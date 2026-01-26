Scorpionii se confruntă cu decizii importante: Află ce-ți prezic astrele

19:10

Despre cadourile scumpe pe care Andreea Bostanica le etala pe rețelele de socializare s-a tot discutat și deopotrivă au apărut tot felul de speculații referitoare la bărbații care o răsfățau pe influenceriță. Akbar Abdullaev (Abush) susține că darurile ar fi fost primite de la reprezentanții Federației Ruse de box, potrivit cancan.ro.