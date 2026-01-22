Surpriză mare la Australian Open! Hubert Hurkacz, care avea victorii la Zverev și Fritz în 2026, a fost surclasat de un puști de 21 de ani
ProTV.md, 22 ianuarie 2026 11:00
Surpriză mare la Australian Open! Hubert Hurkacz, care avea victorii la Zverev și Fritz în 2026, a fost surclasat de un puști de 21 de ani
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 15 minute
11:10
LIVE. Maia Sandu susține o conferință de presă: „Războiul Rusiei împotriva Ucrainei reprezintă, în continuare, un risc semnificativ de securitate pentru RM” # ProTV.md
LIVE. Maia Sandu susține o conferință de presă: „Războiul Rusiei împotriva Ucrainei reprezintă, în continuare, un risc semnificativ de securitate pentru RM”
Acum 30 minute
11:00
Surpriză mare la Australian Open! Hubert Hurkacz, care avea victorii la Zverev și Fritz în 2026, a fost surclasat de un puști de 21 de ani # ProTV.md
Surpriză mare la Australian Open! Hubert Hurkacz, care avea victorii la Zverev și Fritz în 2026, a fost surclasat de un puști de 21 de ani
11:00
Reacția MAE după ce o dronă rusească a fost găsită în grădina unei case la Ștefan Vodă: „O încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova” # ProTV.md
Reacția MAE după ce o dronă rusească a fost găsită în grădina unei case la Ștefan Vodă: „O încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova”
11:00
Trump se comportă în chestiunea Groenlanda precum orice abuzator: „Ceea ce urmează să-ți fac e din cauza ta”. Și despre tortul tăiat de Simion # ProTV.md
Trump se comportă în chestiunea Groenlanda precum orice abuzator: „Ceea ce urmează să-ți fac e din cauza ta”. Și despre tortul tăiat de Simion
Acum o oră
10:40
O dronă de 2,5 metri - găsită în grădina unei case la Crocmaz, Ștefan Vodă. Ce spune poliția # ProTV.md
O dronă de 2,5 metri - găsită în grădina unei case la Crocmaz, Ștefan Vodă. Ce spune poliția
10:40
FC Barcelona a făcut show la Praga, în Champions League! Catalanii sunt la mâna lor pentru a evita barajul # ProTV.md
FC Barcelona a făcut show la Praga, în Champions League! Catalanii sunt la mâna lor pentru a evita barajul
10:30
Contrabandă cu pastile psihotrope. Un tânăr - reținut de polițiști, după ce cumpăra și vindea drogurile online. Câți ani ar putea sta după gratii - VIDEO # ProTV.md
Contrabandă cu pastile psihotrope. Un tânăr - reținut de polițiști, după ce cumpăra și vindea drogurile online. Câți ani ar putea sta după gratii - VIDEO
10:30
Momente cumplite la Kitzbuhel! Ken Caillot a suferit o căzătură oribilă, după un zbor de 40 de metri # ProTV.md
Momente cumplite la Kitzbuhel! Ken Caillot a suferit o căzătură oribilă, după un zbor de 40 de metri
Acum 2 ore
10:20
O dronă de 2,5 metri - găsită la Crocmaz, Ștefan Vodă. Ce spune poliția
10:20
Incident șocant în Portugalia! Statuia lui Cristiano Ronaldo a fost incendiată
10:00
Atenție, șoferi: În următoarele zile se așteaptă un ciclon de ninsori. Administrația Drumurilor vine cu precizări și recomandări # ProTV.md
Atenție, șoferi: În următoarele zile se așteaptă un ciclon de ninsori. Administrația Drumurilor vine cu precizări și recomandări
10:00
Kievul e sub asaltul Rusiei, aliații se ceartă. Cum este direct lovită Ucraina de criza privind Groenlanda - INTERVIU # ProTV.md
Kievul e sub asaltul Rusiei, aliații se ceartă. Cum este direct lovită Ucraina de criza privind Groenlanda - INTERVIU
09:50
Escrocherii prin telefon la Cahul cu un prejudiciu de aproape 800 de mii de lei. Poliția vine cu recomandări: „Nu oferiți datele personale și bancare prin telefon” # ProTV.md
Escrocherii prin telefon la Cahul cu un prejudiciu de aproape 800 de mii de lei. Poliția vine cu recomandări: „Nu oferiți datele personale și bancare prin telefon”
09:50
Kievul e sub bombe, aliații se ceartă. Cum este lovită Ucraina de criza privind Groenlanda: „Un argument pentru poziția propagandistică a Rusiei și Chinei” - INTERVIU # ProTV.md
Kievul e sub bombe, aliații se ceartă. Cum este lovită Ucraina de criza privind Groenlanda: „Un argument pentru poziția propagandistică a Rusiei și Chinei” - INTERVIU
09:30
Penthouse în inima Chișinăului — clasă premium de la dezvoltatorul de încredere Milanin
Acum 4 ore
09:20
Un bărbat - transportat la spital, după ce a fost lovit de o mașină în timp ce traversa strada, la Cahul # ProTV.md
