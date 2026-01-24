Abandonate, maltratate și neglijate - așa trăiesc majoritatea animalelor fără adăpost din țara noastră. Apărătorii pentru drepturile animalelor bat alarma. Reacția autorităților - VIDEO
ProTV.md, 24 ianuarie 2026 17:20
Abandonate, maltratate și neglijate - așa trăiesc majoritatea animalelor fără adăpost din țara noastră. Apărătorii pentru drepturile animalelor bat alarma. Reacția autorităților - VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 10 minute
17:40
Inter Milano a reușit o victorie zdrobitoare la scor de tenis și rămâne lidera campionatului Italiei - VIDEO # ProTV.md
Inter Milano a reușit o victorie zdrobitoare la scor de tenis și rămâne lidera campionatului Italiei - VIDEO
17:40
Polițiștii chemați să intervină la sediul unei bănci din statul New York după declanșarea alarmei au avut parte de o surpriză. Cine era în clădire - VIDEO # ProTV.md
Polițiștii chemați să intervină la sediul unei bănci din statul New York după declanșarea alarmei au avut parte de o surpriză. Cine era în clădire - VIDEO
17:40
Prima ediție din noul sezon Românii au Talent a debutat în forță cu participanți talentați. Andra și Carmen Tănase au apăsat Golden Buzz-ul - VIDEO # ProTV.md
Prima ediție din noul sezon Românii au Talent a debutat în forță cu participanți talentați. Andra și Carmen Tănase au apăsat Golden Buzz-ul - VIDEO
Acum 30 minute
17:30
S-a încheiat și cea de-a doua rundă de negocieri trilaterale Rusia–Ucraina–SUA din Abu Dhabi. Anunțul sec făcut de ruși # ProTV.md
S-a încheiat și cea de-a doua rundă de negocieri trilaterale Rusia–Ucraina–SUA din Abu Dhabi. Anunțul sec făcut de ruși
17:20
Abandonate, maltratate și neglijate - așa trăiesc majoritatea animalelor fără adăpost din țara noastră. Apărătorii pentru drepturile animalelor bat alarma. Reacția autorităților - VIDEO # ProTV.md
Abandonate, maltratate și neglijate - așa trăiesc majoritatea animalelor fără adăpost din țara noastră. Apărătorii pentru drepturile animalelor bat alarma. Reacția autorităților - VIDEO
Acum o oră
17:10
Rușii au folosit o armă rară: Kievul denunță „atacul barbar și cinic” al lui Putin în timpul tratativelor de pace # ProTV.md
Rușii au folosit o armă rară: Kievul denunță „atacul barbar și cinic” al lui Putin în timpul tratativelor de pace
Acum 2 ore
16:10
Ce ar trebui să știe moldovenii atunci când utilizează roamingul pe teritoriul UE, care este gratuit de la începutul acestui an. Autoritățile vin cu explicații - VIDEO # ProTV.md
Ce ar trebui să știe moldovenii atunci când utilizează roamingul pe teritoriul UE, care este gratuit de la începutul acestui an. Autoritățile vin cu explicații - VIDEO
16:00
O familie cu trei copii din Edineț a rămas pe drumuri, după ce casa le-a fost mistuită de flăcări. Pompierii anunță cauza preliminară, iar autoritățile locale spun că vor veni cu ajutor - VIDEO # ProTV.md
O familie cu trei copii din Edineț a rămas pe drumuri, după ce casa le-a fost mistuită de flăcări. Pompierii anunță cauza preliminară, iar autoritățile locale spun că vor veni cu ajutor - VIDEO
16:00
Un schior canadian a declanșat din greșeală o avalanșă care aproape i-a costat viața. Momentul, surprins de un martor - VIDEO # ProTV.md
Un schior canadian a declanșat din greșeală o avalanșă care aproape i-a costat viața. Momentul, surprins de un martor - VIDEO
Acum 4 ore
15:30
Cea de-a doua rundă de negocieri Rusia–Ucraina–SUA s-a încheiat. Nicio declarație sau raport oficial nu a fost publicat încă # ProTV.md
