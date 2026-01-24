Ce mănâncă animalele sălbatice pe timp de iarnă: Angajații de la ocolurile silvice au amenajat hrănitoare cu hrană pentru toate gusturile - VIDEO
ProTV.md, 24 ianuarie 2026 21:30
Ce mănâncă animalele sălbatice pe timp de iarnă: Angajații de la ocolurile silvice au amenajat hrănitoare cu hrană pentru toate gusturile - VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum o oră
21:30
Ce mănâncă animalele sălbatice pe timp de iarnă: Angajații de la ocolurile silvice au amenajat hrănitoare cu hrană pentru toate gusturile - VIDEO # ProTV.md
Ce mănâncă animalele sălbatice pe timp de iarnă: Angajații de la ocolurile silvice au amenajat hrănitoare cu hrană pentru toate gusturile - VIDEO
21:30
După ce a fost certată de Sorana Cîrstea pentru lipsă de fair-play în meciul direct, tenismena Naomi Osaka s-a retras de la Australian Open - VIDEO # ProTV.md
După ce a fost certată de Sorana Cîrstea pentru lipsă de fair-play în meciul direct, tenismena Naomi Osaka s-a retras de la Australian Open - VIDEO
Acum 2 ore
20:50
Schema „ruda implicată în accident” face noi victime: O femeie din capitală a rămas fără 100 000 de lei. Poliția caută făptașii # ProTV.md
Schema „ruda implicată în accident” face noi victime: O femeie din capitală a rămas fără 100 000 de lei. Poliția caută făptașii
Acum 4 ore
20:20
După ce a fost certată de Sorana Cîrstea pentru lipsă de fair-play în meciul direct, tenismena Naomi Osaka s-a retras de la Australian Open # ProTV.md
După ce a fost certată de Sorana Cîrstea pentru lipsă de fair-play în meciul direct, tenismena Naomi Osaka s-a retras de la Australian Open
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 24.01.2026
19:50
Campionul ultimelor două ediții de la Australian Open, Jannik Sinner, a fost la un pas de abandona la Australian Open # ProTV.md
Campionul ultimelor două ediții de la Australian Open, Jannik Sinner, a fost la un pas de abandona la Australian Open
19:20
Primele anunțuri după finalul negocierilor de pace directe Rusia-Ucraina-SUA găzduite de Emiratele Arabe Unite - VIDEO # ProTV.md
Primele anunțuri după finalul negocierilor de pace directe Rusia-Ucraina-SUA găzduite de Emiratele Arabe Unite - VIDEO
19:20
Un nou record la aruncarea aligatorului de pluș. Florida găzduiește an de an un festival neobișnuit. Despre ce este vorba - VIDEO # ProTV.md
Un nou record la aruncarea aligatorului de pluș. Florida găzduiește an de an un festival neobișnuit. Despre ce este vorba - VIDEO
18:30
Mii de clădiri din Kiev au rămas fără încălzire după atacurile rusești. Temperaturile înregistrate au ajuns până la -12 grade - VIDEO # ProTV.md
Mii de clădiri din Kiev au rămas fără încălzire după atacurile rusești. Temperaturile înregistrate au ajuns până la -12 grade - VIDEO
18:30
Zelenski: Discuțiile trilaterale Ucraina-SUA-Rusia au fost constructive și ar putea continua săptămâna viitoare # ProTV.md
Zelenski: Discuțiile trilaterale Ucraina-SUA-Rusia au fost constructive și ar putea continua săptămâna viitoare
Acum 6 ore
18:20
Trump amenință Canada cu taxe vamale de 100% dacă încheie un acord comercial cu China
18:10
Ferrari și-a prezentat monopostul pentru noul sezon din Formula 1 - VIDEO
18:00
Prețurile în creștere, afaceri care se închid și tot mai mulți oameni care spun că nu-și mai permit lucrurile de bază: În Rusia, inflația a accelerat după majorarea TVA - VIDEO # ProTV.md
