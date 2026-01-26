Avarie în rețeaua electrică la Dubăsari. Mai multe centrale termice au fost deconectate
Radio Moldova, 26 ianuarie 2026 19:30
Mai multe centrale termice din Dubăsari au fost deconectate luni seara, 26 ianuarie, din cauza întreruperilor de energie electrică, potrivit informațiilor comunicate de așa-zisele autoritățile din regiune și de întreprinderea „Tirasteploenergo”. În urma incidentului, au fost afectate temporar și unele centrale termice din Tiraspol și Râbnița.
• • •
Acum 30 minute
19:30
Avarie în rețeaua electrică la Dubăsari. Mai multe centrale termice au fost deconectate # Radio Moldova
Acum o oră
19:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) dă asigurări că nu există, în prezent, riscul unui deficit de benzină sau al altor carburanți în Republica Moldova, precizând că situația stocurilor și a importurilor este monitorizată permanent. Precizările au fost făcute luni, 26 ianuarie, după apariția unor informații în presă, potrivit cărora benzina ar putea lipsi în majoritatea stațiilor de alimentare, din cauza creșterii consumului în regiune și a problemelor înregistrate la mai multe rafinării din Europa.
Acum 2 ore
18:50
Forțele ruse au torturat un cetățean kazah pentru a-l obliga să participe la războiul din Ucraina # Radio Moldova
Un cetățean kazah care lucra în Rusia a fost torturat timp de trei zile de către forțele de ordine ruse, după ce a refuzat participe la războiul din Ucraina, scrie publicația currenttime, cu referire la declarațiile făcute de sora victimei.
18:30
Ambasadorul Vladislav Kulminski, la Radio Moldova: „Relația dintre Republica Moldova și SUA este respectuoasă și puternică” # Radio Moldova
Procesul de numire a unui ambasador al Statelor Unite ale Americii la Chișinău a început, iar întârzierile semnalate țin exclusiv de procedură și nu reprezintă în niciun caz un semnal politic pentru Chișinău. Declarațiile au fost făcute de ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, Vladislav Kulminski, invitat pe 26 ianuarie la emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova.
18:30
Opoziția rusă care se opune războiului din Ucraina primește recunoaștere oficială în cadrul APCE # Radio Moldova
O nouă platformă a forțelor democratice ruse a fost creată în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), reunind 15 reprezentanți ai opoziției ruse aflate în exil și ai popoarelor indigene din Federația Rusă. Inițiativa marchează prima recunoaștere oficială, la nivel internațional, a rușilor care se opun războiului din Ucraina și politicilor Kremlinului, notează BBC.
18:00
Campania „Un loc la masă”: O familie pentru fiecare din cei 400 de copii din instituțiile rezidențiale # Radio Moldova
Deși Republica Moldova a reușit să reducă numărul copiilor din orfelinate cu 96% în ultimele decenii, sistemul rezidențial mai găzduia, la finele anului 2025, aproape 400 de copii. Aceștia reprezintă cele mai complexe cazuri, pentru care statul nu a dezvoltat încă soluții alternative, constată Liliana Rotaru, președinta Asociației „Copil, Comunitate, Familie” (CCF Moldova).
18:00
FIFA a dezvăluit oficial identitatea vizuală, logo-ul și sloganul Campionatului Mondial de fotbal feminin din anul 2027, turneu final ce se va disputa în Brazilia. Evenimentul spectaculos a avut loc în preajma plajei Copacabana din Rio de Janeiro. Logo-ul definește esența fotbalului brazilian, fiind conceput să reflecte bucuria și identitatea culturală a țării-gazdă.
Acum 4 ore
17:40
PROFIL | Petra Bayr, prima femeie aleasă, după zece ani, la conducerea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei # Radio Moldova
Petra Bayr a fost aleasă luni, 26 ianuarie, în funcția de președintă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), pentru un mandat de un an, care poate fi reînnoit o singură dată. Ea a obținut majoritatea absolută încă din primul tur de scrutin, cu 164 de voturi, în timp ce cealaltă candidată, Victoria Tiblom (Suedia, ALDE), a întrunit 50 de voturi.
