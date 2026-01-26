(foto) Cine este generalul pe care Putin l-a trimis în Abu Dhabi pentru negocierile cu Ucraina: E cunoscut pentru „misiuni speciale”

09:00

Andreea Bostanica a luat pe toată lumea prin surprindere. După ce a ținut să precizeze că Abush a fost cel care a făcut primii pași în relație și chiar s-a ținut după ea multă vreme, artista pare să fi pus tunurile și pe o altă domnișoară. Nu a pierdut nici ocazia de a arunca mai multe săgeți usturătoare la adresa celei care pare să fie rivala ei. A tocat-o la bani mărunți, însă CANCAN.RO a aflat ce s-a întâmplat, de fapt.