Premierul Alexandru Munteanu anunță măsuri în contextul intemperiilor: „Vă îndemn să dăm dovadă de responsabilitate și solidaritate. Guvernul va continua să monitorizeze atent situația”
Ziarul de Garda, 27 ianuarie 2026 14:10
Agenții economici trebuie să efectueze lucrări de înlăturare a gheții pe teritoriile adiacente sediilor gestionate. Iar Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) și Armata Națională vor acorda suport autorităților publice locale, la solicitare, pe cele mai afectate sau periculoase segmente, inclusiv pentru asigurarea accesului către obiectivele critice și pentru protecția populației. Măsurile au fost...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 10 minute
14:20
Ilie Bolojan, despre un eventual referendum privind unirea: „Eu aș vota «da». Asta înseamnă un drum spre Europa prin România, nu se poate altfel” # Ziarul de Garda
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan spune că dacă ar avea loc un referendum pentru unirea României cu R. Moldova, el ar vota favorabil. Declarația a fost făcută în cadrul unui interviu la RFI, solicitat să comenteze afirmația similară făcută recent de președinta Maia Sandu. „Afirmația doamnei președinte nu face decât să confirme atitudinea pe care a...
Acum 30 minute
14:10
Premierul Alexandru Munteanu anunță măsuri în contextul intemperiilor: „Vă îndemn să dăm dovadă de responsabilitate și solidaritate. Guvernul va continua să monitorizeze atent situația” # Ziarul de Garda
Agenții economici trebuie să efectueze lucrări de înlăturare a gheții pe teritoriile adiacente sediilor gestionate. Iar Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) și Armata Națională vor acorda suport autorităților publice locale, la solicitare, pe cele mai afectate sau periculoase segmente, inclusiv pentru asigurarea accesului către obiectivele critice și pentru protecția populației. Măsurile au fost...
14:00
O femeie din Telenești, condamnată pentru corupere electorală la alegerile prezidențiale din 2024: a dat mai multor persoane 500 de lei și 200 de dolari pentru a vota un anumit candidat # Ziarul de Garda
O femeie de 58 de ani din Telenești a fost condamnată la 2 ani și 6 luni de închisoare, dintre care 6 luni cu executare în penitenciar, iar restul pedepsei – suspendată condiționat, cu stabilirea unui termen de probă de 2 ani pentru comiterea infracțiunii de corupere a alegătorilor, anunță marți, 27 ianuarie, Procuratura Generală (PG). Potrivit...
Acum o oră
13:50
Oficiul Avocatului Poporului, despre proiectul Legii cetățeniei R. Moldova și cazul tânărului de 20 de ani care ar fi fost declarat apatrid, din motiv că nu și-a perfectat buletinul de identitate # Ziarul de Garda
Avocatul Poporului și Avocatul Poporului pentru drepturile copilului au examinat din oficiu proiectul Legii cetățeniei R. Moldova (inițiativă legislativă nr. 251 din 19.06.2025) și au prezentat unele recomandări, prin prisma evaluării compatibilității cu standardele internaționale și bunele practici în domeniul drepturilor omului, statului de drept și democrației. În acest sens, Avocatul Poporului a notat importanța...
13:30
17 judecători vor fi propuși repetat președintei pentru a fi numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă # Ziarul de Garda
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) propune luni, 27 ianuarie, repetat președintei Maia Sandu numirea în funcție de judecător până la atingerea plafonului de vârstă de 65 de ani a 17 magistrați. Totodată, cererea a cinci judecători a fost refuzată. Astfel, au fost propuși repetat șefei statului următorii candidați pentru numire în funcția de judecător: Totodată,...
Acum 2 ore
13:10
ULTIMA ORĂ/ Condamnare pentru un alt apropiat al lui Plahotniuc. 8 ani de detenție pentru ex-deputatul Constantin Țuțu # Ziarul de Garda
Constantin Țuțu, kickboxerul pe care Vladimir Plahotniuc l-a făcut deputat, a fost recunoscut vinovat și condamnat la 8 ani de închisoare cu executare în dosarul de îmbogățire ilicită și trafic de influență. De asemenea, a fost achitat pe alte trei capete de acuzare. Decizia a fost pronunțată marți, 27 ianuarie 2026, de magistratul Petru Păun, în lipsa...
