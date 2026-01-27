PSRM propune majorarea impozitelor pentru bănci și companiile energetice. PAS: „Costurile pot ajunge la consumatori”

10:10

Presa națională urmărește vizita oficială efectuată în Polonia de președinta Maia Sandu, la invitația omologului său, Karol Nawrocki. De pe primele pagini ale publicațiilor din R. Moldova mai aflăm că Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a decis suspendarea temporară a importului de carne de pasăre din Ucraina. Între timp, un nou raport prezentat de Centrul pentru Jurnalism Independent semnalează că anul 2025 a fost marcat de un număr crescut al incidentelor de intimidare și agresare a reporterilor în spațiul public.