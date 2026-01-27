Rusia ar putea ridica interdicția impusă cazinourilor online, ca să le impoziteze cu 30%
Veridica.md, 27 ianuarie 2026 20:20
Veniturile la buget nu pot ține pasul cu creșterea cheltuielilor militare.
• • •
Acum 30 minute
20:20
Veniturile la buget nu pot ține pasul cu creșterea cheltuielilor militare.
Acum 4 ore
18:30
Fostul deputat a fost acuzat că a pretins și primit 20 de mii de euro de la o persoană pentru a influența procurori și judecători. De asemenea, fiind demnitar, ar fi cheltuit mai mult decât veniturile declarate.
18:00
Patru destinații noi vor fi lansate de pe Aeroportul Chișinău de către Cologne (Germania), EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg (Franța), Rimini (Italia) și Rodos (Grecia).
17:40
Un bărbat cu dublă cetăţenie, a României şi a Republicii Moldova, a fost reţinut, după ce a fost prins la frontieră cu droguri de risc # Veridica.md
Polițiștii români afirmă că i-au documentat activitatea infracţională.
17:00
Premierul român, Ilie Bolojan, a declarat că ar vota în favoarea unirii cu Republica Moldova # Veridica.md
El a precizat că România livrează energie pentru statele din jur în condiţii tarifare normale.
Acum 8 ore
14:30
n 2025, ținta principala a mașinii de propagandă și dezinformare a Kremlinului au fost Franța și Emmanuel Macron. Zeci de milioane de postări în rețelele sociale viralizate cu ajutorul Inteligenței Artificiale, sute de site-uri franceze clonate, deepfake-uri, acțiuni de kompromat împotriva lui Emmanuel și Brigitte Macron.
13:10
Fiul lor de 20 de ani a fost rănit.
13:10
Guvernul de la Chișinău a inițiat procesul de denunțare a acordurilor ce stau la baza Comunității Statelor Independente (CSI): Acordul de fondare al CSI din 8 decembrie 1991, Anexa la acest acord din 22 decembrie 1991 și Statutul CSI, semnat la Minsk pe 22 ianuarie 1993. Odată cu denunțarea acestor trei acorduri, Republica Moldova va ieși oficial din CSI. În același timp, ministrul de Externe, Mihai Popșoi, a precizat că Republica Moldova nu va denunța toate acordurile semnate. Ea va rămâne parte a unora din ele, cu precădere a celor care au caracter economic și nu contravin proceselor de integrare europeană.
13:10
Maia Sandu, la APCE: Consiliul Europei are un rol vital, nu de observator neutru, ci de garant politic al valorilor democratice și al dreptului internațional # Veridica.md
Președinta R. Moldova a subliniat la APCE că pentru a se proteja, democrațiile europene trebuie să acționeze cu aceeași viteză ca amenințarea, iar Consiliului Europei îi revine un rol unic.
Acum 12 ore
11:40
DEZINFORMARE: Majoritatea moldovenilor nu susțin ieșirea din CSI și se opun aderării la UE # Veridica.md
Majoritatea cetățenilor Republicii Moldova nu susțin planurile președintei Maia Sandu privind ieșirea din Comunitatea Statelor Independente (CSI), care oferă oportunități de dezvoltare economică și socială, și se opun integrării în Uniunea Europeană (UE) unde, în urma unor stereotipuri, sunt tratați ca niște servitori, susține propaganda pro-Kremlin.
10:40
Centrul Național de Management al Crizelor, convocat în ședință operativă din cauza condițiilor meteo dificile # Veridica.md
Ministerul Infrastructurii, Ministerul de Interne și Ministerul Energiei au activat protocoalele de criză și vor interveni în regim prioritar
10:20
Decizia a fost luată dimineața devreme, la ședința serviciilor municipale.
10:00
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Ucrainenii îngheață din vina Kievului care a respins armistițiul propus de Rusia # Veridica.md
Ucraina își lasă cetățenii să sufere în plină iarnă pentru a da vina pe Rusia și a obține avantaje politice, potrivit presei pro-Kremlin.
09:40
Drumuri blocate și circulația sistată pe mai multe trasee naționale din cauza poleiului # Veridica.md
Intervențiile drumarilor sunt limitate de condițiile periculoase.
09:20
R. Moldova deține în prezent Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei.
08:40
Deputații francezi au aprobat o lege care interzice rețelele de socializare pentru minorii sub 15 ani # Veridica.md
Dacă va fi aprobată şi de Senat, legea va intra în vigoare în septembrie 2026.
Acum 24 ore
06:50
Trump deplânge tragediile din Minnesota, dar aruncă vina pe democrați.
Ieri
17:40
România: cel mai mare exerciţiu de interoperabilitate a artileriei Forţelor Terestre americane desfăşurat în Europa # Veridica.md
Aliaţii NATO îşi reafirmă angajamentul ferm faţă de apărarea colectivă şi securitatea regională.
16:20
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki: „R. Moldova devine un exemplu de succes privind ieșirea din sfera de influență rusă” # Veridica.md
R. Moldova și Polonia actualizează acordul bilateral de cooperare în domeniul apărării, pentru a răspunde amenințărilor hibride și riscurilor de securitate generate de războiul din Ucraina, a anunțat președinta Maia Sandu.
15:00
Bărbat din Republica Moldova, căutat de autorităţile din Bulgaria pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de migranţi, depistat la Albița # Veridica.md
Are de executat o pedeapsă de un an de închisoare.
14:20
E un proiect de hotărâre care urmează să fie dezbătut în şedinţa de joi a Consiliului General al Capitalei României.
14:20
Boris Pistorius îi amintește liderului american că 59 de militari germani au fost uciși în Afganistan, unde Trump susține că aliații au evitat să servească în prima linie.
