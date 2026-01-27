Maia Sandu: „O tragedie care a început cu ura”. Șase milioane de evrei, uciși pentru că erau considerați diferiți
Pe 27 ianuarie sunt comemorate victimele Holocaustului. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis, într-un mesaj, că amintirea acestei tragedii umple și astăzi omenirea de groază. Aproximativ șase milioane de evrei au fost uciși doar pentru că erau evrei, alături de romi, persoane cu dizabilități și alți oameni – toți omorâți pentru că erau considerați diferiți.
Rute interurbane din nordul R. Moldova, sistate temporar. Circulație dificilă pe drumurile naționale din cauza poleiului # Radio Moldova
Condițiile meteorologice nefavorabile - ploi cu gheață, chiciură, polei și carosabil extrem de alunecos - continuă să perturbe grav traficul rutier din Republica Moldova. În dimineața zilei de 27 ianuarie, autoritățile au anunțat blocarea sau sistarea temporară a circulației pe mai multe drumuri naționale și regionale, suspendarea rutelor interurbane din nordul țării, precum și oprirea transportului de mare tonaj la toate punctele de trecere a frontierei de stat. Autoritățile avertizează că situația rămâne dificilă, întrucât stratul de gheață se reface rapid pe carosabil, în pofida intervențiilor desfășurate în teren.
Un nou acord de cooperare în domeniul apărării, pe agenda discuțiilor moldo-poloneze # Radio Moldova
Republica Moldova și Polonia discută un nou acord de cooperare în domeniul apărării, care să reflecte mediul actual de securitate și să aprofundeze colaborarea dintre instituțiile de profil. Subiectul a fost abordat în cadrul vizitei de lucru efectuate pe 26 ianuarie, la Varșovia, de ministrul Apărării al Republicii Moldova, Anatolie Nosatîi, în cadrul întrevederii cu omologul său polonez, Władysław Kosiniak-Kamysz.
Lucrările la Podul de Flori peste Prut, de la Ungheni, avansează. Pe șantier au sosit primele elemente de tablier metalic, a anunțat secretarul de stat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din România, Irinel Ionel Scrioșteanu, aflat recent într-o vizită oficială la Chișinău.
ÎN CONTEXT | Pavel Horea: Polonia, canalul diplomatic al R. Moldova către administrația SUA # Radio Moldova
Polonia poate juca un rol strategic pentru Republica Moldova, în special în facilitarea relațiilor cu administrația Statelor Unite ale Americii (SUA). Expertul în securitate de la WatchDog, Pavel Horea, a explicat în cadrul emisiunii ÎN CONTEXT de la Moldova 1 că relația specială dintre Varșovia și Washington ar putea reprezenta o „punte” prin care Chișinăul să își clarifice poziția în marile negocieri privind statutul trupelor ruse staționate ilegal în stânga Nistrului.
Lucrările la Podul de Flori peste Prut, de la Ungheni, avansează: la șantier au sosit primele elemente de tablier metalic. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat al Ministerului Transporturilor din România, Irinel Ionel Scrioșteanu, aflat într-o vizită oficială la Chișinău.
Deconectări neprogramate de curent electric în mai multe raioane ale țării din cauza vremii nefavorabile # Radio Moldova
Mai multe localități din Republica Moldova au rămas fără energie electrică din cauza condițiilor meteo nefavorabile, caracterizate de polei și ghețuș. Ministerul Energiei anunță că astăzi, 27 ianuarie, vremea dificilă a afectat funcționarea normală a rețelelor de distribuție a energiei electrice în mai multe regiuni ale țării, fiind înregistrate „rupturi de conductoare, căderi de arbori și piloni”.
Condițiile meteorologice nefavorabile, caracterizate prin ploi cu gheață și formarea persistentă a poleiului, au determinat sistarea temporară a mai multor rute interurbane din nordul Republicii Moldova și îngreunează circulația pe drumurile naționale din Republica Moldova. Poliția Națională anunță marți, 27 ianuarie, suspendarea unor curse pentru prevenirea accidentelor rutiere, iar Administrația Națională a Drumurilor avertizează că stratul de gheață se reface continuu pe carosabil, în pofida intervențiilor desfășurate.