13:00
ULTIMA ORĂ/ Până la sfârșitul săptămânii, elevii din capitală vor învăța în regim online # Ziarul de Garda
Primarul capitalei, Ion Ceban, a anunțat că până la sfârșitul săptămânii, copiii vor trece la învățământ online din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Totodată, acesta îndeamnă „și Guvernul să aibă o abordare complexă, probleme grave sunt în toată țara, atât în sistemul educațional, cât și la nivel de infrastructură publică”. Știrea se actualizează…
12:30
O femeia din Telenești, condamnată pentru corupere electorală la alegerile prezidențiale din 2024: a dat mai multor persoane 500 de lei și 200 de dolari pentru a vota un anumit candidat # Ziarul de Garda
O femeie de 58 de ani din Telenești a fost condamnată la 2 ani și 6 luni de închisoare, dintre care 6 luni cu executare în penitenciar, iar restul pedepsei – suspendată condiționat, cu stabilirea unui termen de probă de 2 ani pentru comiterea infracțiunii de corupere a alegătorilor, anunță marți, 27 ianuarie, Procuratura Generală (PG). Potrivit...
12:30
VIDEO/ Maia Sandu, discurs în ședința plenară a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei: „Lupta Ucrainei este despre securitatea Moldovei, a regiunii și a Europei în ansamblu” # Ziarul de Garda
„Lupta Ucrainei este despre securitatea Moldovei, a regiunii și a Europei în ansamblu. Și tocmai de aceea nu poate exista o pace durabilă fără atragerea la răspundere a agresiunii Rusiei. Fără dreptate, războiul nu se încheie — doar se întrerupe și se pregătește să revină”. Acesta este mesajul președintei Maia Sandu în cadrul ședinței plenare...
Acum 4 ore
12:20
O femeia din Telenești, condamnată pentru corupere electorală la alegerile prezidențiale din 2024: a dat mai multor persoane 500 de lei și 200 de dolar pentru a vota un anumit candidat # Ziarul de Garda
O femeie de 58 de ani din Telenești a fost condamnată la 2 ani și 6 luni de închisoare, dintre care 6 luni cu executare în penitenciar, iar restul pedepsei – suspendată condiționat, cu stabilirea unui termen de probă de 2 ani pentru comiterea infracțiunii de corupere a alegătorilor, anunță marți, 27 ianuarie, Procuratura Generală (PG). Potrivit...
12:10
În ultimele 24 de ore, echipele medicale au oferit asistență pentru 2716 de cetățeni. Autoritățile raportează 390 de urgențe traumatologice # Ziarul de Garda
În ultimele 24 de ore, echipele Serviciului de asistență medicală urgentă prespitalicească au oferit asistență medicală pentru 2716 de cetățeni, dintre care 506 sunt copii. După acordarea asistenței medicale urgente, 1248 de pacienți (985 de adulți și 263 de copii) au fost transportați la spitalele din țară, anunță marți, 27 ianuarie, Ministerul Sănătății (MS) într-un...
12:10
O femeia din Telenești, condamantă pentru corupere electorală la alegerile prezidențiale din 2024: a dat mai multor persoane 500 de lei și 200 de dolar pentru a vota un anumit candidat # Ziarul de Garda
O femeie de 58 de ani din Telenești a fost condamnată la 2 ani și 6 luni de închisoare, dintre care 6 luni cu executare în penitenciar, iar restul pedepsei – suspendată condiționat, cu stabilirea unui termen de probă de 2 ani pentru comiterea infracțiunii de corupere a alegătorilor, anunță marți, 27 ianuarie, Procuratura Generală (PG). Potrivit...
11:50
LIVE TEXT/ Numărul persoanelor rănite în urma atacului rusesc asupra regiunii Odesa a crescut la 23. Doi copii și o femeie însărcinată, printre victime. Război în Ucraina, ziua 1434 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:40 În urma atacului rusesc asupra regiunii Odesa, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reiterat faptul că „fără presiune asupra agresorului, războaiele nu se opresc”. „Fiecare astfel de atac rusesc subminează diplomația care continuă, afectând și eforturile partenerilor care ajută la încheierea acestui război. Ne așteptăm ca SUA, Europa și alți parteneri să nu tacă...
