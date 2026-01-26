Dialogul cu China, un consens global

14:30

Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a acționat în judecată aproximativ 1.500 de persoane care nu și-au procurat, pe parcursul anului 2025, prime de asigurare obligatorie medicală în sumă fixă, așa cum îi obligă legislația.De asemenea, restanțierii nu au reacționat la penalitățile aplicate de CNAM - cîte 0.1% din suma datorată pentru fiecare zi de întîrziere, motiv pentru care in