Un an de mandat al președintelui Donald Trump: Acțiunile lui au redepus Washingtonul în centrul unor dispute globale, făcându-l una dintre cele mai controversate figuri ale politicii internaționale - VIDEO
ProTV.md, 21 ianuarie 2026 21:50
Un an de mandat al președintelui Donald Trump: Acțiunile lui au redepus Washingtonul în centrul unor dispute globale, făcându-l una dintre cele mai controversate figuri ale politicii internaționale - VIDEO
Acum o oră
21:50
Alegerile în UTA Găgăuzia, care urmau să aibă loc la 22 martie - anulate. Care este motivul - VIDEO
21:50
Un an de mandat al președintelui Donald Trump: Acțiunile lui au redepus Washingtonul în centrul unor dispute globale, făcându-l una dintre cele mai controversate figuri ale politicii internaționale - VIDEO
21:40
Un nou accident feroviar în Spania: Un tren a lovit un zid prăbuşit peste calea ferată în Catalonia - VIDEO
21:40
Va ninge în toată țara în următoarele zile, apoi temperaturile vor crește. Detaliile meteorologilor - VIDEO
21:40
La câteva zile după ce au avut 20 de grade, locuitorii din Shanghai s-au trezit cu ninsoare, un fenomen rar în acest oraş - VIDEO
21:40
Moldovenii care locuiesc în Franța își vor putea schimba permisul de conducere moldovenesc cu unul francez - VIDEO
Acum 2 ore
20:50
LIVE TEXT. Noul plan al lui Trump privind Groenlanda, anunțat la Davos. Atacuri în rafală la adresa Danemarcei și NATO. A amintit și de intervenția în Venezuela, dar a făcut apoi un comentariu-cheie
Acum 4 ore
20:30
Moldovenii care locuiesc în Franța își vor putea schimba permisul de conducere moldovenesc cu unul francez
20:20
După ce liderul american a amenințat cu taxe vamale opt state europene, șefa Comisiei Europene a spus că Europa va răspunde proporțional: „Europa trebuie să fie pregătită" - VIDEO
20:00
Performanță uriașă pentru tenismena Elena-Gabriela Ruse. Românca s-a calificat pentru prima dată în turul 3 la Australian Open
20:00
Zi fără surpize pe tabloul masculin de la Australian Open. Liderul mondial Carlos Alcaraz a supraviețuit unui meci dificil și avansează în turul trei
20:00
George Simion, filmat în timp ce taie un tort în forma Groenlandei, „învelit” în steagul SUA. Cum explică momentul liderul AUR - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Diana Ambros - 21.01.2026
19:30
La câteva zile după ce au avut 20 de grade, locuitorii din Shanghai s-au trezit cu ninsoare, un fenomen rar în acest oraş
19:30
Arme de vânătoare și provizii. Sub amenințările lui Trump, Groenlanda a publicat ghidul pentru „crize”
19:30
Și Papa Leon a fost invitat în „Consiliu pentru Pace” al lui Trump. Anunțul Vaticanului
19:20
Echipa Audi și-a prezintat primul monopost de Formula 1. Echipa germană promite că va face tot ce este necesar pentru a avea succes
19:10
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 21.01.2026
19:10
Trump anunță pentru prima dată că nu va folosi forța în Groenlanda: „Nu vreau să folosesc forța, nu voi folosi forța”. Ce vrea președintele SUA - VIDEO
19:10
Surprize mari în etapa a 7-a a grupei unice din Champions League. Manchester City a fost demolată de campioana Norvegiei - Bodo Glimt - VIDEO
19:00
Arsenal își continuă parcursul impecabil din Liga Campionilor reușind aseară a șaptea victorie consecutivă. Tunarii lui Mikel Arteta au învins Interul lui Cristi Chivu - VIDEO
19:00
Asasinii generalului rus Kirillov au fost condamnați. Moscova acuză implicarea Ucrainei
18:50
Final crud pentru naționala masculină a României la Europeanul de handbal. Tricolorii au încheiat grupa cu 0 puncte, suferind o înfrângere în ultima secundă - VIDEO
Acum 6 ore
18:30
