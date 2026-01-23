Fotbal feminin. Margarita Panova, nominalizată la premiul de „cea mai bună jucătoare” din campionatul Lituaniei

Acum 30 minute

Margarita Panova, portărița Naționalei feminine a Moldovei și a clubului TransINVEST Vilnius, a fost nominalizată de..

Acum o oră

Ministerul Culturii, în colaborare cu Agenția Relații Interetnice, Comunitatea Evreiască din Republica Moldova, instituțiile de..

Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a avut o întrevedere cu reprezentanții Centrului pentru Administrație Locală Europeană..

Acum 2 ore

„În ultimii ani am crescut semnificativ bugetul pentru apărare de la 0.38% din PIB (884..

Acum 4 ore

Igor Dodon, Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, a avut astăzi o întrevedere cu E.S.,..

Viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, a mers astăzi într-o vizită de lucru în raionul..

Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de tâlhărie, în care..

Peste 11 800 de persoane sunt mai pregătite în fața riscurilor, în urma instruirilor în..

Politiciana Irina Vlah consideră că, criza demografică este cea mai mare problemă a Republicii Moldova,..

Delegația Parlamentului Republicii Moldova participă la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei..

Guvernul a aprobat astăzi modificarea Regulamentului privind tichetele de masă pentru a-l ajusta la modificările legislative prin..

Consultările reformei administrației publice locale au continuat, astăzi, la Guvern, unde au avut loc discuții..

Federația Moldovenească de Fotbal (FMF) anunță startul înscrierilor la Playmakers, cel mai de succes program dedicat..

Acum 6 ore

În cadrul unei misiuni de supraveghere a frontierei de stat, polițiștii de frontieră din cadrul..

Acum 24 ore

Guvernul, astăzi, în ședință, a aprobat o serie de numiri și demisii, informează OFICIAL. Mihai..

Instituțiile publice de învățământ superior care activează în condiții de autonomie financiară, din subordinea Ministerului..

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) aduce la cunoștința consumatorilor că nu a recepționat solicitare..

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a prezentat prioritățile Președinției pentru anul 2026. Pornind de la..

Primăria Chișinău a semnat împreună cu UNICEF Memorandumul de Înțelegere, care stabilește cadrul de cooperare..

Linia Electrică Aeriană Vulcănești–Chișinău a trecut astăzi primele testări tehnice. Testele s-au desfășurat cu succes,..

Alexei Buzu, secretar general al Guvernului, a anunțat că au început consultările pentru reforma administrației..

Partidul Mișcarea Alternativa Națională a organizat un protest în fața Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică,..

Procuratura Generală a elaborat un proiect de lege privind modificarea Codului penal, care vizează consolidarea..

În anul 2025, cetățenii Republicii Moldova domiciliați în regiunea transnistreană au beneficiat de prestații sociale..

Ieri

Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga a avut o întrevedere cu un grup de..

Liderul PSRM, Igor Dodon, a avut o întrevedere cu Oleg Ozerov, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar..

Uniunea Avocaților din Republica Moldova informează că, în cadrul Congresului Avocaților, au fost desfășurate procedurile..

Președintele Maia Sandu, în cadrul unei conferințe de presă, a declarat că Republica Moldova este..

Președintele Maia Sandu, referindu-se la declarația sa recentă într-un interviu pentru jurnaliști britanici, a spus..

Centrul pentru Combaterea Crimelor Cibernetice al Inspectoratului Național de Investigații (INI), în cooperare cu autoritățile..

Astăzi a fost lansat Portalul guvernamental integrat EVO. evo.gov.md devine punctul unic de acces la serviciile publice și..

Republica Moldova se află în plin proces de aderare la Uniunea Europeană. Şi acest proces..

În urma identificării, pe teritoriul localității Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, a unei drone de proveniență..

Începând cu 1 aprilie 2026, consumatorii non-casnici mari vor activa pe piața liberă, având posibilitatea..

Primăria Municipiului Chișinău, prin intermediul Direcției generale educație, tineret și sport, a inițiat consultări publice..

Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, spune că, „la finele anului 2025, factori..

Ministerul Finanțelor a organizat o ședință online cu reprezentanții ai Congresului Autorităților Locale din Moldova..

Astǎzi dimineațǎ, în jurul orei 09:25, în localitatea Crocmaz din raionul Ştefan Vodǎ, în grǎdina..

Mai multe instituții de învățământ și agenți economici din raionul Hâncești înregistrează economii semnificative la..

Ex-prim-ministrul Republicii Moldova, Vlad Filat a anunțat că, în curând, va lansa „Cartea albă a..

Comisiile juridice din parlamentele Republicii Moldova, României, Ucrainei și Albaniei se vor reuni în cadrul..

În contextul participării la Forumul Economic Mondial de la Davos, Prim-ministrul Alexandru Munteanu a discutat..

Procuratura Anticorupție informează că Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a dispus prelungirea cu încă 30 de..

Se circulă în condiții de carosabil umed, pe alocuri cu polei, în regiunile de nord..

Administraţia Națională a Drumurilor informează participanții la trafic că, în următoarele zile, începând cu 22..

Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a efectuat astăzi o vizită de lucru pe platoul Cocieri,..

Reforma administrativă promovată de Partidul „Acțiune și Solidaritate” (PAS) reprezintă o bombă pregătită să detoneze..

Importanța cooperării între state pentru asigurarea păcii, stabilității și prosperității, precum și consecințele războiului Federației..

Ambasadoarea UE în Republica Moldova, Iwona Piórko, continuă seria de întâlniri cu liderii opoziției parlamentare,..

Mai mult de 2 zile în urmă