Justiția din Moldova și comunicarea cu avocații – o problemă care nu mai poate fi ignorată
Anticoruptie.md, 14 ianuarie 2026 23:00
Suntem în 2026, vorbim despre digitalizare, transparență și acces la justiție. În realitate însă, ca avocați, ne confruntăm zilnic cu un sistem care tratează informația publică din dosare ca pe un „secret de stat”.Dacă suni la Judecătoria Chișinău pentru a afla rezultatul unei ședințe
Acum 12 ore
15:00
DOC// Nereguli la Palatul Sporturilor. Autoritățile încurajează cetățenii să semnaleze plățile informale # Anticoruptie.md
Palatul Sporturilor al Universității de Stat din Moldova (USM) a fost supus unui audit financiar. În urma controlului, au fost identificate abateri privind încasarea necorespunzătoare a plăților pentru serviciile prestate, dar și încălcări grave legate de evidența veniturilor și cheltuielilor. Misiunea de audit a
13:30
UCRAINA // Fosta prim-ministră Iulia Timoșenko, pusă sub acuzare, în dosarul de corupere a deputaților # Anticoruptie.md
Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuratura Anticorupție Specializată (SAP) au anunțat că investighează liderul unui partid din Rada Supremă, suspectat de implicare în fapte de corupție în dosarul mitei pentru deputați. Ancheta a fost anunțată la finalul lunii decembrie 2025, când NABU și SAP
13:10
DOC// Cu se s-a încheiat scandalul „de familie” de la Autoritatea Națională de Integritate. Decizia instanței # Anticoruptie.md
Judecătorul Marcel Gandrabur a respins cererile inspectorului de integritate Ana Croitor. Aceasta a cerut ca instanța să oblige Consiliul de integritate să propună președintei Maia Sandu revocarea din funcție a șefului Autorității Naționale de Integritate (ANI), Lilian Chișca. Scandalul din interiorul ANI a devenit
12:10
DOC// Schimbarea la față a localităților rurale. Vezi lista satelor care vor beneficia de planuri urbanistice # Anticoruptie.md
293 de localități din Republica Moldova vor beneficia de elaborarea, actualizarea sau modernizarea planurilor urbanistice generale. Proiectele de dezvoltare locală în acest sens au fost incluse de către Guvern, în Documentul unic de program pentru anii 2025-2027.Elaborarea planurilor urbanistice generale va contribui la dezvoltarea durabilă
10:50
DOC// Ex-procurorul Roman Statnîi, cu despăgubirile morale tăiate. Ce sumă va încasa după ce a fost scos de sub urmărire penală # Anticoruptie.md
Curtea de Apel Centru a micșorat suma despăgubirilor morale în cazul ex-procurorului Roman Statnîi. Astfel, acuzatorul ar urma să încaseze de la stat 100 de mii de lei pentru prejudiciul cauzat prin acțiunile ilicite ale organului de urmărire penală și procuraturii, în loc de
Acum 24 ore
09:20
Audieri repetate, cu ușile închise. Procurorul general interimar, Alexandru Machidon, în așteptarea deciziei Comisiei Vetting # Anticoruptie.md
Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, a fost audiat în ședință suplimentară de către Completul A al Comisiei de evaluare a procurorilor. În cadrul audierii, acesta a oferit clarificări la întrebările adresate de membrii Completului. La decizia Completului, ședința s-a desfășurat cu ușile închise.„Completul urmează
Ieri
17:10
Un pix-roller din alamă, placat cu aur și finisat cu lac natural, o sculptură în basorelief plat din bronz, un bol/farfurie din sticlă venețiană Murano, suflată manual și decorată cu puncte aurii și un ulcior pentru vin din cristal de Bohemia sunt printre cele
13:20
Peste 395,4 milioane lei a încasat Serviciului Vamal (SV) la bugetul de stat, în perioada 5 - 11 ianuarie 2026. De la începutul anului curent, SV a colectat peste 577 de milioane lei la bugetul de stat.Potrivit autorității, pe parcursul săptămânii trecute, cca 9,5 milioane
13:20
Internaționmal // Corupția - factorul comun care i-a scos pe oameni în stradă în 2025. Proteste de proporție din Europa până în Asia # Anticoruptie.md
