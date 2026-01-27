Bani pentru voturi: statul alocă în 2026 partidelor 2.28 lei pe lună pentru performanțele la trei scrutinuri
Partidele politice vor primi, pe parcursul anului 2026, de la bugetul de stat, puțin peste 1 leu lunar pentru fiecare vot obținut la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. La aceste sume se adaugă alocațiile speciale pentru fiecare tânăr și femeie aleasă efectiv, precum și alocațiile aferente voturilor obținute la alegerile prezidențiale din 20 octombrie 2024 și la alegerile locale generale din 5 noiembrie 2023. Cuantumul a fost stabilit de Comisia Electorală Centrală (CEC) în ședința din 27 ianuarie.
• • •
POLEI în R. Moldova | Sute de apeluri la 112; Instituțiile de învățământ, îndemnate să desfășoare lecțiile online # Radio Moldova
Condițiile meteorologice nefavorabile - ploi cu gheață, chiciură, polei și carosabil extrem de alunecos - continuă să perturbe grav traficul rutier din Republica Moldova. Autoritățile au anunțat blocarea sau sistarea temporară a circulației pe mai multe drumuri naționale și regionale, suspendarea rutelor interurbane din nordul țării, precum și oprirea transportului de mare tonaj la toate punctele de trecere a frontierei de stat. Autoritățile avertizează că situația rămâne dificilă, întrucât stratul de gheață se reface rapid pe carosabil, în pofida intervențiilor desfășurate în teren.
Dorin Junghietu: „Gazul ieftin rusesc este deja istorie. R. Moldova este astăzi mult mai sigură” # Radio Moldova
Republica Moldova abordează sezonul rece 2025 - 2026 dintr-o poziție de stabilitate fără precedent, finalizând tranziția de la un sistem vulnerabil, dependent de un singur furnizor, la o piață deschisă și conectată european.
Actualul rector al Universitatea de Stat din Moldova, Igor Șarov, a anunțat că nu va candida pentru un al doilea mandat de rector. Decizia a fost comunicată în cadrul ședinței Senatului Universitar și făcută publică pe 27 ianuarie, pe pagina de Facebook a instituției.
Antiderapantele de pe drumuri, pericol pentru caroseria mașinii: Cum vă puteți proteja automobilul pe timp de iarnă # Radio Moldova
Sarea și substanțele antiderapante folosite pe carosabil pentru a topi gheața pot accelera coroziunea mașinilor, dacă nu sunt îndepărtate la timp. Deși mulți șoferi evită spălarea automobilului la temperaturi sub zero grade, specialiștii atrag atenția că această practică este nu doar sigură, ci și necesară în sezonul rece, cu condiția să fie realizată corect, pentru a proteja caroseria și componentele expuse uzurii.
Prezența ghetoului evreiesc la Chișinău confirmă că Holocaustul nu a fost o tragedie îndepărtată, consumată doar în marile lagăre ale Europei, ci o realitate trăită și pe teritoriul actual al Republicii Moldova. Deportările, munca forțată și exterminarea sistematică au distrus comunități întregi, iar în spatele datelor istorice se află destine individuale. Una dintre aceste istorii este cea a lui Toiva Vaidislaver, originar din Orhei, care poartă memoria unei familii nevoite să fugă pentru a supraviețui.
APP a vândut bunuri proprietate publică în valoare de 13.5 milioane de lei la o licitație „cu strigare” # Radio Moldova
Statul va obține 13.5 milioane de lei din vânzarea a patru bunuri proprietate publică, adjudecate în cadrul unei licitații „cu strigare” desfășurate de Agenția Proprietății Publice (APP) la data de 27 ianuarie.
Expert, după discursul Maiei Sandu la APCE: „R. Moldova poate oferi lecții de reziliență Europei” # Radio Moldova
Declarațiile președintei Maia Sandu făcute, pe 27 ianuarie, la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) reprezintă o mișcare strategică a diplomației, menită să valideze experiența Chișinăului în fața amenințărilor rusești și ne poziționează ca fiind un stat capabil să ofere Europei lecții de reziliență și de securitate democratică. De această părere este expertul în relații internaționale, Grigore Guzun.
