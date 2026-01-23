Cauțiunea de peste 650.000 de euro pentru eliberarea Iuliei Timoșenko a fost achitată integral
Ziar.md, 23 ianuarie 2026 18:10
Cauțiunea pentru eliberarea deputatei ucrainene Iulia Timoșenko a fost achitată integral. Serviciul de presă al Înaltei Curți Anticorupție din Ucraina a confirmat informația pentru Transparency International Ukraine, după care Timoșenko a publicat o
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că, în perioada 23-30 ianuarie 2026, temperaturile aerului vor crește, mai ales pe timpul zilei. Această încălzire va duce la topirea treptată a gheții de pe râuri, lacuri și
Motorina, testată după plângerile șoferilor. Ministrul Energiei explică ce se întâmplă și de ce au apărut problemele # Ziar.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a venit cu mai multe clarificări după ce, în ultimele zile, mai mulți șoferi din Republica Moldova s-au plâns de defecțiuni apărute la automobile, în special la sistemele de filtrare a motorinei.
Dulapuri individuale pentru elevii din clasele primare, instalate în toate școlile din Chișinău # Ziar.md
Toate instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău au fost dotate cu dulapuri de depozitare pentru elevii din clasele primare, măsură menită să reducă greutatea ghiozdanelor și să îmbun&
Lukoil-Moldova încă nu a predat infrastructura petrolieră de la Aeroportul Chișinău. Cât ar mai putea dura procesul # Ziar.md
Compania Lukoil-Moldova încă nu a predat statului infrastructura complexului petrolier de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău. Directorul Agenției Proprietății Publice (APP), Roman Cojuhari, a declarat acest lucru pentru Teleradio-Moldova, în contextul î
Gazprom a solicitat demisia lui Vadim Ceban și un audit la Moldovagaz. Ministerul Energiei respinge inițiativa # Ziar.md
Gazprom a cerut convocarea Consiliului de Observatori al SA Moldovagaz și a venit cu o serie de propuneri, printre care inițierea unui audit intern și suspendarea din funcție a președintelui interimar al companiei, Vadim Ceban. Informația a fost confirmată
În perioada 25-26 ianuarie, președinta Maia Sandu va efectua o vizită oficială în Polonia, la invitația liderului de la Varșovia, Karol Nawrocki. Potrivit președinției R. Moldova, din delegația țării noastre va face
Polițist condamnat pentru corupere pasivă: șase ani de închisoare și amendă de 300 de mii de lei # Ziar.md
Un polițist a fost condamnat de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru corupere pasivă, printr-o sentință pronunțată astăzi, 23 ianuarie. Instanța a stabilit o pedeapsă de șase ani de închisoare,
Magistrații Curții Constituționale au decis: Sesizarea fostului primar de Boldurești, declarată inadmisibilă # Ziar.md
Curtea Constituțională (CC) a declarat inadmisibilă sesizarea depusă de fostul primar al localității Boldurești, Nicanor Ciochină, învinuit de accidentarea mortală a lui Mihăiță Beșliu. Decizia este definitivă ș
SUA își schimbă strategia în sănătatea globală și se retrage oficial din Organizația Mondială a Sănătății # Ziar.md
Statele Unite ale Americii (SUA) au ieșit oficial, joi, din Organizația Mondială a Sănătății (OMS), după un an de avertismente din partea experților că o astfel de decizie ar putea afecta grav să
2026, Anul Internațional al Femeii Fermier. R. Moldova alocă mai mulți bani pentru afacerile agricole conduse de femei # Ziar.md
Anul 2026 vine cu măsuri concrete de sprijin pentru femeile din agricultură în Republica Moldova. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță îmbunătățirea mecanismelor de subvenționare și extinderea instrumentelor de finanțare, astfel î
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat, vineri, 23 ianuarie 2026, noile prețuri maxime de referință pentru principalele produse petroliere de tip standard, care vor fi aplicate în perioada 24-26 ianuarie 2026. Potrivit ANRE,
MAE: Ambasada nu poate interveni pe deplin în cazul „spionului” reținut de FSB. Cum argumentează # Ziar.md
Bărbatul reținut de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB), acuzat că ar fi acționat în interesul serviciilor moldovenești, deține și cetățenia Federației Ruse, fapt care reduce semnificativ posibilitățile