Proteste anticorupție masive au „inundat" marele orașe din peste 70 de țări din Europa până în Asia pe parcursul anului 2025. Datele Global Protest Tracker arată că politicile antidemocratice și corupția au alimentat o parte semnificativă a protestelor în 2025 într-o serie de țări. În ultimele
10:40
Două persoane din Comrat au fost reținute, marți, de Centrul Național Anticorupție (CNA), fiind bănuite de trafic de influență în obținerea permisului de conducere. Acțiunile sunt realizate de ofițerii CAN sub conducerea procesuală a procurorilor din municipiul Cahul.În baza informațiilor accumulate, oamenii legii au
Mai mult de 2 zile în urmă
11:30
Active ilicite în sumă de peste 7 milioane de lei au fost sechestrate, în perioada 5-11 ianuarie curent, de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a Centrului Național Anticorupție (CNA).Printre bunurile indisponibilizate sunt 3 capitaluri sociale, o construcție locativă, 55 de terenuri agricole
9 ianuarie 2026
10:50
În noaptea de 8 spre 9 ianuarie, Rusia a lansat din nou un atac masiv asupra Kievului. Cel puțin patru persoane au fost ucise, printre care un medic. În toiul nopții a fost atacat și orașul Lviv, iar armata rusă ar fi folosit o
8 ianuarie 2026
10:40
DOC// Își revendică distincția retrasă de Maia Sandu. Antrenorul Grigore Postică s-a adresat instanței # Anticoruptie.md
Antrenorul Grigore Postică își revendică în instanță medalia Meritul Civic, care i-a fost retrasă de președinta Maia Sandu, la nici două luni după decernare. O cerere în care cere anulearea decretului prezidențial a fost depusă în data de 19 decembrie, la Judecătoria Chișinău. Magistrata Ina
6 ianuarie 2026
07:20
Vicepreședintele Parlamentului European: R.Moldova trebuie să vizeze o aderare completă la UE. Decuplarea de Ucraina, improbabilă # Anticoruptie.md
„R.Moldova trebuie să vizeze o aderare completă la Uniunea Europeană. R.Moldova trebuie să știe cum poate conta în deciziile europene, cum o fac alte state mici, statele baltice, spre exemplu, și nu numai. În contexul actual, și a-și sublinia aici negocierile de pace din
5 ianuarie 2026
15:40
În 2025, parcursul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană (UE) a înregistrat progrese semnificative, atât pe plan instituțional, cât și pe plan politic, pe parcursul anului având loc vizite de rang înalt și evenimente internaționale. La capitolul realizări sunt incluse și finalizarea
4 ianuarie 2026
09:20
Justiție cu... amânare. Marii dispăruți ai anului 2025 și zeci de ani de închisoare fără executare # Anticoruptie.md
Zeci de ani de închisoare dispuși de instanțele de judecată în anul 2025 nu pot fi executați, deoarece condamnații s-au făcut nevăzuți înainte de pronunțarea sentinței. Este vorba despre persoane din anturajul lui Ilan Șor, refugiat la Moscova, el însuși având o restanță solidă în
3 ianuarie 2026
22:00
La 28 decembrie 2025, Moldova a realizat în mod discret una dintre cele mai importante mișcări politice ale deceniului. Guvernul a aprobat un pachet cuprinzător de securitate cibernetică care va redefini modul în care țara își protejează infrastructura digitală – exact la timp pentru
30 decembrie 2025
12:10
Cristina Gherasimov: Anul 2025, foarte reușit pentru procesul de integrare europeană a R.Moldova, chiar dacă a avut loc pe fondul ingerințelor externe fără precedent # Anticoruptie.md
„Anul 2025 a fost unul foarte reușit pentru procesul de integrare europeană a R.Moldova, chiar dacă a avut loc pe fondul unor ingerințe externe fără precedent, provocări majore cu care ne-am confruntat. Pentru 2026, una din priorități este transpunerea legislației europene în legislația națională”,
10:00
„Rog să fiu eliberat din proprie inițiativă...”. Ce s-a ascuns în spatele celor mai răsunătoare demisii ale anului 2025 # Anticoruptie.md
Pe lângă resetarea garniturii guvernamentale în urma învestirii Guvernului Munteanu, anul 2025 a adus demisii care nu au fost doar cap de afiș, dar și au provocat discuții în controversă. Mai mulți funcționari din fruntea unor instituții „strategice” ale statului au renunțat la fotolii.