Prețurile în creștere, afaceri care se închid și tot mai mulți oameni care spun că nu-și mai permit lucrurile de bază: În Rusia, inflația a accelerat după majorarea TVA - VIDEO
18:00
Primele anunțuri după finalul negocierilor de pace directe Rusia-Ucraina-SUA găzduite de Emiratele Arabe Unite # ProTV.md
Primele anunțuri după finalul negocierilor de pace directe Rusia-Ucraina-SUA găzduite de Emiratele Arabe Unite
18:00
PSG a revenit provizoriu în fruntea clasamentului din prima ligă franceză. Campioana ultimelor patru sezoane a obținut o victorie dificilă contra penultimei clasate - VIDEO # ProTV.md
PSG a revenit provizoriu în fruntea clasamentului din prima ligă franceză. Campioana ultimelor patru sezoane a obținut o victorie dificilă contra penultimei clasate - VIDEO
17:40
Inter Milano a reușit o victorie zdrobitoare la scor de tenis și rămâne lidera campionatului Italiei - VIDEO # ProTV.md
Inter Milano a reușit o victorie zdrobitoare la scor de tenis și rămâne lidera campionatului Italiei - VIDEO
17:40
Polițiștii chemați să intervină la sediul unei bănci din statul New York după declanșarea alarmei au avut parte de o surpriză. Cine era în clădire - VIDEO # ProTV.md
Polițiștii chemați să intervină la sediul unei bănci din statul New York după declanșarea alarmei au avut parte de o surpriză. Cine era în clădire - VIDEO
17:40
Prima ediție din noul sezon Românii au Talent a debutat în forță cu participanți talentați. Andra și Carmen Tănase au apăsat Golden Buzz-ul - VIDEO # ProTV.md
Prima ediție din noul sezon Românii au Talent a debutat în forță cu participanți talentați. Andra și Carmen Tănase au apăsat Golden Buzz-ul - VIDEO
17:30
S-a încheiat și cea de-a doua rundă de negocieri trilaterale Rusia–Ucraina–SUA din Abu Dhabi. Anunțul sec făcut de ruși # ProTV.md
S-a încheiat și cea de-a doua rundă de negocieri trilaterale Rusia–Ucraina–SUA din Abu Dhabi. Anunțul sec făcut de ruși
17:20
Abandonate, maltratate și neglijate - așa trăiesc majoritatea animalelor fără adăpost din țara noastră. Apărătorii pentru drepturile animalelor bat alarma. Reacția autorităților - VIDEO # ProTV.md
Abandonate, maltratate și neglijate - așa trăiesc majoritatea animalelor fără adăpost din țara noastră. Apărătorii pentru drepturile animalelor bat alarma. Reacția autorităților - VIDEO
17:10
Rușii au folosit o armă rară: Kievul denunță „atacul barbar și cinic” al lui Putin în timpul tratativelor de pace # ProTV.md
Rușii au folosit o armă rară: Kievul denunță „atacul barbar și cinic” al lui Putin în timpul tratativelor de pace
Acum 8 ore
16:10
Ce ar trebui să știe moldovenii atunci când utilizează roamingul pe teritoriul UE, care este gratuit de la începutul acestui an. Autoritățile vin cu explicații - VIDEO # ProTV.md
Ce ar trebui să știe moldovenii atunci când utilizează roamingul pe teritoriul UE, care este gratuit de la începutul acestui an. Autoritățile vin cu explicații - VIDEO
16:00
O familie cu trei copii din Edineț a rămas pe drumuri, după ce casa le-a fost mistuită de flăcări. Pompierii anunță cauza preliminară, iar autoritățile locale spun că vor veni cu ajutor - VIDEO # ProTV.md
O familie cu trei copii din Edineț a rămas pe drumuri, după ce casa le-a fost mistuită de flăcări. Pompierii anunță cauza preliminară, iar autoritățile locale spun că vor veni cu ajutor - VIDEO
16:00
Un schior canadian a declanșat din greșeală o avalanșă care aproape i-a costat viața. Momentul, surprins de un martor - VIDEO # ProTV.md
