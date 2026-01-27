Condamnare pentru corupere electorală la Ștefan Vodă: O femeie va face închisoare pentru cumpărarea voturilor
BreakingNews, 27 ianuarie 2026 11:20
O femeie în vârstă de 58 de ani, originară din raionul Telenești, a fost condamnată la închisoare pentru coruperea alegătorilor în contextul alegerilor prezidențiale și al referendumului din octombrie 2024. Sentința a fost pronunțată pe 26 ianuarie 2026 de instanța de judecată, la solicitarea Procuraturii Căușeni, Oficiul Ștefan Vodă. Inculpata a primit o pedeapsă de …
• • •
Acum 15 minute
11:20
Acum o oră
10:50
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu urmează să afle astăzi, 27 ianuarie, verdictul instanței într-un dosar penal complex, în care este vizat pentru mai multe infracțiuni grave. Acesta este judecat pentru trafic de influență, escrocherie, îmbogățire ilicită și fals în declarații. Dosarele au fost inițiate în perioade diferite: cele privind traficul de influență și escrocheria au …
10:40
Ion Ceban cere stare de urgență la nivel național: „Plouă și îngheață la loc, nu ajută nici trei straturi de material antiderapant” # BreakingNews
Primarul Capitalei, Ion Ceban, solicită Guvernului convocarea de urgență a Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE) la nivel național, pe fondul condițiilor meteo extreme. Edilul a avertizat că ghețușul și poleiul au pus stăpânire pe întreaga țară, iar eforturile locale sunt depășite de fenomenul de îngheț imediat. Potrivit primarului, serviciile municipale intervin de trei zile fără …
Acum 2 ore
10:20
Procurorii PCCOCS, în colaborare cu ofițerii Poliției de Frontieră, au anunțat cercetarea penală a trei persoane din Comrat, bănuite de organizarea unei scheme de transportare ilegală a migranților din Asia și Africa în Uniunea Europeană. Grupul infracțional, format din bărbați cu vârste cuprinse între 30 și 35 de ani, racola șoferi din Republica Moldova prin …
10:00
ATENȚIE: Program modificat și restricții de circulație din cauza poleiului. Ce trebuie să știe cetățenii # BreakingNews
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) s-a întrunit în ședință operativă în această dimineață, 27 ianuarie, în prezența Prim-ministrului, pentru a gestiona criza provocată de poleiul sever care a pus stăpânire pe întreaga țară. Autoritățile au anunțat măsuri imediate pentru a reduce riscurile de accidentare. Program modificat: Activitatea începe de la ora 09:00 Una …
09:50
Personalul medical de la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Institutului de Medicină Urgentă (IMU) lucrează la capacitate maximă pentru a doua zi consecutiv. Condițiile meteo nefavorabile au provocat un val masiv de accidentări, transformând holurile spitalului într-o zonă sub asediu. Record de adresări: 342 de pacienți într-o singură zi Doar pe parcursul zilei …
Acum 4 ore
09:20
Procesul educațional din instituțiile de învățământ primar și secundar din municipiul Chișinău a fost suspendat pentru ziua de marți, 27 ianuarie 2026. Decizia vizează elevii claselor I–XII și a fost luată de Primăria municipiului Chișinău, în urma unei ședințe a serviciilor specializate. Autoritățile locale precizează că măsura a fost dispusă din cauza agravării situației meteorologice, …
Acum 24 ore
20:10
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), a făcut un bilanț al evenimentelor politice din ultima săptămână și a comentat principalele acțiuni ale guvernării și ale partidului său. Potrivit lui Ceban, discuțiile generate de declarația președintei Maia Sandu privind unirea Republicii Moldova cu România au fost folosite de guvernare și de analiști pentru a devia …
18:20
Alexandru Berlinschii anunță pregătirea unor modificări la noua Lege a cetățeniei: ”Azi, tinerii din Moldova riscă să rămână apatrizi!” # BreakingNews
Deputatul Partidului Nostru, Alexandru Berlinschii, a anunțat inițierea unor demersuri parlamentare și pregătirea unor modificări la noua Lege a cetățeniei, elaborată și aprobată de PAS, în urma căreia tinerii din Moldova ajung să fie apatrizi. Parlamentarul a declarat în cadrul unei conferințe de presă că va solicita informații oficiale de la Guvern privind numărul persoanelor …
18:00
