MAE vine cu o reacție, după ce FSB ar fi reținut un agent al serviciilor de informații din Republica Moldova

ProTV.md, 22 ianuarie 2026 12:20

MAE vine cu o reacție, după ce FSB ar fi reținut un agent al serviciilor de informații din Republica Moldova

Acum 30 minute
12:20
MAE vine cu o reacție, după ce FSB ar fi reținut un agent al serviciilor de informații din Republica Moldova ProTV.md
12:20
Nou atac armat în Australia cu puțin trei morți. Atacatorul nu a fost prins, un orășel a fost pus în lockdown ProTV.md
Acum o oră
12:10
FSB ar fi reținut un agent al serviciilor de informații din Republica Moldova, după ce ar fi îndeplinit o „misiune” împotriva securității Rusiei. Momentul în care l-ar fi prins și încătușat - VIDEO ProTV.md
12:10
Maia Sandu, după ce pe teritoriul Moldovei a fost găsită o dronă rusească: „Să condamnăm nu este suficient. Avem nevoie de echipamente speciale pentru protecția spațiului aerian” ProTV.md
12:10
Aderarea țării noastre la UE, însă nu cu drepturi depline? Cum comentează șefa statului așa zisele discuții de la Bruxelles ProTV.md
Acum 2 ore
11:40
În acest an vom primi un radar modern pentru monitorizarea deplină a spațiului aerian. Declarațiile făcute de Maia Sandu ProTV.md
11:30
Avertismentul Comandamentului Apărării din Finlanda: Rusia va continua să încerce să deterioreze infrastructura din Marea Baltică ProTV.md
11:10
LIVE. Maia Sandu susține o conferință de presă: „Războiul Rusiei împotriva Ucrainei reprezintă, în continuare, un risc semnificativ de securitate pentru RM” ProTV.md
11:00
Surpriză mare la Australian Open! Hubert Hurkacz, care avea victorii la Zverev și Fritz în 2026, a fost surclasat de un puști de 21 de ani ProTV.md
11:00
Reacția MAE după ce o dronă rusească a fost găsită în grădina unei case la Ștefan Vodă: „O încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova” ProTV.md
11:00
Trump se comportă în chestiunea Groenlanda precum orice abuzator: „Ceea ce urmează să-ți fac e din cauza ta”. Și despre tortul tăiat de Simion ProTV.md
Acum 4 ore
10:40
O dronă de 2,5 metri - găsită în grădina unei case la Crocmaz, Ștefan Vodă. Ce spune poliția ProTV.md
10:40
FC Barcelona a făcut show la Praga, în Champions League! Catalanii sunt la mâna lor pentru a evita barajul ProTV.md
10:30
Contrabandă cu pastile psihotrope. Un tânăr - reținut de polițiști, după ce cumpăra și vindea drogurile online. Câți ani ar putea sta după gratii - VIDEO ProTV.md
10:30
Momente cumplite la Kitzbuhel! Ken Caillot a suferit o căzătură oribilă, după un zbor de 40 de metri ProTV.md
10:20
O dronă de 2,5 metri - găsită la Crocmaz, Ștefan Vodă. Ce spune poliția ProTV.md
10:20
Incident șocant în Portugalia! Statuia lui Cristiano Ronaldo a fost incendiată ProTV.md
10:00
Atenție, șoferi: În următoarele zile se așteaptă un ciclon de ninsori. Administrația Drumurilor vine cu precizări și recomandări ProTV.md
10:00
Kievul e sub asaltul Rusiei, aliații se ceartă. Cum este direct lovită Ucraina de criza privind Groenlanda - INTERVIU ProTV.md
09:50
Escrocherii prin telefon la Cahul cu un prejudiciu de aproape 800 de mii de lei. Poliția vine cu recomandări: „Nu oferiți datele personale și bancare prin telefon” ProTV.md
09:50
Kievul e sub bombe, aliații se ceartă. Cum este lovită Ucraina de criza privind Groenlanda: „Un argument pentru poziția propagandistică a Rusiei și Chinei” - INTERVIU ProTV.md
09:30
Penthouse în inima Chișinăului — clasă premium de la dezvoltatorul de încredere Milanin ProTV.md
09:20
Un bărbat - transportat la spital, după ce a fost lovit de o mașină în timp ce traversa strada, la Cahul ProTV.md
09:20
