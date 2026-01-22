Numărul beneficiarilor de prestații sociale în regiunea transnistreană s-a triplat în 2025
Ziar.md, 22 ianuarie 2026 15:40
În 2025, peste 138 de milioane de lei au fost acordate cetățenilor Republicii Moldova cu domiciliul în regiunea transnistreană sub formă de prestații sociale, arată datele oficiale ale Guvernului. Această sumă reprezintă o creștere semnificativ&
• • •
Alte ştiri de Ziar.md
Acum 5 minute
16:00
Proiectul PACCO nu va fi grăbit, iar decizia va fi luată după finalizarea evaluării externe, declară președinta Maia Sandu # Ziar.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că autoritățile nu se grăbesc să ia o decizie în privința reformei care vizează Procuratura Anticorupție și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și
Acum 30 minute
15:40
Numărul beneficiarilor de prestații sociale în regiunea transnistreană s-a triplat în 2025 # Ziar.md
În 2025, peste 138 de milioane de lei au fost acordate cetățenilor Republicii Moldova cu domiciliul în regiunea transnistreană sub formă de prestații sociale, arată datele oficiale ale Guvernului. Această sumă reprezintă o creștere semnificativ&
Acum o oră
15:20
Donald Trump a semnat documentul de constituire al Consiliului pentru Pace, la Forumul Economic Mondial de la Davos # Ziar.md
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat joi, oficial, Consiliul pentru Pace, după ce a semnat documentul său constitutiv în cadrul unei ceremonii organizate la Forumul Economic Mondial de la Davos, în Elveția. Inițiativa este prezentată de administra&
Acum 2 ore
15:00
Drona care a căzut în satul Crocmaz i-a lăsat pe localnici fără lumină. Unul dintre săteni le-a spus jurnaliștilor de la Studio-L că aparatul s-a aninat firele de la stâlpii de electricitate, dup&
14:40
Linia „Independenței Energetice” Vulcănești-Chișinău, testată cu succes: anunțul ministrului Energiei # Ziar.md
Un nou element-cheie al infrastructurii energetice a Republicii Moldova a intrat în faza de testare. Linia Electrică Aeriană Vulcănești-Chișinău, proiect strategic pentru conectarea sudului cu centrul țării și pentru creșterea securității
14:20
Ieșirea R. Moldova din CSI nu rupe relațiile cu alte state, iar acordurile benefice pentru cetățeni vor fi păstrate # Ziar.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că retragerea țării noastre din Comunitatea Statelor Independente (CSI) nu înseamnă ruperea relațiilor cu statele care fac parte din această organizație și nici pierderea beneficiilor pentru cetățeni.
14:10
Armata Națională a detașat cel de-al 24-lea contingent de militari în misiunea de menținere a păcii KFOR din Kosovo. La ceremonia de detașare au participat conducerea Ministerului Apărării și a Armatei Naț
Acum 4 ore
13:50
Focuri de armă pe o stradă din raionul Hîncești. Un bărbat a fost reținut pentru tentativă de omor # Ziar.md
Un tânăr în vârstă de 21 de ani a fost împușcat pe o stradă din satul Secărenii Noi, raionul Hîncești. Poliția anunță că victima a fost transportat&
13:40
Chișinăul nu are o soluție pentru reglementarea transnistreană, cât timp trupele ruse rămân în regiune, spune Maia Sandu # Ziar.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reafirmat astăzi, într-o conferință de presă, că autoritățile insistă pe soluționarea pașnică a conflictului transnistrean, dar a recunoscut că principalul obstacol în calea avans&
13:20
Lidera de la Chișinău, despre declarația sa privind unirea cu România: „Mergem strict după decizia cetățenilor” # Ziar.md
Președinta Maia Sandu a comentat astăzi declarația sa privind susținerea unei potențiale uniri a R. Moldova cu România, care a provocat numeroase reacții. Șefa statului a precizat că nu a fost prima dată
13:20
Drona găsită în satul Crocmaz este activă și conține explozibil. Din zonă sunt evacuați toți localnicii # Ziar.md
Poliția confirmă că drona găsită în satul Crocmaz este activă și conține explozibil. Din raza locației sunt evacuați toți localnicii. Specialiștii Secției tehnico-explozivă a Poliției
13:10
Scumpirile la carburanți nu mai dau semne de oprire. Benzina și motorina continuă să crească. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard,