17:10
O avocată din R. Moldova a fost condamnată la șase ani de închisoare, fiind recunoscută vinovată în mai multe episoade de trafic de influență. De asemenea, femeia a fost obligată să achite peste 730 de mii de lei în folosul statului, precum și o amendă de 20.000 de lei.
17:00
„În acest an, vom realiza mai multe proiecte decât în anii 2024 și 2025”, în pofida unui buget provizoriu, declară primarul capitalei # Radio Moldova
Administrația municipală dispune de un buget funcțional, iar activitatea Primăriei Chișinău nu va fi afectată în 2026, în pofida blocajelor politice din Consiliul Municipal Chișinău (CMC), declară primarul Ion Ceban.
16:40
16:40
BNS: Așteptările managerilor indică stabilitate economică în construcții și comerț în primul trimestru # Radio Moldova
Așteptările privind evoluția economiei în primul trimestru al anului 2026 rămân relativ stabile în construcții și în comerțul cu amănuntul, în timp ce industria prelucrătoare indică o ușoară deteriorare a percepției managerilor, potrivit datelor prezentate de Biroul Național de Statistică (BNS) pe 26 ianuarie.
16:20
Următoarea ședință în dosarul Marinei Tauber privind finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor” va avea loc pe 2 februarie # Radio Moldova
Curtea de Apel Centru a analizat luni, 26 ianuarie, probele prezentate de avocații ex-deputatei Marina Tauber, condamnate de prima instanță la șapte ani și jumătate de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor”. Ședința de judecată în acest dosar a fost prima desfășurată în acest an, după ce alte două, programate anterior, au fost amânate.
16:10
„Vor să grăbească procesul”: Moscova se plânge de presiunea exercitată de SUA în cadrul negocierilor din Abu Dhabi # Radio Moldova
Problema teritoriului rămâne fundamentală pentru Rusia în perspectiva încheierii unui acord pentru încetarea luptelor din Ucraina, a anunțat Kremlinul pe 26 ianuarie, transmite agenția proguvernamentală de la Moscova TASS, după negocierile trilaterale de la Abu Dhabi din weekend.
Acum 6 ore
15:40
Un eventual referendum privind reunirea Republicii Moldova cu România ar obține o majoritate favorabilă peste Prut. Peste jumătate dintre cetățenii României ar susține acest demers, arată un sondaj de opinie realizat în ianuarie 2026 de Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS).
15:40
Noi condiții pentru exportul produselor agroalimentare în Franța, începând cu 8 februarie # Radio Moldova
Franța va suspenda oficial, începând cu data de 8 februarie curent, importul și comercializarea pe teritoriul său a anumitor produse alimentare provenite din afara Uniunii Europene, dacă acestea conțin reziduuri detectabile provenite de la cinci substanțe active neaprobate în UE.
15:30
Tenismena poloneză Iga Swiatek continuă să viseze la singurul titlu de Mare Șlem care îi lipsește din palmares. Jucătoarea de 24 de ani a învins-o pe australianca Maddison Inglis cu 6-0, 6-3 și s-a calificat în sferturile de finală ale turneului feminin de la Australian Open.
15:20
Soroca: Lebedele de pe Nistru atrag vizitatori, dar hrănirea necorespunzătoare le pune în pericol sănătatea și migrația # Radio Moldova
An de an, sute de lebede își găsesc adăpost pe râul Nistru, iar în această iarnă cele mai multe dintre ele pot fi admirate din nou în apropierea satului Holoșnița, raionul Soroca. Deși o parte dintre păsări și-au continuat drumul, cele rămase oferă o priveliște spectaculoasă, transformând malurile Nistrului într-un adevărat tablou de iarnă.
15:10
Cum evită militarii ruși pedeapsa pentru accidente rutiere mortale comise în stare de ebrietate: Sunt trimiși pe front # Radio Moldova
Militarii ruși care revin de la războiul din Ucraina fie pentru tratament, fie în vizită acasă sau în concediu sunt implicați tot mai des în accidente rutiere soldate cu decese. În majoritatea cazurilor, tragediile se produc deoarece aceștia conduc sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice. Cu toate acestea, în multe situații, vinovații scapă nepedepsiți, chiar și atunci când victimele își pierd viața: revenirea pe front duce, în practică, la „anularea” dosarelor penale deschise pe numele lor, scrie currenttime.tv.
