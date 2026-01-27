Marian Lupu susține că nu a primit nicio citație prin care să i se solicite prezența în instanță, în calitate de martor: „Nu am dispărut nicăieri și nu mi-am schimbat adresa de domiciliu”
Ziarul de Garda, 27 ianuarie 2026 11:00
Fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, liderul partidului „Mișcarea Respect Moldova”, susține că până în prezent nu a primit nicio citație prin care să i se solicite prezența în instanță, în calitate de martor, în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahontiuc. De asemenea, fostul lider al PD declară că nu a fost informat cu privire la...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 30 minute
11:00
Marian Lupu susține că nu a primit nicio citație prin care să i se solicite prezența în instanță, în calitate de martor: „Nu am dispărut nicăieri și nu mi-am schimbat adresa de domiciliu” # Ziarul de Garda
Fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, liderul partidului „Mișcarea Respect Moldova”, susține că până în prezent nu a primit nicio citație prin care să i se solicite prezența în instanță, în calitate de martor, în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahontiuc. De asemenea, fostul lider al PD declară că nu a fost informat cu privire la...
Acum o oră
10:50
Trei bărbați sunt cercetați penal după ce au angajat șoferi pentru a transporta ilegal migranți din Asia și Africa în Uniunea Europeană # Ziarul de Garda
Trei persoane cu vârste de 30, 33 și 35 de ani din Comrat sunt cercetați penal, după ce aceștia ar fi convins mai mulți șoferi să transporte ilegal în Uniunea Europeană migranți din Asia și Africa, anunță marți, 27 ianuarie Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Potrivit unui comunicat, migranții așteptau pe...
10:40
Restricții la frontieră din cauza vremii rele: circulația autovehiculelor de mare tonaj este suspendată temporar # Ziarul de Garda
Poliția anunță marți, 27 ianuarie, că, din cauza condițiilor climaterice nefavorabile, circulația autovehiculelor de mare tonaj este suspendată temporar în toate punctele de trecere a frontierei de stat, atât la ieșire, cât și la intrare, până la ameliorarea condițiilor meteo. Măsura a fost dispusă pentru prevenirea accidentelor rutiere și asigurarea siguranței participanților la trafic. „Recomandăm...
Acum 2 ore
10:20
Patru magistrați, numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, au depus jurământul la CSM # Ziarul de Garda
Patru magistrați, numiți în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă, la Chișinău, Orhei, Bălți și Ungheni prin decretul președintei Maiei Sandu au depus marți, 27 ianuarie, jurământul de învestire la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Conform decretului semnat miercuri, 21 ianuarie, de către președinta Maia Sandu, au fost numiți în funcția de judecător, până...
10:20
FOTO/ Vremea extremă se menține și în următoarele zile. Temperaturile vor coborî până la minus 12 grade Celsius # Ziarul de Garda
În zilele următoare, vremea va rămâne nefavorabilă. Potrivit datelor publicate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS), în nordul țării temperaturile minime vor coborî până la minus 12 grade Celsius, favorizând astfel formarea poleiului și ghețușului. La Chișinău, miercuri sunt prognozate temperaturi maxime de până la 5 grade Celsius și minime de aproximativ un grad. În...
10:00
Ședință de urgență la CNMC din cauza condițiilor meteo: orele de studii și programul de muncă vor începe de la 09:00 în această săptămâna # Ziarul de Garda
În dimineața zilei de marți, 27 ianuarie 2026, Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a convocat o ședință operativă de coordonare, în contextul condițiilor meteo nefavorabile înregistrate pe teritoriul R. Moldova. Astfel, în urma evaluării situației operative și a informațiilor prezentate de instituțiile responsabile, au fost dispuse următoarele măsuri la nivel național: Situația operativă...
