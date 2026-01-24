Președintele Parlamentului, în raionul Anenii Noi, a avut o serie de întâlniri

Oficial.md, 24 ianuarie 2026 12:50

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat o vizită de lucru în raionul Anenii Noi. Șeful..

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Oficial.md

Acum 5 minute
13:00
Igor Grosu: Unirea Principatelor a pus bazele statului român modern și a arătat că solidaritatea poate schimba destinul unui popor Oficial.md
Igor Grosu, președintele Parlamentului, spune că „astăzi se împlinesc 167 de ani de la Unirea..
13:00
LOC: Mica Unire ne spune ceva esențial pentru prezent: Unirea nu se proclamă, se construiește Oficial.md
Liga Orașelor și Comunelor (LOC) spune că, 24 ianuarie 1859 – Unirea Moldovei și Țării Românești..
Acum 15 minute
12:50
Președintele Parlamentului, în raionul Anenii Noi, a avut o serie de întâlniri Oficial.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat o vizită de lucru în raionul Anenii Noi. Șeful..
12:50
Ion Ceban: Educația capătă sens atunci când tinerii sunt ascultați, implicați și încurajați să contribuie la modelarea școlii și a comunității Oficial.md
24 ianuarie – Ziua Internațională a Educației! „Puterea tinerilor în co-crearea educației” – este tema..
Acum 24 ore
16:30
CNI Moldinsolv a devenit membru coordonator al INSOL Europe în R.Moldova. Irina Selevestru: Prin acest pas, Europa vine mai aproape de fiecare practician în insolvență Oficial.md
Centrului Național de Insolvabilitate (CNI) Moldinsolv a devenit astăzi, 23 ianuarie 2026, membru coordonator al..
16:10
Unde mergem în weekend să privim fotbal Oficial.md
Site-ul FMF vă prezintă programul fotbalistic pentru acest weekend. Sâmbătă și duminică vom putea urmări..
15:00
Preciazările deputatului Radu Marian, despre reforma APL Oficial.md
Radu Marian, deputat, vicepreședinte al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a venit cu precizări despre..
15:00
Zinaida Popa a transmis o cerere prealabilă lui Victor Pruteanu: Nu voi permite nimănui să-mi calce în picioare onoarea Oficial.md
Zinaida Popa, șefa fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău, a anunțat..
15:00
Igor Dodon a convocat staff-urile PSRM din toate zonele țării Oficial.md
Liderul PSRM, Igor Dodon, a convocat astăzi ședințe de lucru cu staff-urile PSRM din zonele..
14:10
Maia Sandu va întreprinde o vizită oficială în Republica Polonă și la Consiliul Europei Oficial.md
Șefa statului, Maia Sandu, va efectua, în perioada 25–26 ianuarie, o vizită oficială în Republica..
14:00
Un polițist a fost condamnat la 6 ani de închisoare și amendat cu 300 mii de lei pentru corupere pasivă Oficial.md
La data de 23 ianuarie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovat un polițist de..
13:50
Ion Ceban: Republica Moldova primește „cartonașul roșu” la capitolul drepturi fundamentale Oficial.md
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), a constatat că „Republica Moldova primește „cartonașul roșu”..
13:20
Fotbal feminin. Margarita Panova, nominalizată la premiul de „cea mai bună jucătoare” din campionatul Lituaniei Oficial.md
Margarita Panova, portărița Naționalei feminine a Moldovei și a clubului TransINVEST Vilnius, a fost nominalizată de..
Ieri
13:00
Ministerul Culturii anunță desfășurarea unui program amplu de evenimente educative și culturale cu ocazia Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului Oficial.md
Ministerul Culturii, în colaborare cu Agenția Relații Interetnice, Comunitatea Evreiască din Republica Moldova,  instituțiile de..
12:50
Ministrul Andrian Gavriliță în dialog cu reprezentanții Centrului pentru Administrație Locală Europeană Oficial.md
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a avut o întrevedere cu reprezentanții Centrului pentru Administrație Locală Europeană..
