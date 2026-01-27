Turiștii sînt îndemnați să evite 11 orașe europene în vacanța din anul 2026

02:30

Michael Schumacher nu a mai fost văzut în public de la accidentul de schi din decembrie 2013, dar au apărut vești pozitive despre starea de sănătate a legendei F1 în vîrstă de 57 de ani.Se pare că Michael Schumacher poate acum să stea în șezut și nu mai este imobilizat la pat după ani de terapie fizică. Legenda F1 nu a mai fost văzută în public de la accidentul de schi din decembrie 2013, care