Acum 4 ore
09:20
Restricții la frontieră din cauza vremii rea: circulația autovehiculelor de mare tonaj este suspendată temporar # Ziarul de Garda
Poliția anunță marți, 27 ianuarie, că, din cauza condițiilor climaterice nefavorabile, circulația autovehiculelor de mare tonaj este suspendată temporar în toate punctele de trecere a frontierei de stat, atât la ieșire, cât și la intrare, până la ameliorarea condițiilor meteo. Măsura a fost dispusă pentru prevenirea accidentelor rutiere și asigurarea siguranței participanților la trafic. „Recomandăm...
09:00
LIVE TEXT/ Regiunea Odesa, lovită de un atac nocturn cu drone. Autoritățile ucrainene anunță cel puțin 22 de răniți. Război în Ucraina, ziua 1434 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:48 În noaptea de 26 spre 27 ianuarie, trupele ruse au lansat un atac masiv cu drone asupra regiunii Odesa. Potrivit autorităților ucrainene, cel puțin 22 de persoane au fost rănite. Serhii Lîsak, șeful Administrației militare din Odesa, menționează că 14 persoane au suferit răni ușoare. „În urma bombardamentului au fost avariate un obiectiv...
08:50
Mai multe rute interurbane din nord, sistate temporar. Autoritățile îndeamnă populația să evite deplasările neesențiale # Ziarul de Garda
În contextul condițiilor meteo nefavorabile, Inspectoratul General al Poliției (IGP) informează marți, 27 ianuarie, că a fost sistată temporar circulația mai multor rute interurbane din nordul țǎrii pe următoarele direcții: Potrivit oamenilor legii, măsura a fost dispusă pentru prevenirea accidentelor rutiere și pentru siguranța pasagerilor și a conducătorilor auto. „Recomandăm cetățenilor: În prezent, circulația este...
Acum 6 ore
07:00
ULTIMA ORĂ/ Autoritățile municipale își schimbă decizia: școlile din municipiul Chișinău nu vor activa pe 27 ianuarie din cauza „agravării situației meteorologice” # Ziarul de Garda
Direcția generală educație, tineret și sport a municipiului Chișinău informează că, pentru ziua de marți, 27 ianuarie, se dispune sistarea activităților educaționale în instituțiile de învățământ primar și secundar din municipiul Chișinău, respectiv pentru clasele I–XII. Potrivit autorităților municipale, decizia a fost luată în urmă cu puțin timp, în urma ședinței a serviciilor specializate ale...
Acum 24 ore
22:10
LIVE TEXT/ Forțele lui Putin au lansat un atac cu rachete asupra orașului Harkiv: doi răniți și o grădiniță avariată. Război în Ucraina, ziua 1433 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:08 Forțele ruse au lansat un atac cu rachete asupra orașului Harkiv, provocând victime. Primarul din Harkiv, Ihor Terehov, a anunțat că, potrivit informațiilor preliminare, două persoane au fost rănite. De asemenea, au fost avariate o școală și o grădiniță. „Din cauza bombardamentului inamic, există informații privind avarierea unor blocuri și a unei școli...
22:00
România va acorda R. Moldova un sprijin financiar de 1,7 milioane de euro pentru realizarea primului inventar forestier național # Ziarul de Garda
România va acorda un sprijin financiar de 1,7 milioane de euro pentru realizarea primului inventar forestier național, care va reprezenta prima evaluare completă și modernă a pădurilor din R. Moldova, anunță Ministerul Mediului într-un comunicat. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a efectuat o vizită de lucru la Brașov, unde au fost stabilite ultimele detalii pentru implementarea...
21:40
„Putin va fi încântat”. Mark Rutte respinge ideea unei armate europene separate de NATO # Ziarul de Garda
Șeful NATO, Mark Rutte, a respins luni, 26 ianuarie, apelurile formulate de unii politicieni europeni privind crearea unei armate europene separate, apărute pe fondul îndoielilor legate de angajamentul președintelui american Donald Trump față de securitatea continentului, îndoieli amplificate de tensiunile legate de Groenlanda, scrie agenția britanică de știri Reuters. Rutte le-a transmis susținătorilor unei forțe...
