Condamnare pentru corupere electorală la Ștefan Vodă: O femeie va face închisoare pentru cumpărarea voturilor

13:00

O tânără din Republica Moldova a fost prinsă de polițiștii români cerșind prin Iași. Femeia are 25 de ani și imita dizabilitatea, folosind un scaun cu rotile.Conaționala avea închiriat un apartament în regim hotelier. Conform Antena3, pentru o noapte de cazare femeia plătea 150 de roni și se deplasa cu taxiul. Polițiștii au mai descoperit … Articolul O moldoveancă s-a dat drept persoană cu dizabilități pentru a cere bani în Iași apare prima dată în BreakingNews.