14:50
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, cercetat pentru escrocherie, trafic de influență, îmbogățire ilicită și fals în declarații, urmează să-și afle sentința pe 27 ianuarie.
14:40
Planul Uniunii Europene de a interzice importurile de gaze rusești până la sfârșitul anului 2027 a fost aprobat, pe 26 ianuarie, de țările blocului comunitar, ceea ce înseamnă că documentul poate fi adoptat ca lege. Proiectul face obligatorie din punct de vedere juridic promisiunea UE de a rupe legăturile cu fostul său furnizor principal de gaze, la aproape patru ani după invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia din 2022, informează Reuters.
14:40
Sprijinul Varșoviei pentru Ucraina și R. Moldova, crucial pentru securitatea Europei: Maia Sandu, vizită oficială în Polonia # Radio Moldova
Republica Moldova a rezistat ferm în fața unei ingerințe rusești sistematice și fără precedent și a investit în consolidarea propriei reziliențe, având alături parteneri de încredere. Declarațiile au fost făcute de președinta Maia Sandu, pe 26 ianuarie, în cadrul vizitei sale în Polonia, unde a apreciat rolul Varșoviei în întărirea apărării și contracararea amenințărilor moderne, precum și susținerea consecventă și credibilă a Republicii Moldova în cadrul Uniunii Europene.
14:20
Chișinău: Persoane necunoscute se prezintă drept angajați ai primăriei pentru a înșela bătrânii # Radio Moldova
O nouă schemă de înșelăciune a fost semnalată în municipiul Chișinău, victimele fiind, din nou, persoanele în vârstă. Mai mulți indivizi necunoscuți au mers la domiciliile vârstnicilor, prezentându-se în mod fals drept angajați ai Direcției generale asistență medicală și socială (DGAMS) a Consiliului municipal Chișinău, și i-ar fi somat să cumpere diverse produse prezentate ca fiind „benefice pentru sănătate”.
14:10
Clubul de fotbal Zimbru Chișinău a oficializat al treilea transfer din această perioadă de mercato # Radio Moldova
Zimbru Chișinău își întărește lotul în vederea fazei a doua a campionatului primei divizii moldovenești de fotbal. Clubul din capitală a anunțat numele celui de-al treilea fotbalist cooptat în această perioadă de mercato. Belarusul Ilia Vasilevici a semnat din postura de jucător liber de contract. Până a ajunge la Zimbru, mijlocașul ofensiv de 25 de ani a evoluat în Belarus și Ucraina. În ultimele două sezoane, Ilia Vasilevici a jucat la Torpedo-BelAZ Jodino.
14:00
Polei și ghețuș pe drumuri: Lecții suspendate și ambulanțe ajunse cu întârziere la destinație # Radio Moldova
Un număr de 174 de instituții de învățământ primar și secundar din Republica Moldova și-au sistat activitatea luni, 26 ianuarie, din cauza condițiilor meteo, urmând ca elevii și profesorii să recupereze orele neefectuate pe parcursul anului școlar.
Acum 8 ore
13:50
Cazul profesorilor turci: ONG-urile semnalează o stagnare în executarea hotărârii CtEDO # Radio Moldova
Executarea hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) în cauza Özdil și alții v. Republica Moldova „stagnează grav”, semnalează Asociația Promo-LEX și Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM).
13:50
Valoarea bunurilor cadastrale a fost reevaluată: cetățenii pot depune contestații până pe 30 aprilie # Radio Moldova
Republica Moldova va utiliza, începând cu anul viitor, valori cadastrale reactualizate în cadrul unui proces de evaluare desfășurat la nivelul întregii țări. Lansarea procedurilor de informare a cetățenilor a fost anunțată de către directorul general al Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru, Ivan Danii, pe 26 ianuarie.
