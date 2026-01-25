Schema „ruda implicată în accident” face noi victime. O femeie din capitală a rămas fără 100 de mii de lei. Ce spune poliția
ProTV.md, 25 ianuarie 2026 20:00
Schema „ruda implicată în accident” face noi victime. O femeie din capitală a rămas fără 100 de mii de lei. Ce spune poliția
Acum 10 minute
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 25.01.2026
20:10
Proteste violente în orașul american Minneapolis după ce un bărbat de 37 de ani — asistent medical și cetățean american — a fost împușcat de agenți federali pe o stradă din oraș - VIDEO # ProTV.md
Proteste violente în orașul american Minneapolis după ce un bărbat de 37 de ani — asistent medical și cetățean american — a fost împușcat de agenți federali pe o stradă din oraș - VIDEO
Acum 30 minute
20:00
În Rusia, inflația lovește direct în consumul zilnic. Prețurile sunt în creștere, afacerile se închid, iar tot mai mulți oameni care spun că nu-și mai permit lucrurile de bază - VIDEO # ProTV.md
În Rusia, inflația lovește direct în consumul zilnic. Prețurile sunt în creștere, afacerile se închid, iar tot mai mulți oameni care spun că nu-și mai permit lucrurile de bază - VIDEO
20:00
19:50
Secția de primiri urgente, neîncăpătoare, în urma ghețușului. 250 de persoane s-au adresat la medici cu traumatisme. Ce spun resaponsabilii Institutului de Medicină Urgentă - FOTO # ProTV.md
Secția de primiri urgente, neîncăpătoare, în urma ghețușului. 250 de persoane s-au adresat la medici cu traumatisme. Ce spun resaponsabilii Institutului de Medicină Urgentă - FOTO
Acum o oră
19:40
Lecțiile - desfășurate online? În contextul poleiului și ghețușului format pe străzi, Ministerul Educației recomandă instituțiilor de învățamânt să desfășoare orele la distanță # ProTV.md
Lecțiile - desfășurate online? În contextul poleiului și ghețușului format pe străzi, Ministerul Educației recomandă instituțiilor de învățamânt să desfășoare orele la distanță
19:20
Peste 200 de mii de case au rămas fără curent electric în urma furtunii din SUA. Ninsorile abundente, ploaia înghețată și temperaturile extreme au provocat accidente pe șosele, prăbușiri de acoperișuri și blocaje majore în mai multe state - VIDEO # ProTV.md
Peste 200 de mii de case au rămas fără curent electric în urma furtunii din SUA. Ninsorile abundente, ploaia înghețată și temperaturile extreme au provocat accidente pe șosele, prăbușiri de acoperișuri și blocaje majore în mai multe state - VIDEO
Acum 2 ore
19:10
Ochelarii de soare de tip aviator purtați de președintele francez Emmanuel Macron au înregistrat vânzări spectaculoase # ProTV.md
Ochelarii de soare de tip aviator purtați de președintele francez Emmanuel Macron au înregistrat vânzări spectaculoase
19:00
Lens și-a pierdut poziția de lideră a campionatului Franței în urma etapei a 19-a - VIDEO # ProTV.md
Lens și-a pierdut poziția de lideră a campionatului Franței în urma etapei a 19-a - VIDEO
18:50
Situația activelor Lukoil din Republica Moldova - incertă. Compania încă nu a transmis statului infrastructura petrolieră de la Aeroportul Internațional Chișinău. Ce spune ministrul Energiei - VIDEO # ProTV.md
Situația activelor Lukoil din Republica Moldova - incertă. Compania încă nu a transmis statului infrastructura petrolieră de la Aeroportul Internațional Chișinău. Ce spune ministrul Energiei - VIDEO
18:30
Trotuarele, transformate în patinoare. Poleiul a pus stăpânire pe întreaga țară, iar traficul s-a desfășurat cu dificultate, fiind înregistrate mai multe accidente - VIDEO # ProTV.md
Trotuarele, transformate în patinoare. Poleiul a pus stăpânire pe întreaga țară, iar traficul s-a desfășurat cu dificultate, fiind înregistrate mai multe accidente - VIDEO
Acum 4 ore
18:10
Începând cu 2026, freelancerii pot activa legal. Documentul le va permite să activeze fără a deschide o firmă și a angaja un contabil. Ce beneficii vor mai avea - VIDEO # ProTV.md
Începând cu 2026, freelancerii pot activa legal. Documentul le va permite să activeze fără a deschide o firmă și a angaja un contabil. Ce beneficii vor mai avea - VIDEO
17:30
Peste un milion de ucraineni - fără energie electrică în urma atacurilor rusești. Gerul puternic a transformat lipsa curentului și a încălzirii într-o luptă zilnică pentru supraviețuire, în special la Kiev și în marile orașe - VIDEO # ProTV.md
