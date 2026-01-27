Imagini video în timp real din trenuri și depouri: CFM a pus în funcțiune un centru de monitorizare
Ziarul de Garda, 27 ianuarie 2026 19:00
Întreprinderea de Stat Calea Ferată din Moldova (CFM) a dat în exploatare, pe 27 ianuarie, Centrul de monitorizare și supraveghere video. Proiectul a fost realizat cu sprijinul Statele Unite ale Americii, prin Programul EXBS, în cadrul Planului Comun de Acțiune Republica Moldova–SUA, conform unui comunicat de presă emis de CFM. Lansarea oficială a avut loc în prezența ministrului...
„Mi-au zis frații români «bună ziua» și «la revedere»”. Natalia Morari a primit actul care confirmă interdicția în spațiul UE, SEE și Elveția # Ziarul de Garda
Natalia Morari a primit actul privind interdicția în spațiul Schengen, despre care ZdG a scris în iulie 2025, și pe care ulterior a confirmat-o chiar ea. Fosta jurnalistă a mers la PTF Leușeni-Albița cu scopul de a verifica interdicția, publicând momentul online, la fel și actul emis de autoritățile din România. Documentul confirmă măsura interzicerii...
MIDR precizează că la această oră, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții în condiții normale de iarnă # Ziarul de Garda
La această oră, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții în condiții normale de iarnă, rețeaua rutieră fiind funcțională și permanent monitorizată, a informat marți, 27 ianuarie, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR). „Echipele de drumari sunt mobilizate în teritoriu și intervin acolo unde situația o impune, pentru combaterea lunecușului, patrulare și supravegherea sectoarelor...
Pasagerii care se ridică prea devreme de pe scaun riscă amenzi de până la 65 de euro. Turcia introduce noi sancțiuni la aterizare # Ziarul de Garda
Pasagerii care călătoresc spre sau din Turcia pot fi amendați cu până la 65 de euro dacă se ridică de pe scaun, își decuplează centura de siguranță sau deschid compartimentele pentru bagajele de mână înainte ca aeronava să se oprească complet. Informația a fost comunicată pe 27 ianuarie de Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC). Începând cu anul...
DOC/ Un judecător, sancționat disciplinar sub formă de mustrare. ZdG a scris că magistratul era acuzat că prelucrează neautorizat peste 12 ha de teren date în folosință Armatei Naționale # Ziarul de Garda
Judecătorul Ghenadie Eremciuc din cadrul Curții Supreme de Justiție (CSJ), transferat temporar de la Judecătoria Bălți, sediul Central, a fost sancționat disciplinar sub formă de mustrare. Decizia a fost luată în ședința de marți, 27 ianuarie, a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care a anulat hotărârea Colegiului disciplinar din septembrie 2025 prin care a fost...
LIVE TEXT/ În noile manuale de istorie din Rusia vor fi incluse capitole despre „cauzele operațiunii militare speciale” și întâlnirea Putin-Trump în Alaska. Război în Ucraina, ziua 1434 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:55 În Rusia, manualele școlare de istorie vor fi rescrise din nou. În a treia ediție a manualelor pentru clasele a X-a și a XI-a, autorii vor introduce lecții despre „cauzele operațiunii militare speciale (așa-numita SVO, n.r.)” și despre întâlnirea președinților Rusiei și SUA, Vladimir Putin și Donald Trump, care a avut loc în...
Volodimir Zelenski, despre aderarea Ucrainei la UE: „Vorbim despre o dată concretă – 2027 – și contăm pe sprijinul partenerilor” # Ziarul de Garda
Volodimir Zelenski declară că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană ar trebui să aibă loc până în 2027. Președintele ucrainean a scris într-o postare pe X că aderarea ar fi una dintre garanțiile cheie de securitate nu numai pentru Uccraina, ci și pentru întreaga Europă. Mesajul lui Volodimir Zelenski a fost publicat în urma unei discuții...
