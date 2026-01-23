12:10

De ce alegerile care vor avea loc în Găgăuzia ar putea fi declarate ilegale, cine este vinovat pentru discrepanțele dintre Codul Electoral național și cel local din Găgăuzia și de ce dispare limba găgăuză. Acestea sunt câteva dintre subiectele care au fost discutate în mass-media din Găgăuzia în ultima săptămână.