Un schior canadian a declanșat din greșeală o avalanșă care aproape i-a costat viața. Momentul, surprins de un martor - VIDEO
15:30
Cea de-a doua rundă de negocieri Rusia–Ucraina–SUA s-a încheiat. Nicio declarație sau raport oficial nu a fost publicat încă # ProTV.md
Cea de-a doua rundă de negocieri Rusia–Ucraina–SUA s-a încheiat. Nicio declarație sau raport oficial nu a fost publicat încă
15:10
Președintele României, Nicușor Dan, huiduit la Focșani. Replica șefului de stat - VIDEO
Acum 12 ore
14:20
Vladimir Putin și-a trimis bombardierele nucleare deasupra Mării Baltice. Explicațiile Kremlinului # ProTV.md
Vladimir Putin și-a trimis bombardierele nucleare deasupra Mării Baltice. Explicațiile Kremlinului
14:10
Cutremur în apropiere de Republica Moldova. Magnitudinea, revizuită de specialiști
13:10
Focuri de armă în curtea unui bloc din capitală: Un tânăr a ajuns la spital, după ce a fost rănit prin împușcare. Poliția vine cu detalii - VIDEO # ProTV.md
Focuri de armă în curtea unui bloc din capitală: Un tânăr a ajuns la spital, după ce a fost rănit prin împușcare. Poliția vine cu detalii - VIDEO
13:10
Poliția cere ajutorul cetățenilor pentru identificarea bărbatului implicat în incidentul armat produs în capitală: Există indicii că s-ar afla în stânga Nistrului și deține o armă # ProTV.md
Poliția cere ajutorul cetățenilor pentru identificarea bărbatului implicat în incidentul armat produs în capitală: Există indicii că s-ar afla în stânga Nistrului și deține o armă
13:00
Focuri de armă în curtea unui bloc din capitală: Un tânăr a ajuns la spital, după ce a fost rănit prin împușcare de către persoane necunoscute. Poliția vine cu detalii - VIDEO # ProTV.md
Focuri de armă în curtea unui bloc din capitală: Un tânăr a ajuns la spital, după ce a fost rănit prin împușcare de către persoane necunoscute. Poliția vine cu detalii - VIDEO
12:40
Rușii au folosit o armă rară azi-noapte. Kievul denunță „atacul barbar și cinic” al lui Putin în timpul tratativelor de pace # ProTV.md
Rușii au folosit o armă rară azi-noapte. Kievul denunță „atacul barbar și cinic” al lui Putin în timpul tratativelor de pace
11:50
Mii de clădiri din Kiev au rămas fără încălzire după atacurile rusești. Temperaturile înregistrate au ajuns până la -12 grade # ProTV.md
Mii de clădiri din Kiev au rămas fără încălzire după atacurile rusești. Temperaturile înregistrate au ajuns până la -12 grade
11:50
„Israelul caută o ocazie pentru a lovi Iranul”. Avertisment critic de la Ankara, în timp ce Teheranul promite un „război total” ca replică la orice atac # ProTV.md
„Israelul caută o ocazie pentru a lovi Iranul”. Avertisment critic de la Ankara, în timp ce Teheranul promite un „război total” ca replică la orice atac
11:00
Șapte morți și peste 80 de dispăruți după o alunecare de teren în Indonezia
10:20
Fostul șef al Direcției 5, Valeriu Cojocaru, condamnat în Moldova la trei ani de închisoare, cere azil în Germania - VIDEO # ProTV.md
Fostul șef al Direcției 5, Valeriu Cojocaru, condamnat în Moldova la trei ani de închisoare, cere azil în Germania - VIDEO
10:10
Mesajul președintelui Parlamentului, la 167 de ani de la Mica Unire: „Această zi a însemnat un act de curaj și viziune” # ProTV.md
Mesajul președintelui Parlamentului, la 167 de ani de la Mica Unire: „Această zi a însemnat un act de curaj și viziune”
09:40