Peste un milion de ucraineni - fără energie electrică în urma atacurilor rusești. Gerul puternic a transformat lipsa curentului și a încălzirii într-o luptă zilnică pentru supraviețuire, în special la Kiev și în marile orașe - VIDEO
16:50
Pericol pe lacurile înghețate. Autoritățile îi avertizează pe pescari să nu se aventureze pe gheață - VIDEO # ProTV.md
Pericol pe lacurile înghețate. Autoritățile îi avertizează pe pescari să nu se aventureze pe gheață - VIDEO
16:30
Zelenski cere mai multe capacităţi de apărare antiaeriană după ultimele atacuri ruseşti. „Sunt necesare rachete” # ProTV.md
Zelenski cere mai multe capacităţi de apărare antiaeriană după ultimele atacuri ruseşti. „Sunt necesare rachete”
16:20
Drifturi pe gheață în parcarea unei stații PECO. Momentul în care o mașină lunecă - VIDEO # ProTV.md
Drifturi pe gheață în parcarea unei stații PECO. Momentul în care o mașină lunecă - VIDEO
Acum 6 ore
15:40
Vremea nefavorabilă a provocat accidente, la Orhei: mai multe mașini s-au ciocnit pe șosea din cauza ghețușului, iar un automobil a ajuns într-o benzinărie – GALERIE FOTO # ProTV.md
Vremea nefavorabilă a provocat accidente, la Orhei: mai multe mașini s-au ciocnit pe șosea din cauza ghețușului, iar un automobil a ajuns într-o benzinărie – GALERIE FOTO
15:30
Vremea nefavorabilă a provocat accidente: mai multe mașini s-au ciocnit și s-au răsturnat pe șoselele naționale din cauza ghețușului – GALERIE FOTO # ProTV.md
Vremea nefavorabilă a provocat accidente: mai multe mașini s-au ciocnit și s-au răsturnat pe șoselele naționale din cauza ghețușului – GALERIE FOTO
15:10
Târgul de Crăciun din centrul capitalei se închide astăzi. Programul evenimentului
14:30
Ce crede Kremlinul despre relația dintre UE și SUA. „Sunt incapabili”
Acum 8 ore
13:50
O mașină s-a răsturnat la Sîngera, din cauza poleiului. Ce spune poliția
13:20
Polei, pe străzile din capitală. Serviciile municipale au intervenit pe trotuare, în stații și parcuri cu material antiderapant - VIDEO # ProTV.md
Polei, pe străzile din capitală. Serviciile municipale au intervenit pe trotuare, în stații și parcuri cu material antiderapant - VIDEO
12:50
Atenție, șoferi. Polei și ceață pe șoselele din țară. Se circulă cu dificultate în zona localității Ulmu. Recomandările poliției - FOTO # ProTV.md
Atenție, șoferi. Polei și ceață pe șoselele din țară. Se circulă cu dificultate în zona localității Ulmu. Recomandările poliției - FOTO
Acum 12 ore
12:00
Spider-Man există. Imagini uluitoare: s-a cățărat pe o clădire de 508m fără protecție, live pe Netflix. Viața riscată pentru o sumă infimă - GALERIE FOTO # ProTV.md
Spider-Man există. Imagini uluitoare: s-a cățărat pe o clădire de 508m fără protecție, live pe Netflix. Viața riscată pentru o sumă infimă - GALERIE FOTO
11:40
Drumarii, la datorie. Se circulă cu dificultate pe traseele naționale. Peste 800 de tone de sare și 90 de tone de material derapant - răspândite - GALERIE FOTO # ProTV.md
Drumarii, la datorie. Se circulă cu dificultate pe traseele naționale. Peste 800 de tone de sare și 90 de tone de material derapant - răspândite - GALERIE FOTO
11:30
Diplomaţii ruşi nu se mai pot mișca liber prin UE. Ce restricţii intră în vigoare începând de azi # ProTV.md
Diplomaţii ruşi nu se mai pot mișca liber prin UE. Ce restricţii intră în vigoare începând de azi
11:30
Atenție, șoferi. Polei și ceață pe șoselele din țară. Recomandările poliției - FOTO
11:10
Momentul în care Alex Pretti este pus la pământ și împușcat de agenții federali. Imaginile care contrazic versiunea oficială a Washingtonului. Cine a fost victima - VIDEO # ProTV.md
Momentul în care Alex Pretti este pus la pământ și împușcat de agenții federali. Imaginile care contrazic versiunea oficială a Washingtonului. Cine a fost victima - VIDEO
09:50
O nouă lovitură pentru Ucraina, în plină iarnă. Peste un milion de locuințe, fără curent și căldură la -10 grade # ProTV.md
O nouă lovitură pentru Ucraina, în plină iarnă. Peste un milion de locuințe, fără curent și căldură la -10 grade
09:10
Cer noros și maxime de +3 grade vom avea în capitală. Cum va fi vremea în toată țara, dar și în următoarele zile # ProTV.md
Cer noros și maxime de +3 grade vom avea în capitală. Cum va fi vremea în toată țara, dar și în următoarele zile
08:50
Furie în Minneapolis după împușcarea unui american de către ICE . „Cel puțin zece focuri” în cinci secunde, familia denunță „minciuni revoltătoare” ale administrației Trump # ProTV.md
Furie în Minneapolis după împușcarea unui american de către ICE . „Cel puțin zece focuri” în cinci secunde, familia denunță „minciuni revoltătoare” ale administrației Trump