Patru călători au fost depistați la Aeroportul Internațional Chișinău încercând să introducă în țară bunuri fără a le declara autorității vamale. Cazurile au fost documentate de funcționarii postului vamal Aeroport, în urma controalelor efectuate pe sensul de intrare în Republica Moldova. În primul caz, în bagajele a două femei nerezidente, cu vârstele de 29 și …
16:30
PAS din nou amână construcția Spitalului Regional Bălți: „Nu sunt bani, termenul se va extinde” # BreakingNews
Crearea Spitalului Regional Bălți este amânată din nou, autoritățile invocând lipsa resurselor financiare și necesitatea de a direcționa fondurile către alte priorități. Subiectul a fost readus în atenție de deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, care a cerut explicații din partea majorității PAS privind lipsa investițiilor și tăierea fondurilor alocate spitalului din Bălți la rectificarea bugetului …
16:00
Scene neobișnuite au avut loc în noaptea de marți spre miercuri la gara St. Valentin, din districtul Amstetten, Austria Inferioară, unde un bărbat a încercat să pornească un tren staționat pe linie. Incidentul s-a produs puțin înainte de ora 04:00, potrivit Antena 3 CNN, care citează autoritățile austriece. Poliția a fost alertată de coordonatorul pentru …
15:30
Poliția a fost alertată de către un trecător, după ce acesta a găsit un cadavru spânzurat într-un copac. Descoperirea macabră a avut loc ieri-dimineață, în jurul orei 08:39, într-o fâșie forestieră de pe strada Păcii din orașul Cricova, municipiul Chișinău. La fața locului s-au deplasat grupul operativ din cadrul IP Râșcani și un medic legist. …
14:00
Tatiana Rotari ar putea prelua mandatul de deputată în Parlament după demisia Anastasiei Nichita. Informația a fost confirmată pentru Realitatea de către purtătoarea de cuvânt a Partidului Acțiune și Solidaritate, Adriana Vlas. Tatiana Rotari este angajată în cadrul Cancelariei de Stat. Potrivit listei electorale publicate la alegerile parlamentare din 2025, aceasta s-a născut în anul …
13:40
Serghei Ivanov, Partidul Nostru: Protejarea pieței interne trebuie să devină o prioritate pentru salvarea agriculturii # BreakingNews
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară, susține că Republica Moldova trebuie să pună un accent mult mai mare pe piața internă, în paralel cu cea externă, pentru a stopa declinul agriculturii și pierderea locurilor de muncă. Potrivit lui Ivanov, economia țării depinde în mare măsură de agricultură, însă criza …
11:50
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, susține că Primăria dispune de resurse financiare suficiente și că în anul 2026 vor fi realizate mai multe proiecte și programe decât în anii 2024 și 2025 luați împreună. Declarațiile au fost făcute într-o postare publicată pe rețelele sociale. Potrivit lui Ceban, la finalul anului bugetar, Primăria Chișinău …
11:50
Încă un deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate renunță la mandat. Este vorba despre sportiva Anastasia Nichita, aleasă în Parlament în urma scrutinului din septembrie 2025. Anastasia Nichita a anunțat decizia printr-un mesaj public, în care explică faptul că funcția de deputat presupune o implicare totală, pe care nu o poate oferi în acest moment. …
Ieri
10:10
Polițist din Fălești, mort într-un accident rutier produs din cauza vremii nefavorabile # BreakingNews
Un grav accident rutier a fost înregistrat în dimineața zilei de astăzi în raionul Fălești. Un polițist în vârstă de 30 de ani, angajat al Inspectoratului de Poliție Fălești, a decedat după ce mașina pe care o conducea a derapat de pe carosabil din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Potrivit informațiilor oferite de Poliție, bărbatul se …
25 ianuarie 2026
22:10
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, anunță că, în contextul condițiilor meteo nefavorabile prognozate pentru întreg teritoriul țării, municipalitatea a decis suspendarea activității școlilor pentru ziua de mâine. Decizia a fost luată în conformitate cu recomandările Ministerului Educației, urmând ca lecțiile să fie recuperate pe parcursul semestrului. Totodată, edilul capitalei a făcut apel către Guvern și …
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