Circa 3.800 de elevi vor concura la olimpiadele republicane din acest an: premii, diplome și nota „10” din oficiu la examene # Radio Moldova
Elevii care trec cu succes de etapele locale sau municipale ale olimpiadelor vor fi admiși la etapa republicană care va începe în acest an pe 13 februarie. Participarea la aceste competiții nu stimulează doar dezvoltarea intelectuală, dar poate aduce și beneficii concrete la examenele de clasa a IX-a și la bacalaureat, afirmă autoritățile.
Corespondență Dan Alexe | Experiența Muntenegrului în negocierile cu UE: un exemplu pentru R. Moldova # Radio Moldova
Republica Moldova ar putea beneficia de un mecanism accelerat de aderare la Uniunea Europeană, promovat în prezent la nivelul Comisiei Europene, în contextul geopolitic creat de războiul din Ucraina. Discuțiile au loc în paralel cu avansul constant al unor state candidate mai vechi, precum Muntenegru, care continuă să închidă capitole de negociere.
„Mai bine să previi”: exemplul unei tinere mame care a ales screeningul pentru sănătatea ei # Radio Moldova
În Republica Moldova, aproximativ 300 de femei sunt diagnosticate anual cu cancer de col uterin, ceea ce înseamnă, în medie, un caz nou în fiecare zi, iar 150–160 de femei își pierd viața din cauza acestei maladii. În contextul acestor statistici alarmante, autoritățile au lansat o campanie națională de conștientizare, prevenire și depistare a infecției cu virusul papiloma uman (HPV), principala cauză a cancerului de col uterin.
A doua zi fără cursuri: școlile din Chișinău rămân închise din cauza condițiilor meteo # Radio Moldova
Activitatea educațională în instituțiile de învățământ primar și secundar din municipiul Chișinău este sistată și în data de 27 ianuarie 2026, pentru toate clasele I–XII, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Decizia a fost luată în cadrul ședinței serviciilor specializate ale Primăriei municipiului Chișinău, ca urmare a agravării situației meteo, caracterizată prin formarea extinsă a poleiului, risc sporit de alunecare și traumatisme.
Un nou pas decisiv spre aderare: Muntenegru ajunge la 13 capitole de negocieri închise, continuând să conducă cursa extinderii Uniunii Europene # Radio Moldova
Muntenegru își consolidează poziția de stat fruntaș între țările candidate la aderarea la Uniunea Europeană, după ce UEși Podgorița au închis provizoriu un nou capitol de negociere, în cadrul celei de-a 25-a reuniuni a Conferinței de AderareUE–Muntenegru, desfășurate luni, 26 ianuarie, la Bruxelles. Potrivit oficialilor europeni, ritmul accelerat al reformelor plasează Muntenegru în avangarda procesului de extindere. Totodată, Marilena Raouna, viceministra pentru Afaceri Europene a Ciprului,a subliniat că președinția cipriotă rămâne „pe deplin angajată” să colaboreze cu statele membre, Comisia Europeană și țările candidate pentru a avansa agenda extinderii „într-un mod credibil și responsabil, ferm ancorat într-un proces bazat pe merit,care oferă rezultate tangibile”.
Pe mai multe artere rutiere din Republica Moldova se formează chiciură și polei, iar condițiile de trafic sunt îngreunate, avertizează Poliția Națională. Fenomenul sporește riscul producerii accidentelor rutiere și al căderilor în rândul pietonilor.
Secretarul general al NATO îndeamnă UE să evite constrângeri politice în sprijinul militar pentru Ucraina # Radio Moldova
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat Uniunea Europeană să manifeste mai multă flexibilitate în achizițiile de armament destinate Ucrainei și să nu se limiteze strict la principiile „cumpără european” sau „cumpără ucrainean”, avertizând că aceste reguli pot reduce eficiența sprijinului militar acordat Kievului, notează RBC.