11:30
Doi magistrați de la Judecătoria Căușeni și Criuleni au fost transferați temporar la Curtea de Apel Centru # Ziarul de Garda
În contextul necesității acoperirii unor funcții vacante la Curtea de Apel Centru, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, în cadrul ședinței din 27 ianuarie, transferul temporar din 1 martie, a doi magistrați în cadrul instanței de apel. Astfel, până la ocuparea a 30 de funcții de judecător la Curtea de Apel Centru, magistrații Andrei...
11:00
Marian Lupu susține că nu a primit nicio citație prin care să i se solicite prezența în instanță, în calitate de martor: „Nu am dispărut nicăieri și nu mi-am schimbat adresa de domiciliu” # Ziarul de Garda
Fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, liderul partidului „Mișcarea Respect Moldova”, susține că până în prezent nu a primit nicio citație prin care să i se solicite prezența în instanță, în calitate de martor, în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahontiuc. De asemenea, fostul lider al PD declară că nu a fost informat cu privire la...
10:50
Trei bărbați sunt cercetați penal după ce au angajat șoferi pentru a transporta ilegal migranți din Asia și Africa în Uniunea Europeană # Ziarul de Garda
Trei persoane cu vârste de 30, 33 și 35 de ani din Comrat sunt cercetați penal, după ce aceștia ar fi convins mai mulți șoferi să transporte ilegal în Uniunea Europeană migranți din Asia și Africa, anunță marți, 27 ianuarie Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Potrivit unui comunicat, migranții așteptau pe...
10:40
Restricții la frontieră din cauza vremii rele: circulația autovehiculelor de mare tonaj este suspendată temporar # Ziarul de Garda
Poliția anunță marți, 27 ianuarie, că, din cauza condițiilor climaterice nefavorabile, circulația autovehiculelor de mare tonaj este suspendată temporar în toate punctele de trecere a frontierei de stat, atât la ieșire, cât și la intrare, până la ameliorarea condițiilor meteo. Măsura a fost dispusă pentru prevenirea accidentelor rutiere și asigurarea siguranței participanților la trafic. „Recomandăm...
Acum 6 ore
10:20
Patru magistrați, numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, au depus jurământul la CSM # Ziarul de Garda
Patru magistrați, numiți în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă, la Chișinău, Orhei, Bălți și Ungheni prin decretul președintei Maiei Sandu au depus marți, 27 ianuarie, jurământul de învestire la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Conform decretului semnat miercuri, 21 ianuarie, de către președinta Maia Sandu, au fost numiți în funcția de judecător, până...
10:20
FOTO/ Vremea extremă se menține și în următoarele zile. Temperaturile vor coborî până la minus 12 grade Celsius # Ziarul de Garda
În zilele următoare, vremea va rămâne nefavorabilă. Potrivit datelor publicate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS), în nordul țării temperaturile minime vor coborî până la minus 12 grade Celsius, favorizând astfel formarea poleiului și ghețușului. La Chișinău, miercuri sunt prognozate temperaturi maxime de până la 5 grade Celsius și minime de aproximativ un grad. În...
10:00
Ședință de urgență la CNMC din cauza condițiilor meteo: orele de studii și programul de muncă vor începe de la 09:00 în această săptămâna # Ziarul de Garda
În dimineața zilei de marți, 27 ianuarie 2026, Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a convocat o ședință operativă de coordonare, în contextul condițiilor meteo nefavorabile înregistrate pe teritoriul R. Moldova. Astfel, în urma evaluării situației operative și a informațiilor prezentate de instituțiile responsabile, au fost dispuse următoarele măsuri la nivel național: Situația operativă...
09:20
Restricții la frontieră din cauza vremii rea: circulația autovehiculelor de mare tonaj este suspendată temporar # Ziarul de Garda
Poliția anunță marți, 27 ianuarie, că, din cauza condițiilor climaterice nefavorabile, circulația autovehiculelor de mare tonaj este suspendată temporar în toate punctele de trecere a frontierei de stat, atât la ieșire, cât și la intrare, până la ameliorarea condițiilor meteo. Măsura a fost dispusă pentru prevenirea accidentelor rutiere și asigurarea siguranței participanților la trafic. „Recomandăm...