Cea de-a doua rundă de negocieri Rusia–Ucraina–SUA s-a încheiat. Nicio declarație sau raport oficial nu a fost publicat încă
15:10
Președintele României, Nicușor Dan, huiduit la Focșani. Replica șefului de stat - VIDEO
14:20
Vladimir Putin și-a trimis bombardierele nucleare deasupra Mării Baltice. Explicațiile Kremlinului # ProTV.md
Vladimir Putin și-a trimis bombardierele nucleare deasupra Mării Baltice. Explicațiile Kremlinului
14:10
Cutremur în apropiere de Republica Moldova. Magnitudinea, revizuită de specialiști
Acum 6 ore
13:10
Focuri de armă în curtea unui bloc din capitală: Un tânăr a ajuns la spital, după ce a fost rănit prin împușcare. Poliția vine cu detalii - VIDEO # ProTV.md
Focuri de armă în curtea unui bloc din capitală: Un tânăr a ajuns la spital, după ce a fost rănit prin împușcare. Poliția vine cu detalii - VIDEO
13:10
Poliția cere ajutorul cetățenilor pentru identificarea bărbatului implicat în incidentul armat produs în capitală: Există indicii că s-ar afla în stânga Nistrului și deține o armă # ProTV.md
Poliția cere ajutorul cetățenilor pentru identificarea bărbatului implicat în incidentul armat produs în capitală: Există indicii că s-ar afla în stânga Nistrului și deține o armă
13:00
Focuri de armă în curtea unui bloc din capitală: Un tânăr a ajuns la spital, după ce a fost rănit prin împușcare de către persoane necunoscute. Poliția vine cu detalii - VIDEO # ProTV.md
Focuri de armă în curtea unui bloc din capitală: Un tânăr a ajuns la spital, după ce a fost rănit prin împușcare de către persoane necunoscute. Poliția vine cu detalii - VIDEO
12:40
Rușii au folosit o armă rară azi-noapte. Kievul denunță „atacul barbar și cinic” al lui Putin în timpul tratativelor de pace # ProTV.md
Rușii au folosit o armă rară azi-noapte. Kievul denunță „atacul barbar și cinic” al lui Putin în timpul tratativelor de pace
11:50
Mii de clădiri din Kiev au rămas fără încălzire după atacurile rusești. Temperaturile înregistrate au ajuns până la -12 grade # ProTV.md
Mii de clădiri din Kiev au rămas fără încălzire după atacurile rusești. Temperaturile înregistrate au ajuns până la -12 grade
11:50
„Israelul caută o ocazie pentru a lovi Iranul”. Avertisment critic de la Ankara, în timp ce Teheranul promite un „război total” ca replică la orice atac # ProTV.md
„Israelul caută o ocazie pentru a lovi Iranul”. Avertisment critic de la Ankara, în timp ce Teheranul promite un „război total” ca replică la orice atac
Acum 8 ore
11:00
Șapte morți și peste 80 de dispăruți după o alunecare de teren în Indonezia
10:20
Fostul șef al Direcției 5, Valeriu Cojocaru, condamnat în Moldova la trei ani de închisoare, cere azil în Germania - VIDEO # ProTV.md
Fostul șef al Direcției 5, Valeriu Cojocaru, condamnat în Moldova la trei ani de închisoare, cere azil în Germania - VIDEO
10:10
Mesajul președintelui Parlamentului, la 167 de ani de la Mica Unire: „Această zi a însemnat un act de curaj și viziune” # ProTV.md
Mesajul președintelui Parlamentului, la 167 de ani de la Mica Unire: „Această zi a însemnat un act de curaj și viziune”
Acum 12 ore
09:40
Furie la Londra după declarațiile lui Donald Trump despre trupele NATO care au luptat în Afganistan: „O adevărată rușine” # ProTV.md
Furie la Londra după declarațiile lui Donald Trump despre trupele NATO care au luptat în Afganistan: „O adevărată rușine”
09:20
Militarul Armatei Naționale, rănit în urma unei împuşcături cu arma din dotare acum câteva zile, a decedat la spital # ProTV.md