Un bărbat - transportat la spital, după ce a fost lovit de o mașină în timp ce traversa strada, la Cahul
09:20
Primele informații dezvăluite despre compromisul găsit de Trump și Rutte pentru Groenlanda: „SUA își vor atinge toate obiectivele”. Avertisment de la Copenhaga # ProTV.md
Primele informații dezvăluite despre compromisul găsit de Trump și Rutte pentru Groenlanda: „SUA își vor atinge toate obiectivele”. Avertisment de la Copenhaga
09:10
Inundații devastatoare în Grecia: doi morți după ploi torențiale în Atena și alte regiuni - VIDEO # ProTV.md
Inundații devastatoare în Grecia: doi morți după ploi torențiale în Atena și alte regiuni - VIDEO
09:00
De la glume la amenințări. Ironiile lui Trump îi irită pe liderii europeni și tensionează tot mai mult relația dintre SUA și UE # ProTV.md
De la glume la amenințări. Ironiile lui Trump îi irită pe liderii europeni și tensionează tot mai mult relația dintre SUA și UE
08:50
Donald Trump, ofertă de 1.000.000 de dolari pentru fiecare locuitor din Groenlanda: „Acordul suprem, pe termen nelimitat” # ProTV.md
Donald Trump, ofertă de 1.000.000 de dolari pentru fiecare locuitor din Groenlanda: „Acordul suprem, pe termen nelimitat”
08:40
Incendiu la centrul de conferințe care găzduiește Forumul de la Davos. Clădirea a fost evacuată # ProTV.md
Incendiu la centrul de conferințe care găzduiește Forumul de la Davos. Clădirea a fost evacuată
08:30
Curs valutar BNM pentru 22 ianuarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:20
Șeful NATO afirmă că suveranitatea Groenlandei nu a fost discutată cu Trump: „El e concentrat pe protejarea regiunii” # ProTV.md
Șeful NATO afirmă că suveranitatea Groenlandei nu a fost discutată cu Trump: „El e concentrat pe protejarea regiunii”
08:10
Cer noros cu ninsoare și lapoviță. Cum va fi vremea în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 12 ore
22:50
Președintele parlamentului, Igor Grosu, invitatul emisiunii În PROfunzime
Acum 24 ore
21:50
Alegerile în UTA Găgăuzia, care urmau să aibă loc la 22 martie - anulate. Care este motivul - VIDEO # ProTV.md
Alegerile în UTA Găgăuzia, care urmau să aibă loc la 22 martie - anulate. Care este motivul - VIDEO
21:50
Un an de mandat al președintelui Donald Trump: Acțiunile lui au redepus Washingtonul în centrul unor dispute globale, făcându-l una dintre cele mai controversate figuri ale politicii internaționale - VIDEO # ProTV.md
Un an de mandat al președintelui Donald Trump: Acțiunile lui au redepus Washingtonul în centrul unor dispute globale, făcându-l una dintre cele mai controversate figuri ale politicii internaționale - VIDEO
21:40
Un nou accident feroviar în Spania: Un tren a lovit un zid prăbuşit peste calea ferată în Catalonia - VIDEO # ProTV.md
Un nou accident feroviar în Spania: Un tren a lovit un zid prăbuşit peste calea ferată în Catalonia - VIDEO
21:40
Va ninge în toată țara în următoarele zile, apoi temperaturile vor crește. Detaliile meteorologilor - VIDEO # ProTV.md
Va ninge în toată țara în următoarele zile, apoi temperaturile vor crește. Detaliile meteorologilor - VIDEO
21:40
La câteva zile după ce au avut 20 de grade, locuitorii din Shanghai s-au trezit cu ninsoare, un fenomen rar în acest oraş - VIDEO # ProTV.md
La câteva zile după ce au avut 20 de grade, locuitorii din Shanghai s-au trezit cu ninsoare, un fenomen rar în acest oraş - VIDEO
21:40
Moldovenii care locuiesc în Franța își vor putea schimba permisul de conducere moldovenesc cu unul francez - VIDEO # ProTV.md
Moldovenii care locuiesc în Franța își vor putea schimba permisul de conducere moldovenesc cu unul francez - VIDEO
20:50
LIVE TEXT. Noul plan al lui Trump privind Groenlanda, anunțat la Davos. Atacuri în rafală la adresa Danemarcei și NATO. A amintit și de intervenția în Venezuela, dar a făcut apoi un comentariu-cheie # ProTV.md
LIVE TEXT. Noul plan al lui Trump privind Groenlanda, anunțat la Davos. Atacuri în rafală la adresa Danemarcei și NATO. A amintit și de intervenția în Venezuela, dar a făcut apoi un comentariu-cheie
20:30
Moldovenii care locuiesc în Franța își vor putea schimba permisul de conducere moldovenesc cu unul francez # ProTV.md
Moldovenii care locuiesc în Franța își vor putea schimba permisul de conducere moldovenesc cu unul francez
20:20
