Ultima oră! Elevii din capitală revin de mâine la lecții, după ce poleiul a suspendat procesul educațional pentru o zi

Ministerul Apărării vine cu precizări, la câteva zile după ce deputatul Vasile Costiuc a făcut public cazul tânărului din Republica Moldova, în vârstă de 20 de ani, care tocmai a terminat serviciul militar obligatoriu, dar a rămas fără cetățenia RM, fapt ce a stârnit un val de reacții în societate. „Încorporarea nu este condiționată exclusiv de deținerea buletinului de identitate. Persoana a fost încorporată în serviciul militar în termen la 22 decembrie 2023 și trecută în rezervă la data 20 decembrie 2024, până la intrarea în vigoare a noii Legi a cetățeniei, din 24 decembrie 2025. Totodată, lipsa buletinului nu poate fi interpretată ca lipsă a cetățeniei Republicii Moldova. Cetățenia este un statut juridic reglementat de lege, iar Constituția interzice privarea arbitrară de cetățenie”, punctează ministerul.