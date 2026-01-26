01:00

Noi cercetări ştiinţifice arată că scorţişoara poate ajuta în cazul durerilor de stomac şi la menţinerea unui sistem digestiv sănătos.Cercetătorii de la RMIT University School of Engineering din Melbourne au descoperit că inclusiv o cantitate foarte mică de scorţişoară poate contribui la scăderea nivelului de dioxid de carbon din stomac, ajutînd digestia. De asemenea, protejează pereţii stomac