Furie la Londra după declarațiile lui Donald Trump despre trupele NATO care au luptat în Afganistan: „O adevărată rușine” # ProTV.md
Furie la Londra după declarațiile lui Donald Trump despre trupele NATO care au luptat în Afganistan: „O adevărată rușine”
Acum 24 ore
09:20
Militarul Armatei Naționale, rănit în urma unei împuşcături cu arma din dotare acum câteva zile, a decedat la spital # ProTV.md
Militarul Armatei Naționale, rănit în urma unei împuşcături cu arma din dotare acum câteva zile, a decedat la spital
08:50
Suspans după prima zi de negocieri SUA-Rusia-Ucraina. Presa de stat de la Moscova scrie despre ce s-a discutat în spatele ușilor deschise # ProTV.md
Suspans după prima zi de negocieri SUA-Rusia-Ucraina. Presa de stat de la Moscova scrie despre ce s-a discutat în spatele ușilor deschise
08:40
Budapesta acuză Kievul că „se amestecă foarte dur și direct” în alegerile din Ungaria
08:40
Studio Acrobatic Show din Chișinău, fetițele care i-au „topit” pe jurații de la Românii au Talent cu momentul de dans pus în scenă alături de tații lor - VIDEO # ProTV.md
Studio Acrobatic Show din Chișinău, fetițele care i-au „topit” pe jurații de la Românii au Talent cu momentul de dans pus în scenă alături de tații lor - VIDEO
08:20
A doua zi de negocieri Rusia–Ucraina–SUA. Controlul Donbasului, principalul blocaj în discuțiile de la Abu Dhabi # ProTV.md
A doua zi de negocieri Rusia–Ucraina–SUA. Controlul Donbasului, principalul blocaj în discuțiile de la Abu Dhabi
08:10
Mega-furtuna de iarnă lovește SUA. Stare de urgență în zeci de state, mii de zboruri anulate, drumuri și școli închise. Avertizări de ninsori abundente, frig extrem și acumulări catastrofale de gheață # ProTV.md
Mega-furtuna de iarnă lovește SUA. Stare de urgență în zeci de state, mii de zboruri anulate, drumuri și școli închise. Avertizări de ninsori abundente, frig extrem și acumulări catastrofale de gheață
08:10
Lapoviță și ninsori în nordul și centrul țării. Câte grade se vor înregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Lapoviță și ninsori în nordul și centrul țării. Câte grade se vor înregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
08:10
Cele mai mari două orașe ucrainene, atacate de ruși după negocierile din Abu Dhabi
01:40
Acest sfârșit de săptămână sparge gheața la propriu. Ce temperaturi ne așteaptă și cum va fi vremea în luna februarie - VIDEO # ProTV.md
Acest sfârșit de săptămână sparge gheața la propriu. Ce temperaturi ne așteaptă și cum va fi vremea în luna februarie - VIDEO
Ieri
21:30
Liderii UE au recunoscut practic că vechiul model al relațiilor cu Statele Unite nu mai funcționează și că Europa va trebui să acționeze pe cont propriu. Declarațiile oficialilor - VIDEO # ProTV.md
Liderii UE au recunoscut practic că vechiul model al relațiilor cu Statele Unite nu mai funcționează și că Europa va trebui să acționeze pe cont propriu. Declarațiile oficialilor - VIDEO
21:20
Accident la Anenii Noi: Un șofer - transportat la spital, după ce s-a izbit cu mașina de un pilon de electricitate - VIDEO # ProTV.md
Accident la Anenii Noi: Un șofer - transportat la spital, după ce s-a izbit cu mașina de un pilon de electricitate - VIDEO
21:20
Cazul fetei de 14 ani, care a fost bătută grav de alte două în Ialoveni. PG: „A fost pornită o urmărire penală” - VIDEO # ProTV.md
Cazul fetei de 14 ani, care a fost bătută grav de alte două în Ialoveni. PG: „A fost pornită o urmărire penală” - VIDEO
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.