21:10
Accident la Centrala Hidroelectrică Dubăsari: mai multe localități din Zona de Securitate au rămas fără energie electrică # Ziarul de Garda
O parte a orașului Dubăsari a rămas fără curent electric din cauza unui accident la Centrala Hidroelectrică Dubăsari. Energia electrică a fost întreruptă și în satul Corjova, care se află sub controlul Chișinăului. Potrivit jurnaliștilor de la Zona de Securitate, care citează surse din Corjova, curentul a fost întrerupt la ora 17:55, dar alimentarea cu...
20:40
Criză de benzină? Ce spune ANRE despre informațiile privind posibilele riscuri de aprovizionare cu combustibil # Ziarul de Garda
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează luni, 26 ianuarie, că instituția monitorizează în permanență situația stocurilor și importurilor de produse petroliere. „Referitor la informațiile din presă privind eventualele riscuri de aprovizionare cu combustibil a țării, ANRE informează că instituția monitorizează în permanență situația stocurilor și importurilor de produse petroliere și conlucrează îndeaproape cu...
19:50
Noi condiții pentru exportul produselor agroalimentare în Franța. Ministerul Agriculturii vine cu recomandări # Ziarul de Garda
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) informează luni, 26 ianuarie, operatorii din sectorul agroalimentar despre noile măsuri adoptate de autoritățile din Franța în legătură cu siguranța alimentară. Începând cu data de 8 februarie 2026, Franța va suspenda oficial importul și comercializarea pe teritoriul său a anumitor produse alimentare provenite din afara UE, dacă acestea conțin...
19:40
LIVE TEXT/ Autoritățile militare ucrainene anunță 48 de ciocniri și atacuri rusești pe mai multe direcții ale frontului. Război în Ucraina, ziua 1433 # Ziarul de Garda
UPDATE 19:31 De la începutul zilei, pe front au avut loc 48 de ciocniri de luptă și mai multe atacuri rusești, anunță Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei printr-un comunicat. Astfel, trupele ruse au tras cu artilerie asupra mai multor localități din regiunea Sumî. În direcția Lîman, soldații ucraineni au respins trei atacuri ale...
18:50
11 localități rămân fără energie electrică din cauza vremii nefavorabile. Ministerul Energiei: „Echipele de intervenție se află în teren” # Ziarul de Garda
Condițiile meteo nefavorabile se mențin și luni, 26 ianuarie. Ministerul Energiei (ME) informează că pe liniile electrice au fost semnalate mai multe defecțiuni. Potrivit unui comunicat al instituției, la ora 17:00, operatorul de distribuție „Premier Energy Distribution” SA (zona Centru-Sud) a raportat afectarea parțială a 11 localități, cu un total de 4376 de utilizatori ai...
18:10
R. Moldova va fi reprezentată de cinci sportivi la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026 # Ziarul de Garda
Cinci sportivi vor reprezenta R. Moldova la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina, programate în perioada 6-22 februarie 2026, anunță Comitetul Național Olimpic și Sportiv din R. Moldova. „Este vorba de biatloniștii Alina Stremous, Pavel Magazeev și Maksim Makarov și schiorii Iulian Luchin și Elizaveta Hlusovici. Patru sportivi vor intra în concurs pe 10 februarie,...
18:00
Luna dragostei la Castel Mimi. Ce surprize îi așteaptă pe îndrăgostiți la singurul castel vinicol din țară # Ziarul de Garda
Februarie e considerată luna dragostei, perioadă în care îndrăgostiții au un motiv în plus să-și mărturisească sentimentele și să-și spună „te iubesc”. Pentru trăiri de neuitat, Castel Mimi este destinația perfectă, care îmbină romantismul, confortul și bucatele fine dining, cu unicitatea locului. Pentru cei cu și fără pereche, Castel Mimi pregătește o serie de experiențe...
