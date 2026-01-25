Vremea nefavorabilă a provocat accidente: mai multe mașini s-au ciocnit și s-au răsturnat pe șoselele naționale din cauza ghețușului – GALERIE FOTO
ProTV.md, 25 ianuarie 2026 15:30
Vremea nefavorabilă a provocat accidente: mai multe mașini s-au ciocnit și s-au răsturnat pe șoselele naționale din cauza ghețușului – GALERIE FOTO
• • •
Acum 10 minute
15:40
Vremea nefavorabilă a provocat accidente, la Orhei: mai multe mașini s-au ciocnit pe șosea din cauza ghețușului, iar un automobil a ajuns într-o benzinărie – GALERIE FOTO # ProTV.md
Vremea nefavorabilă a provocat accidente, la Orhei: mai multe mașini s-au ciocnit pe șosea din cauza ghețușului, iar un automobil a ajuns într-o benzinărie – GALERIE FOTO
Acum 30 minute
15:30
Vremea nefavorabilă a provocat accidente: mai multe mașini s-au ciocnit și s-au răsturnat pe șoselele naționale din cauza ghețușului – GALERIE FOTO # ProTV.md
Vremea nefavorabilă a provocat accidente: mai multe mașini s-au ciocnit și s-au răsturnat pe șoselele naționale din cauza ghețușului – GALERIE FOTO
Acum o oră
15:10
Târgul de Crăciun din centrul capitalei se închide astăzi. Programul evenimentului
Acum 2 ore
14:30
Ce crede Kremlinul despre relația dintre UE și SUA. „Sunt incapabili”
Acum 4 ore
13:50
O mașină s-a răsturnat la Sîngera, din cauza poleiului. Ce spune poliția
13:20
Polei, pe străzile din capitală. Serviciile municipale au intervenit pe trotuare, în stații și parcuri cu material antiderapant - VIDEO # ProTV.md
Polei, pe străzile din capitală. Serviciile municipale au intervenit pe trotuare, în stații și parcuri cu material antiderapant - VIDEO
12:50
Atenție, șoferi. Polei și ceață pe șoselele din țară. Se circulă cu dificultate în zona localității Ulmu. Recomandările poliției - FOTO # ProTV.md
Atenție, șoferi. Polei și ceață pe șoselele din țară. Se circulă cu dificultate în zona localității Ulmu. Recomandările poliției - FOTO
12:00
Spider-Man există. Imagini uluitoare: s-a cățărat pe o clădire de 508m fără protecție, live pe Netflix. Viața riscată pentru o sumă infimă - GALERIE FOTO # ProTV.md
Spider-Man există. Imagini uluitoare: s-a cățărat pe o clădire de 508m fără protecție, live pe Netflix. Viața riscată pentru o sumă infimă - GALERIE FOTO
Acum 6 ore
11:40
Drumarii, la datorie. Se circulă cu dificultate pe traseele naționale. Peste 800 de tone de sare și 90 de tone de material derapant - răspândite - GALERIE FOTO # ProTV.md
Drumarii, la datorie. Se circulă cu dificultate pe traseele naționale. Peste 800 de tone de sare și 90 de tone de material derapant - răspândite - GALERIE FOTO
11:30
Diplomaţii ruşi nu se mai pot mișca liber prin UE. Ce restricţii intră în vigoare începând de azi # ProTV.md
Diplomaţii ruşi nu se mai pot mișca liber prin UE. Ce restricţii intră în vigoare începând de azi
11:30
Atenție, șoferi. Polei și ceață pe șoselele din țară. Recomandările poliției - FOTO
11:10
Momentul în care Alex Pretti este pus la pământ și împușcat de agenții federali. Imaginile care contrazic versiunea oficială a Washingtonului. Cine a fost victima - VIDEO # ProTV.md
Momentul în care Alex Pretti este pus la pământ și împușcat de agenții federali. Imaginile care contrazic versiunea oficială a Washingtonului. Cine a fost victima - VIDEO
Acum 8 ore
09:50
