Oficialii români sărbătoresc Unirea Principatelor
Veridica.md, 24 ianuarie 2026 06:40
Sunt 167 de ani de când Moldova s-a unit cu Muntenia.
Acum 30 minute
06:40
Acum o oră
06:20
Armata rusă a lovit clădiri rezidențiale, un adăpost pentru persoane strămutate, un spital și o maternitate.
Acum 12 ore
19:10
Comisia mixtă Serbia-Kosovo privind persoanele dispărute în timpul războiului de acum un sfert de secol s-a întrunit pentru prima dată # Veridica.md
Dintre cele 6.065 de cazuri de dispariție după conflictul din 1998-1999, circa 1.600 rămân nerezolvate.
Acum 24 ore
17:50
Președinta R. Moldova va întreprinde vizite în Polonia și la Strasbourg, la Consiliul Europei # Veridica.md
Președinta Maia Sandu, va efectua, în perioada 25–26 ianuarie, o vizită oficială în Polonia invitația președintelui polonez Karol Nawrocki.
17:50
Curtea Constituțională a Bulgariei a aprobat demisia din funcție a președintelui Rumen Radev # Veridica.md
Se speculează că acesta își va forma propriul partid politic, pentru a candida la viitoarele alegeri parlamentare.
17:10
Dosarele depuse la CEDO de cetățeni din regiune denunță privări ilegale de libertate, condiții inumane de detenție și alte abuzuri.
17:00
Situația energetică a Ucrainei s-a înrăutățit „semnificativ” – anunță operatorul național # Veridica.md
Sunt pene de curent în majoritatea regiunilor țării.
16:30
Fostul ministru al Finanțelor, Anatol Arapu, audiat în dosarul lui Plahotniuc. Andronachi a refuzat să depună mărturii # Veridica.md
În ședințele următoare vor fi audiați ultimii martori citați de părțile implicate.
16:10
Inspectoratul General al Poliției a transmis Interpolului o solicitare de anunțare în căutare internațională a fostului șef al IGP, Alexandru Pînzari, și a lui Valeriu Cojocaru, fost șef al Direcției 5, condamnați la închisoare alături de Dorin Damir.
14:50
Sondaj: majoritatea europenilor îl consideră dușman pe președintele american, Donald Trump # Veridica.md
Potrivit cercetării sociologice, doar 8% dintre cei chestionați în șapte țări îl percep drept „un prieten al Europei”.
14:40
Aplicația de socializare risca interzicerea totală a platformei pe teritoriul american.
14:40
Am o noutate pentru toți sprijinitorii celei mai vânjoase echipe moldave de fotbal din ziua de azi - Sheriff Tiraspol, vorba ceea. Îi drept că jumate dintr-înșii nu-s nici ruși, nici moldoveni, da-s omi și ei, și bat mingea, nu fac politică, și-s mai încăpăținați la a da goluri, cum n-ai da și ce n-ai face, după cum scriu clasicii. „Șut și gooooooooooooooooooooooooooool!!!”, cum se zice peste tot, în toate limbile, atunci când îi bine.
13:40
De la declanșarea invaziei, pe 24 februarie 2022, această zonă industrială a fost epicentrul luptelor, care au curmat zeci de mii de vieți.
13:10
R. Moldova este un stat suveran, iar opinia cetățenilor săi va fi respectată de România, a declarat președintele României, Nicușor Dan, întrebat despre scenariul unirii cu România.
11:00
Rusia pretinde că a prins „cârtița” din rețeaua criminală „Șor”, Serghei Mișin, fiul comunistului Vadim Mișin și fostul consilier al președintelui Igor Dodon. Omul are un trecut dubios, a fost sancționat de mai multe ori pentru înșelăciuni în practicarea meseriei de avocat și pentru transmiterea, eufemistic vorbind, a Partidului „Renaștere” sub controlul lui Ilan Șor.
10:50
În cadrul reuniunii, președinta Maia Sandu va susține o adresare către Adunărea Parlamentară a Consiliului Europei.
