Țările UE au dat aprobarea finală pentru interzicerea importurilor de gaze rusești
Radio Moldova, 26 ianuarie 2026 14:40
Planul Uniunii Europene de a interzice importurile de gaze rusești până la sfârșitul anului 2027 a fost aprobat, pe 26 ianuarie, de țările blocului comunitar, ceea ce înseamnă că documentul poate fi adoptat ca lege. Proiectul face obligatorie din punct de vedere juridic promisiunea UE de a rupe legăturile cu fostul său furnizor principal de gaze, la aproape patru ani după invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia din 2022, informează Reuters.
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, cercetat pentru escrocherie, trafic de influență, îmbogățire ilicită și fals în declarații, urmează să-și afle sentința pe 27 ianuarie.
Sprijinul Varșoviei pentru Ucraina și R. Moldova, crucial pentru securitatea Europei: Maia Sandu, vizită oficială în Polonia # Radio Moldova
Republica Moldova a rezistat ferm în fața unei ingerințe rusești sistematice și fără precedent și a investit în consolidarea propriei reziliențe, având alături parteneri de încredere. Declarațiile au fost făcute de președinta Maia Sandu, pe 26 ianuarie, în cadrul vizitei sale în Polonia, unde a apreciat rolul Varșoviei în întărirea apărării și contracararea amenințărilor moderne, precum și susținerea consecventă și credibilă a Republicii Moldova în cadrul Uniunii Europene.
Chișinău: Persoane necunoscute se prezintă drept angajați ai primăriei pentru a înșela bătrânii # Radio Moldova
O nouă schemă de înșelăciune a fost semnalată în municipiul Chișinău, victimele fiind, din nou, persoanele în vârstă. Mai mulți indivizi necunoscuți au mers la domiciliile vârstnicilor, prezentându-se în mod fals drept angajați ai Direcției generale asistență medicală și socială (DGAMS) a Consiliului municipal Chișinău, și i-ar fi somat să cumpere diverse produse prezentate ca fiind „benefice pentru sănătate”.
Clubul de fotbal Zimbru Chișinău a oficializat al treilea transfer din această perioadă de mercato # Radio Moldova
Zimbru Chișinău își întărește lotul în vederea fazei a doua a campionatului primei divizii moldovenești de fotbal. Clubul din capitală a anunțat numele celui de-al treilea fotbalist cooptat în această perioadă de mercato. Belarusul Ilia Vasilevici a semnat din postura de jucător liber de contract. Până a ajunge la Zimbru, mijlocașul ofensiv de 25 de ani a evoluat în Belarus și Ucraina. În ultimele două sezoane, Ilia Vasilevici a jucat la Torpedo-BelAZ Jodino.
Polei și ghețuș pe drumuri: Lecții suspendate și ambulanțe ajunse cu întârziere la destinație # Radio Moldova
Un număr de 174 de instituții de învățământ primar și secundar din Republica Moldova și-au sistat activitatea luni, 26 ianuarie, din cauza condițiilor meteo, urmând ca elevii și profesorii să recupereze orele neefectuate pe parcursul anului școlar.
Cazul profesorilor turci: ONG-urile semnalează o stagnare în executarea hotărârii CtEDO # Radio Moldova
Executarea hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) în cauza Özdil și alții v. Republica Moldova „stagnează grav”, semnalează Asociația Promo-LEX și Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM).
Valoarea bunurilor cadastrale a fost reevaluată: cetățenii pot depune contestații până pe 30 aprilie # Radio Moldova
Republica Moldova va utiliza, începând cu anul viitor, valori cadastrale reactualizate în cadrul unui proces de evaluare desfășurat la nivelul întregii țări. Lansarea procedurilor de informare a cetățenilor a fost anunțată de către directorul general al Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru, Ivan Danii, pe 26 ianuarie.
Fostul șef al Direcției mobilitate urbană din Chișinău, angajat la „Chișinău Proiect”, după ce a fost reținut într-un dosar de corupție # Radio Moldova
Fostul șef al Direcției mobilitate urbană din cadrul Primăriei Chișinău, Vitalie Mihalache, suspendat din funcție pentru presupusa implicare în fraude la achizițiile publice, pare să-și fi găsit o nouă funcție publică. Acesta a participat luni, 26 ianuarie, la ședința Primăriei Chișinău.
