O nouă inițiativă legislativă ar putea scumpi creditele și asigurările
Noi.md, 26 ianuarie 2026 13:30
Guvernul a analizat un proiect de lege, care propune modificări substanțiale ale Codului fiscal, cu privire la instituțiile financiare bancare și nebancare.Inițiativa urmărește stabilirea unei cote de impozit pe venit de 25% pentru perioada 2025–2027 și eliminarea impozitului de 6% reținut din dobînzile plătite persoanelor fizice de către bănci și alte instituții financiare.{{860310}}Execu
Ministerul Apărării: Încorporarea nu este condiționată exclusiv de deținerea buletinului de identitate # Noi.md
În legătură cu informațiile apărute în spațiul mediatic, cu referire la ,,încălcarea legislației în procesul de încorporare în Armata Națională’’, a unui tînăr care nu deținea buletin de identitate, Ministerul Apărării comunică: încorporarea nu este condiționată exclusiv de deținerea buletinului de identitate.Astfel, tînărul a fost încorporat în baza documentelor existente (certificat de naște
Ieri, 25 ianuarie 2026, Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Institutului de Medicină Urgentă (IMU) din Chișinău a înregistrat un record absolut: 374 de pacienți s-au prezentat pentru asistență medicală într-o singură zi, majoritatea din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.Dintre aceștia, 284 au suferit căzături, necesitînd evaluare de la specialiști în traumatologie și neurochirurgie.
Începînd cu data de 8 februarie 2026, Franța va întrerupe oficial importul și comercializarea pe teritoriul său a anumitor produse alimentare provenite din afara UE, dacă acestea conțin reziduuri detectabile provenite de la cinci substanțe active neaprobate în UE.Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), măsura este valabilă atât pentru produsele proaspete, cât și pen
Pensie calculată echitabil: Cum pot verifica salariații dacă angajatorul declară toate veniturile # Noi.md
Salariații pot verifica online dacă angajatorul declară toate veniturile și achită contribuțiile aferente muncii prestate. Astfel, aceștia se pot asigura că, la atingerea vîrstei de pensionare, vor beneficia de o pensie calculată echitabil, în conformitate cu contribuțiile achitate.Vicepreședinta Comisiei pentru economie, buget și finanțe, deputata Victoria Belous, menționează că statul le ofe
Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, o numește în privat pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dictatoare.Despre acest lucru a comunicat un înalt funcționar european, ale cărui declarații sînt citate de publicația europeană Politico. {{860764}}El a spus că Kallas „se plînge în privat că von der Leyen este o dictatoare, dar ea (șefa diplomației europene – n.red.) nu poate face
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat luni, 26 ianuarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 27 ianuarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 22,99 lei/litru (+5 bani), iar al motorinei standard – 19,69 lei/litru (+7 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 2021
Pe 25 ianuarie, echipele de asistență medicală urgentă din Republica Moldova s-au confruntat cu dificultăți semnificative de deplasare din cauza ghețușului.Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, în ultimele 24 de ore au fost raportate 10 cazuri de blocare a autosanitarelor în raioanele Chișinău (4), Strășeni (3), Căușeni (2) și Cimișlia.{{861072}}Dintre
Centrul Național Anticorupție (CNA) și Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) au făcut publice rezultatele operațiunilor din săptămîna precedentă, evidențiind atît combaterea corupției, cît și recuperarea activelor obținute ilegal.Potrivit CNA, un bărbat din raionul Șoldănești a fost reținut pentru că ar fi cerut o mită de 50.000 de euro. Persoana reținută promitea intervenții
Poliția Națională atrage atenția: ceață și carosabil alunecos pe mai multe trasee naționale # Noi.md