17:50
Tânăr de 20 de ani fără buletin în R. Moldova: cazul făcut public de Vasile Costiuc și reacțiile instituțiilor statului. „O interpretare greșită sau insuficientă claritate a normei” # Ziarul de Garda
Deputatul Vasile Costiuc susține că un tânăr de 20 de ani, născut în R. Moldova, care recent și-a îndeplinit serviciul militar ar fi fost declarat apatrid de instituțiile statului, din motiv că nu și-a perfectat buletin de identitate până la vârsta de 18 ani. Costiuc acuză reprezentanții guvernării, Președinția, dar și pe reprezentanții Agenției Servicii...
17:30
DOC/ Concluziile Consiliului Europei în legătură cu implementarea Legii cu privire la Procuratură. Organizarea procuraturilor teritoriale, printre domeniile care necesită o reglementare mai clară # Ziarul de Garda
Cadrul legal este aliniat, în linii mari, exigențelor internaționale. Modificările care ar trebui efectuate în urma evaluărilor organismelor internaționale (de exemplu GRECO sau Comisia de la Veneția) sunt puține. Cu toate acestea, rămân o serie de prevederi legale care nu sunt suficient implementate sau pot fi îmbunătățite. Acestea sunt concluziile Consiliul Europei, care a realizat...
17:20
LIVE TEXT/ Drone rusești au lovit curtea unui bloc din orașul Harkiv, nu au fost raportate încă victime. Război în Ucraina, ziua 1433 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:10 În Harkiv, în timpul zilei, o dronă rusească a lovit curtea unui bloc de locuințe cu cinci etaje din raionul Nemișleansk al orașului. Preliminar, nu au fost raportate victime. „Salvatorii au efectuat cercetarea zonei. În blocurile de locuințe au fost sparte ferestrele, iar autoturismele parcate în apropierea locului impactului au fost avariate”, a...
17:20
„Parcursul european al R. Moldova și angajamentul comun pentru consolidarea securității regionale”, discutate de Maia Sandu și Karol Nawrocki în Polonia # Ziarul de Garda
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a efectuat o vizită oficială în Polonia, la invitația președintelui Karol Nawrocki. Potrivit Președinției, vizita a reconfirmat soliditatea parteneriatului moldo-polonez, sprijinul constant al Poloniei pentru parcursul european al R. Moldova și angajamentul comun pentru consolidarea securității regionale, într-un context marcat de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și de...
17:10
O avocată, găsită vinovată de trafic de influență în mai multe episoade. Din contul acesteia se va confisca 637 de mii de lei # Ziarul de Garda
O avocată a fost recunoscută luni, 26 ianuarie, vinovată de săvârșirea a patru episoade de trafic de influență. Astfel, aceasta a fost condamnată la o pedeapsă cu închisoare pe o perioadă de 6 ani, 3 ani urmează a fi executați în penitenciar de tip semiînchis pentru femei, iar 3 ani fiind cu suspendare condiționat pe o perioadă...
16:40
În premieră, absolvenții școlilor de arte vor primi certificate recunoscute la nivel național # Ziarul de Garda
În sesiunea 2026, pentru prima dată, elevii absolvenți ai instituțiilor cu profil artistic vor primi Certificate de competență artistică, eliberate de Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie, recunoscute la nivel național, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC). MEC a elaborat și aprobat, în premieră, Metodologia de organizare și desfășurare a Examenului de absolvire în instituțiile...
16:20
După un deceniu, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei va fi condusă, din nou, de o femeie # Ziarul de Garda
Petra Bayr a fost aleasă luni, 26 ianuarie, președintă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) pentru un mandat de un an, care poate fi reînnoit o singură dată. Aceasta a obținut majoritatea absolută în primul tur de scrutin, cu 164 de voturi pentru și 50 pentru cealaltă candidată, Victoria Tiblom, anunță APCE. Aceasta devine...
