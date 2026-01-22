Comunitatea Mămăliga și-a luat rămas bun de la un apărător căzut din Podvirne
Libertatea Cuvântului, 22 ianuarie 2026 07:30
Vasyl Gherasimciuk a fost înmormântat cu onoruri militare; comunitatea l-a întâmpinat pe erou în genunchi, cu candele aprinse, a comunicat Consiliul sătesc Mămăliga.
Acum 5 minute
08:00
Ruslan Osypenko, șeful Administrației Militare Regionale Cernăuți, a participat la ședința Consiliului Bisericilor # Libertatea Cuvântului
În cadrul întâlnirii, noul șef al AMR Cernăuți a făcut cunoștință cu liderii spirituali ai regiunii și a discutat chestiuni cheie privind interacțiunea
08:00
La punctul vamal „Vadul-Siret” din cadrul Vămii Cernăuți, oamenii legii au stopat o tentativă de export ilegal de materiale lemnoase interzise către Uniunea
Acum 30 minute
07:40
Keith Kellogg, la Davos: Sper ca războiul Rusiei împotriva Ucrainei să fie oprit până la vară # Libertatea Cuvântului
Fostul trimis special al SUA în Ucraina, generalul Keith Kellogg, a declarat la Davos că speră într-o încetare a războiului Rusiei împotriva Ucrainei
07:40
Locuitorii din regiunea Cernăuți se confruntă cu o situație fără precedent. Joi, 22 ianuarie, din cauza vremii reci și a bombardamentelor rusești, vor
Acum o oră
07:30
07:20
Case în flăcări și oameni care și-au pierdut viața: în regiunea Cernăuți numărul incendiilor a crescut drastic # Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți, de la începutul anului 2026, numărul incendiilor a crescut de mai bine de două ori față de anul trecut. În
Acum 8 ore
01:20
Cât vor costa alegerile în Ucraina și cine va plăti pentru ele: răspuns din Rada Supremă # Libertatea Cuvântului
Următoarele alegeri ar putea deveni cele mai scumpe din istoria Ucrainei, însă Parlamentul mizează pe sprijinul partenerilor occidentali. Desfășurarea scrutinului în Ucraina ar
Acum 12 ore
00:00
La 15 ianuarie s-au împlinit 176 de ani de la nașterea poetului nostru național, Mihai Eminescu O coincidență fericită: la 15 ianuarie 1870,
21 ianuarie 2026
23:50
La Muzeul de Artă din Cernăuți a fost vernisată o expoziție de peisaje de iarnă # Libertatea Cuvântului
La Muzeul Regional de Artă din Cernăuți s-a deschis expoziția de pictură și grafică „Iarna la Cernăuți”. Sunt expuse 31 de lucrări din
23:40
Noul șef al Administrației Militare Regionale Cernăuți a declarat când vor avea loc numirile de personal # Libertatea Cuvântului
Noul șef al Administrației Militare Regionale Cernăuți, Ruslan Osypenko, nu se va grăbi cu deciziile de personal. Acesta dorește să observe modul în
Acum 24 ore
08:20
Lingouri de aur în șosete și lanțuri în cartea de rugăciuni: vameșii bucovineni au reținut două femei # Libertatea Cuvântului
În Punctul de trecere a frontierei „Porubne – Siret”, vameșii din Cernăuți au confiscat metale prețioase de la două cetățene ale Ucrainei care
08:10
Președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, a declarat că Ucraina și partenerii săi – SUA și Europa – dau dovadă de disponibilitate pentru pace, însă
Ieri
07:50
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Ucraina și Rusia nu dau dovadă de o disponibilitate simultană pentru încheierea păcii. În cadrul unei
07:30
Fisticul – un ingredient versatil și nutritiv pentru micul dejun. Beneficiile extraordinare pentru sănătate recomandate de experți # Libertatea Cuvântului
Fisticul este un aliment nutritiv, bogat în antioxidanți și nutrienți esențiali, care poate deveni un ingredient esențial al unui mic dejun sănătos. Acesta
20 ianuarie 2026
21:50
A început deja prima etapă a lucrărilor de modernizare a Punctului internațional de trecere a frontierei „Porubne-Siret” # Libertatea Cuvântului
Șeful Administrației Militare Regionale Cernăuți, Ruslan Osypenko, a efectuat o vizită de lucru la Punctul internațional de trecere a frontierei „Porubne-Siret”. Vizita a
21:50
Budanov a declarat un „optimism rezervat” cu privire la încheierea războiului din Ucraina Șeful Oficiului Președintelui, Kirilo Budanov, a raportat progrese în direcția
21:20
În Cernăuți, un bărbat obliga o femeie de 76 de ani să cerșească într-un scaun cu rotile # Libertatea Cuvântului