Condiții meteo dificile până la început de februarie: CNMC activează coordonarea cu instituțiile responsabile # Radio Moldova
În contextul condițiilor meteo nefavorabile prognozate pentru perioada 26 ianuarie -1 februarie, Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) anunță că a activat coordonarea cu instituțiile responsabile pentru prevenirea și reducerea riscurilor asociate poleiului, ceții și carosabilului alunecos.
Vladislav Kulminski, la Radio Moldova: Procesul de numire a ambasadorului SUA la Chișinău a fost lansat # Radio Moldova
Procesul de numire a unui ambasador al Statelor Unite ale Americii la Chișinău a început, iar întârzierile semnalate țin exclusiv de procedură și nu reprezintă în niciun caz un semnal politic pentru Chișinău. Declarațiile au fost făcute de ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, Vladislav Kulminski, invitat pe 26 ianuarie la emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova.
Reconstrucția Ucrainei ar putea crea locuri de muncă pentru cetățenii din R. Moldova și România. Adrian Cozma: „Este un moment ce nu trebuie ratat” # Radio Moldova
Reconstrucția Ucrainei poate deveni un motor economic regional, inclusiv prin crearea de locuri de muncă mai aproape de casă pentru cetățenii din România și Republica Moldova, a declarat vicepreședintele Camerei Deputaților din România, Adrian Cozma, într-un interviu pentru Teleradio-Moldova.
În doar opt ore, între 08:00 și 16:00, 245 de pacienți au fost preluați la Unitatea de Primiri Urgențe a IMSP Institutul de Medicină Urgentă, un volum de solicitări comparabil cu cel înregistrat, de regulă, pe parcursul a 24 de ore. Potrivit instituției, afluxul neobișnuit de mare a fost determinat de condițiile meteo nefavorabile din 26 ianuarie, care au dus la creșterea numărului de traumatisme și accidente.
Avarie în rețeaua electrică la Dubăsari. Mai multe centrale termice au fost deconectate # Radio Moldova
Mai multe centrale termice din Dubăsari au fost deconectate luni seara, 26 ianuarie, din cauza întreruperilor de energie electrică, potrivit informațiilor comunicate de așa-zisele autoritățile din regiune și de întreprinderea „Tirasteploenergo”. În urma incidentului, au fost afectate temporar și unele centrale termice din Tiraspol și Râbnița.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) dă asigurări că nu există, în prezent, riscul unui deficit de benzină sau al altor carburanți în Republica Moldova, precizând că situația stocurilor și a importurilor este monitorizată permanent. Precizările au fost făcute luni, 26 ianuarie, după apariția unor informații în presă, potrivit cărora benzina ar putea lipsi în majoritatea stațiilor de alimentare, din cauza creșterii consumului în regiune și a problemelor înregistrate la mai multe rafinării din Europa.
Forțele ruse au torturat un cetățean kazah pentru a-l obliga să participe la războiul din Ucraina # Radio Moldova
Un cetățean kazah care lucra în Rusia a fost torturat timp de trei zile de către forțele de ordine ruse, după ce a refuzat participe la războiul din Ucraina, scrie publicația currenttime, cu referire la declarațiile făcute de sora victimei.
Ambasadorul Vladislav Kulminski, la Radio Moldova: „Relația dintre Republica Moldova și SUA este respectuoasă și puternică” # Radio Moldova
Procesul de numire a unui ambasador al Statelor Unite ale Americii la Chișinău a început, iar întârzierile semnalate țin exclusiv de procedură și nu reprezintă în niciun caz un semnal politic pentru Chișinău. Declarațiile au fost făcute de ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, Vladislav Kulminski, invitat pe 26 ianuarie la emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova.