10:20
Basarabia profundă: Unirea Principatelor Române și Basarabia. Cum a fost „curmată românizarea” în stânga Prutului # Veridica.md
La 5 ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza a fost ales domnitor al Moldovei, iar la 24 ianuarie 1859 și al Țării Românești, înfăptuindu-se astfel unirea celor două principate. Rusia a avut o poziție duplicitară față de unirea Principatelor Române, în stilul caracteristic rusesc. Pe față, a susținut actul unirii, iar pe ascuns, s-a implicat în organizarea unui complot urmărind să împiedice alegerea lui Alexandru Ioan Cuza drept domnitor atât la Iași, cât și la București, și să impună o candidatură agreată, pe beizadeaua Grigore Sturdza.
Ieri
07:00
Petrolierul "Grinch" a fost interceptat în Marea Mediterană, în apele internaţionale între Spania și Africa de Nord.
06:20
Liderul american s-a supărat pe premierul canadian Mark Carney, după discursul acestuia de la Davos.
22 ianuarie 2026
18:10
O dronă rusească cu 50 kg de explozibil, distrusă prin explozie controlată în R. Moldova # Veridica.md
Drona, de tip „Gheran-2”, s-a deteriorat în timpul căderii, după ce a lovit fire electrice și crengi de copaci, dar încărcătura explozivă a rămas intactă.
17:40
Aliații occidentali ai SUA nu au dorit să ia parte la inițiativa președintelui american.
16:40
R. Moldova își consolidează rolul în combaterea amenințărilor hibride, spune Ministra de Interne.
14:10
În ultima lună a anului trecut cele trei instituții financiare implicate în furtul miliardului (Banca de Economii, Banca Socială și Unibank) nu au achitat nici-un leu, plată aferentă rambursării creditelor de circa 14 miliarde de lei, acordate acum 11 ani de Banca Naţională a Moldovei (BNM), cu garanţia statului (Guvernele Leancă şi Gaburici).
13:50
Transportul rutier de marfă la toate punctele de trecere a frontierei din Serbia va fi suspendat.
13:40
O dronă cu o lungime de aproximativ 2,5 metri a fost descoperită joi dimineață în localitatea Crocmaz, din raionul Ștefan Vodă, în grădina unei case nelocuite.
13:20
DEZINFORMARE: Sprijinul Maiei Sandu pentru Unire este o provocare lansată împotriva Transnistriei # Veridica.md
Sprijinul Maiei Sandu pentru Unire este o provocare lansată împotriva Transnistriei, iar euroglobaliștii au instalat la putere guvernarea de la Chișinău pentru a pregăti acest proces, potrivit propagandei de la Tiraspol.
13:00
A pus în pericol siguranța refugiaților ucraineni și ceceni din Austria.
12:50
Republica Moldova a lansat portalul guvernamental integrat EVO cu 620 de servicii publice # Veridica.md
Portalul reunește platformele servicii.gov.md, MCabinet și pagina pentru semnătura electronică.
12:10
De ce alegerile care vor avea loc în Găgăuzia ar putea fi declarate ilegale, cine este vinovat pentru discrepanțele dintre Codul Electoral național și cel local din Găgăuzia și de ce dispare limba găgăuză. Acestea sunt câteva dintre subiectele care au fost discutate în mass-media din Găgăuzia în ultima săptămână.
12:10
Zeci de percheziții într-un dosar vizând obţinerea de acte de identitate româneşti false # Veridica.md
Beneficiari: persoane din Republica Moldova, Ucraina şi Federaţia Rusă.
11:50
Maia Sandu: ordinea mondială se destramă, securitatea și integrarea europeană rămân priorități # Veridica.md
Președinta Maia Sandu a avertizat că agresiunea Rusiei și slăbirea cooperării internaționale fac lumea mai periculoasă pentru țările mici, subliniind că pacea și integrarea europeană rămân priorități pentru R. Moldova.
11:30
Ministerul român de Externe precizează că modificarea legislativă recent adoptată în Ucraina se referă expres la facilitarea obţinerii cetăţeniei ucrainene # Veridica.md
Nu se aplică persoanelor care o dețin deja.
