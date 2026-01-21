Presa din România: Maia Sandu ar putea veni la Iași de Ziua Unirii. Prezența nu e confirmată oficial
Unika.md, 21 ianuarie 2026 23:10
Presa din România: Maia Sandu ar putea veni la Iași de Ziua Unirii. Prezența nu e confirmată oficial
• • •
Alte ştiri de Unika.md
Acum o oră
23:20
Trump spune că Putin a acceptat invitația în „Consiliul pentru Pace”
Acum 2 ore
23:10
Presa din România: Maia Sandu ar putea veni la Iași de Ziua Unirii. Prezența nu e confirmată oficial # Unika.md
Presa din România: Maia Sandu ar putea veni la Iași de Ziua Unirii. Prezența nu e confirmată oficial
23:00
Televiziunea de stat iraniană anunță numărul de morți după proteste
22:40
Parlamentul European: compensații după 3 ore întârziere și bagaj de mână gratuit, fără taxe # Unika.md
Parlamentul European: compensații după 3 ore întârziere și bagaj de mână gratuit, fără taxe
22:30
Ochelarii „Top Gun” ai lui Macron au făcut valuri la Davos. Trump: „Ce naiba s-a întâmplat?” # Unika.md
Ochelarii „Top Gun” ai lui Macron au făcut valuri la Davos. Trump: „Ce naiba s-a întâmplat?”
22:20
Schimbare de poziție a lui Trump: am stabilit cu șeful NATO cadrul unui acord privind Groenlanda. Tarifele din 1 februarie, suspendate # Unika.md
Schimbare de poziție a lui Trump: am stabilit cu șeful NATO cadrul unui acord privind Groenlanda. Tarifele din 1 februarie, suspendate
Acum 4 ore
22:10
Gest neașteptat la Davos: șefa BCE a părăsit sala în timpul unui discurs critic la adresa Europei # Unika.md
Gest neașteptat la Davos: șefa BCE a părăsit sala în timpul unui discurs critic la adresa Europei
20:30
Tarifele la gaze ar putea scădea la început de februarie. Ceban: decizia depinde de ANRE
20:20
Trump: Europa și NATO trebuie să se ocupe de Ucraina. „Un ocean mare și frumos ne separă” # Unika.md
Trump: Europa și NATO trebuie să se ocupe de Ucraina. „Un ocean mare și frumos ne separă”
Acum 6 ore
20:10
Trump promite că nu va folosi forța pentru Groenlanda, dar spune că doar SUA o poate apăra # Unika.md
Trump promite că nu va folosi forța pentru Groenlanda, dar spune că doar SUA o poate apăra
20:00
Papa Leon al XIV-lea, invitat în „Consiliul pentru Pace” al lui Trump. Ce a răspuns Vaticanul? # Unika.md
Papa Leon al XIV-lea, invitat în „Consiliul pentru Pace” al lui Trump. Ce a răspuns Vaticanul?