Poliția a pus sub acuzare un locuitor din Cernăuți care forța o pensionară neajutorată să cerșească, însușindu-și toți banii acesteia. Informația a fost
21:20
Cetățenia multiplă în Ucraina: România, țară vecină, nu a fost inclusă pe listă # Libertatea Cuvântului
La data de 16 ianuarie a intrat în vigoare Legea 4502-IX, care introduce în Ucraina instituția cetățeniei multiple. Documentul prevede că cetățenii Ucrainei
21:10
Un milion de dolari sub capotă și vin de elită: ce a descoperit Vama Cernăuți # Libertatea Cuvântului
În anul 2025, Vama Cernăuți a scos la iveală peste 700 de încălcări ale regulilor vamale: au fost confiscate vinuri de elită, sute
Mai mult de 2 zile în urmă
01:00
Sfântul Ioan Botezătorul, Înaintemergătorul Domnului. Tradiții și superstiții # Libertatea Cuvântului
A doua zi după Bobotează, la 20 ianuarie (stil vechi), este prăznuit Soborul Sfântului Ioan Botezătorul sau Sfântul Ion. Este ziua în care
00:50
În Ucraina gerurile vor slăbi deja la finele săptămânii curente, începând cu data de 22 ianuarie, iar până atunci valorile termice se vor
00:40
O nouă pierdere irecuperabilă: a murit apărătorul din regiunea Cernăuți, Iaroslav Șevciuk # Libertatea Cuvântului
În timpul îndeplinirii serviciului militar, și-a pierdut viața Iaroslav Șevciuk, locuitor al satului Lomacinți din regiunea Cernăuți, informează Consiliul Orășenesc Secureni. Iaroslav s-a
00:30
La forumul de la Davos, prioritățile s-au schimbat din cauza pretențiilor teritoriale ale lui Trump asupra Groenlandei. Ambițiile lui Donald Trump privind anexarea
00:30
„Coaliția celor dornici” ar putea deveni o alternativă la NATO ca răspuns la politica SUA privind taxele comerciale. Țările Europei iau în considerare
19 ianuarie 2026
19:40
O autostrada din România va fi mai aproape de Cernăuți: ce se știe despre proiectul de amploare # Libertatea Cuvântului
România lansează licitația pentru construcția celui de-al treilea tronson al autostrăzii Suceava–Siret (Bălcăuți – Siret). Acest drum va deveni prelungirea nordică a traseului
19:40
S-a desfășurat festivalul regional de colinde, urături și cântece de Crăciun moderne „Iarna Colindă”. Festivalul a reunit sute de copii talentați din diferite
19:30
În ultimele 24 de ore, în regiunea Cernăuți au fost lichidate 14 incendii: o persoană a decedat # Libertatea Cuvântului
Pe parcursul ultimelor 24 de ore, pe teritoriul regiunii Cernăuți, salvatorii au lichidat 14 incendii în trei raioane ale regiunii. Incendiile au izbucnit
19:30
În ciuda gerului, lebedele rămân să ierneze pe apele din Cernăuți și regiune. Aceste păsări pot fi văzute pe porțiunile neînghețate ale lacurilor
19:30
O veste tristă a zguduit din nou familia educațională a Liceului din Costiceni, CT Vancicăuți. Pe câmpul de luptă a căzut cu moarte
09:00
La 19 ianuarie 1939, în orașul Pervomaisk, regiunea Odesa (acum regiunea Mykolaiv), s-a născut Vitali Kolodii, renumit poet ucrainean. A studiat la Școala
08:50
Sărbători creştine. Boboteaza sau Botezul Domnului. Ziua când sunt sfinţite apele # Libertatea Cuvântului
Boboteaza, sărbătorită la 6 ianuarie (stil nou) şi la 19 ianuarie (stil vechi), face parte din seria celor 12 sărbători creştine importante şi
07:30
Polițist bucovinean, rănit a doua oară, după reabilitare vrea să se întoarcă pe front # Libertatea Cuvântului
Oleksandr Nyjnyk servește în poliție din 2005, iar în 2024 a plecat la război în cadrul unui batalion de infanterie. După o rană
07:30
Lângă Cernăuți, a fost salvată o lebădă care rămăsese blocată, înghețând de un obiect metalic. Anunțul a fost făcut de Direcția Generală a
02:30
Ucraina vrea să semneze cu SUA un acord-cadru privind garanțiile de securitate # Libertatea Cuvântului
Ucraina contează pe faptul că, după Summit-ul Economic Mondial de la Davos, va putea semna cu SUA un document-cadru privind garanțiile de securitate,
02:20
Federația Rusă a schimbat țintele în sistemul energetic al Ucrainei: expertul explică noul plan insidios al inamicului # Libertatea Cuvântului
Rusia și-a schimbat strategia de bombardament pentru a îngheța metropolele ucrainene. Rusia a renunțat la bombardamentele pur haotice asupra sistemului energetic ucrainean în
18 ianuarie 2026
20:00
De Ziua Culturii Naționale, la 15 ianuarie, la Ujgorod a avut loc un eveniment emoționant, la care au contribuit maramureșeni cu suflet mare.