08:00
Eugen Tomac: Politica inteligentă de reconectare a celor două maluri ale Nistrului va crea climatul necesar pentru ca oamenii să își dorească tot mai mult în UE # Anticoruptie.md
„Sunt absolut convins că o politică inteligentă de reconectare a celor două maluri ale Nistrului, prin proiecte tot mai multe comune economice, parteneriate sociale care să evite disputa ideologică, va crea climatul necesar pentru ca oamenii să își dorească tot mai mult să facă
29 decembrie 2025
23:10
Complexul Sanatoriului Moldova din municipiul Odesa (Ucraina) revine în proprietatea Republicii Moldova, prin decizia definitivă a Curții de Casație Economică din cadrul Curții Supreme a Ucrainei. Decizia instanței, pronunțată pe data de 17 decembrie curent, este definitivă și irevocabilă. Potrivit Agenției Proprietății Publice (APP), „Instanța
15:50
2025 pe Anticoruptie.md: dezinformare, procese și politicieni în prim-planul atenției publice # Anticoruptie.md
În 2025, an electoral intens, plin de tensiuni și marcat de campanii de dezinformare, a țintuit atenția publicului la materiale care vizează dezinformarea și tentativele de ingerință externă în viața Republicii Moldova. La fel, subiectele cele mai căutate de către cititorii portalului Anticoruptie.md au
13:20
Artistul Ion Banaru, învinuit că ar fi jefuit două tinere, sustrăgând aproape 487 450 de lei, destinați pentru finanțarea ilegală a unui partid politic, a primit pedeapsă cu închisoare pe un termen de 8 ani. Inculpatul urmează să execute 4 ani de închisoare, restul
12:40
Peste 140 de milioane de lei sechestrați în dosare de spălare de bani, escrocherie, divulgarea secretului comercial # Anticoruptie.md
Bunuri de proveniență ilicită în valoare de circa 140,8 milioane de lei au fost sechestrate, pe parcursul săptămânii trecute, de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) din cadrul Centrului Național Anticorupție (CNA).Printre activele sechestrate sunt 4 construcții locative, un capital social, 3 conturi
28 decembrie 2025
03:00
Ex-premierul Vlad Filat și fosta sa soție, condamnați în Franța, pentru spălare de bani și achiziții frauduloase de imobile # Anticoruptie.md
Fostul prim-ministrul Vlad Filat a fost condamnat la 2 ani de închisoare în Franța, pentru spălare de bani, într-un dosar care are legătură directă cu schema Loteriei Naționale a Moldovei. Instanța franceză a constatat că bani proveniți dintr-un contract încheiat pe vremea când Filat
27 decembrie 2025
18:50
Sărbători sub asediu în Ucraina // Zelensky: „America și Europa trebuie să întreprindă acțiuni ferme împotriva Rusiei” # Anticoruptie.md
Sărbătoti sub asediu în Ucraina de Crăciun - Rusia a atacat cu peste 500 de drone și rachete capitala Kiev și alte orașe ucrainene, inclusiv Odesa. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, scrie, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook, că atacurile rusești continuă de trei zile, fiind
17:20
Extrădări și dosare care bat pasul pe loc. Fugari notorii, reîntorși acasă în cătușe, în 2025 # Anticoruptie.md
Extrădați după ani de fugă, reținuți în aeroporturi europene, eliberați pe cauțiuni record sau judecați la ani distanță de la revenirea în țară, unii dintre cei mai notorii fugari ai Republicii Moldova au revenit, în 2025, în prim-planul justiției. De la Vladimir Plahotniuc, adus
26 decembrie 2025
17:20
La rubrica Harta Corupției, de pe portalul www.anticoruptie.md, singura de acest gen în Republica Moldova, au fost publicate aproximativ 50 de sesizări ale cetățenilor, în anul 2025. Multe dintre acestea nu au rămas simple puncte pe hartă, ci au semnalat situații ce vizează inacțiunea autorităților, achizițiile publice
24 decembrie 2025
17:50
Asistență BERD și UE // Un nou împrumut de 5 milioane de euro pentru întreprinderile din Moldova # Anticoruptie.md
Întreprinderile din Moldova vor beneficia de un acces mai bun la finanțare, întrucât Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), în parteneriat cu Uniunea Europeană, a acordat un nou pachet financiar în valoare de 5 milioane de euro băncii ProCredit Bank Moldova, în cadrul liniei