Actualul rector al USM nu va mai candida pentru al doilea mandat: „Privesc acest moment nu ca pe o retragere, ci ca pe o încheiere responsabilă” # Ziarul de Garda
Rectorul Universității de Stat din Moldova (USM) nu va candida pentru al doilea mandat, anunțul a fost făcut marți, 27 ianuarie, în cadrul ședinței Senatului Universitar. Potrivit lui Șarov, „este momentul ca universitatea să intre într-o nouă etapă de leadership”. „Am considerat corect și responsabil să anunț decizia mea de a nu candida pentru un...
„Acesta este doar începutul”. UE și India au ajuns la un acord istoric: tarife mai mici și comerț dublat # Ziarul de Garda
India și Uniunea Europeană au ajuns marți, 27 ianuarie, la un acord care ar urma să reducă semnificativ tarifele pentru majoritatea bunurilor, având ca scop stimularea comerțului bilateral și diminuarea dependenței de Statele Unite, pe fondul intensificării tensiunilor comerciale globale, scrie agenția britanică de știri Reuters. Potrivit UE, acordul ar urma să dubleze exporturile Uniunii...
În medicină, încrederea nu se câștigă prin promisiuni, ci prin felul în care un pacient este ascultat, evaluat și tratat, pas cu pas. La șapte ani de activitate, Spitalul Repromed marchează nu doar un prag aniversar, ci confirmarea unei direcții asumate: medicină construită în jurul oamenilor, susținută de echipe solide și de infrastructură care face...
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău anunță patru zboruri noi, disponibile din primăvară # Ziarul de Garda
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău anunță despre extinderea rețelei de destinații disponibile. O companie aeriană lansează patru noi rute directe din Chișinău către Germania, Italia, Grecia și Franța. Noile conexiuni vor fi operate etapizat, începând cu lunile mai și iunie 2026, consolidând conectivitatea R. Moldova cu unele dintre cele mai importante centre economice și...
Dosarul Ciochină: Inculpatul – chemat în fața instanței cu aproape o lună mai devreme decât se stabilise inițial # Ziarul de Garda
Examinarea dosarului Ciochină va fi reluată la Judecătoria Chișinău pe 29 ianuarie, cu aproape o lună mai devreme decât stabilise inițial instanța de judecată. Informația apare pe portalul instanțelor de judecată și vine la câteva zile după ce Curtea Constituțională a respins o sesizare depusă de fostul primar de Boldurești. Deși, inițial, dezbaterile judiciare în...
Doi cetățeni străini au fost arestați pentru 30 de zile, după ce ar fi incendiat intenționat mai multe mașini în Chișinău # Ziarul de Garda
Doi bărbați, cu vârstele de 24 și 27 de ani, cetățeni străini, au fost reținuți de oamenii legii, fiind suspectați de incendierea intenționată a mai multor automobile în capitală, anunță marți, 27 ianuarie, Inspectoratul General al Poliției (IGP). Conform materialelor cauzei, în timpul nopții, suspecții au incendiat trei mașini parcate într-o curte, în urma unor...
Începând cu 28 ianuarie, toate instituțiile de învățământ din municipiul Bălți vor activa temporar în regim de învățământ la distanță. Totodată, grădinițele vor primi copiii începând cu ora 8:00, cu o oră mai târziu decât programul obișnuit, exclusiv pentru părinții care nu au posibilitatea să îi lase acasă. Anunțul a fost făcut marți, 27 ianuarie,...
Grădinițile vor lucra în regim normal, dar autoritățile municipale recomandă părinților să nu ducă copiii din cauza condițiilor meteo # Ziarul de Garda
Activitatea grădinițelor se va desfășura în regim normal în municipiul Chișinău, anunță marți, 27 ianuarie, Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS), totuși „deplasarea acestora la grădiniță este recomandată exclusiv în situații de necesitate strigentă”. Totodată, Direcția a precizat că în perioada 28-30 ianuarie 2026, procesul educației în toate instituțiile de învățământ primar și secundar...
Ministerul Educației și Cercetării recomandă instituțiilor de învățământ din țară să-și desfășoare activitatea online # Ziarul de Garda
Ministerul Educației și Cercetării recomandă instituțiilor de învățământ ca activitățile didactice să se desfășoare online, ca urmare a condițiilor meteorologice dificile și a măsurilor dispuse la nivel național de Centrul Național de Management al Crizelor. „Pentru instituțiile de învățământ în care va fi posibilă organizarea procesului educațional în regim fizic, se recomandă ca orele să...