Autoritățile americane pentru imigrație (ICE) au reținut cel puțin patru copii, inclusiv un băiat de 5 ani, în suburbia Columbia Heights din Minneapolis, în cadrul unor operațiuni desfășurate în această săptămână. Cazul a provocat reacții dure din partea oficialilor școlari și a comunității locale, care contestă versiunea prezentată de guvern. Potrivit avocatului familiei, Marc Prokosch, …
15:30
Două accidente rutiere cu implicarea unor camioane de mare tonaj au fost înregistrate pe 22 ianuarie, în regiunea transnistreană, din cauza carosabilului alunecos. În ambele cazuri, potrivit informațiilor prezentate de Inspectoratul auto, nu au fost raportate victime. Primul accident a avut loc pe traseul Tiraspol – Camenca, unde șoferul unui camion Volvo ar fi pierdut …
15:00
Un bărbat de 39 de ani este cercetat penal pentru tentativă de furt după ce a pătruns, în noaptea de 21 ianuarie, în beciul unei gospodării din Dubăsari. Suspectul a intrat printr-o poartă neîncuiată și a sustras o canistră de șase litri cu vin și un borcan de trei litri cu suc de mere. Proprietarii …
14:20
La 23 ianuarie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința într-un dosar de corupere pasivă, recunoscând vinovat un polițist. Instanța a decis aplicarea unei pedepse de 6 ani de închisoare, din care 3 ani vor fi executați în penitenciar de tip semiînchis, iar ceilalți 3 ani suspendați condiționat. Totodată, inculpatul va plăti o amendă de …
13:50
Ion Ceban: Republica Moldova primește „cartonașul roșu” de la Consiliul Europei. Sărăcia copiilor și salariile mici, un eșec al guvernării PAS # BreakingNews
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, susține că Republica Moldova înregistrează restanțe majore la capitolul drepturilor sociale fundamentale, făcând referire la cel mai recent Raport al Comitetului European pentru Drepturile Sociale (ECSR). Edilul afirmă că documentul evidențiază o discrepanță între discursul politic al guvernării și realitatea economică a cetățenilor. Într-o postare pe rețelele de socializare, Ion …
13:20
Chișinău, 22 ianuarie 2026 – Wizz Air, lider pe piața aviatică din Europa Centrală și de Est, dar și din Republica Moldova, anunță lansarea unei rute noi de la Chișinău către Stuttgard, Germania, în primăvara acestui an. Tarifele pornesc de la doar 29.99 euro1 (600 mdl), iar biletele sunt disponibile pe wizzair.com și prin aplicația …
13:00
Primăria Chișinău lansează un proiect de eficientizare energetică a grădinițelor, cu sprijinul BERD # BreakingNews
Primăria municipiului Chișinău, în parteneriat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), lansează un nou proiect major de eficientizare energetică a grădinițelor din capitală. Anunțul a fost făcut de primarul general, Ion Ceban. În acest context, a fost semnat Acordul de împrumut în valoare de 11,5 milioane de euro dintre Municipiul Chișinău și BERD, …
11:50
Alexandr Berlinschii: Reintegrarea țării trebuie să fie o prioritate, dar Guvernul nu a prezentat niciun plan până acum # BreakingNews
Reintegrarea Republicii Moldova ar trebui să fie una dintre principalele priorități ale autorităților, însă Guvernul nu a prezentat până în prezent un plan clar de acțiuni în acest sens. Declarația a fost făcută de Alexandr Berlinschii, deputat din fracțiunea Partidului Nostru, în cadrul unei dezbateri privind dosarul transnistrean, la TVR Moldova. Deputatul a menționat că, …
11:10
Urmărire penală în cazul copilei agresate din Ialoveni: agresoarele riscă până la 3 ani de închisoare # BreakingNews
Procuratura Generală a inițiat o urmărire penală în cazul copilei agresate într-o localitate din raionul Ialoveni. Potrivit autorităților, dosarul a fost pornit pe faptul vătămării medii a integrității corporale sau a sănătății. „Investigațiile sunt în derulare, iar persoanele implicate riscă până la 3 ani de închisoare", a declarat pentru UNIMEDIA purtătoarea de cuvânt a Procuraturii …
10:40
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un dosar
22 ianuarie 2026
16:10
Un bărbat a fost găsit fără suflare în sectorul Rîșcani al Capitalei. Inițial, poliția a fost alertată pe 22 ianuarie, în jurul orei 11:00, despre o persoană inconștientă, observată pe strada Bogdan Voievod. Echipajul care a intervenit a stabilit că persoana este decedată. Defunctul era un bărbat de 41 de ani, a precizat pentru Realitatea … Articolul Bărbat găsit decedat în sectorul Rîșcani al Capitalei apare prima dată în BreakingNews.