11:50
Digitalizarea participării publice: soluții pentru implicarea mai activă a cetățenilor # Anticoruptie.md
Deși Republica Moldova este un exemplu regional în domeniul digitalizării serviciilor publice, după implementarea platformelor precum particip.gov.md, e-democrație, e-APL și e-Management, încă există un șir de provocări în utilizarea acestora. Totuși, experții propun un șir de soluții pentru ca aceste platforme să devină instrumente
09:50
În Moldova, ne plângem adesea de greutățile perioadei de maternitate. Și da, există dificultăți reale: financiare, emoționale, instituționale. Dar, în același timp, există un lucru esențial pe care îl avem și pe care uneori nu îl mai vedem: timpul.Timpul de a fi cu copilul.Timpul
09:10
„Синий” își taie, din nou, pedeapsa. Cronologia unei legi care a scandalizat în 2025 # Anticoruptie.md
Mai mulți condamnați la închisoare pe viață au insuflat aerul libertății în acest an. Ce-i drept, pentru o perioadă scurtă, timp în care, în culoarele politicii de la Chișinău, s-au dus lupte acerbe și s-au făcut declarații tăioase, în contextul adoptării amendamentelor la Legea
08:20
Mark Tkaciuk: Trebuie să obținem efecte sociale, economice și juridice vizibile încă pe drumul către UE, și nu după data aderării triumfale # Anticoruptie.md
Deputatul blocului “Alternativa”, Mark Tkaciuk a oferit un interviu pentru buletinul de politică externă al FES/APE în care a vorbit despre viziunea sa privind aderarea Republicii Moldova și pașii care ar trebui întreprinși în acest sens. Parlamentarul a pus accent pe rezolvarea cu prioritate
07:10
Editorial: Moldova în 2025: politicile sociale – totul ca înainte, doar că mai rău # Anticoruptie.md
Editorial de sociologul Vitalie Sprânceană, pentru buletinul de politică externă al FES/APE.Cu ce rămânem din anul social 2025? Probabil cu constatarea că, în linii mari, lucrurile au rămas neschimbate, unele chiar s-au deteriorat, iar perspectivele de viitor nu sunt deloc optimiste, în absența unor
00:20
Marina Soloviova: Ratele anuale de creștere economică de 2-3 la sută nu sunt suficiente pentru un salt economic real # Anticoruptie.md
Directoarea de program „Politici economice” la Expert-Grup, experta economică Marina Soloviova, a avut amabilitatea să ne acorde un interviu pentru buletinul de politică externă al FES/APE. În cadrul discuției, am abordat succesele și insuccesele economice ale Republicii Moldova în anul 2025, precum și perspectivele
23 decembrie 2025
20:40
Am asistat ieri la ședința de judecată în dosarul împotriva lui Vladimir Plahotniuc. În cadrul ședinței au fost audiați doi martori: fostul guvernator al Băncii Naționale a Moldovei, Dorin Drăguțanu, și fostul administrator special al Băncii de Economii, desemnat de BNM, Ion Ropot. Ambii
20:40
Cine și când ne-a înrăit și încrâncenat, de nu mai vedem realitatea, ci doar dușmani și vânzători de țară? # Anticoruptie.md
Nu știu ce resort, când și unde s-a rupt, de nu mai vrem să înțelegem adevărul, nu mai suntem empatici, solidari cu cei care real au nevoie. Cine și când ne-a înrăit și încrâncenat, de nu mai vedem realitatea, ci doar dușmani și vânzători
17:20
Mai mult sprijin, mai multă grijă: Guvernul extinde serviciile sociale pentru cei vulnerabili # Anticoruptie.md
O serie de servicii noi urmează a fi create, pentru a asigura un sprijin mai bun copiilor, familiilor, vârstnicilor, persoanelor cu dizabilități, precum și victimelor violenței și ale traficului de ființe umane. O serie de decizii în acest sens au fost aprobate, marți, în
12:50
Permisul de conducere în Republica Moldova va fi modernizat, totodată și un nou tip de permis provizoriu va fi pus în circulație, în 2026. Decizia a fost luată în ședința de marți a Guvernului. Potrivit executivului, actualizarea este impusă de considerente de siguranță rutieră
12:50
Premierul Munteanu: preluarea infrastructurii Aeroportului de către Lukoil, sub semnul ilegalității # Anticoruptie.md
