24 ianuarie 2026 – 167 de ani de la Mica Unire: a doua unire a Unire a Principatelor Române
24 ianuarie 2026 – 167 de ani de la Mica Unire: a doua unire a Unire a Principatelor Române
24 ianuarie 2026 – 167 de ani de la Mica Unire: a doua unire a Unire a Principatelor Române # NewsUngheni
24 ianuarie 2026 – 167 de ani de la Mica Unire: a doua unire a Unire a Principatelor Române
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră informează că în ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 42 098 traversări.
DEx Suceava – Siret (parte a Autostrăzii Moldovei / A7) intră complet în procedură de licitație # NewsUngheni
DEx Suceava – Siret (parte a Autostrăzii Moldovei / A7) intră complet în procedură de licitație
Astăzi au fost efectuate primele teste pe LEA 400 kV Vulcănești – Chișinău
Astăzi au fost efectuate primele teste pe LEA 400 kV Vulcănești – Chișinău
Piese pentru pompe de căldură de contrabandă depistate la postul vamal Leușeni
Precizări AND privind acuzațiile despre lucrările de reparație necalitative a drumului G94.1 G94 – Boldurești – G89 # NewsUngheni
Administraţia Națională a Drumurilor vine cu precizări privind informațiile apărute pe rețelele de socializare despre lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul regional G94.1 G94 – Boldurești – G89, sectorul km 0.00 – 1,58, raionul Nisporeni (tronsonul G94 – Boldurești).
Instituțiile publice de învățământ superior care activează în condiții de autonomie financiară, din subordinea Ministerului Educației și Cercetării, Ministerului Sănătății și Ministerului Culturii, vor primi în anul 2026 finanțare de la bugetul de stat în sumă totală de 1.1 miliarde de lei, cu circa 108 milioane de lei mai mult decât în anul 2025.
Un nou contingent al Armatei Naționale pleacă în misiunea KFOR din Kosovo
Ministerul Energiei: În contextul avertizărilor meteorologice emise pentru următoarele zile, toate întreprinderile din sectorul electroenergetic sunt pregătite să intervină # NewsUngheni
Ministerul Energiei: În contextul avertizărilor meteorologice emise pentru următoarele zile, toate întreprinderile din sectorul electroenergetic sunt pregătite să intervină
În Republica Moldova a fost lansat portalul guvernamental integrat EVO - evo.gov.md
[REINTEGRARE] Cetățenii domiciliați în regiunea transnistreană au beneficiat de prestații sociale în valoare de 138.53 mln MDL # NewsUngheni
Cetățenii domiciliați în regiunea transnistreană au beneficiat de prestații sociale în valoare de 138.53 mln MDL
Noul transport public de pasageri din municipiul UNGHENI ar putea fi lansat în februarie 2026 # NewsUngheni
Noul transport public de pasageri din municipiul UNGHENI ar putea fi lansat în februarie 2026
În satul Crocmaz a fost depistatǎ o dronǎ rusească de 2.5 m și cu conținut explozibil
Procuratura Generală vine cu soluții legislative privind combaterea traficului ilegal de arme # NewsUngheni
Procuratura Generală a elaborat un proiect de lege privind modificarea Codului penal, care vizează consolidarea cadrului normativ actual în domeniul combaterii circulației ilegale a armelor, [...]
Noi loturi de țigări de contrabandă camuflate în mijloace de transport identificate de patrupezii IGPF în PTF Sculeni # NewsUngheni
Noi loturi de țigări de contrabandă camuflate în mijloace de transport identificate de patrupezii IGPF în PTF Sculeni
Operațiune INI și autoritățile Germania soldată cu destructurarea unei platforme online de vânzare a drogurilor # NewsUngheni
Operațiune INI și autoritățile Germania soldată cu destructurarea unei platforme online de vânzare a drogurilor
Carburanții continuă să se scumpească și la 23 ianuarie 2026
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră informează că în ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 39 597 traversări.
