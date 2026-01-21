Lingouri de aur în șosete și lanțuri în cartea de rugăciuni: vameșii bucovineni au reținut două femei

Libertatea Cuvântului, 21 ianuarie 2026 08:20

În Punctul de trecere a frontierei „Porubne – Siret”, vameșii din Cernăuți au confiscat metale prețioase de la două cetățene ale Ucrainei care

Acum 30 minute
08:20
Lingouri de aur în șosete și lanțuri în cartea de rugăciuni: vameșii bucovineni au reținut două femei Libertatea Cuvântului
În Punctul de trecere a frontierei „Porubne – Siret”, vameșii din Cernăuți au confiscat metale prețioase de la două cetățene ale Ucrainei care
08:10
Gitanas Nausėda: Rusia negociază în „limbajul rachetelor” Libertatea Cuvântului
Președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, a declarat că Ucraina și partenerii săi – SUA și Europa – dau dovadă de disponibilitate pentru pace, însă
Acum o oră
07:50
Trump a explicat de ce nu s-a reușit încă obținerea păcii în Ucraina Libertatea Cuvântului
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Ucraina și Rusia nu dau dovadă de o disponibilitate simultană pentru încheierea păcii. În cadrul unei
Acum 2 ore
07:30
Fisticul – un ingredient versatil și nutritiv pentru micul dejun.  Beneficiile extraordinare pentru sănătate recomandate de experți Libertatea Cuvântului
Fisticul este un aliment nutritiv, bogat în antioxidanți și nutrienți esențiali, care poate deveni un ingredient esențial al unui mic dejun sănătos. Acesta
Acum 12 ore
21:50
A început deja prima etapă a lucrărilor de modernizare a Punctului internațional de trecere a frontierei „Porubne-Siret” Libertatea Cuvântului
Șeful Administrației Militare Regionale Cernăuți, Ruslan Osypenko, a efectuat o vizită de lucru la Punctul internațional de trecere a frontierei „Porubne-Siret”. Vizita a
21:50
Declarațiile lui Budanov la Davos despre încheierea războiului Libertatea Cuvântului
Budanov a declarat un „optimism rezervat” cu privire la încheierea războiului din Ucraina Șeful Oficiului Președintelui, Kirilo Budanov, a raportat progrese în direcția
21:20
În Cernăuți, un bărbat obliga o femeie de 76 de ani să cerșească într-un scaun cu rotile Libertatea Cuvântului
Poliția a pus sub acuzare un locuitor din Cernăuți care forța o pensionară neajutorată să cerșească, însușindu-și toți banii acesteia. Informația a fost
21:20
Cetățenia multiplă în Ucraina: România, țară vecină, nu a fost inclusă pe listă Libertatea Cuvântului
La data de 16 ianuarie a intrat în vigoare Legea 4502-IX, care introduce în Ucraina instituția cetățeniei multiple. Documentul prevede că cetățenii Ucrainei
21:10
Un milion de dolari sub capotă și vin de elită: ce a descoperit Vama Cernăuți Libertatea Cuvântului
În anul 2025, Vama Cernăuți a scos la iveală peste 700 de încălcări ale regulilor vamale: au fost confiscate vinuri de elită, sute
Ieri
01:00
Sfântul Ioan Botezătorul, Înaintemergătorul Domnului.  Tradiții și superstiții Libertatea Cuvântului
A doua zi după Bobotează, la 20 ianuarie (stil vechi),  este prăznuit Soborul Sfântului Ioan Botezătorul sau Sfântul Ion. Este ziua în care
00:50
Când vor slăbi gerurile din miez de iarnă? Libertatea Cuvântului
În Ucraina gerurile vor slăbi deja la finele săptămânii curente, începând cu data de 22 ianuarie, iar până atunci valorile termice se vor
00:40
O nouă pierdere irecuperabilă: a murit apărătorul din regiunea Cernăuți, Iaroslav Șevciuk Libertatea Cuvântului
În timpul îndeplinirii serviciului militar, și-a pierdut viața Iaroslav Șevciuk, locuitor al satului Lomacinți din regiunea Cernăuți, informează Consiliul Orășenesc Secureni. Iaroslav s-a
