […] Articolul Vremea rea lasă mii de oameni fără curent, situație dificilă în mai multe regiuni apare prima dată în SafeNews.
10:20
FOTO | Ambulanțe blocate de polei, salvatorii au intervenit pentru continuarea misiunilor medicale # SafeNews
Poleiul a pus probleme serioase serviciilor medicale din țară. Pe 26 ianuarie, mai multe ambulanțe au rămas blocate pe drumuri alunecoase, iar salvatorii IGSU au intervenit pentru ca misiunile medicale să poată continua. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a intervenit în patru cazuri, la solicitarea Serviciului de Asistență Medicală Urgentă. În localitatea Acui, raionul […] Articolul FOTO | Ambulanțe blocate de polei, salvatorii au intervenit pentru continuarea misiunilor medicale apare prima dată în SafeNews.
09:40
Chișinăul își reafirmă poziția clară față de războiul din Ucraina. Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Valeriu Mija, a transmis, în cadrul unei întrevederi cu ambasadorul Ucrainei, Paun Rohovei, că Republica Moldova susține fără echivoc suveranitatea și integritatea teritorială a statului ucrainean. Întâlnirea a avut loc pe 27 ianuarie și s-a concentrat pe situația […] Articolul Moldova transmite din nou sprijin politic pentru Ucraina, întâlnire la MAE apare prima dată în SafeNews.
09:30
Pe 27 ianuarie, Republica Moldova comemorează victimele Holocaustului. Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj public, în care a vorbit despre amploarea tragediei și despre responsabilitatea de a păstra vie memoria victimelor. „Șase milioane de evrei au fost uciși doar pentru că erau evrei, alături de romi, persoane cu dizabilități și alți oameni omorâți doar […] Articolul Maia Sandu, mesaj de comemorare a victimelor Holocaustului, „Nu avem dreptul să uităm” apare prima dată în SafeNews.
09:20
FLASH | Persoană fără acte, descoperită ascunsă într-un autocar la frontiera Giurgiulești # SafeNews
Un control de rutină la frontiera de sud s-a transformat într-un caz neobișnuit. Polițiștii de frontieră de la punctul Giurgiulești Galați au descoperit o persoană fără acte, ascunsă într-un autocar care venea din București și se îndrepta spre Kiev. Incidentul a avut loc pe 22 ianuarie. Autocarul, înmatriculat în Ucraina, a intrat în Republica Moldova […] Articolul FLASH | Persoană fără acte, descoperită ascunsă într-un autocar la frontiera Giurgiulești apare prima dată în SafeNews.
09:10
Bugetul public național a primit aproximativ 2,8 miliarde de lei în perioada 19–23 ianuarie, potrivit datelor prezentate de Serviciul Fiscal de Stat. Cea mai mare parte a sumelor provine din plăți achitate voluntar de contribuabili. Autoritatea fiscală pune accent pe prevenție și dialog direct. În acest scop, inspectorii au efectuat 298 de vizite fiscale la […] Articolul Încasări solide la buget, ce arată cifrele raportate de Serviciul Fiscal apare prima dată în SafeNews.