09:00
LIVE TEXT/ Regiunea Odesa, lovită de un atac nocturn cu drone. Autoritățile ucrainene anunță cel puțin 22 de răniți. Război în Ucraina, ziua 1434 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:48 În noaptea de 26 spre 27 ianuarie, trupele ruse au lansat un atac masiv cu drone asupra regiunii Odesa. Potrivit autorităților ucrainene, cel puțin 22 de persoane au fost rănite. Serhii Lîsak, șeful Administrației militare din Odesa, menționează că 14 persoane au suferit răni ușoare. „În urma bombardamentului au fost avariate un obiectiv...
08:50
Mai multe rute interurbane din nord, sistate temporar. Autoritățile îndeamnă populația să evite deplasările neesențiale # Ziarul de Garda
În contextul condițiilor meteo nefavorabile, Inspectoratul General al Poliției (IGP) informează marți, 27 ianuarie, că a fost sistată temporar circulația mai multor rute interurbane din nordul țǎrii pe următoarele direcții: Potrivit oamenilor legii, măsura a fost dispusă pentru prevenirea accidentelor rutiere și pentru siguranța pasagerilor și a conducătorilor auto. „Recomandăm cetățenilor: În prezent, circulația este...
Acum 8 ore
07:00
ULTIMA ORĂ/ Autoritățile municipale își schimbă decizia: școlile din municipiul Chișinău nu vor activa pe 27 ianuarie din cauza „agravării situației meteorologice” # Ziarul de Garda
Direcția generală educație, tineret și sport a municipiului Chișinău informează că, pentru ziua de marți, 27 ianuarie, se dispune sistarea activităților educaționale în instituțiile de învățământ primar și secundar din municipiul Chișinău, respectiv pentru clasele I–XII. Potrivit autorităților municipale, decizia a fost luată în urmă cu puțin timp, în urma ședinței a serviciilor specializate ale...
Acum 24 ore
22:10
LIVE TEXT/ Forțele lui Putin au lansat un atac cu rachete asupra orașului Harkiv: doi răniți și o grădiniță avariată. Război în Ucraina, ziua 1433 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:08 Forțele ruse au lansat un atac cu rachete asupra orașului Harkiv, provocând victime. Primarul din Harkiv, Ihor Terehov, a anunțat că, potrivit informațiilor preliminare, două persoane au fost rănite. De asemenea, au fost avariate o școală și o grădiniță. „Din cauza bombardamentului inamic, există informații privind avarierea unor blocuri și a unei școli...
22:00
România va acorda R. Moldova un sprijin financiar de 1,7 milioane de euro pentru realizarea primului inventar forestier național # Ziarul de Garda
România va acorda un sprijin financiar de 1,7 milioane de euro pentru realizarea primului inventar forestier național, care va reprezenta prima evaluare completă și modernă a pădurilor din R. Moldova, anunță Ministerul Mediului într-un comunicat. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a efectuat o vizită de lucru la Brașov, unde au fost stabilite ultimele detalii pentru implementarea...
21:40
„Putin va fi încântat”. Mark Rutte respinge ideea unei armate europene separate de NATO # Ziarul de Garda
Șeful NATO, Mark Rutte, a respins luni, 26 ianuarie, apelurile formulate de unii politicieni europeni privind crearea unei armate europene separate, apărute pe fondul îndoielilor legate de angajamentul președintelui american Donald Trump față de securitatea continentului, îndoieli amplificate de tensiunile legate de Groenlanda, scrie agenția britanică de știri Reuters. Rutte le-a transmis susținătorilor unei forțe...
21:10
Accident la Centrala Hidroelectrică Dubăsari: mai multe localități din Zona de Securitate au rămas fără energie electrică # Ziarul de Garda
O parte a orașului Dubăsari a rămas fără curent electric din cauza unui accident la Centrala Hidroelectrică Dubăsari. Energia electrică a fost întreruptă și în satul Corjova, care se află sub controlul Chișinăului. Potrivit jurnaliștilor de la Zona de Securitate, care citează surse din Corjova, curentul a fost întrerupt la ora 17:55, dar alimentarea cu...