Autoritățile moldovenești au demarat căutarea internațională a lui Alexandru Pînzari, fost șef al Inspectoratului General al Poliției (IGP), și a lui Valeriu Cojocaru, fost șef al Direcției nr. 5, după
Victor Bodiu va fi adus silit la ședința de judecată în dosarul „Frauda bancară”. Andronachi a refuzat să depună mărturii # Ziar.md
Instanța a dispus astăzi ca fostul președinte al Consiliului de Administrare al Băncii de Economii a Moldovei (BEM), Victor Bodiu, să fie adus cu forța la ședința de judecată în dosarul „Frauda
Centrala Electrică de la Cuciurgan oprește din nou producția de energie electrică. Unul dintre blocurile energetice ale MGRES a încetat din nou să producă curent, potrivit graficului publicat de Moldelectrica, oprirea a fost înregistrată la ora 11:11. Autorit&
O delegație a Parlamentului pleacă la Strasbourg, la adunarea APCE: printre ei se numără Dodon și Usatîi # Ziar.md
O delegație oficială a Parlamentului Republicii Moldova participă în perioada 26-30 ianuarie 2026 la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), care se desfășoară la Strasbourg, în Franța. Din delegația
Anual, din pădurile degradate, uscate sau bolnave vor fi recoltate circa 344 de mii de metri cubi de lemn # Ziar.md
În perioada 2026-2030, din porțiunile de păduri degradate, uscate sau afectate de boli se vor recolta anual aproximativ 344 de mii de metri cubi de lemn. Din acest volum, circa 287,8 mii de metri cubi de lemn vor fi livrate populației, spitalelor,
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău va avea o nouă cursă directă spre orașul Stuttgart, Germania. Noua conexiune aeriană va fi lansată începând cu 31 mai 2026 și va fi operat&
Conducere nouă la Moldsilva și Agenția de Mediu. Cine a venit la cârma celor două instituții # Ziar.md
Două instituții subordonate Ministerului Mediului au conducere nouă. Mai exact, Nicolae Munteanu a fost numit șef al agenției „Moldsilva”, iar Nicu Belitei - director al Agenției de Mediu. Deciziile au fost aprobate în cadrul ședinței
Drumarii au fost mobilizați pe parcursul nopții pentru a menține drumurile naționale practicabile, în contextul condițiilor meteo dificile. Administrația Națională a Drumurilor avertizează că, pe anumite sectoare de drum, traficul se desf&
Astăzi urmează să aibă loc prima reuniune trilaterală dintre Federația Rusă, SUA și Ucraina # Ziar.md
Capitala Emiratelor Arabe Unite, Abu Dhabi, urmează să găzduiască astăzi prima reuniune a grupului de lucru trilateral Federația Rusă-SUA-Ucraina pe probleme de securitate. Consilierul principal pentru politică externă al președintelui rus Vladimir Putin, Iuri U&
Viziunea Guvernului asupra reformei APL - ce propun exact autoritățile și care e reacția președinților de raioane # Ziar.md
Viziunea Guvernului privind reforma administrației publice locale a fost discutată joi, 22 ianuarie 2026, cu președinții Consiliilor Raionale din Republica Moldova. Consultările au avut loc la Guvern și au vizat principalele obiective și etapele implementării reformei. Secretarul
Ministerul Educației și Cercetării anunță că instituțiile publice de învățământ superior vor beneficia în anul 2026 de un pachet de finanțare de 1,1 miliarde de lei de la bugetul
Avertisment! Ministerul Energiei anunță posibile întreruperi de curent din cauza vremii nefavorabile # Ziar.md
Ministerul Energiei avertizează cetățenii că, în contextul ninsorilor, vânturilor puternice și depunerilor de polei prognozate pentru acete zile, este posibil să apară întreruperi temporare ale energiei electrice în unele zone ale țării. Autorităț
Pentru vineri, 23 ianuarie 2026, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs de referință mai ridicat pentru principalele valute, care continuă trendul de apreciere față de leul moldovenesc. Astfel, euro se scumpește și ajunge la 19 lei ș
Prognoza meteo pentru 23 ianuarie 2026 în R. Moldova: vreme rece cu ninsori și temperaturi scăzute # Ziar.md
Pentru ziua de astăzi, 23 ianuarie 2026, meteorologii prognozează vreme rece pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare, iar izolat sunt posibile precipitații slabe. Temperaturile se vor menține preponderent sub valorile normale pentru aceast&
În ședința de astăzi, Guvernul Republicii Moldova a aprobat modificări importante privind sistemul tichetelor de masă, măsuri menite să ofere mai multe beneficii și flexibilitate atât angajaților, cât și angajatorilor.