15:50
Record absolut în istoria IMU: 374 de pacienți s-au adresat pentru servicii medicale într-o singură zi, din cauza condițiilor meteo nefavorabile # Ziarul de Garda
Situație de excepție la Institutul de Medicină Urgență (IMU). Peste 370 de pacienți s-au adresat pentru servicii medicale într-o singură zi, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, anunță purtătoarea de cuvânt a instituției, Dorina Arsene. „Duminică, 25 ianuarie 2026, Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Institutului de Medicină Urgentă (IMU) a înregistrat o situație fără precedent, cu...
15:50
Autoritățile au decis: din 27 ianuarie, școlile și grădinițele din Chișinău vor funcționa în regim normal # Ziarul de Garda
Primăria municipiului Chișinău, prin intermediul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, informează că, începând de marți, 27 Ianuarie, toate instituțiile educaționale din municipiul Chișinău revin la regim normal de activitate, conform programului stabilit. Instituțiile de educație timpurie, primare și secundare (clasele I–XII) își vor relua integral procesul educațional, se spune într-un comunicat al autorităților municipale....
15:30
LIVE TEXT/ Kievul a primit 130 de generatoare din Polonia. Război în Ucraina, ziua 1433 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:22 Kievul a primit 130 de generatoare de diferite capacități din Polonia, a relatat primarul orașului Kiev, Vitali Klitschko, pe Telegram. În contextul crizei energetice din Ucraina și din capitală, acest lucru va permite orașului să consolideze reziliența instalațiilor critice și a instituțiilor sociale, a subliniat Klitschko. Generatoarele au fost finanțate de voluntari polonezi. În...
15:20
Municipalitatea încă NU a decis cum se va desfășura procesul educațional marți, 27 ianuarie, în Chișinău # Ziarul de Garda
Primăria Municipiului Chișinău încă NU a luat o decizie cu privire la modul de desfășurare a procesului educațional pentru ziua de marți, 27 ianuarie. Luni, 26 ianuarie, în jurul orei 13:30, reprezentanții Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport (DGETS) din municipiul Chişinău au declarat pentru ZdG că încă nu există o decizie în acest sens. UPDATE...
15:20
Cetățenii pot verifica online valoarea bunurilor imobile. Guvernul lansează consultări publice pentru verificarea noilor valori cadastrale ale bunurilor imobile, care vor intra în vigoare din 2027 # Ziarul de Garda
Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru și Instituția Publică „Cadastrul Bunurilor Imobile” au finalizat procesul de evaluare și reevaluare a bunurilor imobile la nivel național și au lansat luni, 26 ianuarie, consultări publice pentru verificarea rezultatelor preliminare. Astfel, Guvernul îndemnă cetățenii să-și verifice valoarea bunului imobil, prin accesarea site-ului geodata.gov.md. Evaluarea a cuprins aproximativ 6 milioane de...
14:40
Municipalitatea NU a decis încă cum se va desfășura procesul educațional marți, 27 ianuarie, în Chișinău # Ziarul de Garda
Primăria Municipiului Chișinău încă NU a luat o decizie cu privire la modul de desfășurare a procesului educațional pentru ziua de marți, 27 ianuarie. Luni, 26 ianuarie, în jurul orei 13:30, reprezentanții Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport (DGETS) din municipiul Chişinău au declarat pentru ZdG că încă nu există o decizie în acest sens. În...
14:10
Un angajat al Serviciului Vamal, depistat cu avere nejustificată de aproape 480 de mii de lei # Ziarul de Garda
Un funcționar cu statut special din cadrul Serviciului Vamal (SV) ar deține o avere nejustificată în sumă de aproape 480 de mii de lei. Conform actului de constatare emis de Autoritatea Națională de Integritate (ANI), consultat de ZdG, numele funcționarului este Roman Chiosa. Conform ANI, inspectorul de integritate a constatat prezența unei diferențe substanțiale și deținerea...
13:40
Școli închise și ore în format mixt: Cum s-a desfășurat procesul educațional pe 26 ianuarie, în contextul condițiilor meteo nefavorabile # Ziarul de Garda
Condițiile meteorologice nefavorabile au determinat modificări în desfășurarea procesului educațional în mai multe instituții de învățământ primar și secundar din țară, potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC). Conform datelor prezentate, cele mai multe instituții au ales să-și desfășoare activitatea în regim normal. Astfel, în urma deciziilor luate de organele locale de specialitate din domeniul educației:...
