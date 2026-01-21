LIVE TEXT/ Parlamentul European aprobă un împrumut de 90 de miliarde de euro către Ucraina. Război în Ucraina, ziua 1428

15:00

În Grand Hall s-a deschis un magazin nou care schimbă ritmul obișnuit al cumpărăturilor. Super Linella – un spațiu larg, luminos, în care lucrurile sunt așezate cu grijă, astfel încât să nu te grăbești și să ai o experiență frumoasă de cumpărături. Rafturile sunt bine poziționate, gândite logic, iar varietatea de produse este suficient de...