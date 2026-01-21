Cum ar putea România să apere R. Moldova în cazul unui război? Anunțul șefului Armatei

10:30

„Suma totală colectată în trei ani a fost de 3675 de euro, bani care au fost utilizați exclusiv pentru ajutorarea persoanelor și familiilor nevoiașe. Activitatea mea a fost și este una transparentă, desfășurată în timp, cu beneficiari reali”, a declarat Radu Dutcovici într-o reacție publică după apariția anchetei ZdG, care arată că acesta ar fi...