08:40
„Chimie neașteptată” între ruși și ucraineni la negocierile din Abu Dhabi. Ce urmează și scenariul împins de o sursă de la Casa Albă # ProTV.md
„Chimie neașteptată” între ruși și ucraineni la negocierile din Abu Dhabi. Ce urmează și scenariul împins de o sursă de la Casa Albă
Acum 24 ore
21:30
Ce mănâncă animalele sălbatice pe timp de iarnă: Angajații de la ocolurile silvice au amenajat hrănitoare cu hrană pentru toate gusturile - VIDEO # ProTV.md
Ce mănâncă animalele sălbatice pe timp de iarnă: Angajații de la ocolurile silvice au amenajat hrănitoare cu hrană pentru toate gusturile - VIDEO
21:30
După ce a fost certată de Sorana Cîrstea pentru lipsă de fair-play în meciul direct, tenismena Naomi Osaka s-a retras de la Australian Open - VIDEO # ProTV.md
După ce a fost certată de Sorana Cîrstea pentru lipsă de fair-play în meciul direct, tenismena Naomi Osaka s-a retras de la Australian Open - VIDEO
20:50
20:20
După ce a fost certată de Sorana Cîrstea pentru lipsă de fair-play în meciul direct, tenismena Naomi Osaka s-a retras de la Australian Open # ProTV.md
După ce a fost certată de Sorana Cîrstea pentru lipsă de fair-play în meciul direct, tenismena Naomi Osaka s-a retras de la Australian Open
Ieri
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 24.01.2026
19:50
Campionul ultimelor două ediții de la Australian Open, Jannik Sinner, a fost la un pas de abandona la Australian Open # ProTV.md
Campionul ultimelor două ediții de la Australian Open, Jannik Sinner, a fost la un pas de abandona la Australian Open
19:20
Primele anunțuri după finalul negocierilor de pace directe Rusia-Ucraina-SUA găzduite de Emiratele Arabe Unite - VIDEO # ProTV.md
Primele anunțuri după finalul negocierilor de pace directe Rusia-Ucraina-SUA găzduite de Emiratele Arabe Unite - VIDEO
19:20
Un nou record la aruncarea aligatorului de pluș. Florida găzduiește an de an un festival neobișnuit. Despre ce este vorba - VIDEO # ProTV.md
Un nou record la aruncarea aligatorului de pluș. Florida găzduiește an de an un festival neobișnuit. Despre ce este vorba - VIDEO
18:30
Mii de clădiri din Kiev au rămas fără încălzire după atacurile rusești. Temperaturile înregistrate au ajuns până la -12 grade - VIDEO # ProTV.md
Mii de clădiri din Kiev au rămas fără încălzire după atacurile rusești. Temperaturile înregistrate au ajuns până la -12 grade - VIDEO
18:30
Zelenski: Discuțiile trilaterale Ucraina-SUA-Rusia au fost constructive și ar putea continua săptămâna viitoare # ProTV.md
Zelenski: Discuțiile trilaterale Ucraina-SUA-Rusia au fost constructive și ar putea continua săptămâna viitoare
18:20
Trump amenință Canada cu taxe vamale de 100% dacă încheie un acord comercial cu China
18:10
Ferrari și-a prezentat monopostul pentru noul sezon din Formula 1 - VIDEO
18:00
Prețurile în creștere, afaceri care se închid și tot mai mulți oameni care spun că nu-și mai permit lucrurile de bază: În Rusia, inflația a accelerat după majorarea TVA - VIDEO # ProTV.md
Prețurile în creștere, afaceri care se închid și tot mai mulți oameni care spun că nu-și mai permit lucrurile de bază: În Rusia, inflația a accelerat după majorarea TVA - VIDEO
18:00
18:00
PSG a revenit provizoriu în fruntea clasamentului din prima ligă franceză. Campioana ultimelor patru sezoane a obținut o victorie dificilă contra penultimei clasate - VIDEO # ProTV.md
PSG a revenit provizoriu în fruntea clasamentului din prima ligă franceză. Campioana ultimelor patru sezoane a obținut o victorie dificilă contra penultimei clasate - VIDEO
17:40
Inter Milano a reușit o victorie zdrobitoare la scor de tenis și rămâne lidera campionatului Italiei - VIDEO # ProTV.md
Inter Milano a reușit o victorie zdrobitoare la scor de tenis și rămâne lidera campionatului Italiei - VIDEO
17:40
Polițiștii chemați să intervină la sediul unei bănci din statul New York după declanșarea alarmei au avut parte de o surpriză. Cine era în clădire - VIDEO # ProTV.md
Polițiștii chemați să intervină la sediul unei bănci din statul New York după declanșarea alarmei au avut parte de o surpriză. Cine era în clădire - VIDEO
17:40
Prima ediție din noul sezon Românii au Talent a debutat în forță cu participanți talentați. Andra și Carmen Tănase au apăsat Golden Buzz-ul - VIDEO # ProTV.md
Prima ediție din noul sezon Românii au Talent a debutat în forță cu participanți talentați. Andra și Carmen Tănase au apăsat Golden Buzz-ul - VIDEO