20:40
Criză de benzină? Ce spune ANRE despre informațiile privind posibilele riscuri de aprovizionare cu combustibil # Ziarul de Garda
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează luni, 26 ianuarie, că instituția monitorizează în permanență situația stocurilor și importurilor de produse petroliere. „Referitor la informațiile din presă privind eventualele riscuri de aprovizionare cu combustibil a țării, ANRE informează că instituția monitorizează în permanență situația stocurilor și importurilor de produse petroliere și conlucrează îndeaproape cu...
19:50
Noi condiții pentru exportul produselor agroalimentare în Franța. Ministerul Agriculturii vine cu recomandări # Ziarul de Garda
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) informează luni, 26 ianuarie, operatorii din sectorul agroalimentar despre noile măsuri adoptate de autoritățile din Franța în legătură cu siguranța alimentară. Începând cu data de 8 februarie 2026, Franța va suspenda oficial importul și comercializarea pe teritoriul său a anumitor produse alimentare provenite din afara UE, dacă acestea conțin...
19:40
LIVE TEXT/ Autoritățile militare ucrainene anunță 48 de ciocniri și atacuri rusești pe mai multe direcții ale frontului. Război în Ucraina, ziua 1433 # Ziarul de Garda
UPDATE 19:31 De la începutul zilei, pe front au avut loc 48 de ciocniri de luptă și mai multe atacuri rusești, anunță Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei printr-un comunicat. Astfel, trupele ruse au tras cu artilerie asupra mai multor localități din regiunea Sumî. În direcția Lîman, soldații ucraineni au respins trei atacuri ale...
18:50
11 localități rămân fără energie electrică din cauza vremii nefavorabile. Ministerul Energiei: „Echipele de intervenție se află în teren” # Ziarul de Garda
Condițiile meteo nefavorabile se mențin și luni, 26 ianuarie. Ministerul Energiei (ME) informează că pe liniile electrice au fost semnalate mai multe defecțiuni. Potrivit unui comunicat al instituției, la ora 17:00, operatorul de distribuție „Premier Energy Distribution” SA (zona Centru-Sud) a raportat afectarea parțială a 11 localități, cu un total de 4376 de utilizatori ai...
18:10
R. Moldova va fi reprezentată de cinci sportivi la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026 # Ziarul de Garda
Cinci sportivi vor reprezenta R. Moldova la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina, programate în perioada 6-22 februarie 2026, anunță Comitetul Național Olimpic și Sportiv din R. Moldova. „Este vorba de biatloniștii Alina Stremous, Pavel Magazeev și Maksim Makarov și schiorii Iulian Luchin și Elizaveta Hlusovici. Patru sportivi vor intra în concurs pe 10 februarie,...
18:00
Luna dragostei la Castel Mimi. Ce surprize îi așteaptă pe îndrăgostiți la singurul castel vinicol din țară # Ziarul de Garda
Februarie e considerată luna dragostei, perioadă în care îndrăgostiții au un motiv în plus să-și mărturisească sentimentele și să-și spună „te iubesc”. Pentru trăiri de neuitat, Castel Mimi este destinația perfectă, care îmbină romantismul, confortul și bucatele fine dining, cu unicitatea locului. Pentru cei cu și fără pereche, Castel Mimi pregătește o serie de experiențe...
17:50
Tânăr de 20 de ani fără buletin în R. Moldova: cazul făcut public de Vasile Costiuc și reacțiile instituțiilor statului. „O interpretare greșită sau insuficientă claritate a normei” # Ziarul de Garda
Deputatul Vasile Costiuc susține că un tânăr de 20 de ani, născut în R. Moldova, care recent și-a îndeplinit serviciul militar ar fi fost declarat apatrid de instituțiile statului, din motiv că nu și-a perfectat buletin de identitate până la vârsta de 18 ani. Costiuc acuză reprezentanții guvernării, Președinția, dar și pe reprezentanții Agenției Servicii...