Critici la Davos. Zelenski spune că Ucraina trăiește ca în filmul „Ziua cârtiței”, cu același război care se repetă mereu # Ziar.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut un discurs dur și emoționant la Forumul Economic Mondial de la Davos. El a spus că viața ucrainenilor a ajuns să semene cu filmul „Ziua cârtiței” („Groundhog Day&
Lot de motorină problematică, depistată în benzinăriile moldovenești: autoritățile liniștesc consumatorii # Ziar.md
Un lot de motorină de calitate îndoielnică a fost identificat în rețeaua de benzinării din Republica Moldova, ceea ce a provocat anterior îngrijorare în rândul șoferilor și a determinat autoritățile să intensifice
Premierul Alexandru Munteanu: „Dronele nu mai sunt o glumă. Situația a devenit periculoasă pentru oameni” # Ziar.md
Și premierul Alexandru Munteanu a reacționat după ce în satul Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, a fost găsită o dronă care conținea încărcătură explozibilă. Șeful Guvernului a spus că
VIDEO/ Ministrul Apărării confirmă că drona găsită la Crocmaz este de tip Shahed și a fost nimicită în siguranță # Ziar.md
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat că drona depistată în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, a fost identificată drept un aparat de tip Shahed 2 și se afla în stare funcțională, fiind î
Avarie la unul dintre blocurile MGRES. Mai multe localități din stânga Nistrului au rămas în beznă # Ziar.md
La unul dintre blocurile centralei termoelectrice de la Cuciurgan (MGRES) s-a produs o avarie. Din acest motiv, mai multe localități din regiunea transnistreană au rămas fără energie electrică. Pretinsele autorități de la Tiraspol au anunțat
La ședința de astăzi a Guvernului Republicii Moldova au fost aprobate mai multe numiri și rechemări în rândul ambasadorilor. În baza articolului 10, alineatul 6, din Legea privind serviciul diplomatic, au fost rechemați Ștefan Gord&
Trump spune că a avut discuții foarte bune cu Zelenski despre încetarea războiului: „Drumul e încă lung, dar există speranță” # Ziar.md
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că a avut „discuții foarte bune” cu liderul ucrainean, Volodimir Zelenski, în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, în Elveția. Întâlnirea dintre cei doi a durat aproximativ o
R. Moldova ar putea limita accesul copiilor la rețelele sociale? Șefa statului a anunțat care este soluția durabilă # Ziar.md
Deocamdată, autoritățile de la Chișinău nu iau în calcul interzicerea accesului copiilor sub o anumită vârstă la rețelele sociale. Totuși, urmează să aibă loc discuții în acest
Proiectul PACCO nu va fi grăbit, iar decizia va fi luată după finalizarea evaluării externe, declară președinta Maia Sandu # Ziar.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că autoritățile nu se grăbesc să ia o decizie în privința reformei care vizează Procuratura Anticorupție și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și
Numărul beneficiarilor de prestații sociale în regiunea transnistreană s-a triplat în 2025 # Ziar.md
În 2025, peste 138 de milioane de lei au fost acordate cetățenilor Republicii Moldova cu domiciliul în regiunea transnistreană sub formă de prestații sociale, arată datele oficiale ale Guvernului. Această sumă reprezintă o creștere semnificativ&
Donald Trump a semnat documentul de constituire al Consiliului pentru Pace, la Forumul Economic Mondial de la Davos # Ziar.md