LIVE TEXT/ Bilanț actualizat după atacul cu drone la Odesa: doi morți și 35 de răniți. Imagini video după bombardamentul rusesc. Război în Ucraina, ziua 1434 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:28 La Odesa, 35 de persoane au fost rănite în urma atacului cu drone lansat de armata lui Putin în noaptea de 26 spre 27 ianuarie, dintre care 12 au fost spitalizate. Informația a fost comunicată jurnaliștilor de către Olena Kolodenko, directoarea Departamentului de Sănătate al Consiliului Municipal Odesa, relatează Ukrinform. Potrivit presei ucrainene,...
Avocații vor contesta sentința prin care Țuțu a fost găsit vinovat pentru escrocherie, trafic de influență și fals în declarații # Ziarul de Garda
Fostul deputat democrat a fost găsit vinovat de prima instanță pentru escrocherie, trafic de influență și fals în declarații, fiindu-i aplicată o pedeapsă cu închisoare pe un termen de opt ani și o amendă de 450 de mii de lei, cu privarea de dreptul de a exercita funcții publice și de demnitate publică pe un...
Meteorologii anunță cod galben de ceață: „Vor persista condiții pentru intensificarea și menținerea poleiului” # Ziarul de Garda
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță cod galben de ceață pe întreg teritoriul R. Moldova, începând de marți, 27 ianuarie 2026, ora 20:00 și până miercuri, 28 ianuarie 2026, ora 13:00. „Pe arii extinse se va forma ceață cu vizibilitatea de 200 de metri și mai puțin. Din cauza ceții prognozate și a temperaturilor sub...
Ilie Bolojan, despre un eventual referendum privind unirea: „Eu aș vota «da». Asta înseamnă un drum spre Europa prin România, nu se poate altfel” # Ziarul de Garda
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan spune că dacă ar avea loc un referendum pentru unirea României cu R. Moldova, el ar vota favorabil. Declarația a fost făcută în cadrul unui interviu la RFI, solicitat să comenteze afirmația similară făcută recent de președinta Maia Sandu. „Afirmația doamnei președinte nu face decât să confirme atitudinea pe care a...
Premierul Alexandru Munteanu anunță măsuri în contextul intemperiilor: „Vă îndemn să dăm dovadă de responsabilitate și solidaritate. Guvernul va continua să monitorizeze atent situația” # Ziarul de Garda
Agenții economici trebuie să efectueze lucrări de înlăturare a gheții pe teritoriile adiacente sediilor gestionate. Iar Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) și Armata Națională vor acorda suport autorităților publice locale, la solicitare, pe cele mai afectate sau periculoase segmente, inclusiv pentru asigurarea accesului către obiectivele critice și pentru protecția populației. Măsurile au fost...
O femeie din Telenești, condamnată pentru corupere electorală la alegerile prezidențiale din 2024: a dat mai multor persoane 500 de lei și 200 de dolari pentru a vota un anumit candidat # Ziarul de Garda
O femeie de 58 de ani din Telenești a fost condamnată la 2 ani și 6 luni de închisoare, dintre care 6 luni cu executare în penitenciar, iar restul pedepsei – suspendată condiționat, cu stabilirea unui termen de probă de 2 ani pentru comiterea infracțiunii de corupere a alegătorilor, anunță marți, 27 ianuarie, Procuratura Generală (PG). Potrivit...
Oficiul Avocatului Poporului, despre proiectul Legii cetățeniei R. Moldova și cazul tânărului de 20 de ani care ar fi fost declarat apatrid, din motiv că nu și-a perfectat buletinul de identitate # Ziarul de Garda
Avocatul Poporului și Avocatul Poporului pentru drepturile copilului au examinat din oficiu proiectul Legii cetățeniei R. Moldova (inițiativă legislativă nr. 251 din 19.06.2025) și au prezentat unele recomandări, prin prisma evaluării compatibilității cu standardele internaționale și bunele practici în domeniul drepturilor omului, statului de drept și democrației. În acest sens, Avocatul Poporului a notat importanța...