11:50
Maia Sandu: Bugetul pentru apărare a crescut până la 1,9 miliarde de lei Oficial.md
„În ultimii ani am crescut semnificativ bugetul pentru apărare de la 0.38% din PIB (884..
10:40
Igor Dodon s-a întâlnit cu ambasadorul Republicii Azerbaidjan în Republica Moldova Oficial.md
Igor Dodon, Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, a avut astăzi o întrevedere cu E.S.,..
10:40
Cristina Gherasimov, în vizită de lucru în raionul Călărași Oficial.md
Viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, a mers astăzi într-o vizită de lucru în raionul..
10:40
Un alt complice condamnat la 8 ani de închisoare în cazul tâlhăriei asupra a cinci cetățeni turci Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de tâlhărie, în care..
10:20
Peste 11 800 de persoane mai pregătite în fața riscurilor în urma instruirilor desfășurate de angajații IGSU Oficial.md
Peste 11 800 de persoane sunt mai pregătite în fața riscurilor, în urma instruirilor în..
10:10
Irina Vlah cere acțiuni: „Criza demografică este cea mai mare problemă a Republicii Moldova” Oficial.md
Politiciana Irina Vlah consideră că, criza demografică este cea mai mare problemă a Republicii Moldova,..
10:10
Delegația Parlamentului Republicii Moldova participă la sesiunea de iarnă a APCE Oficial.md
Delegația Parlamentului Republicii Moldova participă la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei..
10:10
Sistemul tichetelor de masă a fost îmbunătățit și extins Oficial.md
Guvernul a aprobat astăzi modificarea Regulamentului privind tichetele de masă pentru a-l ajusta la modificările legislative prin..
10:10
Reforma administrației publice locale, consultată cu primarii, președinții de raioane și organizațiile societății civile Oficial.md
Consultările reformei administrației publice locale au continuat, astăzi, la Guvern, unde au avut loc discuții..
10:10
Înscrieri în programul Playmakers! Oficial.md
Federația Moldovenească de Fotbal (FMF) anunță startul înscrierilor la Playmakers, cel mai de succes program dedicat..
09:00
Polițiștii de frontieră Ocnița au depistat un caz de tăiere ilegală de arbori Oficial.md
În cadrul unei misiuni de supraveghere a frontierei de stat, polițiștii de frontieră din cadrul..
22 ianuarie 2026
19:10
O serie de numiri și demisii la Guvern Oficial.md
Guvernul, astăzi, în ședință, a aprobat o serie de numiri și demisii, informează OFICIAL.  Mihai..
16:20
Universitățile din țară primesc finanțare bugetară de 1,1 miliarde de lei, inclusiv în baza indicatorilor de performanță Oficial.md
Instituțiile publice de învățământ superior care activează în condiții de autonomie financiară, din subordinea Ministerului..
16:20
ANRE: SA Energocom nu a depus cererea de ajustare a prețului reglementat la gaze naturale Oficial.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) aduce la cunoștința consumatorilor că nu a recepționat solicitare..
15:50
Maia Sandu a prezentat prioritățile Președinției pentru anul 2026 Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a prezentat prioritățile Președinției pentru anul 2026. Pornind de la..
15:40
Primăria Chișinău a semnat un Memorandum de Înțelegere cu UNICEF Oficial.md
Primăria Chișinău a semnat împreună cu UNICEF Memorandumul de Înțelegere, care stabilește cadrul de cooperare..
15:40
Linia Electrică Aeriană Vulcănești–Chișinău a trecut astăzi primele testări tehnice Oficial.md
Linia Electrică Aeriană Vulcănești–Chișinău a trecut astăzi primele testări tehnice. Testele s-au desfășurat cu succes,..
15:10
Alexei Buzu: Am lansat invitația către fracțiunile parlamentare și comisiile de specialitate să discutăm despre pregătirea și implementarea reformei APL Oficial.md
Alexei Buzu, secretar general al Guvernului, a anunțat că au început consultările pentru reforma administrației..