„Frauda bancară” | Marian Lupu și Emma Tăbîrță vor fi aduși silit în instanță pentru a depune mărturie în dosarul lui Plahotniuc # Radio Moldova
Fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, și fostă viceguvernatoare a Băncii Naționale a Moldovei, Emma Tăbîrță, urmează să fie aduși silit în instanță pentru a depune mărturii în dosarul „Frauda bancară”, în care Vlad Plahotniuc se află pe banca acuzaților. Decizia a fost luată luni, 26 ianuarie, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, după ce cei doi nu s-au prezentat la ședința de judecată.
Primarul Chișinăului respinge acuzațiile de trădare de patrie: „Nu am nicio implicare în dosarul lui Cuculescu” # Radio Moldova
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, neagă „orice legătură” cu Denis Cuculescu, omul de afaceri condamnat recent la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie. Ceban reclamă „acuzații politice” la adresa sa, după ce fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) a solicitat anchetarea primarului pentru trădare de patrie.
„Frauda bancară” | Marian Lupu și Emma Tăbîrță vor fi aduși silit în instanță pentru a depune mărturie # Radio Moldova
FCSB-ul în picaj: echipa bucureșteană a suferit a 8-a înfrângere în Superliga românească de fotbal # Radio Moldova
FCSB își continuă evoluțiile oscilante în Superliga românească de fotbal. Campioana en-titre a suferit a 8-a înfrângere în actuala ediție de campionat și riscă să rateze calificarea în play-off. În etapa a 23-a, discipolii lui Elias Charalambous au cedat cu neverosimilul scor de 1:4, pe teren propriu, în fața grupării CFR Cluj, după ce câteva zile mai devreme pierduse cu același scor și în grupa unică a Ligii Europei pe terenul formației croate Dinamo Zagreb.
Funcționarea rețelelor de distribuție a energiei electrice în mai multe regiuni ale Republicii Moldova a fost afectată de poleiul și ghețușul din ultima zi, provocând deconectări temporare de lumină în mii de case ale oamenilor.
Sistarea importului de carne de pasăre din Ucraina: Piața internă nu va avea deficit, spun producătorii autohtoni # Radio Moldova
Sistarea temporară a importului de carne de pasăre din Ucraina nu va afecta esențial piața din R. Moldova. Producătorii autohtoni susțin că sunt capabili să acopere importurile din țara vecină, care constituie circa 20% din consumul anual, însă refuză să anticipeze eventuale scumpiri ale cărnii de pasăre.
AC Milan pierde teren în fața rivalei Internazionale în lupta pentru titlu în Serie A # Radio Moldova
AC Milan a remizat cu AS Roma în deplasare, pe Stadio Olimpico, scor 1:1, într-un meci din etapa a 22-a a campionatului italian de fotbal. „Rossonerii” sunt deja la 5 puncte de liderul clasamentului, Inter Milano.
Avocatul Poporului face apel la militari să raporteze cazurile de bullying și de abuz din Armata Națională # Radio Moldova
Militarul de 24 de ani, care a decedat săptămâna trecută după ce s-a împușcat în cap într-o unitate din garnizoana Florești, ar fi recurs la acest gest din cauza umilințelor la care era supus în cadrul Armatei Naționale, sugerează Avocatul Poporului, Ceslav Panico.
Afaceri în Rusia: numărul firmelor lichidate este cu 26% mai mare decât al celor noi # Radio Moldova
În Federația Rusă s-a înregistrat cel mai mic număr de companii noi deschise în ultimii 14 ani, potrivit estimărilor efectuate de FinExpertiza pentru publicația „Izvestia”, pe baza datelor Serviciului Fiscal Federal.
Chișinău: Persoane necunoscute se prezintă angajați ai primăriei pentru a înșela bătrânii # Radio Moldova
R. Moldova comemorează 85 de ani de la Holocaust: Expoziții, documentare, pietre memoriale și conferință internațională # Radio Moldova
Teritoriul fostului Ghetou din Chișinău va fi marcat cu elemente comemorative din piatră cu ocazia comemorării victimelor Holocaustului.