12:50
Premierul Alexandru Munteanu discută la Davos cu reprezentanții unor companii mari despre investițiile în Republica Moldova # Ziar.md
La Forumul Economic Mondial de la Davos, prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut întrevederi cu reprezentanți ai unor companii internaționale importante, printre care UniCredit, Mastercard, Goldman Sachs Global Institute și DTEK. Discuțiile au fost axate pe prezentarea oportunităților de investi&
12:50
Acuzațiile FSB-ului rusesc sunt false, dar cetățenii moldoveni din Rusia sunt expuși unor riscuri reale, spune Maia Sandu # Ziar.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat la anunțul Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB) privind reținerea unui bărbat prezentat drept „agent al serviciilor moldovenești”. Șefa statului a respins ferm acuzațiile formulate
12:40
Portalul EVO lansat oficial: sute de servicii publice accesibile online pentru cetățenii de acasă, antreprenori și diaspora # Ziar.md
Vești bune pentru cetățeni. Astăzi a fost lansat oficial Portalul guvernamental integrat EVO (evo.gov.md), un punct unic de acces la sute de servicii publice digitale dedicate cetățenilor, antreprenorilor și diasporei. Platforma centralizează într-un singur loc
12:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a comentat depistarea unei noi drone căzute pe teritoriul țării, subliniind că astfel de incidente arată clar necesitatea investițiilor urgente în capacitățile de detectare și protejare a spațiului
12:10
Maia Sandu anunță prioritățile pentru 2026: pacea, libertatea, securitatea, corupția, diaspora și protecția copiilor # Ziar.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a prezentat astăzi prioritățile instituției prezidențiale pentru anul 2026. În cadrul unei conferințe de presă, șefa statului s-a referit la câteva puncte esențiale pe care
Acum 6 ore
11:40
Două ambulanțe au fost tractate de salvatori după ce au rămas blocate din cauza ghețușului # Ziar.md
Salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit pentru a debloca și tracta două ambulanțe care au rămas blocate pe drumuri, din cauza ghețușului și a zăpezii. Primul caz a fost
11:40
„O încălcare gravă”. Chișinăul reacționează după ce în R. Moldova a fost găsită încă o dronă căzută # Ziar.md
Diplomația de la Chișinău a criticat depistarea unei noi drone căzute pe teritoriul R. Moldova. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) susține că asemenea incidente constituie o încălcare gravă a suveranității și integrit&
11:20
1 aprilie 2026: start pentru liberalizarea completă a pieței gazelor pentru consumatorii mari # Ziar.md
Începând cu 1 aprilie 2026, piața gazelor naturale din Republica Moldova va intra într-o etapă importantă de liberalizare. Consumatorii non-casnici mari vor avea posibilitatea să își încheie contracte de furnizare la preț negociat direct cu furnizorii sau
11:10
VIDEO/ FSB anunță reținerea unui presupus „agent al serviciilor moldovenești”. Reacția autorităților de la Chișinău # Ziar.md
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat despre reținerea unui bărbat pe care îl numește „agent al serviciilor speciale din Republica Moldova”. Potrivit versiunii prezentate de autoritățile ruse, acesta ar fi ajuns la Moscova
11:00
VIDEO/ Percheziții într-un dosar privind obținerea de acte românești false - sunt implicați moldoveni, ruși și ucraineni # Ziar.md
Cetățeni originari din Republica Moldova, Ucraina și Federația Rusă sunt implicați într-o anchetă vizând obținerea de documente de identitate românești false. În cursul zilei de astăzi, 22 ianuarie
11:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, susține astăzi, 22 ianuarie, o conferință de presă la început de an, în cadrul căreia va prezenta prioritățile instituției prezidențiale pentru perioada următoare
10:50
Confirmat: Volodimir Zelenski a ajuns în Elveția și se va întâlni peste câteva ore cu Donald Trump # Ziar.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns în Elveția, urmând să participe la Forumul Economic Mondial de la Davos și să se întâlnească cu omologul său american, Donald Trump. Informația a fost confirmat&
10:30