O nouă lovitură pentru Ucraina, în plină iarnă. Peste un milion de locuințe, fără curent și căldură la -10 grade # ProTV.md
O nouă lovitură pentru Ucraina, în plină iarnă. Peste un milion de locuințe, fără curent și căldură la -10 grade
09:10
Cer noros și maxime de +3 grade vom avea în capitală. Cum va fi vremea în toată țara, dar și în următoarele zile # ProTV.md
Cer noros și maxime de +3 grade vom avea în capitală. Cum va fi vremea în toată țara, dar și în următoarele zile
08:50
Furie în Minneapolis după împușcarea unui american de către ICE . „Cel puțin zece focuri” în cinci secunde, familia denunță „minciuni revoltătoare” ale administrației Trump # ProTV.md
Furie în Minneapolis după împușcarea unui american de către ICE . „Cel puțin zece focuri” în cinci secunde, familia denunță „minciuni revoltătoare” ale administrației Trump
08:40
„Chimie neașteptată” între ruși și ucraineni la negocierile din Abu Dhabi. Ce urmează și scenariul împins de o sursă de la Casa Albă # ProTV.md
„Chimie neașteptată” între ruși și ucraineni la negocierile din Abu Dhabi. Ce urmează și scenariul împins de o sursă de la Casa Albă
Acum 24 ore
21:30
Ce mănâncă animalele sălbatice pe timp de iarnă: Angajații de la ocolurile silvice au amenajat hrănitoare cu hrană pentru toate gusturile - VIDEO # ProTV.md
Ce mănâncă animalele sălbatice pe timp de iarnă: Angajații de la ocolurile silvice au amenajat hrănitoare cu hrană pentru toate gusturile - VIDEO
21:30
După ce a fost certată de Sorana Cîrstea pentru lipsă de fair-play în meciul direct, tenismena Naomi Osaka s-a retras de la Australian Open - VIDEO # ProTV.md
După ce a fost certată de Sorana Cîrstea pentru lipsă de fair-play în meciul direct, tenismena Naomi Osaka s-a retras de la Australian Open - VIDEO
20:50
Schema „ruda implicată în accident” face noi victime: O femeie din capitală a rămas fără 100 000 de lei. Poliția caută făptașii # ProTV.md
Schema „ruda implicată în accident” face noi victime: O femeie din capitală a rămas fără 100 000 de lei. Poliția caută făptașii
20:20
După ce a fost certată de Sorana Cîrstea pentru lipsă de fair-play în meciul direct, tenismena Naomi Osaka s-a retras de la Australian Open # ProTV.md
După ce a fost certată de Sorana Cîrstea pentru lipsă de fair-play în meciul direct, tenismena Naomi Osaka s-a retras de la Australian Open
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 24.01.2026
19:50
Campionul ultimelor două ediții de la Australian Open, Jannik Sinner, a fost la un pas de abandona la Australian Open # ProTV.md
Campionul ultimelor două ediții de la Australian Open, Jannik Sinner, a fost la un pas de abandona la Australian Open
19:20
Primele anunțuri după finalul negocierilor de pace directe Rusia-Ucraina-SUA găzduite de Emiratele Arabe Unite - VIDEO # ProTV.md
Primele anunțuri după finalul negocierilor de pace directe Rusia-Ucraina-SUA găzduite de Emiratele Arabe Unite - VIDEO
19:20
Un nou record la aruncarea aligatorului de pluș. Florida găzduiește an de an un festival neobișnuit. Despre ce este vorba - VIDEO # ProTV.md
Un nou record la aruncarea aligatorului de pluș. Florida găzduiește an de an un festival neobișnuit. Despre ce este vorba - VIDEO
18:30
Mii de clădiri din Kiev au rămas fără încălzire după atacurile rusești. Temperaturile înregistrate au ajuns până la -12 grade - VIDEO # ProTV.md
Mii de clădiri din Kiev au rămas fără încălzire după atacurile rusești. Temperaturile înregistrate au ajuns până la -12 grade - VIDEO