Poliția Națională informează participanții la trafic că, pe mai multe trasee naționale din Republica Moldova, circulația se desfășoară în condiții de ceață, fenomen care reduce semnificativ vizibilitatea și sporește riscul producerii accidentelor rutiere.Potrivit autorităților, ceața și carosabilul alunecos afectează în prezent traseele M-1, M-5, R-2, R-6, R-8, R-20 și R-30. În aceste condiții
În cazul topirii intense a zăpezii în partea superioară a Nistrului, ar putea avea loc inundații.Despre acest lucru a comunicat cunoscutul ecologist, directorul executiv al Asociației Internaționale a Păstrătorilor Rîului Nistru Eco-TIRAS, doctorul în științe biologice, Ilia Trombițchi.Referindu-se la situația actuală de pe Nistru, el a menționat că, avînd în vedere că omătul din Carpați n
În perioada 25–26 ianuarie 2026, mai multe regiuni din Republica Moldova au fost afectate de condiții meteorologice severe, caracterizate prin polei și ghețuș, care au perturbat rețelele de distribuție a energiei electrice și sistemele de alimentare cu energie termică.În sudul și centrul țării, operatorul Premier Energy Distribution a raportat deconectări în 13 localități, afectînd 3.549 de co
Un cuplu din satul Feștelița, raionul Ștefan Vodă, a hotărît să-și organizeze nunta ca pe vremuri.În plină iarnă, mirii au construit un cort cît toată ograda, au adunat covoare din tot satul pentru a-l ornamenta, au așezat țoale tradiționale pe scaunele lungi din lemn și au instalat mese suficient de încăpătoare pentru a aduna aproape un sat întreg.{{855256}}Cele mai pricepute gospodine di
Pe parcursul săptămînii precedente, polițiștii de frontieră au identificat șapte cazuri de documente de călătorie cu semne vădite de falsificare, notează Noi.md.În urma procedurilor de control la trecerea frontierei, cazurile au fost identificate atît pe sensul de intrare, cît și pe sensul de ieșire din Republica Moldova, la: PTF „Leușeni” – 3 cazuri; PTF „Criva” – 1 caz; PTF „Costești
În perioada 26–28 ianuarie 2026, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, va efectua o vizită de lucru la Strasbourg.Ministrul Mihai Popșoi va participa la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), în calitate de președinte al Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei.Pe 28 ianuarie, Mihai Popșoi va susține un
Colectarea taxelor informale în şcoli şi grădiniţe e o problemă veche, dar încă nerezolvată.Tot mai mulţi părinţi se plîng că li se cer bani pentru procurarea anumitor obiecte pentru clase sau grupe, pentru diverse evenimente sau ore suplimentare. Reprezentanţii societăţii civile spun că, în majoritatea cazuriloe, refuzul de a achita aceste plăţi poate avea consecinţe negative asupra copiilor.
La începutul săptămînii de muncă leul moldovenesc a mai slăbit puțin față de euro, dar a crescut față de dolar.Astfel, pe parcursul zilelor de odihnă el cedat monedei unice europene 1,5 bani, dar a cîștigat de la dolarul american aproape 4 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 26 ianuarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,9705 lei pentru un
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 26 ianuarie sînt:26 ianuarie — a 26-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 339 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:13 26 Sf. Mc. Ermil şi StratonicCe se sărbătorește în lume:
Săptămîna de lucru va începe cu cer variabil. Pe parcursul zilei se prevăd precipitații slabe sub formă de lapoviță.Vîntul va sufla din sud, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +6... +8°C.În centru se așteaptă +4...+6°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de +1... +3°C
Peste 270 de persoane au ajuns la Institutul de Medicină Urgentă pe parcursul zilei de duminică, pînă la ora 18:00.Fluxul de pacienți nu se oprește, sala de așteptare rămîne plină, comunică IMU. Echipele de urgență au fost suplimentate, pentru a face față numărului mare de solicitări, transmite IPN.Mulți pacienți au venit cu dureri, lovituri sau fracturi, în urma căderilor sau accidentel