16:10
Adolescenta din Republica Moldova, dispărută în Franța, a fost găsită vie și nevătămată # BreakingNews
Adolescenta de 14 ani, Marilena Raru, originară din Republica Moldova, dispărută în orașul Le Raincy, Franța, a fost găsită vie și nevătămată. Anunțul a fost făcut pe rețelele de socializare. „Marinela a fost găsită în viață. Slavă lui Dumnezeu. Mulțumim tuturor pentru rugăciuni și sprijin. Vă rugăm să aveți răbdare cu noi – vom reveni … Articolul Adolescenta din Republica Moldova, dispărută în Franța, a fost găsită vie și nevătămată apare prima dată în BreakingNews.
15:30
Tragedie în raionul Ștefan Vodă. Tânăra de 19 ani, însărcinată în luna a noua, care a fost implicată în accidentul rutier produs între satele Răscăieții Noi și Viișoara pe 14 ianuarie 2026, a decedat în seara zilei de 21 ianuarie. Cadavrul tinerei a fost transmis pentru expertiză la Serviciul de Medicină Legală din Chișinău. Din … Articolul Tragic: Tânăra de 19 ani implicată în accidentul rutier din Ștefan Vodă a decedat apare prima dată în BreakingNews.
14:50
Partidul Mișcarea Alternativă Națională (MAN) a organizat astăzi un protest în fața Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică (ANRE), solicitând ajustarea imediată a tarifelor la energie și protejarea dreptului cetățenilor la un trai decent. Membrii MAN au afișat pancarte similare celor folosite de actuala guvernare în perioada în care se afla în opoziție. Potrivit reprezentanților partidului, … Articolul MAN cere tarife corecte și lansează campania „Plătește tu!” apare prima dată în BreakingNews.
13:40
Alexandr Berlinschii: Pe oameni nu îi interesează geopolitica, ci facturile care vin acasă și prețurile din magazine! # BreakingNews
Guvernarea încearcă să distragă atenția cetățenilor de la problemele reale prin inițiative geopolitice, în timp ce oamenii se confruntă zilnic cu facturi tot mai mari și scumpiri în lanț. Declarația a fost făcută de Alexandr Berlinschii, deputat al fracțiunii parlamentare a Partidului Nostru, în contextul discuțiilor privind retragerea definitivă a Republicii Moldova din CSI. Fracțiunea … Articolul Alexandr Berlinschii: Pe oameni nu îi interesează geopolitica, ci facturile care vin acasă și prețurile din magazine! apare prima dată în BreakingNews.
13:10
O fetiță din Bender, regiunea transnistreană, a fost agresată de un coleg de clasă. Incidentul a avut loc într-o școală din localitate și a fost semnalat de mama minorei pe rețelele de socializare, după ce fiica ei i-a povestit evenimentul. Conform informațiilor obținute de mama copilului, incidentul a fost surprins de un alt elev din … Articolul VIDEO// Elevă din clasa a VI-a, lovită și bruscată de un coleg apare prima dată în BreakingNews.
