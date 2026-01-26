Ninsorile și chiciura lasă zeci de localități fără lumină: Peste 8.400 de gospodării, afectate de întreruperi neprogramate de energie

17:10

La mai bine de o săptămână de la scandalul care s-a iscat în jurul Paulei Seling, care i-a felicitat pe moldoveni pentru finala națională la Eurovision cu mesajul „Maladeț, Moldova!”, interpreta nu are liniște. „Continui să primesc injurii, cuvinte grele și comentarii jignitoare — inclusiv la postări care nu au nicio legătură cu subiectul în sine, ci promovează exclusiv activitatea mea artistică. De ce simt oamenii nevoia să înjure și să mâzgălească imaginea unui om care nu le-a făcut nimic rău, personal? Un om care nu le-a atacat identitatea, nu le-a jignit valorile și nu a atentat la nicio conștiință națională?”, a scris artista, într-o postare pe rețele.