Militarul Armatei Naționale, rănit în urma unei împuşcături cu arma din dotare acum câteva zile, a decedat la spital
08:50
Suspans după prima zi de negocieri SUA-Rusia-Ucraina. Presa de stat de la Moscova scrie despre ce s-a discutat în spatele ușilor deschise # ProTV.md
Suspans după prima zi de negocieri SUA-Rusia-Ucraina. Presa de stat de la Moscova scrie despre ce s-a discutat în spatele ușilor deschise
08:40
Budapesta acuză Kievul că „se amestecă foarte dur și direct” în alegerile din Ungaria
08:40
Studio Acrobatic Show din Chișinău, fetițele care i-au „topit” pe jurații de la Românii au Talent cu momentul de dans pus în scenă alături de tații lor - VIDEO # ProTV.md
Studio Acrobatic Show din Chișinău, fetițele care i-au „topit” pe jurații de la Românii au Talent cu momentul de dans pus în scenă alături de tații lor - VIDEO
08:20
A doua zi de negocieri Rusia–Ucraina–SUA. Controlul Donbasului, principalul blocaj în discuțiile de la Abu Dhabi # ProTV.md
A doua zi de negocieri Rusia–Ucraina–SUA. Controlul Donbasului, principalul blocaj în discuțiile de la Abu Dhabi
08:10
Mega-furtuna de iarnă lovește SUA. Stare de urgență în zeci de state, mii de zboruri anulate, drumuri și școli închise. Avertizări de ninsori abundente, frig extrem și acumulări catastrofale de gheață # ProTV.md
Mega-furtuna de iarnă lovește SUA. Stare de urgență în zeci de state, mii de zboruri anulate, drumuri și școli închise. Avertizări de ninsori abundente, frig extrem și acumulări catastrofale de gheață
08:10
Lapoviță și ninsori în nordul și centrul țării. Câte grade se vor înregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Lapoviță și ninsori în nordul și centrul țării. Câte grade se vor înregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
08:10
Cele mai mari două orașe ucrainene, atacate de ruși după negocierile din Abu Dhabi
Acum 24 ore
01:40
Acest sfârșit de săptămână sparge gheața la propriu. Ce temperaturi ne așteaptă și cum va fi vremea în luna februarie - VIDEO # ProTV.md
Acest sfârșit de săptămână sparge gheața la propriu. Ce temperaturi ne așteaptă și cum va fi vremea în luna februarie - VIDEO
23 ianuarie 2026
21:30
Liderii UE au recunoscut practic că vechiul model al relațiilor cu Statele Unite nu mai funcționează și că Europa va trebui să acționeze pe cont propriu. Declarațiile oficialilor - VIDEO # ProTV.md
Liderii UE au recunoscut practic că vechiul model al relațiilor cu Statele Unite nu mai funcționează și că Europa va trebui să acționeze pe cont propriu. Declarațiile oficialilor - VIDEO
21:20
Accident la Anenii Noi: Un șofer - transportat la spital, după ce s-a izbit cu mașina de un pilon de electricitate - VIDEO # ProTV.md
Accident la Anenii Noi: Un șofer - transportat la spital, după ce s-a izbit cu mașina de un pilon de electricitate - VIDEO
21:20
Cazul fetei de 14 ani, care a fost bătută grav de alte două în Ialoveni. PG: „A fost pornită o urmărire penală” - VIDEO # ProTV.md
Cazul fetei de 14 ani, care a fost bătută grav de alte două în Ialoveni. PG: „A fost pornită o urmărire penală” - VIDEO
21:20
Dosarul lui Plahotniuc se apropie de final: Fostul ministru al Finanțelor, Anatol Arapu - audiat prin videoconferință. De ce Vladimir Andronachi a refuzat să depună mărturii - VIDEO # ProTV.md
Dosarul lui Plahotniuc se apropie de final: Fostul ministru al Finanțelor, Anatol Arapu - audiat prin videoconferință. De ce Vladimir Andronachi a refuzat să depună mărturii - VIDEO
21:10
Bulgaria are un nou președinte: Iliana Iotova, prima femeie care ocupă această funcție
20:40
