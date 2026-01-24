Președintele Parlamentului, în raionul Anenii Noi, a avut o serie de întâlniri
Oficial.md, 24 ianuarie 2026 12:50
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat o vizită de lucru în raionul Anenii Noi. Șeful..
• • •
Alte ştiri de Oficial.md
Acum 5 minute
13:00
Igor Grosu: Unirea Principatelor a pus bazele statului român modern și a arătat că solidaritatea poate schimba destinul unui popor # Oficial.md
Igor Grosu, președintele Parlamentului, spune că „astăzi se împlinesc 167 de ani de la Unirea..
13:00
LOC: Mica Unire ne spune ceva esențial pentru prezent: Unirea nu se proclamă, se construiește # Oficial.md
Liga Orașelor și Comunelor (LOC) spune că, 24 ianuarie 1859 – Unirea Moldovei și Țării Românești..
Acum 15 minute
12:50
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat o vizită de lucru în raionul Anenii Noi. Șeful..
12:50
Ion Ceban: Educația capătă sens atunci când tinerii sunt ascultați, implicați și încurajați să contribuie la modelarea școlii și a comunității # Oficial.md
24 ianuarie – Ziua Internațională a Educației! „Puterea tinerilor în co-crearea educației” – este tema..
Acum 24 ore
16:30
CNI Moldinsolv a devenit membru coordonator al INSOL Europe în R.Moldova. Irina Selevestru: Prin acest pas, Europa vine mai aproape de fiecare practician în insolvență # Oficial.md
Centrului Național de Insolvabilitate (CNI) Moldinsolv a devenit astăzi, 23 ianuarie 2026, membru coordonator al..
16:10
Site-ul FMF vă prezintă programul fotbalistic pentru acest weekend. Sâmbătă și duminică vom putea urmări..
15:00
Radu Marian, deputat, vicepreședinte al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a venit cu precizări despre..
15:00
Zinaida Popa a transmis o cerere prealabilă lui Victor Pruteanu: Nu voi permite nimănui să-mi calce în picioare onoarea # Oficial.md
Zinaida Popa, șefa fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău, a anunțat..
15:00
Liderul PSRM, Igor Dodon, a convocat astăzi ședințe de lucru cu staff-urile PSRM din zonele..
14:10
Maia Sandu va întreprinde o vizită oficială în Republica Polonă și la Consiliul Europei # Oficial.md
Șefa statului, Maia Sandu, va efectua, în perioada 25–26 ianuarie, o vizită oficială în Republica..
14:00
Un polițist a fost condamnat la 6 ani de închisoare și amendat cu 300 mii de lei pentru corupere pasivă # Oficial.md
La data de 23 ianuarie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovat un polițist de..
13:50
Ion Ceban: Republica Moldova primește „cartonașul roșu” la capitolul drepturi fundamentale # Oficial.md
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), a constatat că „Republica Moldova primește „cartonașul roșu”..
13:20
Fotbal feminin. Margarita Panova, nominalizată la premiul de „cea mai bună jucătoare” din campionatul Lituaniei # Oficial.md
Margarita Panova, portărița Naționalei feminine a Moldovei și a clubului TransINVEST Vilnius, a fost nominalizată de..
Ieri
13:00
Ministerul Culturii anunță desfășurarea unui program amplu de evenimente educative și culturale cu ocazia Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului # Oficial.md
Ministerul Culturii, în colaborare cu Agenția Relații Interetnice, Comunitatea Evreiască din Republica Moldova, instituțiile de..
12:50
Ministrul Andrian Gavriliță în dialog cu reprezentanții Centrului pentru Administrație Locală Europeană # Oficial.md
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a avut o întrevedere cu reprezentanții Centrului pentru Administrație Locală Europeană..
11:50
„În ultimii ani am crescut semnificativ bugetul pentru apărare de la 0.38% din PIB (884..
10:40
Igor Dodon, Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, a avut astăzi o întrevedere cu E.S.,..
10:40
Viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, a mers astăzi într-o vizită de lucru în raionul..
10:40
Un alt complice condamnat la 8 ani de închisoare în cazul tâlhăriei asupra a cinci cetățeni turci # Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de tâlhărie, în care..
10:20
Peste 11 800 de persoane mai pregătite în fața riscurilor în urma instruirilor desfășurate de angajații IGSU # Oficial.md
Peste 11 800 de persoane sunt mai pregătite în fața riscurilor, în urma instruirilor în..
10:10
Irina Vlah cere acțiuni: „Criza demografică este cea mai mare problemă a Republicii Moldova” # Oficial.md
Politiciana Irina Vlah consideră că, criza demografică este cea mai mare problemă a Republicii Moldova,..
10:10
Delegația Parlamentului Republicii Moldova participă la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei..
10:10
Guvernul a aprobat astăzi modificarea Regulamentului privind tichetele de masă pentru a-l ajusta la modificările legislative prin..