De la ploi și polei, la ger puternic: Meteorologii anunță până la -18 grade Celsius în următoarele zile # Radio Moldova
Vremea instabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu precipitații, temperaturi oscilante și risc sporit de polei și ghețuș pe drumuri, se va menține și în următoarele zile. Potrivit șefei Secției prognoze de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS), Nadejda Stolear, în următoarele zile vor fi înregistrate ploi slabe pe arii extinse, însoțite local de ceață, iar valorile termice apropiate de pragul înghețului vor favoriza formarea ghețușului.
Tenismenul spaniol Carlos Alcaraz s-a calificat pentru prima oară în cariera sa în semifinalele turneului Australian Open. În sferturile de finală, ibericul l-a învins în trei seturi, scor 7:5, 6:2, 6:1 pe australianul Alex de Minaur. Alcaraz a avut nevoie de două ore și 18 minute pentru a înfrânge rezistența jucătorului originar din Sydney, al cărui nivel de joc a scăzut după ce a cedat primul set, pe care a fost foarte aproape de a-l câștiga.
„Dacă aceste tragedii s-au întâmplat o dată, se pot repeta”: Miting-Requiem dedicat victimelor Holocaustului, organizat la Chișinău # Radio Moldova
Păstrarea memoriei victimelor Holocaustului, asumarea adevărului istoric și combaterea urii și discriminării rămân obligații esențiale ale societății contemporane, într-un context regional și internațional marcat din nou de războaie, extremism și dezinformare.
Achiziționarea unui nou radar pentru supravegherea aeriană a Republicii Moldova este percepută diferit la Chișinău. Dacă unii politicieni și experți consideră investiția una crucială, alții cred că o soluție mai rezonabilă ar fi aderarea țării la un sistem colectiv de apărare antiaeriană. Părerile au fost exprimate în ediția din 27 ianuarie a emisiunii „Spațiul Public” de la Radio Moldova.
POLEI în R. Moldova | Instituțiile de învățământ, îndemnate să desfășoare lecțiile online # Radio Moldova
Condițiile meteorologice nefavorabile - ploi cu gheață, chiciură, polei și carosabil extrem de alunecos - continuă să perturbe grav traficul rutier din Republica Moldova. În dimineața zilei de 27 ianuarie, autoritățile au anunțat blocarea sau sistarea temporară a circulației pe mai multe drumuri naționale și regionale, suspendarea rutelor interurbane din nordul țării, precum și oprirea transportului de mare tonaj la toate punctele de trecere a frontierei de stat. Autoritățile avertizează că situația rămâne dificilă, întrucât stratul de gheață se reface rapid pe carosabil, în pofida intervențiilor desfășurate în teren.
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor anunță retragerea din comerț a unui nou lot de lapte praf pentru bebeluși, marca Nestle, din cauza unei probleme depistate la un ingredient furnizat din exterior. Potrivit ANSA, până în prezent nu au fost raportate cazuri sau reacții adverse la copiii care ar fi consumat acest produs.
Procedurile simplificate au determinat zeci de mici producători din domeniul alimentar să-și oficializeze activitatea # Radio Moldova
Treizeci și trei de mici producători din domeniul alimentar și-au oficializat în ultimul an activitățile, în baza noilor reglementări pentru acest sector. Aceste rezultate au fost posibile datorită simplificării procedurilor de certificare, iar producătorii pot să livreze acum produse finite direct consumatorilor sau unităților comerciale care preferă să colaboreze cu producători autohtoni.
Atac rusesc masiv asupra Odesei: Persoane rănite, distrugeri semnificative și căutări sub dărâmături # Radio Moldova
Forțele ruse au lansat, noaptea trecută, un nou atac masiv asupra orașului și regiunii Odesa, folosind peste 50 de drone și vizând cartiere rezidențiale, precum și infrastructura civilă. Mai multe persoane au fost rănite, iar o persoană a decedat, în timp ce căutările printre dărâmături continuă, scrie RBK Ucraina.