Autoritățile dau asigurări că localitățile nu vor dispărea, dar unele primării vor fi comasate prin reforma APL # Ziar.md
Reforma administrației publice locale (APL) ar urma să fie aprobată de Parlament până în toamna acestui an, astfel încât alegerile locale din 2027 să se desfășoare deja în baza noii legislații. Asigur&
10:20
Serviciile digitale și platformele electronice gestionate de ANRE vor fi temporar indisponibile # Ziar.md
Astăzi vor avea loc lucrări planificate de migrare a infrastructurii virtuale a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) pe platforma MCloud. În acest context, serviciile digitale și platformele electronice gestionate de ANRE vor fi temporar indisponibile. Potrivit
10:10
FOTO/ Alertă în localitatea Crocmaz: o dronă de aproximativ 2,5 metri, găsită în grădina unei case nelocuite # Ziar.md
O dronă de mari dimensiuni a fost descoperită în dimineața zilei de astăzi, în localitatea Crocmaz din raionul Ștefan Vodă. Potrivit informațiilor oferite de Poliție, obiectul a fost depistat în jurul orei 09:25, î
Acum 8 ore
09:50
Comisia Europeană va aloca R. Moldova opt milioane de euro pentru proiecte umanitare și 145 de milioane de euro pentru necesitățile Ucrainei, în contextul în care în curând se împlinesc patru ani de când cea din urm&
09:40
Escrocherii telefonice în raionul Cahul: cinci victime într-o zi, prejudiciu de peste 765 de mii de lei # Ziar.md
Poliția din raionul Cahul avertizează cetățenii asupra intensificării escrocheriilor telefonice. Într-o singură zi, oamenii legii au înregistrat cinci cazuri în care persoane necunoscute au indus în eroare victimele, provocând un prejudiciu total de 765.800
09:20
Fără drumuri blocate, însă condițiile meteo impun prudență la volan - cum se circulă pe traseele naționale # Ziar.md
Circulația rutieră pe drumurile naționale din Republica Moldova se desfășoară în această dimineață fără restricții, anunță Administrația Națională a Drumurilor. Totuși, șoferii
09:10
Banca Națională a Moldovei a publicat cursul oficial de schimb pentru joi, 22 ianuarie 2026. Dolarul american este singura valută de referință care înregistrează o creștere, avansând cu trei bani, în timp ce restul monedelor de referin&
08:20
Vremea rămâne rece și instabilă în Republica Moldova. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, astăzi, 22 ianuarie 2026, sunt prognozate ninsori în toate regiunile țării, iar temperaturile vor oscila în jurul valorilor negative, în special pe timp
Acum 24 ore
22:00
Președintele SUA, Donald Trump, a făcut mai multe declarații controversate la Forumul Economic Mondial de la Davos, vorbind despre Europa, Ucraina, NATO, energie, Groenlanda și relațiile internaționale. Mesajul său principal a fost că își
17:50
Flăcări într-o gospodărie din raionul Edineț. La stingerea incendiului au intervenit și polițiștii de frontieră # Ziar.md
O locuință din raionul Edineț, situată la circa doi kilometri de linia frontierei de stat, a fost cuprinsă astăzi de flăcări. La fața locului au intervenit polițiștii de frontieră din cadrul Sectorul
17:10
Țara noastră participă și în acest an la expoziția internațională de turism FITUR, desfășurată în capitala Spaniei, Madrid. Standul R. Moldova este 4C21 și se află în pavilionul 4 al centrului expozi&
16:30
Administrația Drumurilor și meteorologii avertizează: ninsori și condiții dificile de trafic pe 22 ianuarie # Ziar.md
Administrația Națională a Drumurilor (AND) și Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) atenționează că, vineri, 22 ianuarie, vremea va fi influențată de un sistem de precipitații care va aduce ninsori în mai multe zone ale
16:10
Ce profesii domină în Parlamentul actual? Juriștii, economiștii și pedagogii, în fruntea clasamentului # Ziar.md
Cei mai mulți deputați din Parlamentul legislaturii a XII-a au studii juridice și economice. Din totalul aleșilor, 41 sunt juriști și economiști, 22 au studii în drept, iar 19 în economie. Juriștii formează
Ieri
16:00
Premierul Alexandru Munteanu, la Davos: „Republica Moldova a ales să fie parte din Europa care apără democrația și pacea” # Ziar.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a declarat, la Forumul Economic Mondial de la Davos, că Republica Moldova a făcut o alegere clară de a se alătura eforturilor europene pentru apărarea democrației, libertății și păcii. Mesajul a