15:00
MAN cere tarife corecte și lansează campania «Plătește tu!» Oficial.md
Partidul Mișcarea Alternativa Națională a organizat un protest în fața Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică,..
15:00
Procuratura Generală vine cu soluții legislative privind combaterea traficului ilegal de arme Oficial.md
Procuratura Generală a elaborat un proiect de lege privind modificarea Codului penal, care vizează consolidarea..
15:00
Prestații sociale de peste 138 mln. lei pentru cetățenii Republicii Moldova domiciliați în regiunea transnistreană Oficial.md
În anul 2025, cetățenii Republicii Moldova domiciliați în regiunea transnistreană au beneficiat de prestații sociale..
13:30
Ministra Agriculturii la întrevedere cu femei fermier, care sunt implicate în procesul de constituire a unei asociații profesionale Oficial.md
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga a avut o întrevedere cu un grup de..
13:30
Igor Dodon – o nouă întrevedere cu Ambasadorul Federației Ruse: Mi-am exprimat regretul față de… Oficial.md
Liderul PSRM, Igor Dodon, a avut o întrevedere cu Oleg Ozerov, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar..
13:20
Uniunea Avocaților din Republica Moldova și-a ales Președintele Oficial.md
Uniunea Avocaților din Republica Moldova informează că, în cadrul Congresului Avocaților, au fost desfășurate procedurile..
13:10
Șefa statului: Republica Moldova este în așteptarea soluției pentru deschiderea formală, nu doar tehnică, a negocierilor cu Uniunea Europeană Oficial.md
Președintele Maia Sandu, în cadrul unei conferințe de presă, a declarat că Republica Moldova este..
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
Maia Sandu: Nu a fost prima dată când am spus că aș vota pentru Unirea Republicii Moldova cu România Oficial.md
Președintele Maia Sandu, referindu-se la declarația sa recentă într-un interviu pentru jurnaliști britanici, a spus..
12:00
Operațiune comună a INI și autoritățile din Germania, soldată cu destructurarea unei platforme online de vânzare a drogurilor Oficial.md
Centrul pentru Combaterea Crimelor Cibernetice al Inspectoratului Național de Investigații (INI), în cooperare cu autoritățile..
11:30
A fost lansat Portalul integrat EVO – evo.gov.md Oficial.md
Astăzi a fost lansat Portalul guvernamental integrat EVO. evo.gov.md devine punctul unic de acces la serviciile publice și..
11:10
Ce înseamnă integrarea europeană a Republicii Moldova pentru piaţa construcţiilor Oficial.md
Republica Moldova se află în plin proces de aderare la Uniunea Europeană. Şi acest proces..
11:00
Reacția MAE urmare a depistării unei drone la Ștefan Vodă Oficial.md
În urma identificării, pe teritoriul localității Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, a unei drone de proveniență..
10:50
Piața gazelor naturale din Republica Moldova continuă procesul de liberalizare Oficial.md
Începând cu 1 aprilie 2026, consumatorii non-casnici mari vor activa pe piața liberă, având posibilitatea..
10:40
Au fost lansate consultările pentru elaborarea Planului municipal Antidrog Oficial.md
Primăria Municipiului Chișinău, prin intermediul Direcției generale educație, tineret și sport, a inițiat consultări publice..
10:20
Irina Vlah – 5 întrebări pentru prim-ministru în contextul planului de reintegrare Oficial.md
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, spune că, „la finele anului 2025, factori..
10:20
Dialog cu autoritățile locale pentru aplicarea corectă a legislației privind achizițiile de utilități Oficial.md
Ministerul Finanțelor a organizat o ședință online cu reprezentanții ai Congresului Autorităților Locale din Moldova..
10:10
O dronă de 2,5 m a fost depistată în grădina unei case nelocuite din Ștefan Vodă Oficial.md
Astǎzi dimineațǎ, în jurul orei 09:25, în localitatea Crocmaz din raionul Ştefan Vodǎ, în grǎdina..
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.