Flacăra olimpică a sosit la Cortina d'Ampezzo, una dintre cele două gazde ale Jocurilor Olimpice de iarnă din acest an, cu o săptămână și jumătate înainte de startul oficial al competiției. Torța a ajuns la Cortina, o comunitate de 6 000 de locuitori din Alpii italieni, la exact 70 de ani de la debutul precedentelor Jocuri Olimpice de iarnă, găzduite de stațiunea italiană în anul 1956.
Maia Sandu, discurs la APCE: Europa se confruntă cu două războaie – unul militar și unul împotriva democrațiilor # Radio Moldova
Europa se confruntă în prezent cu „două războaie” - „primul este vizibil, brutal și devastator”, iar al doilea e informațional și hibrid, purtat împotriva democrațiilor europene, a declarat președinta Maia Sandu, pe 27 ianuarie, în debutul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), unde a ținut un discurs în contextul preluării de către R. Moldova a președinției rotative a Comitetului de Miniștri.
Rapid București secured their 13th victory of the Romanian Superliga season with a 2-1 away win against UTA Arad. This crucial result in the 23rd round lifts the "Giuleștenii" back to second place, trailing leaders CS Universitatea Craiova by a single point.
Opt ani de închisoare cu executare: Constantin Țuțu, condamnat pentru îmbogățire ilicită și trafic de influență # Radio Moldova
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, un apropiat al lui Vladimir Plahotniuc, a fost condamnat la opt ani de închisoare cu executare pentru îmbogățire ilicită și trafic de influență. Sentința a fost pronunțată pe 27 ianuarie de magistratul Petru Păun de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
Elina Svitolina s-a calificat în semifinalele Australian Open: pentru un loc în finală, ucraineanca se va duela cu Arina Sabalenka # Radio Moldova
Tenismena ucraineancă Elina Svitolina s-a calificat în semifinalele turneului feminin de la Australian Open, primul de Mare Șlem al anului. Într-o partidă din sferturile de finală, sportiva născută în orașul Odesa a învins-o în două seturi, scor 6:1, 6:2 pe americanca Coco Gauff. Confruntarea a durat mai puțin de o oră.
POLEI în R. Moldova | Sute de persoane au solicitat ajutorul medicilor după ce au căzut pe gheață; Lecții online în capitală # Radio Moldova
Condițiile meteorologice nefavorabile - ploi cu gheață, chiciură, polei și carosabil extrem de alunecos - continuă să perturbe grav traficul rutier din Republica Moldova. În dimineața zilei de 27 ianuarie, autoritățile au anunțat blocarea sau sistarea temporară a circulației pe mai multe drumuri naționale și regionale, suspendarea rutelor interurbane din nordul țării, precum și oprirea transportului de mare tonaj la toate punctele de trecere a frontierei de stat. Autoritățile avertizează că situația rămâne dificilă, întrucât stratul de gheață se reface rapid pe carosabil, în pofida intervențiilor desfășurate în teren.
PSRM propune majorarea impozitelor pentru bănci și companiile energetice. PAS: „Costurile pot ajunge la consumatori” # Radio Moldova
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) propune majorarea impozitului pe profit pentru băncile comerciale și companiile electroenergetice cu venituri mari, susținând că măsura ar putea aduce venituri suplimentare la bugetul de stat. Inițiativa, prezentată pe 27 ianuarie de către deputatul PSRM Petru Burduja, este respinsă de majoritatea parlamentară, care avertizează asupra riscurilor pentru economie și a posibilului impact direct asupra consumatorilor.
Casa-muzeu „Alexandru Donici”, unul dintre cele mai bine păstrate conace ale dinastiei marelui fabulist # Radio Moldova
Casa-muzeu „Alexandru Donici” din raionul Orhei reprezintă unul dintre cele mai promovate conace ale dinastiei Donici. Aceasta păstrează, și după aproximativ 180 de ani, atmosfera autentică a epocii în care a trăit marele fabulist. Fiecare cameră, fiecare obiect păstrat spune o poveste despre viața, educația și creația familiei Donici.