Adulții nu încetează să mai învețe pentru că îmbătrânesc. Ei îmbătrânesc pentru că încetează să mai învețe. {{860840}}Această opinie a fost exprimată pe pagina sa de pe rețelele sociale de către psihologul și coach-ul Marcel Pascal. Vă propunem atenției cîteva dintre observațiile, reflecțiile și sfaturile sale valoroase.De ce adulții nu mai învață — și de ce nu e vorba de leneExist
Relațiile dintre SUA și NATO devin tot mai puțin eficiente, iar Uniunea Europeană se confruntă cu o problemă serioasă, deoarece nu mai poate conta pe Statele Unite pentru apărarea țărilor europene. O astfel de opinie a exprimat analistul politic, expertul militar și fostul șef al serviciului special israelian „Nativ”, Iakov Kedmi. Potrivit lui, cazul Groenlandei a demonstrat un paradox. NA
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că, în conformitate cu recomandările Ministerului Educației și având în vedere condițiile meteorologice nefavorabile care afectează întreaga țară, școlile din capitală nu vor funcționa mâine.Lecțiile vor fi recuperate pe parcursul semestrului, pentru a nu afecta procesul educațional.„Având în vedere prognoza meteo și riscuri
Unul dintre principalele neajunsuri ale politicii din Republica Moldova constă în faptul că ea este nerealistă, declarativă, are un caracter pur declarativ, îi lipsește realismul sau pragmatismul în raport cu totul.Această opinie a fost exprimată de politologul și publicistul Victor Josu, în cadrul emisiunii „Fără cravată” cu Alexandr Stahurschi la postul de televiziune N4, transmite Noi.md. P
Oxana Barkovskaia: Orice conținut, chiar și cel mai distractiv, trebuie să poarte în sine o idee și o semnificație socială # Noi.md
În ultimii ani, structura industriei cinematografice s-a schimbat considerabil, iar astăzi regulile jocului pe piață sînt în mare parte determinate de Institutul pentru Dezvoltarea Internetului (IRI). Această opinie a fost exprimată într-un interviu pentru TABURET MAGAZINE de către academician al Academiei Televiziunii din Rusia, membru al Asociației Naționale a Radiodifuzorilor din Rusia,
Casa cu secret: subsolul s-a dovedit a fi intrarea într-un buncăr uitat din perioada Războiului Rece # Noi.md
Un cuplu din California (SUA) a fost uluit de o descoperire neașteptată după cumpărarea unei case. Pe teren s-a aflat un adevărat adăpost antiaerian din perioada Războiului Rece, despre existența căruia nu era menționat nimic în anunțul de vînzare.După cum transmite focus.ua, despre aceasta a povestit americanca Gail Gatan pe TikTok. Ea a relatat că locuința din micul oraș Lodi părea întotdeau
Prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian, a anunțat crearea propriei formației muzicale și i-a invitat pe toți la primul concert.Despre aceasta, după cum scrie „Adevărul European”, informează Armenia Today. Pașinian a împărtășit pe rețelele de socializare logoul și denumirea trupei. Formația se numește „Varcaband” – denumirea este alcătuită din primele două silabe ale cuvîntului „prim-ministru”
Noi cercetări ştiinţifice arată că scorţişoara poate ajuta în cazul durerilor de stomac şi la menţinerea unui sistem digestiv sănătos.Cercetătorii de la RMIT University School of Engineering din Melbourne au descoperit că inclusiv o cantitate foarte mică de scorţişoară poate contribui la scăderea nivelului de dioxid de carbon din stomac, ajutînd digestia. De asemenea, protejează pereţii stomac
Președintele UFC, Dana White, a anunțat majorarea bonusurilor pentru „Cel mai bun meci al serii” și „Cea mai bună prestație a serii”.Potrivit Oxu.Az, despre aceasta informează ESPN.{{858501}}De acum înainte, bonusurile vor fi de 100 000 de dolari, ceea ce înseamnă o dublare față de suma anterioară — 50 000 de dolari. În plus, începînd cu turneul UFC 324 va fi introdus un bonus suplimentar:
Noua societate mixtă americană TikTok a actualizat politica de confidențialitate, extinzînd lista de date care pot fi colectate despre utilizatorii din SUA. În special, este vorba despre datele de geolocalizare.{{860623}}Potrivit Oxu.Az, cu referire la mignews.com, conform condițiilor actualizate, compania a obținut dreptul de a colecta date exacte privind locația utilizatorilor – în funcție d