Manchester United, o nouă victorie importantă! „Diavolii Roșii" au învins liderul Arsenal Londra # Radio Moldova
Manchester United s-a descătușat de la venirea noului antrenor Michael Carrick. După ce au învins rivala din oraș, Manchester City, "diavolii roșii" s-au impus și în fața liderului Arsenal Londra. Manchester United a obținut victoria pe terenul adversarului cu scorul de 3-2 într-un meci ce a contat pentru etapa a 23-a a Premier League.
Cea mai tânără deputată renunță la mandat: Anastasia Nichita alege să se dedice familiei și carierei sportive # Radio Moldova
Luptătoarea Anastasia Nichita renunță la mandatul de deputat, obținut la alegerile din 28 septembrie 2025, pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Anunțul a fost făcut luni, 26 ianuarie, într-un mesaj public.
Manchester United, nouă victorie importantă! „Diavolii Roșii" au învins liderul Arsenal Londra # Radio Moldova
Refugiul investitorilor în fața turbulențelor provocate de Trump: Prețul aurului, un nou record # Radio Moldova
Aurul a depășit pentru prima dată pragul de 5.000 de dolari pe uncie, pe fondul politicilor și declarațiilor haotice ale președintelui american Donald Trump, care determină tot mai mulți investitori să caute un refugiu sigur în metalul prețios, relatează The Guardian.
CNAM a acționat în judecată circa 1.500 de persoane care nu și-au procurat polițe de asigurare medicală anul trecut # Radio Moldova
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a acționat în judecată aproximativ 1.500 de persoane care nu și-au procurat, pe parcursul anului 2025, prime de asigurare obligatorie medicală în sumă fixă, așa cum îi obligă legislația.
Vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe, va ține, miercuri, un discurs la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), care se va desfășura, în perioada 26 - 28 ianuarie, la Strasbourg.
Revista presei internaționale | Trump pune presiune pe Rusia în negocierile cu Ucraina; Acord istoric UE-India # Radio Moldova
Presa internațională analizează intens evoluțiile diplomatice legate de războiul ruso-ucrainean, în contextul negocierilor trilaterale dintre Kiev, Washington și Moscova, desfășurate în Emiratele Arabe Unite. Publicațiile occidentale analizează impactul politicii ambigue a președintelui american Donald Trump pe scena geopolitică. În paralel, atenția presei este îndreptată asupra tensiunilor persistente din Orientul Mijlociu, unde Israelul a început o nouă operațiune menită să permită aplicarea celei de-a doua etape a armistițiului încheiat cu Hamas.
Incendii la două întreprinderi din regiunea rusă Krasnodar, după un atac cu drone: O persoană a fost rănită # Radio Moldova
Fragmente de dronă au căzut peste două întreprinderi din orașul Slaviansk-na-Kubani, din regiunea Krasnodar a Rusiei, provocând incendii și rănind o persoană, a anunțat luni centrul regional pentru situații de urgență.
Furtună puternică în SUA: 10 morți, țara acoperită în mare parte cu zăpadă, gheață și frig arctic # Radio Moldova
O furtună puternică de iarnă a provocat moartea a cel puțin zece persoane în Statele Unite, lăsând fără electricitate peste un milion de gospodării și blocând la sol mii de avioane. Considerată de unii meteorologi drept unul dintre cele mai grave episoade de iarnă din ultimele decenii în Statele Unite.
Un tânăr de 30 de ani a decedat în dimineața zilei de luni, 26 ianuarie, în rezultatul unui grav accident rutier produs pe un drum din raionul Fălești. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, victima era angajată a Inspectoratului de Poliție din același raion.
Fără surprize la calcularea pensiei: salariații pot monitoriza lunar veniturile declarate de angajator și contribuțiile plătite # Radio Moldova
Salariații pot verifica online dacă angajatorul declară toate veniturile și achită contribuțiile aferente muncii prestate. Astfel, aceștia se pot asigura că, la atingerea vârstei de pensionare, vor beneficia de o pensie calculată echitabil, în conformitate cu contribuțiile achitate.