10:50
Integrarea europeană– pe agenda ședinței comune a comisiilor parlamentare juridice din Republica Moldova, România, Ucraina și Albania # Veridica.md
Reuniunea are loc la Moisei, în județul Maramureș din România.
10:40
Potrivit FSB, persoana reținută la Moscova ar fi lucrat pentru serviciile speciale din Republica Moldova.
10:20
10:00
Tot mai multe state și-au exprimat deja refuzul de a face parte din acest organism.
09:40
Donald Trump anunță că a stabilit cu Mark Rutte cadrul unui viitor acord privind Groenlanda # Veridica.md
Ieri, în discursul său de la Davos, liderul american a precizat că nu va folosi forța pentru a anexa insula arctică.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:50
„Cum n-o dai!” este un serial animat (stop-motion) creat de Micleușanu M. & Diafragma Studio
17:00
Valeriu Chiveri s-a întâlnit cu primarii localităților Molovata Nouă și Cocieri, sate care rămân izolate când râul Nistru îngheață și feribotul își sistează activitatea.
16:10
În eventualitatea unei situaţii de urgenţă pe teritoriul acestei ţări, cetăţenii români sunt sfătuiţi să apeleze numărul unic (Poliţie, Serviciu Ambulanţă, Pompieri) - 111.
15:50
O femeie cu dublă cetățenie, germană și ucraineană, arestată pentru spionaj în beneficiul Rusiei # Veridica.md
Potrivit parchetului de la Berlin, a fost în contact cu ambasada rusă cel puțin din noiembrie 2023.
15:40
Măsura preventivă este în vigoare până pe 22 februarie.
15:10
AUR are mai mult decât dublu față de PSD, al doilea clasat.
15:10
Premierul Munteanu, la Davos: „Moldova a ales să iasă din zona gri a geografiei și să se alăture eforturilor europene de apărare a democrației, libertății și păcii” # Veridica.md
În cadrul panelului de discuții dedicat stării economice în contextul provocărilor regionale și globale, prim-ministrul a subliniat importanța cooperării între state pentru asigurarea păcii, stabilității și prosperității.
14:00
Regiunea transnistreană continuă să se afle în stare de urgență în economie, activitatea uzinelor este limitată, iar durata lecțiilor în școli – redusă. Dar, chiar fiind în această situație dificilă, Tiraspolul a atacat Chișinăul pentru declarațiile privind un ipotetic referendum pentru unirea cu România ale Maiei Sandu și vrea ca în școli să fie predată „educația patriotică”.
13:00
DEZINFORMARE: Autoritățile de la Chișinău interzic accesul rușilor în Republica Moldova # Veridica.md
Cetățenii ruși, care vor să ajungă în Republica Moldova, sunt supuși discriminării, hărțuirii și unui tratament inadecvat din partea autorităților de la Chișinău, fiindu-le interzis accesul în țară, susține propaganda Kremlinului.
12:20
În aceste zile de iarnă grea - mercurul termometrului coborând noaptea spre -20 de grade -, gândul ne duce inevitabil la suferințele ucrainenilor. Noi cum am suporta frigul de -25 C, ca în Ucraina, dacă rachetele rusești ar nimeri în cele două centrale termice din Chișinău?
12:00
Cum a reacționat propaganda rusă la declarațiile Maiei Sandu privind unirea cu România? # Veridica.md
Declarațiile președintei Maia Sandu făcute pentru podcastul britanic „The Rest Is Politics” în care spunea că ar vota pentru unirea cu România în cazul unui referendum în acest sens a generat probabil cele mai mari dezbateri și discuții la acest subiect din ultimul timp, inclusiv la nivel internațional.
11:40
Bugetul Procuraturii pentru anul curent depășește 519 milioane de lei, cu 15 milioane de lei mai mult decât în 2025.
11:30
După Franţa, astăzi, Suedia a anunţat că nu va participa la iniţiativa preşedintelui american.