13:40
Fostul șef al Direcției mobilitate urbană din Chișinău, angajat la „Chișinău Proiect”, după ce a fost reținut într-un dosar de corupție # Radio Moldova
Fostul șef al Direcției mobilitate urbană din cadrul Primăriei Chișinău, Vitalie Mihalache, suspendat din funcție pentru presupusa implicare în fraude la achizițiile publice, pare să-și fi găsit o nouă funcție publică. Acesta a participat luni, 26 ianuarie, la ședința Primăriei Chișinău.
13:20
„Frauda bancară” | Marian Lupu și Emma Tăbîrță vor fi aduși silit în instanță pentru a depune mărturie în dosarul lui Plahotniuc # Radio Moldova
Fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, și fostă viceguvernatoare a Băncii Naționale a Moldovei, Emma Tăbîrță, urmează să fie aduși silit în instanță pentru a depune mărturii în dosarul „Frauda bancară”, în care Vlad Plahotniuc se află pe banca acuzaților. Decizia a fost luată luni, 26 ianuarie, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, după ce cei doi nu s-au prezentat la ședința de judecată.
13:10
Primarul Chișinăului respinge acuzațiile de trădare de patrie: „Nu am nicio implicare în dosarul lui Cuculescu” # Radio Moldova
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, neagă „orice legătură” cu Denis Cuculescu, omul de afaceri condamnat recent la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie. Ceban reclamă „acuzații politice” la adresa sa, după ce fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) a solicitat anchetarea primarului pentru trădare de patrie.
13:00
13:00
FCSB-ul în picaj: echipa bucureșteană a suferit a 8-a înfrângere în Superliga românească de fotbal # Radio Moldova
FCSB își continuă evoluțiile oscilante în Superliga românească de fotbal. Campioana en-titre a suferit a 8-a înfrângere în actuala ediție de campionat și riscă să rateze calificarea în play-off. În etapa a 23-a, discipolii lui Elias Charalambous au cedat cu neverosimilul scor de 1:4, pe teren propriu, în fața grupării CFR Cluj, după ce câteva zile mai devreme pierduse cu același scor și în grupa unică a Ligii Europei pe terenul formației croate Dinamo Zagreb.
12:50
Funcționarea rețelelor de distribuție a energiei electrice în mai multe regiuni ale Republicii Moldova a fost afectată de poleiul și ghețușul din ultima zi, provocând deconectări temporare de lumină în mii de case ale oamenilor.
12:30
Sistarea importului de carne de pasăre din Ucraina: Piața internă nu va avea deficit, spun producătorii autohtoni # Radio Moldova
Sistarea temporară a importului de carne de pasăre din Ucraina nu va afecta esențial piața din R. Moldova. Producătorii autohtoni susțin că sunt capabili să acopere importurile din țara vecină, care constituie circa 20% din consumul anual, însă refuză să anticipeze eventuale scumpiri ale cărnii de pasăre.
12:10
AC Milan pierde teren în fața rivalei Internazionale în lupta pentru titlu în Serie A # Radio Moldova
AC Milan a remizat cu AS Roma în deplasare, pe Stadio Olimpico, scor 1:1, într-un meci din etapa a 22-a a campionatului italian de fotbal. „Rossonerii” sunt deja la 5 puncte de liderul clasamentului, Inter Milano.
12:00
Avocatul Poporului face apel la militari să raporteze cazurile de bullying și de abuz din Armata Națională # Radio Moldova
Militarul de 24 de ani, care a decedat săptămâna trecută după ce s-a împușcat în cap într-o unitate din garnizoana Florești, ar fi recurs la acest gest din cauza umilințelor la care era supus în cadrul Armatei Naționale, sugerează Avocatul Poporului, Ceslav Panico.
12:00
Afaceri în Rusia: numărul firmelor lichidate este cu 26% mai mare decât al celor noi # Radio Moldova
În Federația Rusă s-a înregistrat cel mai mic număr de companii noi deschise în ultimii 14 ani, potrivit estimărilor efectuate de FinExpertiza pentru publicația „Izvestia”, pe baza datelor Serviciului Fiscal Federal.
Acum 12 ore
11:50
11:40
R. Moldova comemorează 85 de ani de la Holocaust: Expoziții, documentare, pietre memoriale și conferință internațională # Radio Moldova
Teritoriul fostului Ghetou din Chișinău va fi marcat cu elemente comemorative din piatră cu ocazia comemorării victimelor Holocaustului.