19:50
Trei drone, depistate la vama Costești într-o mașină venită din Germania
19:50
CEC: Alegerile din Găgăuzia nu sunt în competența noastră. Scrutinul, blocat după decizia CSJ # Unika.md
CEC: Alegerile din Găgăuzia nu sunt în competența noastră. Scrutinul, blocat după decizia CSJ
19:50
Uniunea Avocaților are un nou președinte. Ce mandat și atribuții prevede legea
19:40
Țurțurii de pe clădiri, risc pentru pietoni și mașini. Autoritățile cer prudență
19:40
Medic: Pacienții ajung prea târziu la doctor. În 2025, peste o mie de decese din cauza pneumoniei în Moldova # Unika.md
Medic: Pacienții ajung prea târziu la doctor. În 2025, peste o mie de decese din cauza pneumoniei în Moldova
Acum 8 ore
16:20
Unele produse alimentare comercializate în Republica Moldova conțin cantități ridicate de acizi grași trans, potrivit celor mai recente studii # Unika.md
Unele produse alimentare comercializate în Republica Moldova conțin cantități ridicate de acizi grași trans, potrivit celor mai recente studii
16:20
Noi dezvăluiri în cazul presupusului criminal de la ferma din Anenii Noi: apar mărturii despre dispariții vechi de zeci de ani # Unika.md
Noi dezvăluiri în cazul presupusului criminal de la ferma din Anenii Noi: apar mărturii despre dispariții vechi de zeci de ani
Acum 12 ore
15:30
Cine este fostul procuror condamnat la 5 ani de pușcărie: ar fi deschis dosare penale unor persoane nevinovate # Unika.md
Cine este fostul procuror condamnat la 5 ani de pușcărie: ar fi deschis dosare penale unor persoane nevinovate
15:30
Sancțiune severă în Procuratură: CSP cere eliberarea din funcție a procurorei Lilia Ureche # Unika.md
Sancțiune severă în Procuratură: CSP cere eliberarea din funcție a procurorei Lilia Ureche
15:20
Financial Times: Planul de reconstrucție al Ucrainei, blocat temporar de disputa SUA–Europa # Unika.md
Financial Times: Planul de reconstrucție al Ucrainei, blocat temporar de disputa SUA–Europa
15:20
Munteanu: Moldova iese din „zona gri” și se alătură eforturilor europene pentru democrație și pace # Unika.md
Munteanu: Moldova iese din „zona gri” și se alătură eforturilor europene pentru democrație și pace
15:20
Monede și lingouri presupuse a fi din aur, depistate la Aeroportul Chișinău la doi pasageri ucraineni # Unika.md
Monede și lingouri presupuse a fi din aur, depistate la Aeroportul Chișinău la doi pasageri ucraineni
15:20
Plahotniuc rămâne în arest încă 30 de zile. Procurorii anunță un nou dosar penal
15:10
Aproape 600.000 de oameni au plecat din Kiev din cauza atacurilor rusești și a crizei de energie # Unika.md
Aproape 600.000 de oameni au plecat din Kiev din cauza atacurilor rusești și a crizei de energie
12:00
Incendiu la un centru de plasament din Cocieri, Dubăsari: 42 de persoane evacuate. Un bărbat imobilizat, rănit # Unika.md
Incendiu la un centru de plasament din Cocieri, Dubăsari: 42 de persoane evacuate. Un bărbat imobilizat, rănit
12:00
Telenești: percheziții la Zgărdești. Poliția a ridicat arme și muniții
11:50
Cazul moldoveanului ucis lângă Veneția: martor-cheie audiat. „Lady Bruneth” neagă implicarea în „video-ul intim” invocat de suspect # Unika.md
Cazul moldoveanului ucis lângă Veneția: martor-cheie audiat. „Lady Bruneth” neagă implicarea în „video-ul intim” invocat de suspect
11:50
Chișinău: doi bărbați, condamnați la închisoare pentru șofat în stare de ebrietate și fără permis # Unika.md
Chișinău: doi bărbați, condamnați la închisoare pentru șofat în stare de ebrietate și fără permis
11:40
Ungheni: pieton lovit mortal de un microbuz pe traseul G90 Ungheni–Cetireni
11:40
Reuters: SUA ar urma să reducă personalul din centre NATO-cheie. Aproximativ 200 de posturi, eliminate # Unika.md
Reuters: SUA ar urma să reducă personalul din centre NATO-cheie. Aproximativ 200 de posturi, eliminate
11:40
Bugetul Procuraturii Generale pentru 2026: peste 500 milioane lei. Peste 83% merg la salarii # Unika.md
