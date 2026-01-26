R. Moldova suspendă importurile de carne de pasăre din Ucraina
Veridica.md, 26 ianuarie 2026 10:00
Decizia a fost luată în baza principiului precauției, după ce autoritățile moldovene au identificat deficiențe în sistemul de monitorizare și control al substanțelor interzise utilizate în sectorul avicol din Ucraina.
• • •
Alte ştiri de Veridica.md
Acum 30 minute
10:00
Decizia a fost luată în baza principiului precauției, după ce autoritățile moldovene au identificat deficiențe în sistemul de monitorizare și control al substanțelor interzise utilizate în sectorul avicol din Ucraina.
Acum o oră
09:50
Condițiile meteo nefavorabile au dus la un aflux sporit de pacienți cu traumatisme la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău și la suspendarea cursurilor în școlile din capitală pentru ziua de luni.
09:30
Șefa statului va avea întrevederi cu președintele Poloniei, Karol Nawrocki, și cu premierul Donald Tusk.
Ieri
16:30
Zaiafet și Geminschi au aflat că Inteligența Artificială este folosită în România nu pentru a vindeca boli, ci pentru a inventa taxe pe găinile de la țară.
16:20
Verificat - rezumatul săptămânii, la postul de televiziune Moldova 1.
13:00
În prezent, rușii controlează aproape 80% din Donețk și practic tot Luganskul.
12:20
Preşedintele României, Nicuşor Dan, respinge ideea organizării unui referendum pe tema unirii cu Republica Moldova # Veridica.md
El spune că respectă voinţa cetăţenilor din statul vecin în obiectivele pe care şi le-au ales.
11:50
Academia Română și Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova: chemare către societate şi către factorii politici de pe ambele maluri ale Prutului, de Ziua Unirii Principatelor # Veridica.md
„Unitatea culturală şi intelectuală precedă şi pregăteşte unitatea politică.”
11:00
Sunt acuzați de „încălcări grave ale disciplinei”, un eufemism utilizat în mod frecvent pentru corupție.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:00
Ungaria: opoziția și asociațiile romilor cer demisia ministrului Transporturilor, Janos Lazar # Veridica.md
I-a trimis pe cei din urmă să curețe toaletele din trenuri.
08:20
Statele Unite vor avea dreptul de a investi acolo, promovându-și interesele într-o regiune strategică din fostul spațiu sovietic.
07:40
Fostul sportiv olimpic canadian Ryan Wedding, acuzat de trafic de droguri și comandarea de asasinate, a fost arestat în Mexic și predat Statelor Unite # Veridica.md
Ar fi trăit zece ani sub protecția cartelului de traficanți Sinaloa.
06:40
Sunt 167 de ani de când Moldova s-a unit cu Muntenia.
06:20
Armata rusă a lovit clădiri rezidențiale, un adăpost pentru persoane strămutate, un spital și o maternitate.
23 ianuarie 2026
19:10
Comisia mixtă Serbia-Kosovo privind persoanele dispărute în timpul războiului de acum un sfert de secol s-a întrunit pentru prima dată # Veridica.md
Dintre cele 6.065 de cazuri de dispariție după conflictul din 1998-1999, circa 1.600 rămân nerezolvate.
17:50
Președinta R. Moldova va întreprinde vizite în Polonia și la Strasbourg, la Consiliul Europei # Veridica.md
Președinta Maia Sandu, va efectua, în perioada 25–26 ianuarie, o vizită oficială în Polonia invitația președintelui polonez Karol Nawrocki.
17:50
Curtea Constituțională a Bulgariei a aprobat demisia din funcție a președintelui Rumen Radev # Veridica.md
Se speculează că acesta își va forma propriul partid politic, pentru a candida la viitoarele alegeri parlamentare.
17:10
Dosarele depuse la CEDO de cetățeni din regiune denunță privări ilegale de libertate, condiții inumane de detenție și alte abuzuri.