Infrastructura strategică de la Aeroportul Internațional Eugen Doga a fost preluată de Lukoil-Moldova cu încălcări, care urmează a fi investigate, aeroportul fiind „practic transferat, ca monopol, unui jucător privat terț”, contra unui preț mic. Declarația a fost făcută de prim-ministrul Alexandru Munteanu, în cadrul
08:00
Autoritățile caută un câștigător. Patru companii au depus dosarele pentru extinderea aeroportului # Anticoruptie.md
Patru companii au depus ofertele în cadrul concursului pentru extinderea terminalului Aeroportului Internațional „Eugen Doga” din Chișinău (AIC), iar costul total al lucrărilor de modernizare se poate ridica la 800 de milioane de lei, a anunțat administratorul aeroportului, Sergiu Spoială, în cadrul unei emisiuni
07:20
Cristina Ciubotaru: UE laudă moderat reforma justiției, într-o manieră diplomatică, evitând elegant situațiile incomode # Anticoruptie.md
Experta anticorupție Cristina Ciubotaru a acordat un interviu pentru buletinul de politică externă al FES/APE în care am făcut împreună o totalizare a progreselor, dar și a restanțelor pe zona de justiție în 2025. Am discutat despre procesul de vetting în integralitatea sa, despre
22 decembrie 2025
21:30
Ziua Poliției, „marcată„ cu împușcături // Conducerea Inspectoratului de Poliție Centru, demisă # Anticoruptie.md
Șefii Inspectoratului de Poliție Centru din Chișinău au fost demiși luni, 22 decembrie, după ce ar fi sărbătorit cu focuri de armă Ziua Poliției în noaptea din 18 spre 19 decembrie. Petrecerea, la care oamenii legii s-au distrat cu armele din dotare, a avut loc
19:30
Eugen Tomac, la RFI: Integrarea europeană a R.Moldova, prioritate zero și pentru România. Negocierile tehnice cu UE, un anunț extrem de important. Este meritul moldovenilor # Anticoruptie.md
„Integrarea R.Moldova în Uniunea Europeană este prioritate zero și pentru România. Negocierile tehnice, lansate recent de UE, sunt un răspuns, un anunț extrem de important. Este meritul moldovenilor. S-a ajuns la acest compromis nu pentru că UE nu vrea R. Moldova în Uniunea Europeană,
17:40
De la poduri la integrare europeană. România rămâne principalul aliat al Republicii Moldova # Anticoruptie.md
„România este cel mai apropiat stat pentru Republica Moldova, fie că vorbim de procesul de integrare europeană, fie că vorbim de consolidarea securității, apărării și rezilienței societății. România ne-a fost mereu alături”, a declarat ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi în cadrul
14:50
Moldova și-a consolidat securitatea energetică. Bilanțul Ministerului Energiei pentru 2025 # Anticoruptie.md
În anul 2025, Republica Moldova a reușit să-și consolideze decisiv securitatea energetică, într-un context regional dificil, fapt remarcat și apreciat și de partenerii externi ai țării. Aprecierea a fost făcută, luni, de Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei conferințe de presă.Ministrul Energiei a
13:30
Reacție la protestul magistratei cu șapte copii // „CSM respectă dreptul fiecărui judecător la condiții de muncă adaptate situațiilor familiare și de sănătate” # Anticoruptie.md
Consiliul Superior al Magistraturii a reacționat luni, la protestul judecătoarei Marina Rusu, mamă a șapte copii, care reclamă un tratament disproporționat la locul de muncă, întrucât deși are program redus de muncă i se repartizează un volum de sarcini pentru o normă întreagă. „Consiliul Superior al Magistraturii respectă
13:00
Un general al armatei ruse a fost ucis, la Moscova, în dimineața zilei de luni, 22 decembrie, după ce automobilul său a explodat, în apripierea casei sale. Este vorba de generalul-locotenent Fanil Sarvarov, șeful Departamentului de instruire operațională al Statului major general al Forțelor armate
12:10
Putin își sporește apărarea // 20 de posturi antirachetă în jurul reședinței din Valdai # Anticoruptie.md
Reședința liderului rus Vladimir Putin din Valdai, situată la nordul capitalei ruse Moscova, unde mama fiilor săi, Alina Kabaeva, își petrece adesea timpul, este din ce în ce mai securizată, în ultimul timp fiind sporit numărul de poziții de apărare antirachetă de la 12 la 20,