00:30
Din cauza lui Trump, problema Ucrainei la Davos a trecut pe plan secundar Libertatea Cuvântului
La forumul de la Davos, prioritățile s-au schimbat din cauza pretențiilor teritoriale ale lui Trump asupra Groenlandei. Ambițiile lui Donald Trump privind anexarea
00:30
Europa planifică o nouă alianță militară cu participarea Ucrainei Libertatea Cuvântului
„Coaliția celor dornici” ar putea deveni o alternativă la NATO ca răspuns la politica SUA privind taxele comerciale. Țările Europei iau în considerare
19 ianuarie 2026
19:40
O autostrada din România va fi mai aproape de Cernăuți: ce se știe despre proiectul de amploare Libertatea Cuvântului
România lansează licitația pentru construcția celui de-al treilea tronson al autostrăzii Suceava–Siret (Bălcăuți – Siret). Acest drum va deveni prelungirea nordică a traseului
19:40
 „Iarna Colindă” – acordul final al sărbătorilor calendaristice de iarnă Libertatea Cuvântului
S-a desfășurat festivalul regional de colinde, urături și cântece de Crăciun moderne „Iarna Colindă”. Festivalul a reunit sute de copii talentați din diferite
19:30
În ultimele 24 de ore, în regiunea Cernăuți au fost lichidate 14 incendii: o persoană a decedat Libertatea Cuvântului
Pe parcursul ultimelor 24 de ore, pe teritoriul regiunii Cernăuți, salvatorii au lichidat 14 incendii în trei raioane ale regiunii. Incendiile au izbucnit
19:30
Lebedele iernează pe apele din Cernăuți și din regiune Libertatea Cuvântului
În ciuda gerului, lebedele rămân să ierneze pe apele din Cernăuți și regiune. Aceste păsări pot fi văzute pe porțiunile neînghețate ale lacurilor
19:30
Războiul i-a ars floarea tânără a vieții… Libertatea Cuvântului
O veste tristă a zguduit din nou familia educațională a Liceului din Costiceni, CT Vancicăuți. Pe câmpul de luptă a căzut cu moarte
09:00
În Bucovina s-a apropiat de cultura și literatura română Libertatea Cuvântului
La 19 ianuarie 1939, în orașul Pervomaisk, regiunea Odesa (acum regiunea Mykolaiv), s-a născut Vitali Kolodii, renumit poet ucrainean.  A studiat la Școala
08:50
Sărbători creştine. Boboteaza sau Botezul Domnului. Ziua când sunt sfinţite apele Libertatea Cuvântului
Boboteaza, sărbătorită la 6 ianuarie (stil nou) şi la 19 ianuarie (stil vechi), face parte din seria celor 12 sărbători creştine importante şi
Mai mult de 2 zile în urmă
07:30
Polițist bucovinean, rănit a doua oară, după reabilitare vrea să se întoarcă pe front Libertatea Cuvântului
Oleksandr Nyjnyk servește în poliție din 2005, iar în 2024 a plecat la război în cadrul unui batalion de infanterie. După o rană
07:30
A fost salvată o lebădă prinsă de ger de un element metalic Libertatea Cuvântului
Lângă Cernăuți, a fost salvată o lebădă care rămăsese blocată, înghețând de un obiect metalic. Anunțul a fost făcut de Direcția Generală a
02:30
Ucraina vrea să semneze cu SUA un acord-cadru privind garanțiile de securitate Libertatea Cuvântului
Ucraina contează pe faptul că, după Summit-ul Economic Mondial de la Davos, va putea semna cu SUA un document-cadru privind garanțiile de securitate,
02:20
Federația Rusă a schimbat țintele în sistemul energetic al Ucrainei: expertul explică noul plan insidios al inamicului Libertatea Cuvântului
Rusia și-a schimbat strategia de bombardament pentru a îngheța metropolele ucrainene. Rusia a renunțat la bombardamentele pur haotice asupra sistemului energetic ucrainean în
18 ianuarie 2026
20:00
La Ujgorod a fost inaugurat bustul lui Mihai Eminescu Libertatea Cuvântului
De Ziua Culturii Naționale, la 15 ianuarie, la Ujgorod a avut loc un eveniment emoționant, la care au contribuit maramureșeni cu suflet mare.