18:30
Zelenski: Discuțiile trilaterale Ucraina-SUA-Rusia au fost constructive și ar putea continua săptămâna viitoare # ProTV.md
Zelenski: Discuțiile trilaterale Ucraina-SUA-Rusia au fost constructive și ar putea continua săptămâna viitoare
18:20
Trump amenință Canada cu taxe vamale de 100% dacă încheie un acord comercial cu China
18:10
Ferrari și-a prezentat monopostul pentru noul sezon din Formula 1 - VIDEO
18:00
Prețurile în creștere, afaceri care se închid și tot mai mulți oameni care spun că nu-și mai permit lucrurile de bază: În Rusia, inflația a accelerat după majorarea TVA - VIDEO # ProTV.md
Prețurile în creștere, afaceri care se închid și tot mai mulți oameni care spun că nu-și mai permit lucrurile de bază: În Rusia, inflația a accelerat după majorarea TVA - VIDEO
18:00
Primele anunțuri după finalul negocierilor de pace directe Rusia-Ucraina-SUA găzduite de Emiratele Arabe Unite # ProTV.md
Primele anunțuri după finalul negocierilor de pace directe Rusia-Ucraina-SUA găzduite de Emiratele Arabe Unite
18:00
PSG a revenit provizoriu în fruntea clasamentului din prima ligă franceză. Campioana ultimelor patru sezoane a obținut o victorie dificilă contra penultimei clasate - VIDEO # ProTV.md
PSG a revenit provizoriu în fruntea clasamentului din prima ligă franceză. Campioana ultimelor patru sezoane a obținut o victorie dificilă contra penultimei clasate - VIDEO
17:40
Inter Milano a reușit o victorie zdrobitoare la scor de tenis și rămâne lidera campionatului Italiei - VIDEO # ProTV.md
Inter Milano a reușit o victorie zdrobitoare la scor de tenis și rămâne lidera campionatului Italiei - VIDEO
17:40
Polițiștii chemați să intervină la sediul unei bănci din statul New York după declanșarea alarmei au avut parte de o surpriză. Cine era în clădire - VIDEO # ProTV.md
Polițiștii chemați să intervină la sediul unei bănci din statul New York după declanșarea alarmei au avut parte de o surpriză. Cine era în clădire - VIDEO
17:40
Prima ediție din noul sezon Românii au Talent a debutat în forță cu participanți talentați. Andra și Carmen Tănase au apăsat Golden Buzz-ul - VIDEO # ProTV.md
Prima ediție din noul sezon Românii au Talent a debutat în forță cu participanți talentați. Andra și Carmen Tănase au apăsat Golden Buzz-ul - VIDEO
17:30
S-a încheiat și cea de-a doua rundă de negocieri trilaterale Rusia–Ucraina–SUA din Abu Dhabi. Anunțul sec făcut de ruși # ProTV.md
S-a încheiat și cea de-a doua rundă de negocieri trilaterale Rusia–Ucraina–SUA din Abu Dhabi. Anunțul sec făcut de ruși
17:20
Abandonate, maltratate și neglijate - așa trăiesc majoritatea animalelor fără adăpost din țara noastră. Apărătorii pentru drepturile animalelor bat alarma. Reacția autorităților - VIDEO # ProTV.md
Abandonate, maltratate și neglijate - așa trăiesc majoritatea animalelor fără adăpost din țara noastră. Apărătorii pentru drepturile animalelor bat alarma. Reacția autorităților - VIDEO
17:10
Rușii au folosit o armă rară: Kievul denunță „atacul barbar și cinic” al lui Putin în timpul tratativelor de pace # ProTV.md
Rușii au folosit o armă rară: Kievul denunță „atacul barbar și cinic” al lui Putin în timpul tratativelor de pace
16:10
Ce ar trebui să știe moldovenii atunci când utilizează roamingul pe teritoriul UE, care este gratuit de la începutul acestui an. Autoritățile vin cu explicații - VIDEO # ProTV.md