Taxe vamale de 166 de milioane de lei achitate de companiile transnistrene înregistrate la ASP # Radio Moldova
Tot mai mulți agenți economici din regiunea transnistreană se înregistrează permanent sau sunt luați în evidență provizorie de Agenția Servicii Publice (ASP) a Republicii Moldova. Deși creșterea este moderată – 107 companii în ultimii doi ani – aceasta rămâne constantă, menționează Biroul politici de reintegrare (BPI).
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) va acorda un împrumut de 20 de milioane de euro celei mai mari instituții de creditare non-bancare din R. Moldova, Microinvest. Finanțarea va sprijini întreprinderile micro, mici și mijlocii (IMM) din R. Moldova, cu scopul de a consolida sectorul privat și a susține creșterea economică din țara noastră.
Poliția avertizează despre o nouă formă de escrocherie: „Nu accesați linkuri suspecte” # Radio Moldova
Un bărbat din capitală a rămas fără 100.000 de lei după ce a fost păcălit de persoane necunoscute care s-au prezentat, la telefon, ca fiind reprezentanți ai unei companii de telecomunicații.
Circulație dificilă pe drumurile naționale din cauza poleiului: Sute de persoane au solicitat ajutorul medicilor după ce au căzut pe gheață # Radio Moldova
Condițiile meteorologice nefavorabile - ploi cu gheață, chiciură, polei și carosabil extrem de alunecos - continuă să perturbe grav traficul rutier din Republica Moldova. În dimineața zilei de 27 ianuarie, autoritățile au anunțat blocarea sau sistarea temporară a circulației pe mai multe drumuri naționale și regionale, suspendarea rutelor interurbane din nordul țării, precum și oprirea transportului de mare tonaj la toate punctele de trecere a frontierei de stat. Autoritățile avertizează că situația rămâne dificilă, întrucât stratul de gheață se reface rapid pe carosabil, în pofida intervențiilor desfășurate în teren.
Femeie din Telenești, pedepsită cu închisoarea pentru încercarea de a influența, contra bani, votul la prezidențiale # Radio Moldova
A împărțit sume între 500 de lei și 200 de dolari mai multor alegători și va sta la pușcărie. O femeie în vârstă de 58 de ani din raionul Telenești a fost condamnată la doi ani și jumătate de închisoare pentru coruperea alegătorilor în cadrul alegerilor prezidențiale din anul 2024.
Decizia finală în cazul medaliei olimpice a halterofilului moldovean Marin Robu va fi pronunțată la sfârșitul acestei săptămâni # Radio Moldova
Anunțul a fost făcut de președintele Federației Moldovenești de Haltere, Antonio Conflitti, după ce forul de profil a fost informat oficial printr-o scrisoare de către Tribunalul de Arbitraj Sportiv. TAS a amânat deja de trei ori anunțarea verdictului.
Premierul Alexandru Munteanu anunță măsuri speciale în contextul condițiilor meteo complicate # Radio Moldova
Ziua de lucru și orele de studii vor începe, pe parcursul acestei săptămâni, de la ora 09:00, iar acolo unde este posibil, conducătorii instituțiilor vor decide transferarea angajaților în regim de lucru online. Deciziile au fost anunțate de premierul Alexandru Munteanu, în contextul condițiilor meteo complicate din Republica Moldova.
Rapid București a repurtat a 13-a victorie în actuala ediție de campionat a Superligii românești de fotbal. În ultima partidă a etapei a 23-a, „alb-vișiniii” au învins în deplasare pe UTA Arad cu 2:1. Echipa-gazdă a avut prima ocazie a meciului în minutul 9. Fundașul rapidist Cristian Manea a respins cu capul de pe linia porții. UTA a preluat conducerea în minutul 19. Marius Coman a înscris cu un șut la colțul scurt.
ANRE a redus cu 41 de milioane de lei cheltuielile prezentate de Energocom pentru anul 2026 # Radio Moldova
Energocom va funcționa în 2026 cu cheltuieli mai mici pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a analizat și a redus costurile propuse de companie. Hotărârea vizează exclusiv furnizarea gazelor naturale și se referă la așa-numitele costuri de bază, care sunt luate în calcul la stabilirea prețului gazelor pentru consumatori.