Va ninge în toată țara în următoarele zile, apoi temperaturile vor crește. Detaliile meteorologilor
18:10
Prim-ministrul Groenlandei: Populația ar trebui să înceapă să se pregătească pentru o posibilă invazie militară americană în contextul amenințărilor președintelui Donald Trump - VIDEO
18:10
Anatolie Barbacar - ales în funcția de președinte al Uniunii Avocaților din Moldova
18:00
Primarul Kievului a îndemnat locuitorii să părăsească temporar orașul din cauza situației tot mai dificile - VIDEO
17:50
Spectacolul nu are margini în CMC. Nici ședința de astăzi nu a fost deloc productivă: Cei din PAS nu s-au prezentat din nou, iar consilierii socialiști au plecat după câteva minute - VIDEO
17:50
Ce a spus Trump la Davos despre războiul din Ucraina
17:30
Se mișcă singur, dansează, citește și le ține de urât vârstnicilor. Un robot umanoid a fost „angajat” pe post de îngrijitor la un azil de bătrâni dintr-un oraș din Germania - VIDEO
17:20
O nouă ședința în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc: Instanța a dispus aducerea silită a unui martor al apărării. Declarațiile procurorului și avocatului - VIDEO
17:10
Atenție, șoferi: În următoarele zile se așteaptă un ciclon de ninsori. AND vine cu precizări și recomandări
17:00
Calitatea motorinei, sub semnul întrebării. Sunt inițiate controale la stațiile de alimentare, după ce mai mulți șoferi s-au plâns pe rețelele de socializare pe calitatea carburanților - VIDEO
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 21.01.2026
16:50
Vlad Plahotniuc rămâne în arest pentru încă 30 de zile. Magistrații au admis demersul procurorilor
16:50
Ultima oră. Trump anunță pentru prima dată că nu va folosi forța în Groenlanda: „Nu vreau să folosesc forța, nu voi folosi forța”. Ce vrea președintele SUA
16:40
LIVE TEXT. Forumul de la Davos, dominat de subiectul Groenlanda: Trump vorbește chiar acum și a început cu critici la adresa Europei. Atacuri în rafală la adresa Danemarcei și NATO: „Ați vorbi germană acum”
Acum 8 ore
16:30
Un pasager din troleibuz a ajuns la spital, în urma unui accident, în capitală. Momentul a fost surprins de camera de bord a troleibuzului - FOTO/VIDEO
16:20
CSM a respins cererea judecătorului Ghenadie Tocaiuc, care ar fi urcat băut la volan, prin care a solicitat anularea deciziei de a fi suspendat din funcție
16:20
Accident în apropiere de Hâncești. O mașină a ajuns într-un șanț, după ce ar fi derapat de pe șosea - VIDEO
16:20
Au urcat la volan băuți și fără permis de conducere: Doi șoferi - condamnați la închisoare. Câți ani vor sta după gratii
16:00
Emisarii lui Trump se vor întâlni cu Putin la Moscova pentru negocierile de pace din Ucraina: „Rușii ne-au invitat”
15:50
Ungaria acuză Ucraina că „încalcă limitele” și anunță că nu va finanța Kievul
15:10
Captură record de substanțe chimice pentru droguri sintetice, anunțată de Europol: „Cea mai mare operațiune din istorie”
14:50
Ultima oră. Încă 30 de zile de arest preventiv pentru Vlad Plahotniuc
14:50
Doi adolescenți au omorât un băiat de 15 ani și l-au îngropat în curtea unei case, în România. Au încercat să-i dea foc
14:40
Accident la Durlești. Două mașini s-au ciocnit violent, iar una din ele s-a lovit de o altă mașină parcată în apropiere. Poliția vine cu detalii - FOTO/VIDEO
14:40
Alexandru Munteanu - declarații în cadrul Forumului Economic de la Davos: „Moldova a ales să iasă din zona gri a geografiei” - FOTO
14:40
Acordul Mercosur, întârziat prin votul Parlamentului UE. Cancelarul Merz cere aplicarea provizorie a acestuia. Toți ochii pe decizia Comisiei Europene
Acum 12 ore
14:10
Obiecte și monede de peste 3000 de euro - depistate pe Aeroportul din Chișinău. Trei pasageri, documentați - FOTO
