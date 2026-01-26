O nouă inițiativă legislativă ar putea scumpi creditele și asigurările

06:30

Adulții nu încetează să mai învețe pentru că îmbătrânesc. Ei îmbătrânesc pentru că încetează să mai învețe. {{860840}}Această opinie a fost exprimată pe pagina sa de pe rețelele sociale de către psihologul și coach-ul Marcel Pascal. Vă propunem atenției cîteva dintre observațiile, reflecțiile și sfaturile sale valoroase.De ce adulții nu mai învață — și de ce nu e vorba de leneExist