Primarul capitalei cere mobilizarea Comisiei pentru Situații Excepționale din cauza condițiilor meteo periculoase # Radio Moldova
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a cerut autorităților centrale să convoace Comisia pentru Situații Excepționale, ca urmare a condițiilor meteorologice dificile care afectează teritoriul întregii țări. De partea cealaltă, Guvernul a convocat ședința Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC), iar printre deciziile luate se numără implicarea militarilor în intervențiile de pe drumurile cu gheață.
Apel deschis pentru proiectele „DAR 1+3”, ediția 2026: finanțări din buget de până la 350 de mii de lei # Radio Moldova
Autoritățile publice locale, în parteneriat cu grupurile de inițiativă ale cetățenilor stabiliți sau reveniți din străinătate, sunt încurajate să inițieze proiecte de dezvoltare locală, cu finanțare din bugetul de stat de până la 350 de mii de lei, în cadrul Programului Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3”, ediția 2026. Apelul pentru depunerea dosarelor este deschis în perioada 27 ianuarie – 28 februarie.
UE și India încheie un acord istoric în domeniul comerțului: Tarifele eliminate sau reduse pentru 90% # Radio Moldova
Uniunea Europeană și India arată, prin încheierea unor acorduri istorice în domeniul comerțului și securității, o cale de urmat în lumea fragmentată în care trăim, a declarat, pe 27 ianuarie, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, referindu-se la finalizarea unui acord comercial pe care cele două părți l-au negociat două decenii.
Circulație dificilă pe drumurile naționale din cauza poleiului: Recomandările Centrului de Management al Crizelor pentru cetățeni # Radio Moldova
Condițiile meteorologice nefavorabile - ploi cu gheață, chiciură, polei și carosabil extrem de alunecos - continuă să perturbe grav traficul rutier din Republica Moldova. În dimineața zilei de 27 ianuarie, autoritățile au anunțat blocarea sau sistarea temporară a circulației pe mai multe drumuri naționale și regionale, suspendarea rutelor interurbane din nordul țării, precum și oprirea transportului de mare tonaj la toate punctele de trecere a frontierei de stat. Autoritățile avertizează că situația rămâne dificilă, întrucât stratul de gheață se reface rapid pe carosabil, în pofida intervențiilor desfășurate în teren.
Schemă de transportare ilegală a migranților spre state din UE, dejucată la Comrat cu ajutorul Europol: Trei persoane, cercetate penal # Radio Moldova
Trei bărbați de la Comrat, UTA Găgăuzia, sunt cercetați penal de oamenii legii după ce ar fi organizat transportarea ilegală a mai multor migranți din Asia și Africa în state ale Uniunii Europene.
Revista presei internaționale | Pretențiile teritoriale ale Rusiei blochează procesul de pace mediat de SUA; Europa lansează dialogul cu opoziția rusă în exil # Radio Moldova
Presa internațională urmărește evoluțiile diplomatice legate de războiul ruso-ucrainean, în contextul negocierilor mediate de Statele Unite. Publicațiile occidentale analizează rolul tot mai pronunțat al Washingtonului ca mediator, precum și divergențele persistente dintre aliații europeni și Rusia privind condițiile unui eventual acord de pace. În paralel, atenția presei este îndreptată asupra altor dosare sensibile de securitate, de la deciziile administrației americane privind Groenlanda până la reconfigurarea prezenței militare ruse în Orientul Mijlociu.
Primul inventar forestier din R. Moldova, realizat cu sprijinul României: Bucureștiul va aloca 1.7 milioane de euro # Radio Moldova
România va oferi Republicii Moldova un sprijin financiar de 1.7 milioane de euro pentru realizarea primului inventar forestier național, o evaluare amplă și modernă a pădurilor din stânga Prutului. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, care a discutat, la Brașov, detaliile proiectului.
