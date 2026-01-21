/VIDEO/ Percheziții la Telenești: Arme deținute ilegal, ascunse de doi bărbați
TV8, 21 ianuarie 2026 20:50
/VIDEO/ Percheziții la Telenești: Arme deținute ilegal, ascunse de doi bărbați
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
Acum o oră
20:20
Acum 2 ore
19:50
Acum 4 ore
18:40
18:00
17:30
Acum 6 ore
17:00
15:40
15:30
Acum 8 ore
15:00
14:40
13:40
Acum 12 ore
13:10
11:40
11:20
11:10
10:40
09:50
09:30
09:20
08:30
Acum 24 ore
07:50
20 ianuarie 2026
23:00
22:00
21:30
21:20
21:20
Ieri
20:50
20:30
20:30
20:20
20:00
19:30
19:10
19:00
18:40
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.