19:50
Copiii eroilor au plecat într-o călătorie în Ungaria Libertatea Cuvântului
29 de copii ai apărătorilor, cu vârste cuprinse între 11 și 14 ani, din comunitățile Cernăuți, Cuciurul Mare, Mamaivți și Noua Suliță, se
14:30
Ajunul Bobotezei. Cum se pregătesc creștinii pentru Botezul Domnului Libertatea Cuvântului
În fiecare an, la 5 ianuarie (stil nou) şi la 18 ianuarie (stil vechi), Ajunul Bobotezei creează pentru oameni  o atmosferă aparte, în
10:30
Sfaturi utile pentru părinţi. Metode eficiente pentru a dezvăța copilul să spună cuvinte urâte Libertatea Cuvântului
Copiii sunt extrem de curioși. Ei rețin ușor tot ce este nou, motiv pentru care uneori „aduc acasă” cuvinte și expresii pe care
10:30
5 zodii strălucesc după Luna Nouă din 19 ianuarie. Își croiesc drumul spre succes și au parte de noroc neașteptat Libertatea Cuvântului
Luna Nouă din 19 ianuarie vine cu o energie puternică de restart, ambiție și claritate. Este un moment astral care deschide uși, aduce
10:00
La Ridkivți a ajuns iarăși o veste neagră… Libertatea Cuvântului
În luptele pentru independența Ucrainei a căzut cu moarte de erou ostașul  Serghii Pitikar, locuitor al satului Ridkivți (Rarancea), scrie Raion-info din Noua
09:50
Un cuplu din Bucovina și-a legalizat oficial căsătoria după 54 de ani de viață comună Libertatea Cuvântului
Conform publicației Glavcom,  Soții Oleksiuk din Bucovina au devenit cunoscuți datorită deciziei lor de a-și legaliza oficial căsătoria după 54 de ani de
09:50
Anul trecut, în regiunea Cernăuți au fost adoptați 22 de copii, iar alți 137 de orfani au fost luați sub tutelă Libertatea Cuvântului
Pe parcursul anului 2025, în regiunea Cernăuți, 137 de copii orfani și copii lipsiți de îngrijire părintească au fost luați sub tutelă, iar
09:40
Anul trecut, Rusia a scos din teritoriile ocupate ale Ucrainei peste 2 milioane de tone de cereale Libertatea Cuvântului
Rusia continuă să scoată sistematic cereale din teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei, vânzându-le pe piețele externe sub forma propriului export. La finele anului
09:30
Rusia ar putea lovi substațiile centralelor nucleare: Sybiga dă un semnal de alarmă și avertizează lumea cu privire la o catastrofă Libertatea Cuvântului
Ministrul Afacerilor Externe cere Agenției Internaționale pentru Energia Atomică să intervină din cauza planurilor Federației Ruse de a ataca obiectivele energetice ale centralelor
17 ianuarie 2026
17:00
Administrația Trump ia în calcul crearea unui „Consiliu al Păcii” pentru Ucraina Libertatea Cuvântului
Sarcina acestuia ar fi garantarea implementării viitorului plan de pace și monitorizarea respectării acestuia. Administrația Președintelui SUA, Donald Trump, analizează crearea unui „Consiliu
16:40
„Nimeni nu credea că mai sunt în viață”: Povestea impresionantă a unui bucovinean care a ieșit din încercuirea de la Torețk Libertatea Cuvântului
Bucovineanul Stanislav KOSTIȘIN a apărat orașul Torețk timp de 271 de zile. Sub explozii constante, fără hrană și fără protecție… El, sergent în
16:30
Au ars 11 unități de tehnică: în Cernăuți a avut loc un incendiu de proporții într-un garaj Libertatea Cuvântului