Revista presei | Maia Sandu în Polonia: Extinderea UE nu e act de generozitate, ci investiție în securitate # Radio Moldova
Presa națională urmărește vizita oficială efectuată în Polonia de președinta Maia Sandu, la invitația omologului său, Karol Nawrocki. De pe primele pagini ale publicațiilor din R. Moldova mai aflăm că Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a decis suspendarea temporară a importului de carne de pasăre din Ucraina. Între timp, un nou raport prezentat de Centrul pentru Jurnalism Independent semnalează că anul 2025 a fost marcat de un număr crescut al incidentelor de intimidare și agresare a reporterilor în spațiul public.
Risc ridicat de răspândire a pestei porcine: populația, atenționată să nu cumpere carne de porc din țările vecine # Radio Moldova
Autoritățile mențin interdicția privind introducerea cărnii de porc în Republica Moldova, în contextul riscului ridicat de răspândire a pestei porcine africane, și atenționează populația să nu procure produse alimentare din carne de porc din țările vecine, întrucât acestea vor fi confiscate la frontieră și distruse.
Rute interurbane din nordul R. Moldova, sistate temporar. Circulație dificilă pe drumurile naționale din cauza poleiului # Radio Moldova
Condițiile meteorologice nefavorabile - ploi cu gheață, chiciură, polei și carosabil extrem de alunecos - continuă să perturbe grav traficul rutier din Republica Moldova. În dimineața zilei de 27 ianuarie, autoritățile au anunțat blocarea sau sistarea temporară a circulației pe mai multe drumuri naționale și regionale, suspendarea rutelor interurbane din nordul țării, precum și oprirea transportului de mare tonaj la toate punctele de trecere a frontierei de stat. Autoritățile avertizează că situația rămâne dificilă, întrucât stratul de gheață se reface rapid pe carosabil, în pofida intervențiilor desfășurate în teren.
Un nou acord de cooperare în domeniul apărării, pe agenda discuțiilor moldo-poloneze # Radio Moldova
Republica Moldova și Polonia discută un nou acord de cooperare în domeniul apărării, care să reflecte mediul actual de securitate și să aprofundeze colaborarea dintre instituțiile de profil. Subiectul a fost abordat în cadrul vizitei de lucru efectuate pe 26 ianuarie, la Varșovia, de ministrul Apărării al Republicii Moldova, Anatolie Nosatîi, în cadrul întrevederii cu omologul său polonez, Władysław Kosiniak-Kamysz.
Lucrările la Podul de Flori peste Prut, de la Ungheni, avansează. Pe șantier au sosit primele elemente de tablier metalic, a anunțat secretarul de stat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din România, Irinel Ionel Scrioșteanu, aflat recent într-o vizită oficială la Chișinău.
Maia Sandu: „O tragedie care a început cu ura”. Șase milioane de evrei, uciși pentru că erau considerați diferiți # Radio Moldova
Pe 27 ianuarie sunt comemorate victimele Holocaustului. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis, într-un mesaj, că amintirea acestei tragedii umple și astăzi omenirea de groază. Aproximativ șase milioane de evrei au fost uciși doar pentru că erau evrei, alături de romi, persoane cu dizabilități și alți oameni – toți omorâți pentru că erau considerați diferiți.
ÎN CONTEXT | Pavel Horea: Polonia, canalul diplomatic al R. Moldova către administrația SUA # Radio Moldova
Polonia poate juca un rol strategic pentru Republica Moldova, în special în facilitarea relațiilor cu administrația Statelor Unite ale Americii (SUA). Expertul în securitate de la WatchDog, Pavel Horea, a explicat în cadrul emisiunii ÎN CONTEXT de la Moldova 1 că relația specială dintre Varșovia și Washington ar putea reprezenta o „punte” prin care Chișinăul să își clarifice poziția în marile negocieri privind statutul trupelor ruse staționate ilegal în stânga Nistrului.
Lucrările avansează la Podul de Flori: primele elemente de tablier au sosit pe șantier # Radio Moldova
Lucrările la Podul de Flori peste Prut, de la Ungheni, avansează: la șantier au sosit primele elemente de tablier metalic. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat al Ministerului Transporturilor din România, Irinel Ionel Scrioșteanu, aflat într-o vizită oficială la Chișinău.