17 judecători vor fi propuși repetat președintei pentru a fi numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă # Ziarul de Garda
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) propune luni, 27 ianuarie, repetat președintei Maia Sandu numirea în funcție de judecător până la atingerea plafonului de vârstă de 65 de ani a 17 magistrați. Totodată, cererea a cinci judecători a fost refuzată. Astfel, au fost propuși repetat șefei statului următorii candidați pentru numire în funcția de judecător: Totodată,...
ULTIMA ORĂ/ Condamnare pentru un alt apropiat al lui Plahotniuc. 8 ani de detenție pentru ex-deputatul Constantin Țuțu # Ziarul de Garda
Constantin Țuțu, kickboxerul pe care Vladimir Plahotniuc l-a făcut deputat, a fost recunoscut vinovat și condamnat la 8 ani de închisoare cu executare în dosarul de îmbogățire ilicită și trafic de influență. De asemenea, a fost achitat pe alte trei capete de acuzare. Decizia a fost pronunțată marți, 27 ianuarie 2026, de magistratul Petru Păun, în lipsa...
ULTIMA ORĂ/ Până la sfârșitul săptămânii, elevii din capitală vor învăța în regim online # Ziarul de Garda
Primarul capitalei, Ion Ceban, a anunțat că până la sfârșitul săptămânii, copiii vor trece la învățământ online din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Totodată, acesta îndeamnă „și Guvernul să aibă o abordare complexă, probleme grave sunt în toată țara, atât în sistemul educațional, cât și la nivel de infrastructură publică”. Știrea se actualizează…
VIDEO/ Maia Sandu, discurs în ședința plenară a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei: „Lupta Ucrainei este despre securitatea Moldovei, a regiunii și a Europei în ansamblu” # Ziarul de Garda
„Lupta Ucrainei este despre securitatea Moldovei, a regiunii și a Europei în ansamblu. Și tocmai de aceea nu poate exista o pace durabilă fără atragerea la răspundere a agresiunii Rusiei. Fără dreptate, războiul nu se încheie — doar se întrerupe și se pregătește să revină”. Acesta este mesajul președintei Maia Sandu în cadrul ședinței plenare...
În ultimele 24 de ore, echipele medicale au oferit asistență pentru 2716 de cetățeni. Autoritățile raportează 390 de urgențe traumatologice # Ziarul de Garda
În ultimele 24 de ore, echipele Serviciului de asistență medicală urgentă prespitalicească au oferit asistență medicală pentru 2716 de cetățeni, dintre care 506 sunt copii. După acordarea asistenței medicale urgente, 1248 de pacienți (985 de adulți și 263 de copii) au fost transportați la spitalele din țară, anunță marți, 27 ianuarie, Ministerul Sănătății (MS) într-un...
LIVE TEXT/ Numărul persoanelor rănite în urma atacului rusesc asupra regiunii Odesa a crescut la 23. Doi copii și o femeie însărcinată, printre victime. Război în Ucraina, ziua 1434 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:40 În urma atacului rusesc asupra regiunii Odesa, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reiterat faptul că „fără presiune asupra agresorului, războaiele nu se opresc”. „Fiecare astfel de atac rusesc subminează diplomația care continuă, afectând și eforturile partenerilor care ajută la încheierea acestui război. Ne așteptăm ca SUA, Europa și alți parteneri să nu tacă...
Doi magistrați de la Judecătoria Căușeni și Criuleni au fost transferați temporar la Curtea de Apel Centru # Ziarul de Garda
În contextul necesității acoperirii unor funcții vacante la Curtea de Apel Centru, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, în cadrul ședinței din 27 ianuarie, transferul temporar din 1 martie, a doi magistrați în cadrul instanței de apel. Astfel, până la ocuparea a 30 de funcții de judecător la Curtea de Apel Centru, magistrații Andrei...
Marian Lupu susține că nu a primit nicio citație prin care să i se solicite prezența în instanță, în calitate de martor: „Nu am dispărut nicăieri și nu mi-am schimbat adresa de domiciliu” # Ziarul de Garda
Fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, liderul partidului „Mișcarea Respect Moldova”, susține că până în prezent nu a primit nicio citație prin care să i se solicite prezența în instanță, în calitate de martor, în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahontiuc. De asemenea, fostul lider al PD declară că nu a fost informat cu privire la...