Opoziția rusă care se opune războiului din Ucraina primește recunoaștere oficială în cadrul APCE # Radio Moldova
O nouă platformă a forțelor democratice ruse a fost creată în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), reunind 15 reprezentanți ai opoziției ruse aflate în exil și ai popoarelor indigene din Federația Rusă. Inițiativa marchează prima recunoaștere oficială, la nivel internațional, a rușilor care se opun războiului din Ucraina și politicilor Kremlinului, notează BBC.
Campania „Un loc la masă”: O familie pentru fiecare din cei 400 de copii din instituțiile rezidențiale # Radio Moldova
Deși Republica Moldova a reușit să reducă numărul copiilor din orfelinate cu 96% în ultimele decenii, sistemul rezidențial mai găzduia, la finele anului 2025, aproape 400 de copii. Aceștia reprezintă cele mai complexe cazuri, pentru care statul nu a dezvoltat încă soluții alternative, constată Liliana Rotaru, președinta Asociației „Copil, Comunitate, Familie” (CCF Moldova).
FIFA a dezvăluit oficial identitatea vizuală, logo-ul și sloganul Campionatului Mondial de fotbal feminin din anul 2027, turneu final ce se va disputa în Brazilia. Evenimentul spectaculos a avut loc în preajma plajei Copacabana din Rio de Janeiro. Logo-ul definește esența fotbalului brazilian, fiind conceput să reflecte bucuria și identitatea culturală a țării-gazdă.
PROFIL | Petra Bayr, prima femeie aleasă, după zece ani, la conducerea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei # Radio Moldova
Petra Bayr a fost aleasă luni, 26 ianuarie, în funcția de președintă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), pentru un mandat de un an, care poate fi reînnoit o singură dată. Ea a obținut majoritatea absolută încă din primul tur de scrutin, cu 164 de voturi, în timp ce cealaltă candidată, Victoria Tiblom (Suedia, ALDE), a întrunit 50 de voturi.
O avocată din R. Moldova a fost condamnată la șase ani de închisoare, fiind recunoscută vinovată în mai multe episoade de trafic de influență. De asemenea, femeia a fost obligată să achite peste 730 de mii de lei în folosul statului, precum și o amendă de 20.000 de lei.
„În acest an, vom realiza mai multe proiecte decât în anii 2024 și 2025”, în pofida unui buget provizoriu, declară primarul capitalei # Radio Moldova
Administrația municipală dispune de un buget funcțional, iar activitatea Primăriei Chișinău nu va fi afectată în 2026, în pofida blocajelor politice din Consiliul Municipal Chișinău (CMC), declară primarul Ion Ceban.
BNS: Așteptările managerilor indică stabilitate economică în construcții și comerț în primul trimestru # Radio Moldova
Așteptările privind evoluția economiei în primul trimestru al anului 2026 rămân relativ stabile în construcții și în comerțul cu amănuntul, în timp ce industria prelucrătoare indică o ușoară deteriorare a percepției managerilor, potrivit datelor prezentate de Biroul Național de Statistică (BNS) pe 26 ianuarie.
Următoarea ședință în dosarul Marinei Tauber privind finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor” va avea loc pe 2 februarie # Radio Moldova
Curtea de Apel Centru a analizat luni, 26 ianuarie, probele prezentate de avocații ex-deputatei Marina Tauber, condamnate de prima instanță la șapte ani și jumătate de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor”. Ședința de judecată în acest dosar a fost prima desfășurată în acest an, după ce alte două, programate anterior, au fost amânate.
„Vor să grăbească procesul”: Moscova se plânge de presiunea exercitată de SUA în cadrul negocierilor din Abu Dhabi # Radio Moldova
Problema teritoriului rămâne fundamentală pentru Rusia în perspectiva încheierii unui acord pentru încetarea luptelor din Ucraina, a anunțat Kremlinul pe 26 ianuarie, transmite agenția proguvernamentală de la Moscova TASS, după negocierile trilaterale de la Abu Dhabi din weekend.