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat joi, oficial, Consiliul pentru Pace, după ce a semnat documentul său constitutiv în cadrul unei ceremonii organizate la Forumul Economic Mondial de la Davos, în Elveția. Inițiativa este prezentată de administra&
Drona care a căzut în satul Crocmaz i-a lăsat pe localnici fără lumină. Unul dintre săteni le-a spus jurnaliștilor de la Studio-L că aparatul s-a aninat firele de la stâlpii de electricitate, dup&
Linia „Independenței Energetice” Vulcănești-Chișinău, testată cu succes: anunțul ministrului Energiei # Ziar.md
Un nou element-cheie al infrastructurii energetice a Republicii Moldova a intrat în faza de testare. Linia Electrică Aeriană Vulcănești-Chișinău, proiect strategic pentru conectarea sudului cu centrul țării și pentru creșterea securității
Ieșirea R. Moldova din CSI nu rupe relațiile cu alte state, iar acordurile benefice pentru cetățeni vor fi păstrate # Ziar.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că retragerea țării noastre din Comunitatea Statelor Independente (CSI) nu înseamnă ruperea relațiilor cu statele care fac parte din această organizație și nici pierderea beneficiilor pentru cetățeni.
Armata Națională a detașat cel de-al 24-lea contingent de militari în misiunea de menținere a păcii KFOR din Kosovo. La ceremonia de detașare au participat conducerea Ministerului Apărării și a Armatei Naț
Focuri de armă pe o stradă din raionul Hîncești. Un bărbat a fost reținut pentru tentativă de omor # Ziar.md
Un tânăr în vârstă de 21 de ani a fost împușcat pe o stradă din satul Secărenii Noi, raionul Hîncești. Poliția anunță că victima a fost transportat&
Chișinăul nu are o soluție pentru reglementarea transnistreană, cât timp trupele ruse rămân în regiune, spune Maia Sandu # Ziar.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reafirmat astăzi, într-o conferință de presă, că autoritățile insistă pe soluționarea pașnică a conflictului transnistrean, dar a recunoscut că principalul obstacol în calea avans&
Lidera de la Chișinău, despre declarația sa privind unirea cu România: „Mergem strict după decizia cetățenilor” # Ziar.md
Președinta Maia Sandu a comentat astăzi declarația sa privind susținerea unei potențiale uniri a R. Moldova cu România, care a provocat numeroase reacții. Șefa statului a precizat că nu a fost prima dată
Drona găsită în satul Crocmaz este activă și conține explozibil. Din zonă sunt evacuați toți localnicii # Ziar.md
Poliția confirmă că drona găsită în satul Crocmaz este activă și conține explozibil. Din raza locației sunt evacuați toți localnicii. Specialiștii Secției tehnico-explozivă a Poliției
Scumpirile la carburanți nu mai dau semne de oprire. Benzina și motorina continuă să crească. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard,
Premierul Alexandru Munteanu discută la Davos cu reprezentanții unor companii mari despre investițiile în Republica Moldova # Ziar.md
La Forumul Economic Mondial de la Davos, prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut întrevederi cu reprezentanți ai unor companii internaționale importante, printre care UniCredit, Mastercard, Goldman Sachs Global Institute și DTEK. Discuțiile au fost axate pe prezentarea oportunităților de investi&
Acuzațiile FSB-ului rusesc sunt false, dar cetățenii moldoveni din Rusia sunt expuși unor riscuri reale, spune Maia Sandu # Ziar.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat la anunțul Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB) privind reținerea unui bărbat prezentat drept „agent al serviciilor moldovenești”. Șefa statului a respins ferm acuzațiile formulate