Trei bărbați sunt cercetați penal după ce au angajat șoferi pentru a transporta ilegal migranți din Asia și Africa în Uniunea Europeană # Ziarul de Garda
Trei persoane cu vârste de 30, 33 și 35 de ani din Comrat sunt cercetați penal, după ce aceștia ar fi convins mai mulți șoferi să transporte ilegal în Uniunea Europeană migranți din Asia și Africa, anunță marți, 27 ianuarie Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Potrivit unui comunicat, migranții așteptau pe...
Restricții la frontieră din cauza vremii rele: circulația autovehiculelor de mare tonaj este suspendată temporar # Ziarul de Garda
Poliția anunță marți, 27 ianuarie, că, din cauza condițiilor climaterice nefavorabile, circulația autovehiculelor de mare tonaj este suspendată temporar în toate punctele de trecere a frontierei de stat, atât la ieșire, cât și la intrare, până la ameliorarea condițiilor meteo. Măsura a fost dispusă pentru prevenirea accidentelor rutiere și asigurarea siguranței participanților la trafic. „Recomandăm...
Patru magistrați, numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, au depus jurământul la CSM # Ziarul de Garda
Patru magistrați, numiți în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă, la Chișinău, Orhei, Bălți și Ungheni prin decretul președintei Maiei Sandu au depus marți, 27 ianuarie, jurământul de învestire la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Conform decretului semnat miercuri, 21 ianuarie, de către președinta Maia Sandu, au fost numiți în funcția de judecător, până...
FOTO/ Vremea extremă se menține și în următoarele zile. Temperaturile vor coborî până la minus 12 grade Celsius # Ziarul de Garda
În zilele următoare, vremea va rămâne nefavorabilă. Potrivit datelor publicate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS), în nordul țării temperaturile minime vor coborî până la minus 12 grade Celsius, favorizând astfel formarea poleiului și ghețușului. La Chișinău, miercuri sunt prognozate temperaturi maxime de până la 5 grade Celsius și minime de aproximativ un grad. În...
Ședință de urgență la CNMC din cauza condițiilor meteo: orele de studii și programul de muncă vor începe de la 09:00 în această săptămâna # Ziarul de Garda
În dimineața zilei de marți, 27 ianuarie 2026, Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a convocat o ședință operativă de coordonare, în contextul condițiilor meteo nefavorabile înregistrate pe teritoriul R. Moldova. Astfel, în urma evaluării situației operative și a informațiilor prezentate de instituțiile responsabile, au fost dispuse următoarele măsuri la nivel național: Situația operativă...
LIVE TEXT/ Regiunea Odesa, lovită de un atac nocturn cu drone. Autoritățile ucrainene anunță cel puțin 22 de răniți. Război în Ucraina, ziua 1434 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:48 În noaptea de 26 spre 27 ianuarie, trupele ruse au lansat un atac masiv cu drone asupra regiunii Odesa. Potrivit autorităților ucrainene, cel puțin 22 de persoane au fost rănite. Serhii Lîsak, șeful Administrației militare din Odesa, menționează că 14 persoane au suferit răni ușoare. „În urma bombardamentului au fost avariate un obiectiv...
Mai multe rute interurbane din nord, sistate temporar. Autoritățile îndeamnă populația să evite deplasările neesențiale # Ziarul de Garda
În contextul condițiilor meteo nefavorabile, Inspectoratul General al Poliției (IGP) informează marți, 27 ianuarie, că a fost sistată temporar circulația mai multor rute interurbane din nordul țǎrii pe următoarele direcții: Potrivit oamenilor legii, măsura a fost dispusă pentru prevenirea accidentelor rutiere și pentru siguranța pasagerilor și a conducătorilor auto. „Recomandăm cetățenilor: În prezent, circulația este...