Ce ar trebui să știe moldovenii atunci când utilizează roamingul pe teritoriul UE, care este gratuit de la începutul acestui an. Autoritățile vin cu explicații - VIDEO
16:00
O familie cu trei copii din Edineț a rămas pe drumuri, după ce casa le-a fost mistuită de flăcări. Pompierii anunță cauza preliminară, iar autoritățile locale spun că vor veni cu ajutor - VIDEO # ProTV.md
O familie cu trei copii din Edineț a rămas pe drumuri, după ce casa le-a fost mistuită de flăcări. Pompierii anunță cauza preliminară, iar autoritățile locale spun că vor veni cu ajutor - VIDEO
16:00
Un schior canadian a declanșat din greșeală o avalanșă care aproape i-a costat viața. Momentul, surprins de un martor - VIDEO # ProTV.md
Un schior canadian a declanșat din greșeală o avalanșă care aproape i-a costat viața. Momentul, surprins de un martor - VIDEO
Ieri
15:30
Cea de-a doua rundă de negocieri Rusia–Ucraina–SUA s-a încheiat. Nicio declarație sau raport oficial nu a fost publicat încă # ProTV.md
Cea de-a doua rundă de negocieri Rusia–Ucraina–SUA s-a încheiat. Nicio declarație sau raport oficial nu a fost publicat încă
15:10
Președintele României, Nicușor Dan, huiduit la Focșani. Replica șefului de stat - VIDEO
14:20
Vladimir Putin și-a trimis bombardierele nucleare deasupra Mării Baltice. Explicațiile Kremlinului # ProTV.md
Vladimir Putin și-a trimis bombardierele nucleare deasupra Mării Baltice. Explicațiile Kremlinului
14:10
Cutremur în apropiere de Republica Moldova. Magnitudinea, revizuită de specialiști
13:10
Focuri de armă în curtea unui bloc din capitală: Un tânăr a ajuns la spital, după ce a fost rănit prin împușcare. Poliția vine cu detalii - VIDEO # ProTV.md
Focuri de armă în curtea unui bloc din capitală: Un tânăr a ajuns la spital, după ce a fost rănit prin împușcare. Poliția vine cu detalii - VIDEO
13:10
Poliția cere ajutorul cetățenilor pentru identificarea bărbatului implicat în incidentul armat produs în capitală: Există indicii că s-ar afla în stânga Nistrului și deține o armă # ProTV.md
Poliția cere ajutorul cetățenilor pentru identificarea bărbatului implicat în incidentul armat produs în capitală: Există indicii că s-ar afla în stânga Nistrului și deține o armă
13:00
Focuri de armă în curtea unui bloc din capitală: Un tânăr a ajuns la spital, după ce a fost rănit prin împușcare de către persoane necunoscute. Poliția vine cu detalii - VIDEO # ProTV.md
Focuri de armă în curtea unui bloc din capitală: Un tânăr a ajuns la spital, după ce a fost rănit prin împușcare de către persoane necunoscute. Poliția vine cu detalii - VIDEO
12:40
Rușii au folosit o armă rară azi-noapte. Kievul denunță „atacul barbar și cinic” al lui Putin în timpul tratativelor de pace # ProTV.md
Rușii au folosit o armă rară azi-noapte. Kievul denunță „atacul barbar și cinic” al lui Putin în timpul tratativelor de pace
11:50
Mii de clădiri din Kiev au rămas fără încălzire după atacurile rusești. Temperaturile înregistrate au ajuns până la -12 grade # ProTV.md
Mii de clădiri din Kiev au rămas fără încălzire după atacurile rusești. Temperaturile înregistrate au ajuns până la -12 grade
11:50
„Israelul caută o ocazie pentru a lovi Iranul”. Avertisment critic de la Ankara, în timp ce Teheranul promite un „război total” ca replică la orice atac # ProTV.md
„Israelul caută o ocazie pentru a lovi Iranul”. Avertisment critic de la Ankara, în timp ce Teheranul promite un „război total” ca replică la orice atac