R. Moldova suspendă temporar importul de carne de pasăre și produse derivate din carne de pasăre din Ucraina. Ordinul a fost semnat luni, 26 ianuarie, de directorul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Radu Musteața, și va intra în vigoare după publicarea acestuia în Monitorul Oficial.
Tot mai mulți proprietari care își dau locuințele în chirie își declară veniturile și achită impozitele aferente. În anul 2025, încasările la buget din impozitul pe chirii au crescut vizibil, pe fondul unei conformări fiscale mai bune, dar și al intensificării acțiunilor de informare și control, arată datele oficiale.
Ploaia și poleiul pot afecta rețelele electrice: Autoritățile îndeamnă cetățenii să fie prudenți # Radio Moldova
Condițiile meteo nefavorabile prognozate pentru luni, 26 ianuarie, pot provoca dificultăți în funcționarea rețelelor electrice, avertizează Ministerul Energiei. Precipitațiile și fenomenele asociate sezonului rece pot duce la rupturi de conductoare, avarii la pilonii de electricitate, precum și la îngreunarea accesului echipelor de intervenție în zonele afectate, în special în localitățile rurale și în regiunile greu accesibile.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, întreprinde astăzi, 26 ianuarie, o vizită oficială în Republica Polonă. Agenda deplasării a fost deschisă printr-un moment de profundă reflecție istorică. Șefa statului a vizitat Muzeul masacrului de la Katyn din Varșovia, un loc dedicat comemorării uneia dintre cele mai tragice crime ale secolului XX.
Presa națională continuă să analizeze perspectivele integrării europene a R. Moldova pe fundalul războiului din Ucraina și în condițiile prezenței militarilor ruși în stânga Nistrului. Semnificația celor 167 de ani de la Unirea Moldovei cu Țara Românească pentru parcursul actual al R. Moldova, dar și condițiile meteo extreme din ultimele zile, sunt ale teme reflectate pe primele pagini ale publicațiilor naționale.
Ploaia și poleiul pot afecta rețelele electrice: autoritățile îndeamnă cetățenii la prudență # Radio Moldova
Moldovenii pot să-și cumpere perioade de contribuție la pensii. Cât costă completarea stagiului de cotizare în 2026 # Radio Moldova
Un an în plus la stagiul de cotizare contra bani. Un număr de 680 de persoane și-au cumpărat, pe parcursul anului 2025, contribuția anuală pentru pensii. Cifra este mai mică în comparație cu anul 2024, când Compania Națională pentru Asigurări Sociale (CNAS) a înregistrat 720 de astfel de contracte.
Moașele, cele care veghează două vieți în același timp: „Nu-mi pot imagina viața fără această profesie” # Radio Moldova
Zi de zi, moașele asistă la miracolul vieții. Ele veghează asupra sănătății mamei și copilului, oferă sprijin, încurajare și îndrumare pe parcursul sarcinii și al nașterii. Este o profesie care cere răbdare, empatie și dedicare, dar recompensa vine imediat: zâmbetul unei mame care își ține pentru prima dată copilul în brațe.
Atenție, ghețuș! Tot mai mulți oameni ajung la spital din cauza poleiului de pe străzi și trotuare # Radio Moldova
Numărul persoanelor traumatizate este în creștere constantă, din cauza poleiului format pe străzi și trotuare, avertizează Poliția, cu trimitere la datele furnizate de serviciile de urgență. Tot mai mulți oameni ajung la spital cu diverse traumatisme, după ce alunecă pe gheață.
Corespondență Dan Alexe | Datoria americanilor: pentru europeni, o „armă financiară extremă” greu de utilizat # Radio Moldova
Mai multe inițiative economice par să indice că europenii ar dispune, în realitate, de serioase pârghii și mijloace de presiune asupra SUA. În Germania, de pildă, se fac cereri de retragere a aurului depozitat în seifurile americane, în valoare de miliarde de euro, ca urmare a deteriorării relațiilor transatlantice și a imprevizibilității lui Donald Trump. Germania deține a doua cea mai mare rezervă națională de aur din lume, după SUA, din care aproximativ 164 de miliarde de euro – 1.236 de tone – sunt depozitate la New York.