Bugetul Procuraturii Generale pentru 2026: peste 500 milioane lei. Peste 83% merg la salarii
11:30
Alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei, blocate: CSJ a anulat hotărârile privind organul electoral. CEC Comrat nu poate porni procedurile # Unika.md
Alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei, blocate: CSJ a anulat hotărârile privind organul electoral. CEC Comrat nu poate porni procedurile
Acum 24 ore
11:00
Munteanu, la Davos: schimburile comerciale Moldova–România au depășit 3 miliarde de euro în 2025. Investițiile românești – circa 35 milioane # Unika.md
Munteanu, la Davos: schimburile comerciale Moldova–România au depășit 3 miliarde de euro în 2025. Investițiile românești – circa 35 milioane
10:50
Controale inopinate la benzinării, după sesizări privind calitatea motorinei. Șoferii reclamă „parafină” și filtre colmatate # Unika.md
Controale inopinate la benzinării, după sesizări privind calitatea motorinei. Șoferii reclamă „parafină” și filtre colmatate
10:50
Franța a votat acordul: permisele moldovenești vor fi recunoscute mai ușor. Schimbare importantă pentru moldovenii stabiliți acolo # Unika.md
Franța a votat acordul: permisele moldovenești vor fi recunoscute mai ușor. Schimbare importantă pentru moldovenii stabiliți acolo
10:40
Fost procuror din Cahul, condamnat la 5 ani de închisoare cu executare. Sentința a fost pronunțată în lipsă # Unika.md
Fost procuror din Cahul, condamnat la 5 ani de închisoare cu executare. Sentința a fost pronunțată în lipsă
10:40
Chișinăul se pregătește să denunțe acordurile de bază ale CSI. Experți: impact mai ales simbolic; Rusia mizează pe propagandă și „hibrid” # Unika.md
Chișinăul se pregătește să denunțe acordurile de bază ale CSI. Experți: impact mai ales simbolic; Rusia mizează pe propagandă și „hibrid”
09:00
Reuters: SUA vor reduce personalul din mai multe centre NATO. Aproximativ 200 de posturi ar urma să fie eliminate # Unika.md
Reuters: SUA vor reduce personalul din mai multe centre NATO. Aproximativ 200 de posturi ar urma să fie eliminate
08:50
Horoscopul zilei: 21 ianuarie 2026 aduce ordine, dar și surprize
08:50
Un alt accident feroviar grav în Spania: un mort și cel puțin 37 de răniți
08:50
Trump: „Dacă Iranul îmi orchestrează asasinarea, va fi șters de pe hartă”
Ieri
21:40
Lukașenko anunță că Belarus aderă la „Consiliul lumii” propus de Trump și vrea rol pe dosarul Ucraina # Unika.md
Lukașenko anunță că Belarus aderă la „Consiliul lumii” propus de Trump și vrea rol pe dosarul Ucraina
21:30
Munteanu, la Davos: „Moldova va continua să fie solidară cu Ucraina” și pregătește un nou ajutor umanitar # Unika.md
Munteanu, la Davos: „Moldova va continua să fie solidară cu Ucraina” și pregătește un nou ajutor umanitar
21:20
Zelenski confirmă invitația la „Consiliul pentru Pace” al lui Trump, dar respinge ideea de a sta „în același consiliu” cu Rusia # Unika.md
Zelenski confirmă invitația la „Consiliul pentru Pace” al lui Trump, dar respinge ideea de a sta „în același consiliu” cu Rusia
21:10
Norvegia refuză „Consiliul Păcii” propus de Trump: „nu susținem inițiativa în forma actuală” # Unika.md
Norvegia refuză „Consiliul Păcii” propus de Trump: „nu susținem inițiativa în forma actuală”
21:00
ONU: lumea a intrat într-o eră a „falimentului global al apei”. Raportul avertizează asupra riscurilor pentru pace și coeziune socială # Unika.md
ONU: lumea a intrat într-o eră a „falimentului global al apei”. Raportul avertizează asupra riscurilor pentru pace și coeziune socială
21:00
Cernobîl: alimentarea externă cu energie a fost restabilită după pana provocată de atacurile asupra infrastructurii # Unika.md
Cernobîl: alimentarea externă cu energie a fost restabilită după pana provocată de atacurile asupra infrastructurii
20:30
Trump îl atacă pe Keir Starmer pe tema Diego Garcia: „act de mare prostie”
20:20
Ce țări au acceptat invitația lui Trump la „Consiliul pentru Pace”?
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.