17:30
DOC/ Concluziile Consiliului Europei în legătură cu implementarea Legii cu privire la Procuratură. Organizarea procuraturilor teritoriale, printre domeniile care necesită o reglementare mai clară # Ziarul de Garda
Cadrul legal este aliniat, în linii mari, exigențelor internaționale. Modificările care ar trebui efectuate în urma evaluărilor organismelor internaționale (de exemplu GRECO sau Comisia de la Veneția) sunt puține. Cu toate acestea, rămân o serie de prevederi legale care nu sunt suficient implementate sau pot fi îmbunătățite. Acestea sunt concluziile Consiliul Europei, care a realizat...
17:20
LIVE TEXT/ Drone rusești au lovit curtea unui bloc din orașul Harkiv, nu au fost raportate încă victime. Război în Ucraina, ziua 1433 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:10 În Harkiv, în timpul zilei, o dronă rusească a lovit curtea unui bloc de locuințe cu cinci etaje din raionul Nemișleansk al orașului. Preliminar, nu au fost raportate victime. „Salvatorii au efectuat cercetarea zonei. În blocurile de locuințe au fost sparte ferestrele, iar autoturismele parcate în apropierea locului impactului au fost avariate”, a...
17:20
„Parcursul european al R. Moldova și angajamentul comun pentru consolidarea securității regionale”, discutate de Maia Sandu și Karol Nawrocki în Polonia # Ziarul de Garda
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a efectuat o vizită oficială în Polonia, la invitația președintelui Karol Nawrocki. Potrivit Președinției, vizita a reconfirmat soliditatea parteneriatului moldo-polonez, sprijinul constant al Poloniei pentru parcursul european al R. Moldova și angajamentul comun pentru consolidarea securității regionale, într-un context marcat de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și de...
17:10
O avocată, găsită vinovată de trafic de influență în mai multe episoade. Din contul acesteia se va confisca 637 de mii de lei # Ziarul de Garda
O avocată a fost recunoscută luni, 26 ianuarie, vinovată de săvârșirea a patru episoade de trafic de influență. Astfel, aceasta a fost condamnată la o pedeapsă cu închisoare pe o perioadă de 6 ani, 3 ani urmează a fi executați în penitenciar de tip semiînchis pentru femei, iar 3 ani fiind cu suspendare condiționat pe o perioadă...
16:40
În premieră, absolvenții școlilor de arte vor primi certificate recunoscute la nivel național # Ziarul de Garda
În sesiunea 2026, pentru prima dată, elevii absolvenți ai instituțiilor cu profil artistic vor primi Certificate de competență artistică, eliberate de Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie, recunoscute la nivel național, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC). MEC a elaborat și aprobat, în premieră, Metodologia de organizare și desfășurare a Examenului de absolvire în instituțiile...
16:20
După un deceniu, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei va fi condusă, din nou, de o femeie # Ziarul de Garda
Petra Bayr a fost aleasă luni, 26 ianuarie, președintă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) pentru un mandat de un an, care poate fi reînnoit o singură dată. Aceasta a obținut majoritatea absolută în primul tur de scrutin, cu 164 de voturi pentru și 50 pentru cealaltă candidată, Victoria Tiblom, anunță APCE. Aceasta devine...
15:50
Record absolut în istoria IMU: 374 de pacienți s-au adresat pentru servicii medicale într-o singură zi, din cauza condițiilor meteo nefavorabile # Ziarul de Garda
Situație de excepție la Institutul de Medicină Urgență (IMU). Peste 370 de pacienți s-au adresat pentru servicii medicale într-o singură zi, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, anunță purtătoarea de cuvânt a instituției, Dorina Arsene. „Duminică, 25 ianuarie 2026, Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Institutului de Medicină Urgentă (IMU) a înregistrat o situație fără precedent, cu...
15:50
Autoritățile au decis: din 27 ianuarie, școlile și grădinițele din Chișinău vor funcționa în regim normal # Ziarul de Garda
Primăria municipiului Chișinău, prin intermediul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, informează că, începând de marți, 27 Ianuarie, toate instituțiile educaționale din municipiul Chișinău revin la regim normal de activitate, conform programului stabilit. Instituțiile de educație timpurie, primare și secundare (clasele I–XII) își vor relua integral procesul educațional, se spune într-un comunicat al autorităților municipale....