13:30
E acuzat de apelarea, în mod repetat, la mila publicului, deși e apt de muncă.
12:40
Judecătoria Chișinău a dispus aducerea silită a doi martori în dosarul „Frauda bancară” în care este învinuit Vlad Plahotniuc # Veridica.md
Fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, și fosta viceguvernatoare a BNM, Emma Tăbîrță, vor fi obligați să depună mărturie în instanță după ce nu s-au prezentat la audieri.
12:40
Peste trei sferturi dintre români consideră că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită # Veridica.md
Mai mult de jumătate vor reunificarea cu Republica Moldova.
10:30
Trăim într-o lume fără tabere clare, unde oportunitățile contează mai mult decât alianțele. În acest context, asistăm la un transfer de stil și „infrastructură simbolică” din politica externă a Rusiei spre SUA: crize invocate, securitate națională folosită ca justificare pentru derive imperiale, presiune permanentă asupra societății și o ideologie construită în jurul liderului.
10:30
Deputata PAS și sportiva Anastasía Nichita a anunțat că se retrage din Parlament pentru a se concentra asupra familiei și carierei sportive.
10:00
Decizia a fost luată în baza principiului precauției, după ce autoritățile moldovene au identificat deficiențe în sistemul de monitorizare și control al substanțelor interzise utilizate în sectorul avicol din Ucraina.
09:50
Condițiile meteo nefavorabile au dus la un aflux sporit de pacienți cu traumatisme la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău și la suspendarea cursurilor în școlile din capitală pentru ziua de luni.
09:30
Șefa statului va avea întrevederi cu președintele Poloniei, Karol Nawrocki, și cu premierul Donald Tusk.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
Zaiafet și Geminschi au aflat că Inteligența Artificială este folosită în România nu pentru a vindeca boli, ci pentru a inventa taxe pe găinile de la țară.
16:20
Verificat - rezumatul săptămânii, la postul de televiziune Moldova 1.
13:00
În prezent, rușii controlează aproape 80% din Donețk și practic tot Luganskul.
12:20
Preşedintele României, Nicuşor Dan, respinge ideea organizării unui referendum pe tema unirii cu Republica Moldova # Veridica.md
El spune că respectă voinţa cetăţenilor din statul vecin în obiectivele pe care şi le-au ales.
11:50
Academia Română și Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova: chemare către societate şi către factorii politici de pe ambele maluri ale Prutului, de Ziua Unirii Principatelor # Veridica.md
„Unitatea culturală şi intelectuală precedă şi pregăteşte unitatea politică.”
11:00
Sunt acuzați de „încălcări grave ale disciplinei”, un eufemism utilizat în mod frecvent pentru corupție.
09:00
Ungaria: opoziția și asociațiile romilor cer demisia ministrului Transporturilor, Janos Lazar # Veridica.md
I-a trimis pe cei din urmă să curețe toaletele din trenuri.
08:20
Statele Unite vor avea dreptul de a investi acolo, promovându-și interesele într-o regiune strategică din fostul spațiu sovietic.
07:40
Fostul sportiv olimpic canadian Ryan Wedding, acuzat de trafic de droguri și comandarea de asasinate, a fost arestat în Mexic și predat Statelor Unite # Veridica.md
Ar fi trăit zece ani sub protecția cartelului de traficanți Sinaloa.
06:40
Sunt 167 de ani de când Moldova s-a unit cu Muntenia.
06:20
Armata rusă a lovit clădiri rezidențiale, un adăpost pentru persoane strămutate, un spital și o maternitate.
23 ianuarie 2026
19:10
Comisia mixtă Serbia-Kosovo privind persoanele dispărute în timpul războiului de acum un sfert de secol s-a întrunit pentru prima dată # Veridica.md
Dintre cele 6.065 de cazuri de dispariție după conflictul din 1998-1999, circa 1.600 rămân nerezolvate.
17:50
Președinta R. Moldova va întreprinde vizite în Polonia și la Strasbourg, la Consiliul Europei # Veridica.md
Președinta Maia Sandu, va efectua, în perioada 25–26 ianuarie, o vizită oficială în Polonia invitația președintelui polonez Karol Nawrocki.
17:50
Curtea Constituțională a Bulgariei a aprobat demisia din funcție a președintelui Rumen Radev # Veridica.md
Se speculează că acesta își va forma propriul partid politic, pentru a candida la viitoarele alegeri parlamentare.
17:10
Dosarele depuse la CEDO de cetățeni din regiune denunță privări ilegale de libertate, condiții inumane de detenție și alte abuzuri.
17:00
Situația energetică a Ucrainei s-a înrăutățit „semnificativ” – anunță operatorul național # Veridica.md
Sunt pene de curent în majoritatea regiunilor țării.
16:30
Fostul ministru al Finanțelor, Anatol Arapu, audiat în dosarul lui Plahotniuc. Andronachi a refuzat să depună mărturii # Veridica.md
În ședințele următoare vor fi audiați ultimii martori citați de părțile implicate.
16:10
Inspectoratul General al Poliției a transmis Interpolului o solicitare de anunțare în căutare internațională a fostului șef al IGP, Alexandru Pînzari, și a lui Valeriu Cojocaru, fost șef al Direcției 5, condamnați la închisoare alături de Dorin Damir.
14:50
Sondaj: majoritatea europenilor îl consideră dușman pe președintele american, Donald Trump # Veridica.md
Potrivit cercetării sociologice, doar 8% dintre cei chestionați în șapte țări îl percep drept „un prieten al Europei”.
14:40
Aplicația de socializare risca interzicerea totală a platformei pe teritoriul american.