Peste trei mii de chișinăuieni au avut nevoie de vaccin antirabic în 2025, dublu comparativ cu 2024 # Radio Moldova
Peste trei mii de locuitori din Chișinău au avut nevoie, anul trecut, de vaccin antirabic după ce au fost mușcați de câini, cazurile fiind duble față de 2024. De la începutul lunii, astfel de ser se administrează și în toate cele cinci asociații medicale teritoriale din capitală, precum și în trei spitale municipale. Până acum, așa servicii prestau numai două instituții medicale din Chișinău.
Elevii din Chișinău rămân acasă luni. Autoritățile suspendă cursurile din cauza poleiului # Radio Moldova
Școlile din municipiul Chișinău nu vor activa luni, 26 ianuarie, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Anunțul a fost făcut aseară de primarul capitalei, Ion Ceban. Potrivit edilului, decizia a fost luată în contextul formării poleiului pe drumuri și trotuare, dar și ținând cont de recomandările Ministerului Educației și Cercetării.
Cuceriți de vinul și de tradițiile moldovenești, doi chinezi produc vin bio în țara noastră # Radio Moldova
Cuceriți de vinul moldovenesc și de tradițiile noastre, doi chinezi ai decis să se mute în Republica Moldova pentru a studia vinificația. Au dezvoltat un vin bio. Invenția schimbă regula privind utilizarea sulfului în vin, folosit de zeci de ani pentru a asigura stabilitatea băuturii Este și una dintre substanțele care pot provoca dureri de cap.
Armata Națională a Republica Moldova este una dintre cele mai slab dotate din lume. Este concluzia unui raport pentru anul 2026, realizat de publicația Global Firepower. Clasamentul, care include 145 de țări, analizează capacitățile terestre, navale și aeriene, resursele financiare, logistice și geografice, fără a include armele nucleare.
Negocierile privind războiul din Ucraina, desfășurate în Emiratele Arabe Unite, au depășit așteptările inițiale, fiind caracterizate de oficiali americani drept foarte constructive. La Washington se discută tot mai deschis despre posibilitatea unei întâlniri directe dintre Volodimir Zelenski și Vladimir Putin, relatează Axios și CNN. Între timp, bombardamentele nu contenesc, iar la Kiev și în alte orașe, zeci de mii de oameni îngheață în case, după loviturile rusești asupra infrastructurii critice. Volodimir Zelenski, care astăzi, 25 ianuarie, își sărbătorește ziua de naștere, a cerut din nou sprijin militar pentru țara sa.
O furtună deosebit de puternică face ravagii în mare parte a Statelor Unite (SUA). Intemperiile au făcut cel puțin trei victime. În 18 state a fost decretată stare de urgență, iar americanii au luat cu asalt magazinele pentru a-și face provizii. Furtuna de zăpadă a lăsat peste 730 de mii de persoane fără curent electric și a dus la anularea a mii de zboruri.
(FOTO) Accidente rutiere din cauza poleiului și neechiparea pentru sezonul rece. O autospecială a derapat în șanț, sunt doi răniți # Radio Moldova
ACTUALIZARE: Mai multe accidente rutiere au avut loc pe parcursul zilei de duminică, 25 ianuarie, din cauza condițiilor meteorologice și a neechipării autovehiculelor pentru sezonul rece. La intrarea în satul Sirota din raionul Orhei, o autospecială antrenată în lucrări de întreținere a drumului a derapat de pe carosabilul alunecos și a fost proiectată în șanțul de pe marginea traseului. Două persoane aflate în autospecială au suferit traumatisme și au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Un alt autovehicul a deraiat de pe traseu la ieșirea din orașul Sângera, iar în raionul Orhei au fost înregistrate cinci accidente rutiere. Pe străzi și trasee s-a format polei, iar riscul producerii accidentelor rutiere crește, atenționează Poliția.
Baschetul în format 3 la 3 se dezvoltă și în Republica Moldova. Federația de profil a organizat în premieră o competiție de acest gen, la care au participat 40 de echipe.