12:30
Spitalul Municipal nr. 4 din Chișinău, dotat cu echipamente medicale și mobilier donat de organizația Einigkeit # BreakingNews
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a vizitat Spitalul Municipal nr. 4, care a beneficiat recent de donații din partea organizației germane Einigkeit. Instituția a primit paturi medicale, mobilier, scaune cu rotile și echipamente necesare pentru buna funcționare și îngrijirea pacienților. Totodată, la spital sunt aproape finalizate lucrările de reparație capitală ale Secției de Îngrijiri Paliative, care … Articolul Spitalul Municipal nr. 4 din Chișinău, dotat cu echipamente medicale și mobilier donat de organizația Einigkeit apare prima dată în BreakingNews.
11:50
Poliția avertizează populația din raionul Cahul cu privire la creșterea numărului de escrocherii telefonice. Doar într-o singură zi au fost înregistrate cinci cazuri, în care victimele au fost induse în eroare de persoane necunoscute ce s-au prezentat drept reprezentanți ai operatorilor de telefonie mobilă sau promotori ai unor așa-zise „investiții profitabile”. Potrivit oamenilor legii, escrocii … Articolul Poliția avertizează: Val de fraude telefonice în raionul Cahul apare prima dată în BreakingNews.
11:50
Doi moldoveni, condamnați la 15 ani de închisoare în Rusia pentru laborator ilegal de droguri # BreakingNews
Doi cetățeni ai Republicii Moldova au fost condamnați în regiunea Habarovsk din Federația Rusă pentru organizarea unui laborator ilegal de droguri. Este vorba despre doi bărbați, în vârstă de 35 și 42 de ani, care, în perioada mai–iunie 2024, au preparat precursori pentru droguri sintetice, în scopul achitării unei datorii considerabile față de o cunoștință. … Articolul Doi moldoveni, condamnați la 15 ani de închisoare în Rusia pentru laborator ilegal de droguri apare prima dată în BreakingNews.
11:00
O dronă de mari dimensiuni, cu o lungime de circa 2,5 metri, a fost identificată în dimineața zilei de azi, în jurul orei 09:25, în curtea unei locuințe părăsite din satul Crocmaz, raionul Ștefan Vodă. Informația a fost confirmată de Poliție. La fața locului urmează să ajungă specialiștii tehnico-explozivi, care vor examina obiectul și vor … Articolul O dronă a fost găsită în grădina unei case din satul Crocmaz apare prima dată în BreakingNews.
11:00
Un bărbat a fost transportat de urgență la spital după ce a fost împușcat în timp ce se deplasa călare pe un cal. Incidentul s-a produs în seara zilei de 20 ianuarie, în jurul orei 23:45, pe drumul dintre localitățile Sărătenii Noi și Obileni, raionul Hâncești, potrivit surselor Puls Media. Conform informațiilor preliminare din anchetă, … Articolul Un bărbat din Hâncești, împușcat în timp ce mergea călare pe cal apare prima dată în BreakingNews.
21 ianuarie 2026
18:10
O fetiță de doi ani și jumătate a murit în Italia după ce s-a înecat cu o bucată de cârnat. Medicii de la Urgențe au făcut tot posibilul să o resusciteze, dar nu au reușit. Parchetul ar putea deschide o anchetă. O fetiță de doi ani și jumătate din localitatea Vibo Valentia, regiunea Calabria, s-a … Articolul O fetiță de doi ani și jumătate a murit în Italia după ce s-a înecat cu mâncare apare prima dată în BreakingNews.
17:50
O româncă este căutată de autoritățile austriece după ce un nou-născut a fost găsit mort într-o geantă abandonată în estul Austriei, aproape de granița cu Ungaria. Autoritățile cred că femeia ar fi coborât dintr-un autocar și ar fi părăsit copilul în frig. Autopsia a arătat că fetița s-a născut vie și a murit în urma … Articolul Nou-născut găsit mort într-o geantă în Austria. O româncă este căutată de autorități apare prima dată în BreakingNews.