Două ambulanțe au fost tractate de salvatori după ce au rămas blocate din cauza ghețușului # NewsUngheni
Două ambulanțe au fost tractate de salvatori după ce au rămas blocate din cauza ghețușului
Opt bărbați ucraineni depistați ascunși într-un camion în PTF Palanca
Edilul comunei Logofteni din Fălești obligat să plătească Primăriei peste 743 mii MDL. A fost găsit vinovat de neglijență în serviciu # NewsUngheni
Edilul comunei Logofteni din Fălești obligat să plătească Primăriei peste 743 mii MDL. A fost găsit vinovat de neglijență în serviciu
Primăria Costuleni organizează a V-a ediție a turneului local de şah „Cupa Primarului” # NewsUngheni
Primăria Costuleni organizează a V-a ediție a turneului local de şah „Cupa Primarului"
Doi bărbați au fost condamnați la închisoare pentru șofat în stare de ebrietate
Comuna Risipeni din Fălești își consolidează cooperarea cu comuna Holboca din Iași
Un ucrainean a încercat să treacă ilegal frontiera UA-MD în regiunea localităților Chelmenți și Larga # NewsUngheni
Un ucrainean a încercat să treacă ilegal frontiera UA-MD în regiunea localităților Chelmenți și Larga
Ședința Guvernului din 22 ianuarie 2026. Pe ordinea de zi – 14 proiecte de HG
Drone camuflate printre bunuri personale depistate în postul vamal Costești
Noi bunuri de contrabandă depistate în cadrul controlului vamal la Leușeni
La Ungheni au avut loc controale privind respectarea legislației antifumat
Administrația Națională a Drumurilor informează că în următoarele zile se așteaptă ninsori # NewsUngheni
Administrația Națională a Drumurilor informează că în următoarele zile se așteaptă ninsori
Monede și lingouri din aur descoperite pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău # NewsUngheni
Monede și lingouri din aur descoperite pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga" Chișinău
Aprovizionarea platoului Cocieri cu produse și bunuri de primă necesitate în atenția autorităților # NewsUngheni
Aprovizionarea platoului Cocieri cu produse și bunuri de primă necesitate în atenția autorităților
Cei mai mulți deputați din Parlamentul legislaturii a XII-a sunt juriști și economiști # NewsUngheni
Cei mai mulți deputați din Parlamentul legislaturii a XII-a sunt juriști și economiști
Calitatea motorinei sub lupa inspectorilor pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor # NewsUngheni
Calitatea motorinei sub lupa inspectorilor pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor
Un procuror a fost condamnat la închisoare cu executare pentru tragerea cu bună-știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate și amestec în înfăptuirea justiției # NewsUngheni
Un procuror a fost condamnat la închisoare cu executare pentru tragerea cu bună-știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate și amestec în înfăptuirea justiției
Noi valize ticsite cu „chupa-chups" depistate la Aeroport
Situația la Frontieră: peste 40 mii de traversări în ultimele 24 de ore
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează despre faptul că a patra săptămână din ianuarie 2026 continuă cu scumpirea prețului de comercializare a benzinei și motorinei.
42 de persoane au fost evacuate de pompieri în urma unui incendiu izbucnit într-un Centru de plasament din raionul Dubăsari # NewsUngheni
42 de persoane au fost evacuate de pompieri în urma unui incendiu izbucnit într-un Centru de plasament din raionul Dubăsari
Accident tragic în Ungheni. Un pieton a fost lovit mortal de un Ford Transit la ieșire din Dănuțeni spre Cetireni # NewsUngheni
Accident tragic în Ungheni. Un pieton a fost lovit mortal de un Ford Transit la ieșire din Dănuțeni spre Cetireni
Guvernul începe consultări largi pentru reforma administrației publice locale
A șantajat o femeie timp de șase ani cu publicarea imaginilor intime. Inculpatul – condamnat la 12 ani de închisoare # NewsUngheni
A șantajat o femeie timp de șase ani cu publicarea imaginilor intime. Inculpatul – condamnat la 12 ani de închisoare
Parlamentul se convoacă în sesiunea de primăvară 2026
Trei persoane din Pruteni, raionul Fălești, orașul Glodeni și satul Dubna din Soroca au decedat în ultimele 24 de ore urmare a incendiilor # NewsUngheni
Trei persoane din Pruteni, raionul Fălești, orașul Glodeni și satul Dubna din Soroca au decedat în ultimele 24 de ore urmare a incendiilor
Salvatorii din comuna Călinești și alte 5 localități au primit din partea Poloniei autospeciale pentru intervenții în caz de incendii # NewsUngheni
Salvatorii din comuna Călinești și alte 5 localități au primit din partea Poloniei autospeciale pentru intervenții în caz de incendii
Două tentative de contrabandă cu valută și bijuterii stopate pe Aeroportul Chișinău
Mai multe tentative de transport ilicit de produse injectabile și cosmetice dejucate la controlul vamal # NewsUngheni
Mai multe tentative de transport ilicit de produse injectabile și cosmetice dejucate la controlul vamal
Tentativă de transportare nedeclarată a mijloacelor financiare depistată în PTF Palanca # NewsUngheni
Tentativă de transportare nedeclarată a mijloacelor financiare depistată în PTF Palanca
Substanță vegetală suspectă identificată în PTF Leușeni