15:30
LIVE TEXT/ Kievul a primit 130 de generatoare din Polonia. Război în Ucraina, ziua 1433 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:22 Kievul a primit 130 de generatoare de diferite capacități din Polonia, a relatat primarul orașului Kiev, Vitali Klitschko, pe Telegram. În contextul crizei energetice din Ucraina și din capitală, acest lucru va permite orașului să consolideze reziliența instalațiilor critice și a instituțiilor sociale, a subliniat Klitschko. Generatoarele au fost finanțate de voluntari polonezi. În...
15:20
Municipalitatea încă NU a decis cum se va desfășura procesul educațional marți, 27 ianuarie, în Chișinău # Ziarul de Garda
Primăria Municipiului Chișinău încă NU a luat o decizie cu privire la modul de desfășurare a procesului educațional pentru ziua de marți, 27 ianuarie. Luni, 26 ianuarie, în jurul orei 13:30, reprezentanții Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport (DGETS) din municipiul Chişinău au declarat pentru ZdG că încă nu există o decizie în acest sens. UPDATE...
15:20
Cetățenii pot verifica online valoarea bunurilor imobile. Guvernul lansează consultări publice pentru verificarea noilor valori cadastrale ale bunurilor imobile, care vor intra în vigoare din 2027 # Ziarul de Garda
Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru și Instituția Publică „Cadastrul Bunurilor Imobile” au finalizat procesul de evaluare și reevaluare a bunurilor imobile la nivel național și au lansat luni, 26 ianuarie, consultări publice pentru verificarea rezultatelor preliminare. Astfel, Guvernul îndemnă cetățenii să-și verifice valoarea bunului imobil, prin accesarea site-ului geodata.gov.md. Evaluarea a cuprins aproximativ 6 milioane de...
14:40
Municipalitatea NU a decis încă cum se va desfășura procesul educațional marți, 27 ianuarie, în Chișinău # Ziarul de Garda
Primăria Municipiului Chișinău încă NU a luat o decizie cu privire la modul de desfășurare a procesului educațional pentru ziua de marți, 27 ianuarie. Luni, 26 ianuarie, în jurul orei 13:30, reprezentanții Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport (DGETS) din municipiul Chişinău au declarat pentru ZdG că încă nu există o decizie în acest sens. În...
Ieri
14:10
Un angajat al Serviciului Vamal, depistat cu avere nejustificată de aproape 480 de mii de lei # Ziarul de Garda
Un funcționar cu statut special din cadrul Serviciului Vamal (SV) ar deține o avere nejustificată în sumă de aproape 480 de mii de lei. Conform actului de constatare emis de Autoritatea Națională de Integritate (ANI), consultat de ZdG, numele funcționarului este Roman Chiosa. Conform ANI, inspectorul de integritate a constatat prezența unei diferențe substanțiale și deținerea...
13:40
Școli închise și ore în format mixt: Cum s-a desfășurat procesul educațional pe 26 ianuarie, în contextul condițiilor meteo nefavorabile # Ziarul de Garda
Condițiile meteorologice nefavorabile au determinat modificări în desfășurarea procesului educațional în mai multe instituții de învățământ primar și secundar din țară, potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC). Conform datelor prezentate, cele mai multe instituții au ales să-și desfășoare activitatea în regim normal. Astfel, în urma deciziilor luate de organele locale de specialitate din domeniul educației:...
13:20
LIVE TEXT/ Drone ucrainene ar fi atacat o rafinărie de petrol din regiunea Krasnodar din Rusia. Război în Ucraina, ziua 1433 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:13 Drone ucrainene ar fi atacat o rafinărie de petrol din orașul Slaviansk-na-Kuban din regiunea Krasnodar din Rusia în noaptea de 26 ianuarie, au relatat surse rusești, scrie The Kyiv Independent. Fotografiile și videoclipurile înregistrate de locuitori și postate pe rețelele de socializare par să arate un cer nocturn strălucitor din direcția rafinăriei de petrol. Sediul...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.