În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, cu temperaturi scăzute și polei pe drumuri, municipalitatea Chișinău a hotărît că, în data de 26 ianuarie 2026, școlile să rămînă închise. Lecțiile vor fi recuperate pe parcursul semestrului, iar autoritățile au îndemnat părinții să manifeste înțelegere."Ținînd cont de recomandările Ministerului Educației, în condițiile vremii nefavorabile p
Mii de locuitori ai Japoniei se îndreaptă spre grădina zoologică Ueno din Tokyo pentru a vedea pentru ultima dată urșii panda Xiao-Xiao și Lei-Lei înainte de întoarcerea lor în China.Potrivit Oxu.Az, care citează TASS, după trimiterea mamiferelor în patria lor, Japonia va rămîne fără panda în grădinile zoologice – pentru prima dată în jumătate de secol.{{858497}}Conform administrației grăd
În Marea Britanie s-a propus emiterea de obligațiuni militare: cum îi va afecta pe cetățeni # Noi.md
Partidul Liberal-Democrat din Marea Britanie îndeamnă guvernul să înceapă emiterea de obligațiuni militare, pentru a atrage circa 20 de miliarde de lire sterline destinate consolidării armatei.{{860507}}Despre aceasta, potrivit „Adevărului European”, relatează BBC.Conform planului propus de liderul liberal-democraților, Ed Davey, populația ar putea împrumuta guvernului bani sub formă de ob
Ministerul Educației recomandă măsuri speciale pentru instituțiile de învățămînt din cauza condițiilor meteorologice # Noi.md
În contextul condițiilor meteorologice dificile, generate de polei și ghețuș, Ministerul Educației și Cercetării recomandă instituțiilor de învățămînt și organelor locale de specialitate în domeniul învățămîntului să evalueze situația specifică fiecărei școli.{{860993}}De asemenea, aceștia trebuie să decidă dacă pentru ziua de mîine, 26 ianuarie 2026, este necesar un regim special de desfășura
Poliția atenționează șoferii că pe traseele din țară circulația rutieră continuă să se desfășoare în condiții de polei, ceea ce prezintă un risc major de accidente.Autoritățile solicită conducătorilor auto să manifeste prudență maximă, să reducă viteza și să evite deplasările neesențiale, mai ales pe timp de noapte. Echipajele de poliție monitorizează continuu traficul și intervin pentru asigu
În urma lapoviței și a temperaturilor scăzute, pe mai multe străzi și trotuare din Chișinău s-a format ghețuș. În aceste condiții, cea mai eficientă măsură este aplicarea materialului antiderapant – amestec de sare și nisip.Pe unele străzi, intervențiile se fac repetat, în funcție de situația de pe teren.{{861029}}Tot efectivul serviciilor municipale de profil și al preturilor este mobiliz
Un grup internațional de reclamanți a dat în judecată compania americană Meta Platforms, acuzînd-o de înșelăciune în ceea ce privește confidențialitatea și securitatea aplicației de mesagerie WhatsApp, care îi aparține din 2014.Totuși, în plîngerea depusă la tribunalul districtual din San Francisco, grupul de reclamanți acuză Meta de inducerea în eroare a utilizatorilor din întreaga lume și su
În Franța se dorește protejarea copiilor de „influența nocivă” a rețelelor sociale. Conform unui raport guvernamental, fiecare al doilea adolescent petrece între două și cinci ore pe zi pe smartphone.Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că intenționează să accelereze procesul legislativ, astfel încît interdicția privind utilizarea rețelelor sociale de către copiii sub 15 ani să in
Mod de preparare:Făina de porumb se amestecă cu ouăle, se adaugă făina de grîu. Carnea se taie cuburi, se prăjeşte puţin. Brînza se taie cuburi de mărime medie. Tavă se unge cu ulei. Brînza şi carnea de porc prăjită se adaugă la amestecul de ou şi făină, se mai adaugă sare, piper negru măcinat. Totul se amestecă, se toarnă într-o tavă sau într-o formă pentru copt. Se dă la cuptor, încălzit, în