ULTIMA ORĂ/ Autoritățile municipale își schimbă decizia: școlile din municipiul Chișinău nu vor activa pe 27 ianuarie din cauza „agravării situației meteorologice” # Ziarul de Garda
Direcția generală educație, tineret și sport a municipiului Chișinău informează că, pentru ziua de marți, 27 ianuarie, se dispune sistarea activităților educaționale în instituțiile de învățământ primar și secundar din municipiul Chișinău, respectiv pentru clasele I–XII. Potrivit autorităților municipale, decizia a fost luată în urmă cu puțin timp, în urma ședinței a serviciilor specializate ale...
LIVE TEXT/ Forțele lui Putin au lansat un atac cu rachete asupra orașului Harkiv: doi răniți și o grădiniță avariată. Război în Ucraina, ziua 1433 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:08 Forțele ruse au lansat un atac cu rachete asupra orașului Harkiv, provocând victime. Primarul din Harkiv, Ihor Terehov, a anunțat că, potrivit informațiilor preliminare, două persoane au fost rănite. De asemenea, au fost avariate o școală și o grădiniță. „Din cauza bombardamentului inamic, există informații privind avarierea unor blocuri și a unei școli...
România va acorda R. Moldova un sprijin financiar de 1,7 milioane de euro pentru realizarea primului inventar forestier național # Ziarul de Garda
România va acorda un sprijin financiar de 1,7 milioane de euro pentru realizarea primului inventar forestier național, care va reprezenta prima evaluare completă și modernă a pădurilor din R. Moldova, anunță Ministerul Mediului într-un comunicat. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a efectuat o vizită de lucru la Brașov, unde au fost stabilite ultimele detalii pentru implementarea...
„Putin va fi încântat”. Mark Rutte respinge ideea unei armate europene separate de NATO # Ziarul de Garda
Șeful NATO, Mark Rutte, a respins luni, 26 ianuarie, apelurile formulate de unii politicieni europeni privind crearea unei armate europene separate, apărute pe fondul îndoielilor legate de angajamentul președintelui american Donald Trump față de securitatea continentului, îndoieli amplificate de tensiunile legate de Groenlanda, scrie agenția britanică de știri Reuters. Rutte le-a transmis susținătorilor unei forțe...
Accident la Centrala Hidroelectrică Dubăsari: mai multe localități din Zona de Securitate au rămas fără energie electrică # Ziarul de Garda
O parte a orașului Dubăsari a rămas fără curent electric din cauza unui accident la Centrala Hidroelectrică Dubăsari. Energia electrică a fost întreruptă și în satul Corjova, care se află sub controlul Chișinăului. Potrivit jurnaliștilor de la Zona de Securitate, care citează surse din Corjova, curentul a fost întrerupt la ora 17:55, dar alimentarea cu...
Criză de benzină? Ce spune ANRE despre informațiile privind posibilele riscuri de aprovizionare cu combustibil # Ziarul de Garda
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează luni, 26 ianuarie, că instituția monitorizează în permanență situația stocurilor și importurilor de produse petroliere. „Referitor la informațiile din presă privind eventualele riscuri de aprovizionare cu combustibil a țării, ANRE informează că instituția monitorizează în permanență situația stocurilor și importurilor de produse petroliere și conlucrează îndeaproape cu...
Noi condiții pentru exportul produselor agroalimentare în Franța. Ministerul Agriculturii vine cu recomandări # Ziarul de Garda
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) informează luni, 26 ianuarie, operatorii din sectorul agroalimentar despre noile măsuri adoptate de autoritățile din Franța în legătură cu siguranța alimentară. Începând cu data de 8 februarie 2026, Franța va suspenda oficial importul și comercializarea pe teritoriul său a anumitor produse alimentare provenite din afara UE, dacă acestea conțin...
LIVE TEXT/ Autoritățile militare ucrainene anunță 48 de ciocniri și atacuri rusești pe mai multe direcții ale frontului. Război în Ucraina, ziua 1433 # Ziarul de Garda
UPDATE 19:31 De la începutul zilei, pe front au avut loc 48 de ciocniri de luptă și mai multe atacuri rusești, anunță Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei printr-un comunicat. Astfel, trupele ruse au tras cu artilerie asupra mai multor localități din regiunea Sumî. În direcția Lîman, soldații ucraineni au respins trei atacuri ale...