13:20
LIVE TEXT/ Drone ucrainene ar fi atacat o rafinărie de petrol din regiunea Krasnodar din Rusia. Război în Ucraina, ziua 1433 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:13 Drone ucrainene ar fi atacat o rafinărie de petrol din orașul Slaviansk-na-Kuban din regiunea Krasnodar din Rusia în noaptea de 26 ianuarie, au relatat surse rusești, scrie The Kyiv Independent. Fotografiile și videoclipurile înregistrate de locuitori și postate pe rețelele de socializare par să arate un cer nocturn strălucitor din direcția rafinăriei de petrol. Sediul...
13:10
UE interzice importurile de gaze rusești. Prevederile regulamentului adoptat de cele 27 de state membre # Ziarul de Garda
Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au adoptat oficial, astăzi, 26 ianuarie, un regulament care prevede eliminarea treptată a importurilor de gaze rusești, atât prin conducte, cât și sub formă de gaz natural lichefiat (LNG). Noile reguli includ și măsuri de monitorizare strictă și de diversificare a surselor de energie, a transmis Consiliul...
13:10
UPDATE/ 13 localități din centrul și sudul țării au fost deconectate de la energia electrică din cauza condițiilor meteo nefavorabile # Ziarul de Garda
UPDATE 12:55 La ora 12:30 erau afectate parțial 13 localități din centrul și sudul țării. „Situația operativă este în continuă schimbare din cauza condițiilor dificile de vânt puternic şi chiciură, în special în câmp deschis, care se depune pe conductorii electrici”, a precizat Premier Energy. Totodată, au fost semnalate situații de risc sporit în legătură...
12:30
Prețul aurului a depășit pentru prima dată în istorie pragul de 5 000 de dolari pe uncie # Ziarul de Garda
Prețul aurului pe bursele internaționale a depășit pentru prima dată în istorie pragul de 5 000 de dolari pe uncie, pe fondul „intensificării tensiunilor geopolitice”, relatează Reuters și CNN. Luni dimineață, pe 26 ianuarie, metalul prețios era tranzacționat la 5 029 de dolari pe uncie. Potrivit presei internaționale, experții anticipează că prețul aurului va continua...
11:50
Avocatul Poporului va verifica acțiunile autorităților în cazul decesului militarului care s-a împușcat mortal la Florești # Ziarul de Garda
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, s-a sesizat din oficiu în legătură cu decesul militarului prin contract, care îndeplinea serviciul într-o unitate militară din garnizoana Florești. Ombudsmanul va analiza circumstanțele acestui caz și „măsurile întreprinse de autorități după producerea incidentului, modul în care este desfășurată ancheta internă, precum și existența sau lipsa unor mecanisme reale de prevenire...
Ieri
11:10
Avarie pe o linie electrică: livrarea căldurii, perturbată temporar la Chișinău. Termoelectrica anunță „scurgeri de agent termic nedeterminate” # Ziarul de Garda
Livrarea agentului termic în municipiul Chișinău a fost temporar afectată în dimineața zilei de 25 ianuarie 2026, în urma unei căderi avariate de tensiune pe linia electrică de 110 kV „Chișinău–Horești”, anunță Termoelectrica. Astăzi, 26 ianuarie, în Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) sunt „scurgeri de agent termic nedeterminate”. Potrivit întreprinderii, incidentul s-a...
11:00
Mai multe sate au fost deconectate de la energia electrică din cauza condițiilor meteo nefavorabile # Ziarul de Garda
În mai multe localități sunt înregistrate unele întreruperi în rețeaua de medie tensiune cauzate de defecțiuni apărute în urma condițiilor meteo nefavorabile, anunță luni, 26 ianuarie, Premier Energy. Potrivit companiei, la ora 9:30 a zilei de 26 ianuarie, 9 localități din raioanele Criuleni, Orhei, Telenești, Călărași și Ștefan Vodă erau parțial deconectate de la sursa...