19:50
29 de copii ai apărătorilor, cu vârste cuprinse între 11 și 14 ani, din comunitățile Cernăuți, Cuciurul Mare, Mamaivți și Noua Suliță, se
14:30
În fiecare an, la 5 ianuarie (stil nou) şi la 18 ianuarie (stil vechi), Ajunul Bobotezei creează pentru oameni o atmosferă aparte, în
10:30
Sfaturi utile pentru părinţi. Metode eficiente pentru a dezvăța copilul să spună cuvinte urâte # Libertatea Cuvântului
Copiii sunt extrem de curioși. Ei rețin ușor tot ce este nou, motiv pentru care uneori „aduc acasă” cuvinte și expresii pe care
10:30
5 zodii strălucesc după Luna Nouă din 19 ianuarie. Își croiesc drumul spre succes și au parte de noroc neașteptat # Libertatea Cuvântului
Luna Nouă din 19 ianuarie vine cu o energie puternică de restart, ambiție și claritate. Este un moment astral care deschide uși, aduce
10:00
În luptele pentru independența Ucrainei a căzut cu moarte de erou ostașul Serghii Pitikar, locuitor al satului Ridkivți (Rarancea), scrie Raion-info din Noua
09:50
Un cuplu din Bucovina și-a legalizat oficial căsătoria după 54 de ani de viață comună # Libertatea Cuvântului
Conform publicației Glavcom, Soții Oleksiuk din Bucovina au devenit cunoscuți datorită deciziei lor de a-și legaliza oficial căsătoria după 54 de ani de
09:50
Anul trecut, în regiunea Cernăuți au fost adoptați 22 de copii, iar alți 137 de orfani au fost luați sub tutelă # Libertatea Cuvântului
Pe parcursul anului 2025, în regiunea Cernăuți, 137 de copii orfani și copii lipsiți de îngrijire părintească au fost luați sub tutelă, iar
09:40
Anul trecut, Rusia a scos din teritoriile ocupate ale Ucrainei peste 2 milioane de tone de cereale # Libertatea Cuvântului
Rusia continuă să scoată sistematic cereale din teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei, vânzându-le pe piețele externe sub forma propriului export. La finele anului
09:30
Rusia ar putea lovi substațiile centralelor nucleare: Sybiga dă un semnal de alarmă și avertizează lumea cu privire la o catastrofă # Libertatea Cuvântului
Ministrul Afacerilor Externe cere Agenției Internaționale pentru Energia Atomică să intervină din cauza planurilor Federației Ruse de a ataca obiectivele energetice ale centralelor
17 ianuarie 2026
17:00
Administrația Trump ia în calcul crearea unui „Consiliu al Păcii” pentru Ucraina # Libertatea Cuvântului
Sarcina acestuia ar fi garantarea implementării viitorului plan de pace și monitorizarea respectării acestuia. Administrația Președintelui SUA, Donald Trump, analizează crearea unui „Consiliu
16:40
„Nimeni nu credea că mai sunt în viață”: Povestea impresionantă a unui bucovinean care a ieșit din încercuirea de la Torețk # Libertatea Cuvântului
Bucovineanul Stanislav KOSTIȘIN a apărat orașul Torețk timp de 271 de zile. Sub explozii constante, fără hrană și fără protecție… El, sergent în
16:30
Au ars 11 unități de tehnică: în Cernăuți a avut loc un incendiu de proporții într-un garaj # Libertatea Cuvântului
Vineri seară, pe 16 ianuarie, a izbucnit un incendiu într-un garaj dintr-un cartier al orașului Cernăuți. Pentru lichidarea flăcărilor au fost mobilizate 11
16:30
În satul Sneaciv din Bucovina, o femeie și-a pierdut viața într-un incendiu. Anunțul a fost făcut de Serviciul de Stat pentru Situațiile de
16:20
Washingtonul a reacționat în sfârșit la noul atac terorist cinic al Federației Ruse în apropierea granițelor NATO cu utilizarea rachetei „Oreșnik” Washingtonul a
