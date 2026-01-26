Țările UE au dat aprobarea finală pentru interzicerea importurilor de gaze rusești

21:00

ACTUALIZARE: Mai multe accidente rutiere au avut loc pe parcursul zilei de duminică, 25 ianuarie, din cauza condițiilor meteorologice și a neechipării autovehiculelor pentru sezonul rece. La intrarea în satul Sirota din raionul Orhei, o autospecială antrenată în lucrări de întreținere a drumului a derapat de pe carosabilul alunecos și a fost proiectată în șanțul de pe marginea traseului. Două persoane aflate în autospecială au suferit traumatisme și au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Un alt autovehicul a deraiat de pe traseu la ieșirea din orașul Sângera, iar în raionul Orhei au fost înregistrate cinci accidente rutiere. Pe străzi și trasee s-a format polei, iar riscul producerii accidentelor rutiere crește, atenționează Poliția.