17:00
Situația energetică a Ucrainei s-a înrăutățit „semnificativ” – anunță operatorul național # Veridica.md
Sunt pene de curent în majoritatea regiunilor țării.
16:30
Fostul ministru al Finanțelor, Anatol Arapu, audiat în dosarul lui Plahotniuc. Andronachi a refuzat să depună mărturii # Veridica.md
În ședințele următoare vor fi audiați ultimii martori citați de părțile implicate.
16:10
Inspectoratul General al Poliției a transmis Interpolului o solicitare de anunțare în căutare internațională a fostului șef al IGP, Alexandru Pînzari, și a lui Valeriu Cojocaru, fost șef al Direcției 5, condamnați la închisoare alături de Dorin Damir.
14:50
Sondaj: majoritatea europenilor îl consideră dușman pe președintele american, Donald Trump # Veridica.md
Potrivit cercetării sociologice, doar 8% dintre cei chestionați în șapte țări îl percep drept „un prieten al Europei”.
14:40
Aplicația de socializare risca interzicerea totală a platformei pe teritoriul american.
14:40
Am o noutate pentru toți sprijinitorii celei mai vânjoase echipe moldave de fotbal din ziua de azi - Sheriff Tiraspol, vorba ceea. Îi drept că jumate dintr-înșii nu-s nici ruși, nici moldoveni, da-s omi și ei, și bat mingea, nu fac politică, și-s mai încăpăținați la a da goluri, cum n-ai da și ce n-ai face, după cum scriu clasicii. „Șut și gooooooooooooooooooooooooooool!!!”, cum se zice peste tot, în toate limbile, atunci când îi bine.
13:40
De la declanșarea invaziei, pe 24 februarie 2022, această zonă industrială a fost epicentrul luptelor, care au curmat zeci de mii de vieți.
13:10
R. Moldova este un stat suveran, iar opinia cetățenilor săi va fi respectată de România, a declarat președintele României, Nicușor Dan, întrebat despre scenariul unirii cu România.
11:00
Rusia pretinde că a prins „cârtița” din rețeaua criminală „Șor”, Serghei Mișin, fiul comunistului Vadim Mișin și fostul consilier al președintelui Igor Dodon. Omul are un trecut dubios, a fost sancționat de mai multe ori pentru înșelăciuni în practicarea meseriei de avocat și pentru transmiterea, eufemistic vorbind, a Partidului „Renaștere” sub controlul lui Ilan Șor.
10:50
În cadrul reuniunii, președinta Maia Sandu va susține o adresare către Adunărea Parlamentară a Consiliului Europei.
10:20
Basarabia profundă: Unirea Principatelor Române și Basarabia. Cum a fost „curmată românizarea” în stânga Prutului # Veridica.md
La 5 ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza a fost ales domnitor al Moldovei, iar la 24 ianuarie 1859 și al Țării Românești, înfăptuindu-se astfel unirea celor două principate. Rusia a avut o poziție duplicitară față de unirea Principatelor Române, în stilul caracteristic rusesc. Pe față, a susținut actul unirii, iar pe ascuns, s-a implicat în organizarea unui complot urmărind să împiedice alegerea lui Alexandru Ioan Cuza drept domnitor atât la Iași, cât și la București, și să impună o candidatură agreată, pe beizadeaua Grigore Sturdza.
07:00
Petrolierul "Grinch" a fost interceptat în Marea Mediterană, în apele internaţionale între Spania și Africa de Nord.
06:20
Liderul american s-a supărat pe premierul canadian Mark Carney, după discursul acestuia de la Davos.
22 ianuarie 2026
18:10
O dronă rusească cu 50 kg de explozibil, distrusă prin explozie controlată în R. Moldova # Veridica.md
Drona, de tip „Gheran-2”, s-a deteriorat în timpul căderii, după ce a lovit fire electrice și crengi de copaci, dar încărcătura explozivă a rămas intactă.