10:10
Reforma administrației publice locale, consultată cu primarii, președinții de raioane și organizațiile societății civile # Oficial.md
Consultările reformei administrației publice locale au continuat, astăzi, la Guvern, unde au avut loc discuții..
10:10
Federația Moldovenească de Fotbal (FMF) anunță startul înscrierilor la Playmakers, cel mai de succes program dedicat..
09:00
În cadrul unei misiuni de supraveghere a frontierei de stat, polițiștii de frontieră din cadrul..
22 ianuarie 2026
19:10
Guvernul, astăzi, în ședință, a aprobat o serie de numiri și demisii, informează OFICIAL. Mihai..
16:20
Universitățile din țară primesc finanțare bugetară de 1,1 miliarde de lei, inclusiv în baza indicatorilor de performanță # Oficial.md
Instituțiile publice de învățământ superior care activează în condiții de autonomie financiară, din subordinea Ministerului..
16:20
ANRE: SA Energocom nu a depus cererea de ajustare a prețului reglementat la gaze naturale # Oficial.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) aduce la cunoștința consumatorilor că nu a recepționat solicitare..
15:50
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a prezentat prioritățile Președinției pentru anul 2026. Pornind de la..
15:40
Primăria Chișinău a semnat împreună cu UNICEF Memorandumul de Înțelegere, care stabilește cadrul de cooperare..
15:40
Linia Electrică Aeriană Vulcănești–Chișinău a trecut astăzi primele testări tehnice. Testele s-au desfășurat cu succes,..
15:10
Alexei Buzu: Am lansat invitația către fracțiunile parlamentare și comisiile de specialitate să discutăm despre pregătirea și implementarea reformei APL # Oficial.md
Alexei Buzu, secretar general al Guvernului, a anunțat că au început consultările pentru reforma administrației..
15:00
Partidul Mișcarea Alternativa Națională a organizat un protest în fața Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică,..
15:00
Procuratura Generală vine cu soluții legislative privind combaterea traficului ilegal de arme # Oficial.md
Procuratura Generală a elaborat un proiect de lege privind modificarea Codului penal, care vizează consolidarea..
15:00
Prestații sociale de peste 138 mln. lei pentru cetățenii Republicii Moldova domiciliați în regiunea transnistreană # Oficial.md
În anul 2025, cetățenii Republicii Moldova domiciliați în regiunea transnistreană au beneficiat de prestații sociale..
13:30
Ministra Agriculturii la întrevedere cu femei fermier, care sunt implicate în procesul de constituire a unei asociații profesionale # Oficial.md
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga a avut o întrevedere cu un grup de..
13:30
Igor Dodon – o nouă întrevedere cu Ambasadorul Federației Ruse: Mi-am exprimat regretul față de… # Oficial.md
Liderul PSRM, Igor Dodon, a avut o întrevedere cu Oleg Ozerov, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar..
13:20
Uniunea Avocaților din Republica Moldova informează că, în cadrul Congresului Avocaților, au fost desfășurate procedurile..
13:10
Șefa statului: Republica Moldova este în așteptarea soluției pentru deschiderea formală, nu doar tehnică, a negocierilor cu Uniunea Europeană # Oficial.md
Președintele Maia Sandu, în cadrul unei conferințe de presă, a declarat că Republica Moldova este..
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
Maia Sandu: Nu a fost prima dată când am spus că aș vota pentru Unirea Republicii Moldova cu România # Oficial.md
Președintele Maia Sandu, referindu-se la declarația sa recentă într-un interviu pentru jurnaliști britanici, a spus..
12:00
Operațiune comună a INI și autoritățile din Germania, soldată cu destructurarea unei platforme online de vânzare a drogurilor # Oficial.md
Centrul pentru Combaterea Crimelor Cibernetice al Inspectoratului Național de Investigații (INI), în cooperare cu autoritățile..
11:30
Astăzi a fost lansat Portalul guvernamental integrat EVO. evo.gov.md devine punctul unic de acces la serviciile publice și..
11:10
Republica Moldova se află în plin proces de aderare la Uniunea Europeană. Şi acest proces..
11:00
În urma identificării, pe teritoriul localității Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, a unei drone de proveniență..
10:50
Începând cu 1 aprilie 2026, consumatorii non-casnici mari vor activa pe piața liberă, având posibilitatea..
10:40
Primăria Municipiului Chișinău, prin intermediul Direcției generale educație, tineret și sport, a inițiat consultări publice..
10:20
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, spune că, „la finele anului 2025, factori..
10:20
Dialog cu autoritățile locale pentru aplicarea corectă a legislației privind achizițiile de utilități # Oficial.md
Ministerul Finanțelor a organizat o ședință online cu reprezentanții ai Congresului Autorităților Locale din Moldova..
10:10
Astǎzi dimineațǎ, în jurul orei 09:25, în localitatea Crocmaz din raionul Ştefan Vodǎ, în grǎdina..
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.