Primele informații dezvăluite despre compromisul găsit de Trump și Rutte pentru Groenlanda: „SUA își vor atinge toate obiectivele”. Avertisment de la Copenhaga ProTV.md
09:10
Inundații devastatoare în Grecia: doi morți după ploi torențiale în Atena și alte regiuni - VIDEO ProTV.md
09:00
De la glume la amenințări. Ironiile lui Trump îi irită pe liderii europeni și tensionează tot mai mult relația dintre SUA și UE ProTV.md
08:50
Donald Trump, ofertă de 1.000.000 de dolari pentru fiecare locuitor din Groenlanda: „Acordul suprem, pe termen nelimitat” ProTV.md
Acum 6 ore
08:40
Incendiu la centrul de conferințe care găzduiește Forumul de la Davos. Clădirea a fost evacuată ProTV.md
08:30
Curs valutar BNM pentru 22 ianuarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
08:20
Șeful NATO afirmă că suveranitatea Groenlandei nu a fost discutată cu Trump: „El e concentrat pe protejarea regiunii” ProTV.md
08:10
Cer noros cu ninsoare și lapoviță. Cum va fi vremea în următoarele zile. Prognoza meteo ProTV.md
Acum 24 ore
22:50
Președintele parlamentului, Igor Grosu, invitatul emisiunii În PROfunzime ProTV.md
21:50
Alegerile în UTA Găgăuzia, care urmau să aibă loc la 22 martie - anulate. Care este motivul - VIDEO ProTV.md
21:50
Un an de mandat al președintelui Donald Trump: Acțiunile lui au redepus Washingtonul în centrul unor dispute globale, făcându-l una dintre cele mai controversate figuri ale politicii internaționale - VIDEO ProTV.md
21:40
Un nou accident feroviar în Spania: Un tren a lovit un zid prăbuşit peste calea ferată în Catalonia - VIDEO ProTV.md
21:40
Va ninge în toată țara în următoarele zile, apoi temperaturile vor crește. Detaliile meteorologilor - VIDEO ProTV.md
21:40
La câteva zile după ce au avut 20 de grade, locuitorii din Shanghai s-au trezit cu ninsoare, un fenomen rar în acest oraş - VIDEO ProTV.md
21:40
Moldovenii care locuiesc în Franța își vor putea schimba permisul de conducere moldovenesc cu unul francez - VIDEO ProTV.md
20:50
LIVE TEXT. Noul plan al lui Trump privind Groenlanda, anunțat la Davos. Atacuri în rafală la adresa Danemarcei și NATO. A amintit și de intervenția în Venezuela, dar a făcut apoi un comentariu-cheie ProTV.md
20:30
Moldovenii care locuiesc în Franța își vor putea schimba permisul de conducere moldovenesc cu unul francez ProTV.md
20:20
După ce liderul american a amenințat cu taxe vamale opt state europene, șefa Comisiei Europene a spus că Europa va răspunde proporțional: „Europa trebuie să fie pregătită" - VIDEO ProTV.md
20:00
Performanță uriașă pentru tenismena Elena-Gabriela Ruse. Românca s-a calificat pentru prima dată în turul 3 la Australian Open ProTV.md
20:00
Zi fără surpize pe tabloul masculin de la Australian Open. Liderul mondial Carlos Alcaraz a supraviețuit unui meci dificil și avansează în turul trei ProTV.md
20:00
George Simion, filmat în timp ce taie un tort în forma Groenlandei, „învelit” în steagul SUA. Cum explică momentul liderul AUR - VIDEO ProTV.md
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Diana Ambros - 21.01.2026 ProTV.md
19:30
La câteva zile după ce au avut 20 de grade, locuitorii din Shanghai s-au trezit cu ninsoare, un fenomen rar în acest oraş ProTV.md
19:30
Arme de vânătoare și provizii. Sub amenințările lui Trump, Groenlanda a publicat ghidul pentru „crize” ProTV.md
19:30
Și Papa Leon a fost invitat în „Consiliu pentru Pace” al lui Trump. Anunțul Vaticanului ProTV.md
19:20
Echipa Audi și-a prezintat primul monopost de Formula 1. Echipa germană promite că va face tot ce este necesar pentru a avea succes ProTV.md
19:10
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 21.01.2026 ProTV.md