15:50
DOC/ ANRE a autorizat temporar centrala de la Cuciurgan să producă energie electrică până în vara anului 2026 # Ziar.md
Centrala electrică de la Cuciurgan, cunoscută sub denumirea Moldavskaia GRES, a primit permisiunea oficială de a continua producerea energiei electrice până în vara anului 2026. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a eliberat o licen&
15:50
Avocatul și procurorul vin cu unele clarificări despre „procesul penal” privind falsul în acte în cazul lui Plahotniuc # Ziar.md
Autoritățile clarifică faptul că, în acest moment, nu a fost deschis un nou dosar penal pe numele fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, ci a fost inițiat un proces penal. Este vorba de o etapă preliminară în care sunt verificate
15:30
VIDEO/ Sperietură zdravănă pentru pasagerii unui troleibuz din capitală. Câțiva au avut nevoie de îngrijiri medicale # Ziar.md
Doi pasageri care se aflau într-un troleibuz din capitală au avut nevoie de îngrijiri medicale. S-a întâmplat după ce șoferul unității de transport a fost nevoit să frâneze brusc, pentru a evita un accident. Informaț
15:10
Cererea de credite a crescut: 7,8 miliarde lei acordate în decembrie 2025, arată datele BNM # Ziar.md
Cererea de credite în Republica Moldova a înregistrat o creștere semnificativă la finalul anului trecut, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM) privind evoluția pieței creditelor bancare în decembrie 2025. Potrivit comunicatului oficial, î
14:20
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc rămâne în arest pentru încă 30 de zile, la solicitarea procurorilor # Ziar.md
Fostul lider al Partidului Democrat (PD) Vladimir Plahotniuc rămâne încă 30 de zile în arest preventiv. Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au decis prelungirea măsurii în dosarul privind frauda bancară, la
14:10
Franța a solicitat un exercițiu NATO în Groenlanda. Mark Rutte susține că singura soluție este „diplomația atentă” # Ziar.md
Franța a solicitat un exercițiu al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) în Groenlanda și este gata să contribuie la acesta. Potrivit France 24, Palatul Élysée a anunțat acest lucru azi dimineața, în
14:00
Prețuri mari, calitate îndoielnică! Benzina și motorina se scumpesc din nou pe 22 ianuarie # Ziar.md
Prețurile carburanților continuă să urce discret, dar constant. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat pentru data de 22 ianuarie 2026 noile prețuri maxime de comercializare a principalelor produse petroliere de
13:40
Ucraina nu a primit permisiunea să expună o dronă rusească de tip „Shahed” la Forumul de la Davos # Ziar.md
Ucraina nu a fost autorizată să expună o dronă rusească de tip „Shahed”, doborâtă în timpul unui atac asupra teritoriului său, în cadrul unei expoziții organizate la Davos, în marja Forumului Economic Mondial,
13:20
VIDEO/ Chiveri - în vizită la Cocieri și Molovata Nouă: problemele de aprovizionare, sub control # Ziar.md
Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a vizitat astăzi localitățile Cocieri și Molovata Nouă din zona de securitate pentru a verifica situația aprovizionării cu produse esențiale, afectată de înghețarea râului Nistru ș
12:40
Un bărbat în vârstă de 68 de ani din nordul țării a fost tamponat mortal în timp ce se deplasa pe bicicletă. Tragedia s-a produs ieri, în localitatea Prodănești, raionul Florești, pe traseul
12:20
Romgaz ajunge în Republica Moldova și vrea să acopere o treime din importurile de gaze naturale # Ziar.md
Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din România, a obținut licența de trader de gaze naturale în Republica Moldova, fiind prima sa intrare oficială pe piața moldovenească. Compania î
12:20
Povestea lui Alexandru, născut în România și adoptat în Italia. Va purta flacăra olimpică la Jocurile Olimpice Cortina 2026 # Ziar.md
Alexandru Cazzaniga, născut în România și adoptat în Italia la începutul anilor ’90, va fi unul dintre purtătorii flăcării olimpice la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026. El va avea onoarea să poarte
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.