Un eventual referendum privind reunirea Republicii Moldova cu România ar obține o majoritate favorabilă peste Prut. Peste jumătate dintre cetățenii României ar susține acest demers, arată un sondaj de opinie realizat în ianuarie 2026 de Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS).
Noi condiții pentru exportul produselor agroalimentare în Franța, începând cu 8 februarie # Radio Moldova
Franța va suspenda oficial, începând cu data de 8 februarie curent, importul și comercializarea pe teritoriul său a anumitor produse alimentare provenite din afara Uniunii Europene, dacă acestea conțin reziduuri detectabile provenite de la cinci substanțe active neaprobate în UE.
Tenismena poloneză Iga Swiatek continuă să viseze la singurul titlu de Mare Șlem care îi lipsește din palmares. Jucătoarea de 24 de ani a învins-o pe australianca Maddison Inglis cu 6-0, 6-3 și s-a calificat în sferturile de finală ale turneului feminin de la Australian Open.
Soroca: Lebedele de pe Nistru atrag vizitatori, dar hrănirea necorespunzătoare le pune în pericol sănătatea și migrația # Radio Moldova
An de an, sute de lebede își găsesc adăpost pe râul Nistru, iar în această iarnă cele mai multe dintre ele pot fi admirate din nou în apropierea satului Holoșnița, raionul Soroca. Deși o parte dintre păsări și-au continuat drumul, cele rămase oferă o priveliște spectaculoasă, transformând malurile Nistrului într-un adevărat tablou de iarnă.
Cum evită militarii ruși pedeapsa pentru accidente rutiere mortale comise în stare de ebrietate: Sunt trimiși pe front # Radio Moldova
Militarii ruși care revin de la războiul din Ucraina fie pentru tratament, fie în vizită acasă sau în concediu sunt implicați tot mai des în accidente rutiere soldate cu decese. În majoritatea cazurilor, tragediile se produc deoarece aceștia conduc sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice. Cu toate acestea, în multe situații, vinovații scapă nepedepsiți, chiar și atunci când victimele își pierd viața: revenirea pe front duce, în practică, la „anularea” dosarelor penale deschise pe numele lor, scrie currenttime.tv.
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, cercetat pentru escrocherie, trafic de influență, îmbogățire ilicită și fals în declarații, urmează să-și afle sentința pe 27 ianuarie.
Planul Uniunii Europene de a interzice importurile de gaze rusești până la sfârșitul anului 2027 a fost aprobat, pe 26 ianuarie, de țările blocului comunitar, ceea ce înseamnă că documentul poate fi adoptat ca lege. Proiectul face obligatorie din punct de vedere juridic promisiunea UE de a rupe legăturile cu fostul său furnizor principal de gaze, la aproape patru ani după invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia din 2022, informează Reuters.
Sprijinul Varșoviei pentru Ucraina și R. Moldova, crucial pentru securitatea Europei: Maia Sandu, vizită oficială în Polonia # Radio Moldova
Republica Moldova a rezistat ferm în fața unei ingerințe rusești sistematice și fără precedent și a investit în consolidarea propriei reziliențe, având alături parteneri de încredere. Declarațiile au fost făcute de președinta Maia Sandu, pe 26 ianuarie, în cadrul vizitei sale în Polonia, unde a apreciat rolul Varșoviei în întărirea apărării și contracararea amenințărilor moderne, precum și susținerea consecventă și credibilă a Republicii Moldova în cadrul Uniunii Europene.
Chișinău: Persoane necunoscute se prezintă drept angajați ai primăriei pentru a înșela bătrânii # Radio Moldova
O nouă schemă de înșelăciune a fost semnalată în municipiul Chișinău, victimele fiind, din nou, persoanele în vârstă. Mai mulți indivizi necunoscuți au mers la domiciliile vârstnicilor, prezentându-se în mod fals drept angajați ai Direcției generale asistență medicală și socială (DGAMS) a Consiliului municipal Chișinău, și i-ar fi somat să cumpere diverse produse prezentate ca fiind „benefice pentru sănătate”.