După ce liderul american a amenințat cu taxe vamale opt state europene, șefa Comisiei Europene a spus că Europa va răspunde proporțional: „Europa trebuie să fie pregătită" - VIDEO # ProTV.md
După ce liderul american a amenințat cu taxe vamale opt state europene, șefa Comisiei Europene a spus că Europa va răspunde proporțional: „Europa trebuie să fie pregătită" - VIDEO
20:00
Performanță uriașă pentru tenismena Elena-Gabriela Ruse. Românca s-a calificat pentru prima dată în turul 3 la Australian Open # ProTV.md
Performanță uriașă pentru tenismena Elena-Gabriela Ruse. Românca s-a calificat pentru prima dată în turul 3 la Australian Open
20:00
Zi fără surpize pe tabloul masculin de la Australian Open. Liderul mondial Carlos Alcaraz a supraviețuit unui meci dificil și avansează în turul trei # ProTV.md
Zi fără surpize pe tabloul masculin de la Australian Open. Liderul mondial Carlos Alcaraz a supraviețuit unui meci dificil și avansează în turul trei
20:00
George Simion, filmat în timp ce taie un tort în forma Groenlandei, „învelit” în steagul SUA. Cum explică momentul liderul AUR - VIDEO # ProTV.md
George Simion, filmat în timp ce taie un tort în forma Groenlandei, „învelit” în steagul SUA. Cum explică momentul liderul AUR - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Diana Ambros - 21.01.2026
19:30
La câteva zile după ce au avut 20 de grade, locuitorii din Shanghai s-au trezit cu ninsoare, un fenomen rar în acest oraş # ProTV.md
La câteva zile după ce au avut 20 de grade, locuitorii din Shanghai s-au trezit cu ninsoare, un fenomen rar în acest oraş
19:30
Arme de vânătoare și provizii. Sub amenințările lui Trump, Groenlanda a publicat ghidul pentru „crize” # ProTV.md
Arme de vânătoare și provizii. Sub amenințările lui Trump, Groenlanda a publicat ghidul pentru „crize”
19:30
Și Papa Leon a fost invitat în „Consiliu pentru Pace” al lui Trump. Anunțul Vaticanului
19:20
Echipa Audi și-a prezintat primul monopost de Formula 1. Echipa germană promite că va face tot ce este necesar pentru a avea succes # ProTV.md
Echipa Audi și-a prezintat primul monopost de Formula 1. Echipa germană promite că va face tot ce este necesar pentru a avea succes
19:10
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 21.01.2026
19:10
Trump anunță pentru prima dată că nu va folosi forța în Groenlanda: „Nu vreau să folosesc forța, nu voi folosi forța”. Ce vrea președintele SUA - VIDEO # ProTV.md
Trump anunță pentru prima dată că nu va folosi forța în Groenlanda: „Nu vreau să folosesc forța, nu voi folosi forța”. Ce vrea președintele SUA - VIDEO
19:10
Surprize mari în etapa a 7-a a grupei unice din Champions League. Manchester City a fost demolată de campioana Norvegiei - Bodo Glimt - VIDEO # ProTV.md
Surprize mari în etapa a 7-a a grupei unice din Champions League. Manchester City a fost demolată de campioana Norvegiei - Bodo Glimt - VIDEO
19:00
Arsenal își continuă parcursul impecabil din Liga Campionilor reușind aseară a șaptea victorie consecutivă. Tunarii lui Mikel Arteta au învins Interul lui Cristi Chivu - VIDEO # ProTV.md
Arsenal își continuă parcursul impecabil din Liga Campionilor reușind aseară a șaptea victorie consecutivă. Tunarii lui Mikel Arteta au învins Interul lui Cristi Chivu - VIDEO
19:00
Asasinii generalului rus Kirillov au fost condamnați. Moscova acuză implicarea Ucrainei
18:50
Final crud pentru naționala masculină a României la Europeanul de handbal. Tricolorii au încheiat grupa cu 0 puncte, suferind o înfrângere în ultima secundă - VIDEO # ProTV.md
Final crud pentru naționala masculină a României la Europeanul de handbal. Tricolorii au încheiat grupa cu 0 puncte, suferind o înfrângere în ultima secundă - VIDEO
18:30
Va ninge în toată țara în următoarele zile, apoi temperaturile vor crește. Detaliile meteorologilor # ProTV.md
Va ninge în toată țara în următoarele zile, apoi temperaturile vor crește. Detaliile meteorologilor
18:10
Prim-ministrul Groenlandei: Populația ar trebui să înceapă să se pregătească pentru o posibilă invazie militară americană în contextul amenințărilor președintelui Donald Trump - VIDEO # ProTV.md
Prim-ministrul Groenlandei: Populația ar trebui să înceapă să se pregătească pentru o posibilă invazie militară americană în contextul amenințărilor președintelui Donald Trump - VIDEO
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.