Vineri seară, pe 16 ianuarie, a izbucnit un incendiu într-un garaj dintr-un cartier al orașului Cernăuți. Pentru lichidarea flăcărilor au fost mobilizate 11
16:30
O femeie a murit într-un incendiu în Bucovina Libertatea Cuvântului
În satul Sneaciv din Bucovina, o femeie și-a pierdut viața într-un incendiu. Anunțul a fost făcut de Serviciul de Stat pentru Situațiile de
16:20
Nu după scenariul Kremlinului Libertatea Cuvântului
Washingtonul a reacționat în sfârșit la noul atac terorist cinic al Federației Ruse în apropierea granițelor NATO cu utilizarea rachetei „Oreșnik” Washingtonul a
14:50
Hliboca: concurs al declamatorilor operei poetice eminesciene Libertatea Cuvântului
După remarcă în postarea sa pe Facebook Nicolae Șapcă, președintele Societății Scriitorilor Români din Cernăuți, „vineri, 16 ianuarie curent, în cadrul evenimentelor prilejuite
14:50
Reînnoirea acordului de parteneriat în cadrul Proiectului Educațional Internațional „Vecini în Europa Unită” Libertatea Cuvântului
În contextul Zilei Culturii Naționale și al aniversării ordinare a nașterii Poetului Național Mihai Eminescu, la Suceava a avut loc reînnoirea acordului de
12:00
Nutriţie. Portocalele – multiple avantaje pentru sănătate şi siluetă Libertatea Cuvântului
Cu un conținut ridicat de fibre și vitamine, dar sărace în calorii, portocalele sunt o alegere perfectă pentru oricine dorește să-și mențină greutatea
12:00
Stil de viaţă. Plimbările lungi sunt mai bune pentru inimă decât cele scurte Libertatea Cuvântului
Plimbările lungi, mai benefice pentru inimă decât cele scurte, arată un nou studiu.  O simplă plimbare de 15 minute pe zi poate face
11:20
În Bucovina a fost demascat organizatorul unei treceri ilegale în România pentru șase bărbați Libertatea Cuvântului
Un bărbat de 31 de ani din Mihailivka percepea taxe între 4.000 și 15.000 de dolari și a rănit un grănicer în timpul
11:10
Trump, acuzat în Senat de un „joc periculos”: Ce îi îngrijorează pe senatori Libertatea Cuvântului
La Washington, se consideră că amenințările lui Trump cu privire la Groenlanda îi fac jocul lui Putin. Declarațiile Președintelui SUA, Donald Trump, despre
16 ianuarie 2026
23:10
Lubineț a invitat conducerea Crucii Roșii în Ucraina după declarația lor scandaloasă Libertatea Cuvântului
În timpul unei vizite la Geneva, reprezentanții Ucrainei s-au întâlnit cu conducerea Crucii Roșii. Partea ucraineană a îndemnat organizația să viziteze țara pentru
22:50
În Bucovina a avut loc festivalul regional de colinde „Iarna Colindă” Libertatea Cuvântului
La festival au participat elevi ai instituțiilor de învățământ mediu general și extrașcolar, precum și ai instituțiilor de artă și cultură pentru copii.
22:30
Șeful unui post vamal, care lua câte 100 de dolari pentru fiecare iPhone de contrabandă, a fost suspendat din funcție Libertatea Cuvântului
Instanța a suspendat din funcție un oficial vamal suspectat de primirea de „comisioane” pentru importul de iPhone-uri. Despre aceasta informează Procuratura Regională Cernăuți.
22:20
A încercat să treacă ilegal frontiera și a nimerit în apa Prutului Libertatea Cuvântului
În seara zilei de ieri, colaboratorii Secției „Mămăliga”  a Detașamentului de grăniceri Cernăuți și polițiștii l-au salvat pe un cetățean al Ucrainei, care