17:40
Aliații occidentali ai SUA nu au dorit să ia parte la inițiativa președintelui american.
16:40
R. Moldova își consolidează rolul în combaterea amenințărilor hibride, spune Ministra de Interne.
14:10
În ultima lună a anului trecut cele trei instituții financiare implicate în furtul miliardului (Banca de Economii, Banca Socială și Unibank) nu au achitat nici-un leu, plată aferentă rambursării creditelor de circa 14 miliarde de lei, acordate acum 11 ani de Banca Naţională a Moldovei (BNM), cu garanţia statului (Guvernele Leancă şi Gaburici).
13:50
Transportul rutier de marfă la toate punctele de trecere a frontierei din Serbia va fi suspendat.
13:40
O dronă cu o lungime de aproximativ 2,5 metri a fost descoperită joi dimineață în localitatea Crocmaz, din raionul Ștefan Vodă, în grădina unei case nelocuite.
13:20
DEZINFORMARE: Sprijinul Maiei Sandu pentru Unire este o provocare lansată împotriva Transnistriei # Veridica.md
Sprijinul Maiei Sandu pentru Unire este o provocare lansată împotriva Transnistriei, iar euroglobaliștii au instalat la putere guvernarea de la Chișinău pentru a pregăti acest proces, potrivit propagandei de la Tiraspol.
13:00
A pus în pericol siguranța refugiaților ucraineni și ceceni din Austria.
12:50
Republica Moldova a lansat portalul guvernamental integrat EVO cu 620 de servicii publice # Veridica.md
Portalul reunește platformele servicii.gov.md, MCabinet și pagina pentru semnătura electronică.
12:10
De ce alegerile care vor avea loc în Găgăuzia ar putea fi declarate ilegale, cine este vinovat pentru discrepanțele dintre Codul Electoral național și cel local din Găgăuzia și de ce dispare limba găgăuză. Acestea sunt câteva dintre subiectele care au fost discutate în mass-media din Găgăuzia în ultima săptămână.
12:10
Zeci de percheziții într-un dosar vizând obţinerea de acte de identitate româneşti false # Veridica.md
Beneficiari: persoane din Republica Moldova, Ucraina şi Federaţia Rusă.
11:50
Maia Sandu: ordinea mondială se destramă, securitatea și integrarea europeană rămân priorități # Veridica.md
Președinta Maia Sandu a avertizat că agresiunea Rusiei și slăbirea cooperării internaționale fac lumea mai periculoasă pentru țările mici, subliniind că pacea și integrarea europeană rămân priorități pentru R. Moldova.
11:30
Ministerul român de Externe precizează că modificarea legislativă recent adoptată în Ucraina se referă expres la facilitarea obţinerii cetăţeniei ucrainene # Veridica.md
Nu se aplică persoanelor care o dețin deja.
10:50
Integrarea europeană– pe agenda ședinței comune a comisiilor parlamentare juridice din Republica Moldova, România, Ucraina și Albania # Veridica.md
Reuniunea are loc la Moisei, în județul Maramureș din România.
10:40
Potrivit FSB, persoana reținută la Moscova ar fi lucrat pentru serviciile speciale din Republica Moldova.
10:20
O dronă cu o lungime de aproximativ 2,5 metri a fost descoperită joi dimineață în localitatea Crocmaz, din raionul Ștefan Vodă, în grădina unei case nelocuite.
10:00
Tot mai multe state și-au exprimat deja refuzul de a face parte din acest organism.
09:40
Donald Trump anunță că a stabilit cu Mark Rutte cadrul unui viitor acord privind Groenlanda # Veridica.md
Ieri, în discursul său de la Davos, liderul american a precizat că nu va folosi forța pentru a anexa insula arctică.
21 ianuarie 2026
17:50
„Cum n-o dai!” este un serial animat (stop-motion) creat de Micleușanu M. & Diafragma Studio
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.