10:40
Majoritatea românilor s-ar pronunța în favoarea reunificării R. Moldova cu România, în cazul organizării unui referendum în următoarea perioadă, arată un sondaj de opinie realizat de CURS în ianuarie 2026, citat de digi24. În urma interviului, 56% dintre respondenți ar vota pentru reunire la un eventual referendum, 37% ar vota împotrivă, iar 7% nu sunt...
10:30
India intenționează să reducă tarifele pentru mașinile importate din Uniunea Europeană de la 110% la 40%, potrivit unor surse Reuters, aceasta fiind cea mai importantă deschidere de până acum a pieței auto indiene. Măsura vine în contextul în care autoritățile de la New Delhi și Bruxelles se apropie de semnarea unui acord de liber schimb....
10:30
Martorii lui Plahotniuc. Marian Lupu și Emma Tăbîrță vor fi aduși silit în instanță # Ziarul de Garda
Fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, și fosta viceguvernatoare a Băncii Naționale a Moldovei, Emma Tăbîrță, vor fi aduși silit în fața instanței pentru a depune mărturii în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahontiuc. Totodată, foștii deputați Sergiu Sîrbu și Oleg Reidman, aflați în imposibilitate de a depune mărturii, vor fi înlocuiți cu martori din lista...
10:20
Deputata PAS Anastasia Nichita renunță la mandat: „Aleg să fiu mamă cu toată inima și sportivă cu aceeași credință” # Ziarul de Garda
Deputata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Anastasia Nichita, renunță la mandatul de parlamentară, a anunțat sportiva printr-o postare pe Facebook. „Funcția de deputat cere prezență totală, dedicare deplină și o energie pe care, în acest moment, nu o pot oferi așa cum merită oamenii care m-au ales.” „În ultima perioadă am încercat să duc, în...
10:10
Deputat PAS Anastasia Nichita renunță la mandatul de parlamentară: „Aleg să fiu mamă cu toată inima și sportivă cu aceeași credință” # Ziarul de Garda
Deputata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Anastasia Nichita, renunță la mandatul de parlamentară, a anunțat sportiva printr-o postare pe Facebook. „Funcția de deputat cere prezență totală, dedicare deplină și o energie pe care, în acest moment, nu o pot oferi așa cum merită oamenii care m-au ales.” „În ultima perioadă am încercat să duc, în...
10:00
LIVE TEXT/ Rusia a atacat noaptea trecută regiunea Sumî, victime nu au fost înregistrare. Război în Ucraina, ziua 1433 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:50 În noaptea de 26 ianuarie, forțele ruse au atacat regiunea Sumî, a anunțat Serviciul pentru Situații de Urgență. Loviturile au fost îndreptate asupra sectorului rezidențial și a unei instituții de învățământ. Salvatorii au lichidat toate incendiile provocate de atac și au inspectat zona. Preliminar, nu au fost înregistrate victime. UPDATE 8:35 În noaptea...
09:30
Carnea de pasăre din Ucraina, precum și produsele derivate din aceasta, nu mai pot fi importate temporar în R. Moldova. Decizia a fost anunțată de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) pe 26 ianuarie. Instituția precizează că măsura a fost adoptată „în baza principiului precauției”, după depistarea metronidazolului în loturi de furaje importate din Ucraina,...
09:20
Un polițist al IP Fălești a decedat în urma unui grav accident rutier în timp ce se deplasa spre serviciu # Ziarul de Garda
În dimineața zilei de luni, 26 ianuarie, un angajat al Inspectoratului de Poliței Fălești, în vârsta de 30 de ani, a decedat în urma unui grav accident rutier în raionul Fălești, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit informațiilor, în timp ce se deplasa spre serviciu cu mașina personală de marcă Opel, din cauza condițiilor...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.