Clubul de fotbal Zimbru Chișinău a oficializat al treilea transfer din această perioadă de mercato # Radio Moldova
Zimbru Chișinău își întărește lotul în vederea fazei a doua a campionatului primei divizii moldovenești de fotbal. Clubul din capitală a anunțat numele celui de-al treilea fotbalist cooptat în această perioadă de mercato. Belarusul Ilia Vasilevici a semnat din postura de jucător liber de contract. Până a ajunge la Zimbru, mijlocașul ofensiv de 25 de ani a evoluat în Belarus și Ucraina. În ultimele două sezoane, Ilia Vasilevici a jucat la Torpedo-BelAZ Jodino.
Polei și ghețuș pe drumuri: Lecții suspendate și ambulanțe ajunse cu întârziere la destinație # Radio Moldova
Un număr de 174 de instituții de învățământ primar și secundar din Republica Moldova și-au sistat activitatea luni, 26 ianuarie, din cauza condițiilor meteo, urmând ca elevii și profesorii să recupereze orele neefectuate pe parcursul anului școlar.
Cazul profesorilor turci: ONG-urile semnalează o stagnare în executarea hotărârii CtEDO # Radio Moldova
Executarea hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) în cauza Özdil și alții v. Republica Moldova „stagnează grav”, semnalează Asociația Promo-LEX și Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM).
Valoarea bunurilor cadastrale a fost reevaluată: cetățenii pot depune contestații până pe 30 aprilie # Radio Moldova
Republica Moldova va utiliza, începând cu anul viitor, valori cadastrale reactualizate în cadrul unui proces de evaluare desfășurat la nivelul întregii țări. Lansarea procedurilor de informare a cetățenilor a fost anunțată de către directorul general al Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru, Ivan Danii, pe 26 ianuarie.
Fostul șef al Direcției mobilitate urbană din Chișinău, angajat la „Chișinău Proiect”, după ce a fost reținut într-un dosar de corupție # Radio Moldova
Fostul șef al Direcției mobilitate urbană din cadrul Primăriei Chișinău, Vitalie Mihalache, suspendat din funcție pentru presupusa implicare în fraude la achizițiile publice, pare să-și fi găsit o nouă funcție publică. Acesta a participat luni, 26 ianuarie, la ședința Primăriei Chișinău.
„Frauda bancară” | Marian Lupu și Emma Tăbîrță vor fi aduși silit în instanță pentru a depune mărturie în dosarul lui Plahotniuc # Radio Moldova
Fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, și fostă viceguvernatoare a Băncii Naționale a Moldovei, Emma Tăbîrță, urmează să fie aduși silit în instanță pentru a depune mărturii în dosarul „Frauda bancară”, în care Vlad Plahotniuc se află pe banca acuzaților. Decizia a fost luată luni, 26 ianuarie, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, după ce cei doi nu s-au prezentat la ședința de judecată.
Primarul Chișinăului respinge acuzațiile de trădare de patrie: „Nu am nicio implicare în dosarul lui Cuculescu” # Radio Moldova
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, neagă „orice legătură” cu Denis Cuculescu, omul de afaceri condamnat recent la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie. Ceban reclamă „acuzații politice” la adresa sa, după ce fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) a solicitat anchetarea primarului pentru trădare de patrie.
„Frauda bancară” | Marian Lupu și Emma Tăbîrță vor fi aduși silit în instanță pentru a depune mărturie # Radio Moldova
Fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, și fostă viceguvernatoare a Băncii Naționale a Moldovei, Emma Tăbîrță, urmează să fie aduși silit în instanță pentru a depune mărturii în dosarul „Frauda bancară”, în care Vlad Plahotniuc se află pe banca acuzaților. Decizia a fost luată luni, 26 ianuarie, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, după ce cei doi nu s-au prezentat la ședința de judecată.