11:30
Manchester United, o nouă victorie importantă! „Diavolii Roșii" au învins liderul Arsenal Londra # Radio Moldova
Manchester United s-a descătușat de la venirea noului antrenor Michael Carrick. După ce au învins rivala din oraș, Manchester City, "diavolii roșii" s-au impus și în fața liderului Arsenal Londra. Manchester United a obținut victoria pe terenul adversarului cu scorul de 3-2 într-un meci ce a contat pentru etapa a 23-a a Premier League.
11:20
Cea mai tânără deputată renunță la mandat: Anastasia Nichita alege să se dedice familiei și carierei sportive # Radio Moldova
Luptătoarea Anastasia Nichita renunță la mandatul de deputat, obținut la alegerile din 28 septembrie 2025, pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Anunțul a fost făcut luni, 26 ianuarie, într-un mesaj public.
11:20
11:10
Refugiul investitorilor în fața turbulențelor provocate de Trump: Prețul aurului, un nou record # Radio Moldova
Aurul a depășit pentru prima dată pragul de 5.000 de dolari pe uncie, pe fondul politicilor și declarațiilor haotice ale președintelui american Donald Trump, care determină tot mai mulți investitori să caute un refugiu sigur în metalul prețios, relatează The Guardian.
11:00
CNAM a acționat în judecată circa 1.500 de persoane care nu și-au procurat polițe de asigurare medicală anul trecut # Radio Moldova
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a acționat în judecată aproximativ 1.500 de persoane care nu și-au procurat, pe parcursul anului 2025, prime de asigurare obligatorie medicală în sumă fixă, așa cum îi obligă legislația.
10:30
Vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe, va ține, miercuri, un discurs la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), care se va desfășura, în perioada 26 - 28 ianuarie, la Strasbourg.
10:10
Revista presei internaționale | Trump pune presiune pe Rusia în negocierile cu Ucraina; Acord istoric UE-India # Radio Moldova
Presa internațională analizează intens evoluțiile diplomatice legate de războiul ruso-ucrainean, în contextul negocierilor trilaterale dintre Kiev, Washington și Moscova, desfășurate în Emiratele Arabe Unite. Publicațiile occidentale analizează impactul politicii ambigue a președintelui american Donald Trump pe scena geopolitică. În paralel, atenția presei este îndreptată asupra tensiunilor persistente din Orientul Mijlociu, unde Israelul a început o nouă operațiune menită să permită aplicarea celei de-a doua etape a armistițiului încheiat cu Hamas.
10:00
Incendii la două întreprinderi din regiunea rusă Krasnodar, după un atac cu drone: O persoană a fost rănită # Radio Moldova
Fragmente de dronă au căzut peste două întreprinderi din orașul Slaviansk-na-Kubani, din regiunea Krasnodar a Rusiei, provocând incendii și rănind o persoană, a anunțat luni centrul regional pentru situații de urgență.
10:00
Furtună puternică în SUA: 10 morți, țara acoperită în mare parte cu zăpadă, gheață și frig arctic # Radio Moldova
O furtună puternică de iarnă a provocat moartea a cel puțin zece persoane în Statele Unite, lăsând fără electricitate peste un milion de gospodării și blocând la sol mii de avioane. Considerată de unii meteorologi drept unul dintre cele mai grave episoade de iarnă din ultimele decenii în Statele Unite.
09:50
Un tânăr de 30 de ani a decedat în dimineața zilei de luni, 26 ianuarie, în rezultatul unui grav accident rutier produs pe un drum din raionul Fălești. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, victima era angajată a Inspectoratului de Poliție din același raion.
09:40
Fără surprize la calcularea pensiei: salariații pot monitoriza lunar veniturile declarate de angajator și contribuțiile plătite # Radio Moldova
Salariații pot verifica online dacă angajatorul declară toate veniturile și achită contribuțiile aferente muncii prestate. Astfel, aceștia se pot asigura că, la atingerea vârstei de pensionare, vor beneficia de o pensie calculată echitabil, în conformitate cu contribuțiile achitate.