17:00
Primarul din comuna Izvoarele, județul Giurgiu, România, Silviu Marius Cazacu, a fost reținut de procurorii DIICOT într-un dosar de pornografie infantilă, coruperea sexuală a minorilor și influențarea declarațiilor. Edilul este acuzat că a solicitat unei fete de 13 ani imagini cu caracter sexual explicit, iar ulterior ar fi încercat să determine părinții minorei să nu … Articolul Primar din județul Giurgiu, acuzat că a cerut imagini sexuale unei fete de 13 ani apare prima dată în BreakingNews.
14:30
Fostul lider al Partidului Democrat (PD) Vladimir Plahotniuc rămâne încă 30 de zile în arest preventiv. Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au decis prelungirea măsurii în dosarul privind frauda bancară, la solicitarea procurorilor. Acesta va rămâne în arest până la data de 22 februarie 2026, în baza deciziei instanței de judecată. Articolul Vladimir Plahotniuc rămâne încă 30 de zile în arest preventiv apare prima dată în BreakingNews.
13:00
O tânără din Republica Moldova a fost prinsă de polițiștii români cerșind prin Iași. Femeia are 25 de ani și imita dizabilitatea, folosind un scaun cu rotile.Conaționala avea închiriat un apartament în regim hotelier. Conform Antena3, pentru o noapte de cazare femeia plătea 150 de roni și se deplasa cu taxiul. Polițiștii au mai descoperit … Articolul O moldoveancă s-a dat drept persoană cu dizabilități pentru a cere bani în Iași apare prima dată în BreakingNews.
12:50
Un bărbat de 41 de ani a decedat într-un troleibuz din Capitală, după ce s-ar fi simțit rău. Totul s-a întâmplat în această dimineață, 21 ianuarie. Ofițerul de presă al Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, Cristina Talpă, a comunicat pentru Știri.md că oamenii legii au fost sesizați inițial despre depistarea unei persoane inconștiente în salonul unui … Articolul Un bărbat a murit într-un troleibuz din Chișinău apare prima dată în BreakingNews.
12:40
Un alt accident feroviar a avut loc marți seara în Spania, după ce un zid de sprijin s-a prăbușit peste șine, provocând deraierea unui tren de navetiști în apropiere de Barcelona. În urma incidentului, mecanicul trenului a decedat, iar 37 de persoane au fost rănite. Potrivit presei spaniole, trenul circula pe ruta Gelida-Sant Sadurní, în … Articolul Un nou accident feroviar în Spania: un mecanic mort și peste 30 de răniți apare prima dată în BreakingNews.
12:00
Un alt bărbat a fost găsit decedat marți, 20 ianuarie, în Chișinău. Corpul acestuia a fost descoperit pe strada Calea Orheiului. La fața locului au intervenit polițiștii, care au stabilit că victima are vârsta de 43 de ani. În urma cercetării, medicul-legist nu a depistat semne vizibile de moarte violentă. Circumstanțele decesului și cauza exactă … Articolul Bărbat de 43 de ani găsit mort în Chișinău, pe strada Calea Orheiului apare prima dată în BreakingNews.
10:40
Primăria Chișinău a investit aproape 2,3 milioane lei în Grădinița nr. 223 din Tohatin # BreakingNews
Primăria Chișinău a investit aproape 2,3 milioane de lei, în perioada 2020–2024, în modernizarea Grădiniței nr. 223 din Tohatin, instituție frecventată de 170 de copii, inclusiv preșcolari din familii refugiate din Ucraina. Cu sprijinul financiar al municipalității, au fost realizate lucrări de reparație capitală a grupelor, sălii festive, cabinetelor metodic și medical, precum și a … Articolul Primăria Chișinău a investit aproape 2,3 milioane lei în Grădinița nr. 223 din Tohatin apare prima dată în BreakingNews.
10:10
La 20 ianuarie, Judecătoria Cahul, sediul Central, a recunoscut vinovat un procuror anticorupție din cadrul Oficiului Sud, suspendat din funcție, care a exercitat timp de o lună și atribuțiile de șef interimar al Procuraturii raionului Cahul. Acesta a fost condamnat pentru tragerea cu bună-știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate și amestec în înfăptuirea … Articolul Un procuror anticorupție, condamnat la cinci ani de închisoare apare prima dată în BreakingNews.