Alegerile pentru funcția de președinte al Irakului vor avea loc în Consiliul Reprezentanților (parlamentul) țării la 27 ianuarie 2026.Potrivit Oxu.Az, despre aceasta a anunțat președintele parlamentului irakian, Haibat al-Halbusi.{{860832}}„Ședința parlamentului pentru alegerea președintelui republicii a fost programată pentru marțea viitoare, 27 ianuarie”, a adăugat al-Halbusi. În lista f
În luna ianuarie, temperaturile scăzute fac ca locuința să piardă căldură mai rapid, iar centrala pornește mai des pentru a menține confortul, ceea ce crește consumul de energie. Există însă cîteva lucruri prin care cetățenii pot controla consumul.Primul lucru pe care îl pot face cetățenii este să mențină o temperatură constantă, transmite reprezentanții Centrului Național pentru Energie Durab
Maria Toropina, o tînără din stînga Nistrului, este căutată de familie și de poliție, după ce a dispărut în noaptea de 21 ianuarie, în sectorul Botanica al municipiului Chișinău, pe bulevardul Dacia. {{860741}}Potrivit rudelor, Maria a luat ultima dată legătura cu apropiații în jurul orei 23:30. Ulterior, la ora 02:37, aceasta s-ar fi aflat la o stație PECO, unde a comunicat că așteaptă di
Președintele Elveției a răspuns la indignarea provocată de eliberarea suspectului în incendiul din Crans-Montana # Noi.md
Președintele Elveției, Guy Parmelin, a declarat că înțelege indignarea oficialilor de rang înalt din Italia față de eliberarea pe cauțiune a coproprietarului barului din Crans-Montana, unde, în noaptea de Anul Nou, a avut loc un incendiu mortal soldat cu 40 de victime.Despre aceasta, potrivit „Adevărul European”, relatează Reuters.{{860882}}Președintele Elveției a subliniat că magistrații
Dodon: Pentru prima dată, președintele Moldovei a exclus SUA din rîndul partenerilor strategici # Noi.md
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat că Statele Unite ale Americii nu ar mai figura în lista partenerilor strategici ai Republicii Moldova.Liderul PSRM a susținut, în cadrul emisiunii „На грани” de la Exclusiv TV, că o asemenea abordare ar putea avea consecințe asupra relațiilor bilaterale cu Washingtonul, inclusiv asupra activității diplomatice, transmite Unimedia.
Liderul partidului german „Alternativa pentru Germania”, Alice Weidel, a criticat dur livrările de arme germane către Ucraina și a declarat că Berlinul ar trebui să recupereze fondurile alocate, precum și să compenseze pierderile pentru avarierea gazoductului „Nord Stream”.Despre aceasta relatează „Interfax-Ucraina”.{{860953}}Vorbind în orașul Mülheim, Weidel a criticat actualul guvern al
Poliția informează că pe traseele naționale M-1 și M-2, în special în zona localității Ulmu, circulația rutieră se desfășoară în condiții dificile.{{860977}}Șoferii sînt rugați să circule cu maximă prudență, să păstreze distanța de siguranță între vehicule și să evite manevrele riscante.Echipajele de poliție sînt în teren și monitorizează situația pentru prevenirea incidentelor rutiere.
Îndepărtarea de valorile tradiționale și abaterea noastră de la normă vine din necredința noastră, din lipsa credinței în Dumnezeu, iar noi sîntem responsabili în fața Lui pentru noi înșine, pentru comportamentul nostru, pentru cei apropiați și pentru atitudinea noastră față de această viață trecătoare.O asemenea opinie a exprimat politologul și publicistul Victor Josu, în cadrul emisiunii „Fă
În capitala Albaniei, Tirana, au avut loc confruntări violente la un protest antiguvernamental, în urma cărora cel puțin 10 polițiști au fost răniți, iar 25 de participanți au fost arestați. Despre acest lucru a informat agenția Agence France-Presse (AFP).{{860451}}Potrivit presei, protestul a fost condus de liderul opoziției și fostul prim-ministru al țării, Sali Berisha. El a adunat mii de o
În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, polițiștii sînt mobilizați și acordă sprijin cetățenilor aflați în dificultate.Poliția a publicat imagini cu intervențiile lor pentru a ajuta cetățenii să se deplaseze pe trotuarele unde s-a format polei, pentru a preveni accidentele și rănirile.{{860960}}Pentru siguranța tuturor, poliția recomandă evitarea deplasărilor neesențiale și ră