Luptătoarea Irina Rîngaci și canoistul Serghei Tarnovschi - desemnați cei mai buni sportivi ai anului 2025 - VIDEO # ProTV.md
Luptătoarea Irina Rîngaci și canoistul Serghei Tarnovschi - desemnați cei mai buni sportivi ai anului 2025 - VIDEO
20:30
Câți bani a cheltuit Rusia pentru atacul masiv care a cufundat Kievul în întuneric
20:30
Luptătoarea Irina Rîngaci și canoistul Serghei Tarnovschi - desemnați cei mai buni sportivi ai anului trecut în cadrul galei Ministerului Educației și Cercetării - VIDEO # ProTV.md
Luptătoarea Irina Rîngaci și canoistul Serghei Tarnovschi - desemnați cei mai buni sportivi ai anului trecut în cadrul galei Ministerului Educației și Cercetării - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 23.01.2026
19:50
Liderii Uniunii Europene au recunoscut practic că vechiul model al relațiilor cu Statele Unite nu mai funcționează și că Europa va trebui să acționeze pe cont propriu. Declarațiile oficialilor UE - VIDEO # ProTV.md
Liderii Uniunii Europene au recunoscut practic că vechiul model al relațiilor cu Statele Unite nu mai funcționează și că Europa va trebui să acționeze pe cont propriu. Declarațiile oficialilor UE - VIDEO
19:50
Italia - măturată de ciclonul Harry. Mai multe regiuni de pe coastele Mării Mediterane se confruntă cu inundații provocate de valurile care ajung la circa 10 metri - VIDEO # ProTV.md
Italia - măturată de ciclonul Harry. Mai multe regiuni de pe coastele Mării Mediterane se confruntă cu inundații provocate de valurile care ajung la circa 10 metri - VIDEO
19:40
Naționala Norvegiei de handbal masculin a obținut o victorie dramatică în fața Spaniei, în ultimele 60 de secunde și își păstrează speranțele de a ajunge în play-off-ul Campionatului European # ProTV.md
Naționala Norvegiei de handbal masculin a obținut o victorie dramatică în fața Spaniei, în ultimele 60 de secunde și își păstrează speranțele de a ajunge în play-off-ul Campionatului European
19:40
La băieți, în optimi va avea loc prima confruntare dintre doi jucători din top 10 mondial. Alexander Bublik va da piept cu Alex de Minaur, după ce și-au învins adversarii în minim de seturi - VIDEO # ProTV.md
La băieți, în optimi va avea loc prima confruntare dintre doi jucători din top 10 mondial. Alexander Bublik va da piept cu Alex de Minaur, după ce și-au învins adversarii în minim de seturi - VIDEO
19:40
România a rămas fără reprezentante la Australian Open. Gabriela Ruse a fost eliminată de fenomenul de 18 ani al tenisului feminin, Mirra Andreeva - VIDEO # ProTV.md
România a rămas fără reprezentante la Australian Open. Gabriela Ruse a fost eliminată de fenomenul de 18 ani al tenisului feminin, Mirra Andreeva - VIDEO
19:30
Acest sfârșit de săptămână sparge gheața la propriu. Ce temperaturi ne așteaptă și cum va fi vremea în luna februarie - VIDEO # ProTV.md
Acest sfârșit de săptămână sparge gheața la propriu. Ce temperaturi ne așteaptă și cum va fi vremea în luna februarie - VIDEO
19:30
SUA, sub amenințarea unei furtuni de iarnă: stare de urgență în 12 state și zboruri anulate ca măsură de precauție # ProTV.md
SUA, sub amenințarea unei furtuni de iarnă: stare de urgență în 12 state și zboruri anulate ca măsură de precauție
19:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 23.01.2026
18:40
Să te lupți cu Trump e o idee proastă, le-a spus Meloni pe liderii UE în spatele ușilor închise. Ce i-a sfătuit premierul italian # ProTV.md
Să te lupți cu Trump e o idee proastă, le-a spus Meloni pe liderii UE în spatele ușilor închise. Ce i-a sfătuit premierul italian
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.